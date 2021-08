Pimprléto - Koncert kapely Nedivoč

KDY: pátek 30. července od 19 hodin

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

V rámci letního programu Divadla loutek Ostrava Pimprléto vystoupí také ostravská kapela Nedivoč, která má repertoár založený především na hudbě a textech hudebníka a písničkáře Jiřího Krhuta. Na jejich desce Vale pletichám pětičlennou sestavu ze severomoravské metropole doplňují hlasy hostů, jako například Marie Rottrová, Ondřej Ruml, František Segrado nebo třeba Ester Kočičková. Koncert Nedivoč si můžete užít v pátek 30. července od 19 hodin v ostravském Divadle loutek.

Banket - dMIT.RY + Moskalus + další

KDY: sobota 31. července od 21 hodin

KDE: Loděnice pod hradem, Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun



Banket je série audiovizuálních akcí, pořádaných v rámci měnících se ostravských lokací, s ambicí představovat nejnovější trendy v nemainstreamové taneční hudbě za podpory projekcí, vizualizací a videomappingu. Přijďte si užít party s hlavou labelu Neo Violence a Djem v jedné osobě dMIT.RY, dále vystoupí DJ Lednicka, Toss, Moskalus a DLKT.

FC Baník Ostrava - FC Fastav Zlín

KDY: neděle 1. srpna od 16 hodin

KDE: Městský stadion Vítkovice

ZA KOLIK: vstupenky ZDE

Nedělní zápas Baníku se Zlínem si budete moci užít přímo z tribuny! Co pro to ale udělat? Baník se tak jako ostatní ligové kluby řídí při organizaci zápasů platným zněním Protokolu LFA. Z něj vyplývá, že pro fanoušky zůstává nadále klíčovou povinností při návštěvě soutěžního zápasu prokázat se bezinfekčností. Nutné je předložit potvrzení certifikované laboratoře, samotesty ani čestná prohlášení nebudou akceptovány. U dětí do 6 let testy vyžadovány nejsou. Více na www.fcb.cz.

Fanoušci Baníku. Ilustrační foto. FC Baník Ostrava - Slavia Praha, 4. října 2020 v Ostravě.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Promítání filmu Matky

KDY: neděle 1. srpna od 19.30 hodin

KDE: Minikino Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



V novém filmu režiséra Vojtěcha Moravce jde o čtyři kamarádky, které kromě svého pestrého života musejí zvládat ještě jednu docela podstatnou věc – děti. Scénář filmu napsala scenáristka Vanda Zaplatílková Hutařová společně s herečkou Sandrou Novákovou. „Obě jsou ve věku hlavních hrdinek, obě mají děti, obě vědí, jaké to je porodit a nezbláznit se z toho, obě jsou vtipné. A myslím, že ve scénáři tohle všechno je,“ potvrdil režisér Vojtěch Moravec. Film si můžete užít například v Minikině v neděli 1. srpna od 19.30 hodin.



Matky. Zleva Sandra Nováková, Hana Vagnerová a Gabriela MarcinkováZdroj: 4Press

TIPY ZA KARVINSKO

Kvíz Dokořán

KDY: čtvrtek 29. července od 18 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Nevíte co s volným odpolednem? Chcete si užít zábavu a otestovat své znalosti? Tak právě tento kvíz je pro vás!Když vytvoříte tým o dvou až šesti lidech a dorazíte ve čtvrtek na šestou na oblíbené lodičky, užijete si spoustu legrace. Bude pro vás připraveno 50 otázek zařazených do 2 bloků. Mezi bloky je občerstvovací pauza, můžete ochutnat albrechtický minipivovar na čepu nebo výběrovou kávu. Vítězný tým si odnese malou cenu. Týmy se mohou přihlásit tak, že napíšou zprávu na Lodičky Dokořán s názvem týmu a počtu osob. Na akci je nutné mít čestné prohlášení o negativním testu na Covid nebo o očkování nebo o imunitě. Více na facebookové události akce.

Zámecká noc na zámku Fryštát

KDY: pátek 30. července od 20 hodin

KDE: Zámek Fryštát, Karviná

ZA KOLIK: Prohlídky 100 korun, kočár 50 korun/jízda, koncert 50 korun



Letní noci bývají teplé a přímo vybízejí k ponocování. Vždyť, komu by se chtělo jít spát. Právě v době, kdy léto vrcholí jsme na jednu takovou letní noc připravili zámeckou akci s trochou tajemna, záhadou a nostalgií.

Akce se uskuteční ve večerních a nočních hodinách v prostorách zámku, ve vedlejším kostele a přilehlém zámeckém parku. Návštěvníci si mohou zvolit z několika připravených programů. Prohlídky zámeckých komnat zahrnují interaktivní podívanou ve stylu prvorepublikové detektivky v podání spolku Exulis. Retro detektivka s názvem „Případ vdovy“ vás vtáhne do vyšetřování zločinu z vysoké společnosti, které vede mordparta kpt. Povondry.

Další trasa je vedená jak zámkem, tak kostelem Povýšení sv. Kříže. Kratší část trasy je vedena průvodci ze zámku několika zámeckými místnostmi. Tato část končí přechodem přes spojovací zděnou chodbu do kostela a od oratoře kostela již je prohlídka vedena průvodci z kostela. Speciální trasa se organizuje pouze několikrát do roka, proto je v ní hlavně využita jedinečná možnost seznámit se s historií a zajímavostmi této nejstarší městské památky.

V úvodu večera je v represále připraven komorní koncert, který závěrem zahájí noční prohlídky zámku vystoupením na zámeckém balkónu.

Zájemci budou mít opět t se budete moci projet nočním parkem kočárem. (oficiální popis pořadatele)



Zámek Fryštát.Zdroj: Marek Běhan

Country bál s Robertem Křesťanem

KDY: sobota 30. července od 19 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Přispět pro dobrou věc můžete na charitativní akci Country bál s Robertem Křesťanem. Můžete se těšit na skvělé kapely, soutěže a tombolu. Výtěžek ze vstupného a tomboly putuje na charitativní účely.

Program:

19:00 Robert Křesťan a Druhá Tráva

21:00 Kapela Drops

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Folklórní setkání „Gorolski Święto“

KDY: sobota 31. července a neděle 1. srpna

KDE: Městský les Jablunkov

ZA KOLIK: zdarma

Pouze dva dny, bez průvodu, s omezeným počtem diváků, ale přece. Je tu 74. mezinárodní folklórní setkání „Gorolski Święto“ – největší folklórní akce v regionu, kterou již 74 let pořáda Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově. Probíhat bude s omezeními způsobenými covidovou pandemií.

Vstup bude zdarma do městského lesa v sobotu a neděli během on-line vysílání. Bude připraven určitý počet míst. Některé Místní skupiny určitě otevřou své stánky. Pořadatelé dále informují, že průvod nebude, taktéž se nebude konat doprovodná akce „Běh o džbán mléka“. Uskuteční se ale doprovodné akce „Kawiarenka pod Pegazem“ v domě PZKO věnovaná životu a dílu Pawla Kubisze, fotbalové utkání „Gorole-Hawiyrze“ a „Rajd o Kyrpce Macieja“. Premiérově bude pořádán odpolední táborák pro děti a večerní setkání kapel a muzikantů u vatry. Celý program letošního „Gorola“ bude vysílán on-line, live, na internetu.

Festival Gorolski ŚwietoZdroj: Tomáš Machálek

Setkání modelů letadel

KDY: sobota 31. července a neděle 1. srpna

KDE: letiště Bahno ve Frýdku-Místku



Největší akcí a současně i největší modelářskou akcí na Moravě, pořádanou na přelomu prázdnin je Setkání obřích modelů letadel, kdy během dvou letových dnů můžete sledovat vynikající ukázky pilotáže více než osmdesátky modelářů, kteří se sjíždějí z celé republiky.



Tento víkend se můžete těšit na řadu skvělých modelářů z Brna, Prahy, Velkého Meziříčí, Šumperka, Opavy, Hluku a většiny klubů severní Moravy a tradičně i z Polské republiky, především z Bialsko-Biale. Rovněž se na letošní setkání zaregistrovalo množství modelářů ze Slovenska. Ti předvedou vynikající ukázky maket na elektromotory a početnou skupinu maket velkých větroňů.

Baška žije!

KDY: sobota 31. července od 13.30

KDE: přehrada Baška

ZA KOLIK: 459 korun

Nenechte si ujít koncert skupin v areálu přehrady Baška. Vystoupí Slza, Lucie Bílá, Iné kafe, Kali, Peter Pann. Vstupenky v prodeji na TicketLive.

Zbojnická hledačka

KDY: do 5. září

KDE: Frýdecký zámek



Zúčastněte se i vy nové zbojnické hledačky a zjistěte, kam všude vás zavedou skryté indicie, které na frýdeckém zámku a hradě Hukvaldy zanechal zbojník Ondráš. Na pokladně frýdeckého zámku a hradu Hukvaldy se o této akci dozvíte více informací.

Po řádném vyplnění pracovního listu se dočkáte náležité odměny!



Pravidla soutěže:

Hry se mohou zúčastnit děti do 15 let po zakoupení vstupenky. Pro splnění hry je potřeba navštívit frýdecký zámek i hrad Hukvaldy.

Na pokladně si vyzvedneš pracovní list.

Hádanky tě dovedou do prostoru, kde je ukryto písmeno. Toto písmeno najdi a zapiš do listu. Až nalezneš všechna písmena, doplň tajenku. Dětem, které neumí číst, pomohou rodiče nebo starší sourozenci.

Dokončíš-li hru na jedné z těchto památek, pracovní list si uchovej! Při návštěvě druhého objektu pokračuj v hledání hádanek a luštění tajenky.

Pokud máš vyplněné obě strany pracovního listu, můžeš si po předložení obou tajenek na pokladně hradu, či zámku vyzvednout odměnu.

Poslední den pro vyzvednutí odměny je 5. 9. 2021. Získáš odznáček s vyobrazením dané památky, na které výhru uplatňuješ. Hra probíhá od 1. 7. do 5. 9. 2021 nebo do vydání všech výher.

Pivní festival

KDY: sobota 31. července od 15 hodin

KDE: Myslivecká chata Pastevník v Brušperku

ZA KOLIK: 70 korun

Pestrá nabídka minipivovarů zavedených značek, ale i koncerty kapel. To je Pivní festival, který v Brušperku na Frýdeckomístecku obsadí tuto sobotu od 15 hodin areál Myslivecké chaty Pastevník. Fanouškům dobré muziky už v 15 hodin zahraje kapela TO, v 16.30 to bude formace Zhaslo v pecu, kterou v šest večer vystřídá folkové uskupení Marod. V 19.30 se můžete těšit na svižný a optimistický dixieland kapely Stanley´s Dixie Street Band. Slavnosti piva v Brušperku pak uzavře formace Karm.

Po stopách zbojníka Ondráše

KDY: pátek 30. července od 8.30

KDE: Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 130 korun



Vydejte se společně s dětmi a Lašským králem Zdeňou Vilušem I. po stopách pána Lysé hory! Lysá hora je nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd, ale chybí vám nápad, jak na ni dostat vaše ratolesti? Nejlepším způsobem bude prostě zábava. Vydejte se na královnu Beskyd spolu s Lašským králem a jeho doprovodem! Výstup díky zastávkám a zábavě bude jednodušší a příjemnější.



S Lašským králem poznáte zdejší okolí a zasvětí vás do spousty pověstí o místním zbojníkovi Ondrášovi, který v jeskyních na Lysé hoře ukryl své poklady. A protože jedna z pověstí vypráví, že v okolí jednoho z rozcestí se dodnes dějí nepředvídatelné skutky, naučíte se cestou písničku, kterou pak využijete při nečekaném překvapení! Nutná je rezervace, tu můžete provést na webu info centra ve Frýdku-Místku nebo přímo na pobočkách centra.

Lysá hora je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd a Těšínska.Zdroj: Deník/ Archiv

TIPY ZA OPAVSKO

Prázdninové pátky plné zábavy pro děti

KDY: pátky až do 27. srpna, vždy od 10 do 16 hodin

KDE: zámek, Kravaře

ZA KOLIK: vstupné 50 korun (venkovní program)

Lámete si hlavu, jak zabavit během prázdnin své děti? Tábory jsou plné a vaše dovolená je zatím kdesi v nedohlednu? Pak využijte možnosti pravidelných zábavných programů pro děti. Ty se konají každý pátek až do konce srpna na zámku v Kravařích.

JAKO HOSPODYŇKY A HOSPODÁŘI

Budete zde mít jedinečnou příležitost vyzkoušet si například roli hospodyňky či hospodáře a obléknout se do dobových kostýmů. Můžete si v nich samozřejmě pořídit i fotku s kulisou starého špýcharu. Nebudou chybět ani oblíbené kostýmované prohlídky zámecké expozice, která je doplněna o výstavu historických hraček. Zároveň budete moci podpořit Nadační fond Kulíšek. Speciální program se koná od 10 do 16 hodin v zámeckém parku, a to pouze za příznivého počasí.

BOHATÝ PROGRAM

Mimoto si děti užijí i bohatý venkovní program, na který nejsou nutné rezervace. Kostýmované prohlídky zámecké expozice probíhají v časech: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin. Pro ty, kteří rádi bádají je pak připravena také jedinečná stezka zámeckým parkem, která je plná hádanek. Putujte po šifrách zámeckého pána a rozlouskněte zapeklité otázky a hádanky.

Zámek Kravaře. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Veronika Bernardová

Léto na zámku aneb Půlíme prázdniny

KDY: pátek 30. července od 16 hodin

KDE: zámecký park, Dolní Benešov



Prázdniny jsou v půlce. Pokud se doma nudíte a nevíte, kam se vrtnout, vezměte v pátečním odpoledni děti a přijďte si společně s nimi užít skvělou rodinnou akci do zámeckého parkuv Dolním Benešově. Těšit se můžete na soutěžní stanoviště, skákací hrad, vodní fotbálek, klauní rodinu, minidiskotéku a mnoho dalšího. Odpočinek si budete moci plnými doušky vychutnat také v relaxační zóněa vychutnat si k tomu třeba zmrzlinu. K jídlu budou připravené špekáčky, které si můžete připravit na ohništích přímo v zámeckém parku.

Farmářské trhy

KDY: pravidelně vždy ve středu a pátek od 6.30 do 14 hodin a sobotu od 6.30 do 12 hodin až do 6. listopadu 2021

KDE: Dolní náměstí, Opava

Zavítejte v pátek 30. nebo v sobotu 31. července na farmářské trhy na opavské Dolní náměstí. Nakoupíte zde plno výsostně regionálních produktů. V nabídce bude třeba oblíbené čerstvé ovoce (meruňky a rybíz), zelenina (saláty, kedlubny), květiny a samozřejmě také oblíbené bylinky. Zakoupíte zde nejen čerstvé výpěstky místních zahrádkářů, ale také sýry, pečivo, uzeniny, domácí marmelády a kvalitní maso i drobné šperky, dřevěné korálky a mnoho dalšího.

Oblíbená Vítkovská lávka se vrací

KDY: sobota 31. července od 13 hodin

KDE: Středisko volného času Vítkov

ZA KOLIK: vstupné 70 korun a děti do 120 centimetrů zdarma



Vítkovská lávka 2021 bude znovu zábavou takříkajíc rodinnou. Dospělí návštěvníci si poslechnou vystoupení skupin Kowal Compani, Tanja s kapelou a Revival Elán. Děti se vydovádějí na atrakcích a zahrají si různé zábavné hry. Závěr akce obstará večerní zábava s hudbou. Testování účastníků je zajištěno. (jih)

Pestrá Hradozámecká noc

KDY: sobota 31. července večer

KDE: zámek Hradec nad Moravicí a Raduň

Návštěvníky čeká velmi pestrý večer s nocí v zámeckých prostorách. Bílý zámek nabídne zájemcům od 18 do 22 hodin prohlídky zámeckých interiérů, doplněných o poklady z depozitáře, krbové garnitury, rytířské zbroje a zbraně. Do světa historické hudby zavede posluchače koncert Vokálně instrumentálního waldorfského ansámblu. Spodní konírny Červeného zámku obsadí od 19 do 22 hodin Rytíři Svatého Grálu a v soubojích do sebe budou bodat hlava nehlava. Pohled na noční město umožní od 18 do 22 hodin přítomným nasvícená Hodinová věž. Raduňský zámek přiblíží během Hradozámecké noci návštěvníkům v historickém přehledu sedm století tohoto šlechtického sídla i jeho majitele. (jih)

Anenské slavnosti ovládne hudba

KDY: víkend 31. července. a 1. srpna

KDE: prostranství za kulturním domem v Dolním Benešově

ZA KOLIK: vstup zdarma



Sobotní část programu začíná v 18 hodin s kapelami Tilly Duo a Cactus, po jejich koncertech bude následovat Oldies karneval. V neděli přivítá návštěvníky v 15.45 hodin dechová hudba Hlučíňanka a po ní se vystřídají cimbálová muzika Iršava a kapely Fill and The Haters a Šajtar. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Garden Food Festival

KDY: od pátku 30. července do neděle 1. srpna

KDE: Amfiteátr Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: třídenní předprodej 120 korun, na místě 150 korun, děti do 12 let zdarma

Pohodová atmosféra, odpočinek a nezapomenutelný gastro zážitek. David Koller, November 2nd i cimbálová muzika. Přesně to čeká návštěvníky třídenního Garden Food Festivalu, který se uskuteční poprvé v Amfiteátru Skalky v Novém Jičíně od pátku 30. července do neděle 1. srpna. Akci moderuje Markéta Hrubešová a těšit se můžete na workshopy, školy vaření s šéfkuchaři Ondřejem Molinou a Lukášem Neckářem a také na skvělou muziku.

Gastro areál otevřen

pátek 16 – 22

sobota 10 – 22

neděle 10 – 18

pátek 30. července

16 hodin Cimbálová muzika Poštár

20 hodin Hrdza (SK)

sobota 31. července

20 hodin November 2nd

21 hodin David Koller

November 2nd.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Gulášové slavnosti

KDY: sobota 31. července od 9.30 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstup volný



Již 29. ročník tradiční soutěže o nejlepší kotlíkový guláš se chystá na sobotu 31. července v Amfiteátru na Horečkách v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm. Gulášové slavnosti startují v 9.30 hodin. Čekají vás nejen voňavé guláše, speciality na grilu, chlazené pivo, míchané nápoje, ale i bohatý kulturní program. Už v 10 hodin vystoupí česká folk-rocková zpěvačka Kaczi a v 11.30 hodin Acustrio Václava Fajfra. Formace Manet Rock Band zahraje ve 13.30 hodin. Kolem 14 hodin budou soutěžní guláše uvařené a v 15 hodin se můžete těšit na vyhlášení vítězů. Pak se se opět na pódiu vystřídají hudební kaply, v 15.30 hodin to bude Marian 333, v 17.30 rockoví Dilated a v 19.30 to budou rock‘n‘roll band Fre(E)Rock. Občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce, míchané nápoje, živá hudba, pro děti skákací hrad, pískování a lukostřelba.



Písničkářka Kaczi.Zdroj: Ivo Handzel

2. Štramberský Buskerfest

KDY: sobota 31. července a neděle 1. srpna

KDE: v ulicích Štramberka

ZA KOLIK: co hodíte umělcům do klobouků

Po loňském úspěchu prvního ročníku se do Štramberka opět chystají pouliční umělci na 2. Štramberský Buskerfest. O prostředním prázdninovém víkendu ožijí štramberské uličky nejen hudbou mnoha žánrů, ale narazíte také na divadelníky, akrobaty, kreslíře a možná i na „živou sochu“. Proč hrají na ulici a ne někde v sále, jak by se slušelo? Inu: pouliční umění je svébytnou disciplínou. Už dávno není považováno za žebrání, naopak: na ulicích mnoha světových měst narazíte na opravdové špičky nejrůznějších uměleckých oborů. Loni jsme se pokusili přitáhnout tyto umělce i k nám, protože Štramberk je se svým geniem loci pro buskery (jak se pouličním umělcům říká) jako stvořený. A funguje to! Buďte letos u toho!

Oproti loňskému ročníku bude Buskerfest dvoudenní. Program, jak plyne z podstaty věci, bude do poslední chvíle otevřený: nejsou přesné časy vystoupení ani kompletní seznam účinkujících, protože může vystupovat kdokoli, kdekoli a kdykoli. Naším cílem není udělat festival s přesným line-upem, ale otevřít brány Štramberka autentickému umění „teď a tady“. Pro diváky je v tom tedy kus dobrodružství, projít se městem, potkávat umělce, zastavit se u těch, kteří vás zaujmou, a ocenit je mincemi či bankovkami do jejich klobouků.

Přesto ale můžeme už teď prozradit několik „třešniček“. Adrenalinový zážitek slibuje francouzsko-české klaunské duo tYhle s programem Les Fantomes; jevištěm se jim stane město samo, nebuďte proto překvapeni, když se objeví nad vašimi hlavami. Velmi netradičně může na ulici vyznít klavírní vystoupení skladatele a dirigenta Jiřího Najvara, kterého jinak můžete potkat spíše ve fraku v čele filharmonie. Z domácích umělců účast přislíbila Dobová hudba Devětsil, která je do štramberských kulis jako stvořená, nebo třeba přední herecká hvězda našeho města, Aleš Švondrk. Stejně jako loni se můžete těšit na karikaturistu Václava Šípoše. Na sobotní večer chystáme jako bonus doprovodný program s pracovním názvem „Štramberské dvorky“: několik umělců, které přes den spatříte na ulici, vystoupí večer i v samostatném vystoupení.

Karikaturista a portrétista Václav Šípoš.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Gotický rytířský turnaj na Sovinci

KDY: víkend 31. 7. – 1. 8., vždy od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun, děti do 3 let zdarma

Prázdniny jsou přesně v půlce. Pokud máte pocit, že jste toho zatím moc nezažili, dorazte o tomto víkendu na hrad Sovinec. Proběhne zde jubilejní, 20. ročník historické akce, Na příkaz císaře aneb Gotický turnaj. Své umění šermířské, divadelní i komediantské představí moravská šermířská legenda Těžkooděnci v plné zbroji Markus M, kteří předvedou šermířský Turnaj.

Nebude chybět ani skupina scénického šermu Fuente Ovejuna i kejklíři v čele s divadelní společností Komedianti na káře a kejklířem Křupínem. Děti si přijdou na své na sokolnickém dvorci, kde budou po oba dny probíhat ukázky výcviku a příletové poslušnosti. Odvážní se mohou také vyfotit s dravcem na ruce. A pro ty úplně nejmenší budou také připraveny loutkové pohádky divadla Kašpárkův svět.

Akce na hradě SovinciZdroj: se souhlasem Petra Šenkyříka

Hradozámecká noc v Janovicích

KDY: sobota 31. července ve 20, 21 a 22 hodin

KDE: Státní zámek Janovice u Rýmařova

ZA KOLIK: plné vstupné 110, snížené za 90 korun, děti od 6 do 17 let za 60 korun



K létu patří neodmyslitelně festivaly, koncerty, letní dovolenkování u vody, ale také noční dobrodužné prohlídky hradů a zámků. Hradozámecká noc představuje památky v netradiční době a s netradičním programem. Pokud jste nikdy na podobné akci nebyli, neváhejte a v poslední červencové sobotě dorazte na zámek Janovice u Rýmařova. Večerní prohlídky zde budou probíhat ve třech časech: ve 20, 21 a 22 hodin. Doporučujeme si předem místo rezervovat buďto na telefonu 777 356 434 nebo e-mailu: schmidova.kristyna@npu.cz.

Bruntálem bude znít jazz. Dorazíte?

KDY: sobota 31. července od 14 hodin

KDE: městský park, Bruntál

ZA KOLIK: vstup na akci zdarma

Toužíte už dlouho po hudebním večeru pod širým nebem? Pak budete mít v sobotu od 14 hodin jedinečnou příležitost vychutnat si plnými doušky jazzový piknik, který bude lahodit nejen vašim uším, ale pokud si s sebou donesete i nějakou tu dobrotu, pak i vašim chuťovým pohárkům. Program bude nabitý od odpoledních 14 hodin až do večera. Vystoupí například brněnská energická skupina The People, Hot Sisters z Prahy, 2G band Mirka Schuberta z Bruntálu i Diva Baara z Prahy.Třešničkou na dortu pak bude večerní vystoupení Františka Uhlíře Team a Leeho Andrewa Davisona z USA, který v pořadí již 11. ročník jazzového festivalu uzavře. V případě velmi nepříznivého počasíse akce přesune do Městského divadla v Bruntále sídlícího v Partyzánské ulici číslo 35.

Americký zpěvák Lee Andrew Davison.Zdroj: Adam Plavec

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Letní beseda o cembálu v Kralicích

KDY: v sobotu 31. července od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Kralice na Hané

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 150, na místě pak 180 korun

Chyběly vám krojované plesy a akce kralického KLASU? Pak v sobotu od 19 hodin dorazte na Besedu o cembálu do Kulturního domu v Kralicích na Hané. K tanci i poslechu zahraje cimbálová muzika Primáš z Přerova a také Hanácká mozeka Klas. Celý večer bude prošpikovaný krátkými tanečními vstupy tanečníků. Bude skvělé, když atmosféru akce podtrhnete tím, že dorazíte v kroji. Není to podmínkou, ale bude skvělý alespoň lehký společenský oděv. Občerstvení na akci bude zajištěno.

Rezervace vstupenek je možná u paní Nesvadbíkové, na telefonním čísle: 776 680 162. Pořadatelé akce prosí: „Využijte prosím možnost předprodeje vstupenek, protože kvůli epidemiologickým opatřením je omezena kapacita sálu na zhruba 170 návštěvníků. Přeprodej není podmínkou vstupu, ale vítáme to. Akce bude samozřejmě přístupná v rámci platnosti všech epidemiologických opatření."

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Michal Sobecký

Posedlí Dakarem

KDY: sobota 31. července od 13 do 17 hodin

KDE: Přerovská rokle

ZA KOLIK: od 299 korun, děti do 12 let mají vstup na akci ZDARMA



Kompletní tým Big Shock! Racing, neuvěřitelné příhody, nezveřejněné onboardy z kritických míst, informace ze zákulisí a tentokrát i závodní technika v čele s Frantou a Karlem. Připravte se na pořádnou dávku adrenalinu, svérázný humor a záběry, ze kterých mrazí. Příznivci Dakaru si užijí osobité vyprávění přímých účastníků legendárního dálkového závodu, jízdy, dokument z letošního ročníku nebo možnost prozkoumat kompletní flotilu týmových dakarských strojů, které budou divákům na místě k dispozici.

Zlínský kraj

Dny řemesel a kovářů

KDY: víkend 31. července - 1. srpna, vždy od 9 do 18 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: základní vstupné - 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun

Víkend bude v Rožnově patřit řemeslům, tradičním i méně známým. Jubilejní 30. ročník nabídne vskutku bohatý program, na němž se představí mistři svého řemesla, od tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, po hrnčíře i dalších řemeslníky. Navíc se v Dřevěném městečku setkají kováři z celé České republiky s ukázkami své mistrovské práce na patnácti výhních.

Samozřejmostí bude možnost si po oba dny jednotlivá řemesla také vyzkoušet. U kovářů si můžete například sami ukovat hřebík nebo vypálit logo Dne řemesel do dřevěné destičky. Pro děti i rodiče bude připravit i bohatý doprovodný program, nejrůznější soutěže v řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, nebo třeba ve stavění vatry či v jízdě s trakařem a mnoho dalšího. Těšit se můžete i na dřevěné skládačky.

Pořadatelé slibují také podívanou s vůní bezinu - Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové stroje a lokomobila.

Akci hudebně okoření také skvělá hudba. V sobotu se od 15 hodin těšte v Komorním amfiteátru na Moravskou veselku. V neděli ve stejný čas a na stejném místě pak zahraje skupina YO YO BAND.

Setkání kovářů. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Burešová Barbora

Historické hry na tvrzi Kurovice

KDY: pátek 30. července až neděle 1. srpna, od 10 hodin

KDE: hrad Kurovice

ZA KOLIK: dospělí 100, děti 50 korun



Kurovickým hradem se opět po roce rozezní fanfáry a svůj tanec s mušketou předvedou i mušketýři. Kuchyní se rozlehne lahodná vůně dobového jídla a nezapomene se ani na historické tance a hudbu. Připraveny budou i prohlídky s průvodcem, na kterých se můžete dozvědět něco málo o historii tohoto místa. Na sobotním večerním programu je cyklus odborných přednášek v útrobách samotného hradu. V neděli navíc po téměř čtyřech stoletích Kurovice opět navštíví vévoda Albrecht z Valdštejna se svým doprovodem. Program je připravený od pátku 30. července od 10 hodin do pozdních nedělních hodin. (koc)