Festival Fajn léto po židovsku

Kdy: od 10. července do 12. července

Kde: Krnovská synagoga

Za kolik: ceny vstupného na jednotlivé dny najdete na www.krnovska-synagoga.cz

Jedinečnou možnost, nahlédnout do do židovské kultury prostřednictvím festivalu Fajne léto budete mít o tomto víkendu. V tajemném prostředí synagogy v Krnově na vás bude čekat mnoho zajímavých zážitků. Těšit se můžete na koncerty, workshopy, besedy, VIP prohlídky synagogy s ochutnávkou kosher jídel a nápojů, výstavy, slavnostní položení stolpersteinu – neboli kamenu zmizelých – na Krnovském náměstí, ale i prostor pro ztišení se na večerní a ranní bohoslužbě.