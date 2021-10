Impro talk show – Pastoral brothers

KDY: pátek 15. října od 19 hodin

KDE: Klub Atlantik - (CKV), Ostrava

ZA KOLIK: 200 korun dospělí, 120 korun děti do 15 let

To nejlepší z talk show a improvizace v podání herců Divadla improvizace Odvaz. Přijďte poznat dva faráře, ze kterých se stali populární youtubeři. Pastoral Brothers je youtuberské duo mladých farářů Českobratrské církve evangelické, které tvoří Jakub Malý, seniorátní farář Pražského seniorátu se základnou ve sboru v Libni, a Karel Müller, seniorátní farář pro mládež také Pražského seniorátu. Oba přišli do církve na prahu dospělosti a rozhodli se stát faráři, seznámili se při studiích na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Zdroj: Youtube

Do sedel – Ostravské Hradčany

KDY: neděle 17. října od 14 do 17 hodin

KDE: start: Jubilejní kolonie (Ostrava-Hrabůvka) – cíl vyjížďky: Nádraží Ostrava-střed (délka 7 km)

ZA KOLIK: zdarma



Chcete lépe poznat Ostravu, a přitom si trochu zasportovat? Kulturní spolek Elegant pořádá bezplatné vyjížďky po Ostravě, tentokrát bude na programu: Jubilejní kolonie, architektura staveb, Malý Londýn v Ostravě, zámek, historie Vítkovic a Dolní oblasti Vítkovice, technické kuriozity, významné osobnosti, příběhy, nádraží Ostrava-střed. Každý účastník obdrží brožurku nabitou cennými historickými, přírodopisnými a dalšími informacemi a fotografiemi, kterou připravuje Ostravské muzeum. Trasa s délkou asi 7 km je nenáročná a zvládne ji tak každý.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Kocourek Modroočko – Josef Kolář, Petr Prchal, Marek Eben

KDY: neděle 17. října od 10 hodin

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Příhody kočičího kluka a jiných chlupatých čtvernožců v muzikálové pohádce pro celou rodinu. Modroočko pochází z oblíbené dětské knížky spisovatele a přírodovědce Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka (1965). Modroočkovy příběhy baví už několikátou generaci malých čtenářů. Třináct let po vydání knížky se zrodila její divadelní podoba.

Marek Eben k ní napsal písničky přímo na tělo a samozřejmě i na hlasy svých spolužáků z konzervatoře. Milostné kočičí duety tedy Marek Eben skládal s přímo niternou motivací a je to na nich vidět i slyšet. Pohádku uvedli poprvé v divadle Viola a od té doby se hrála na mnoha českých scénách.

Jakub Horák a jeho Hrdobci v hudebním doprovodu Osamělých palačinek

KDY: sobota 16. října od 18.30 hodin

KDE: velký sál Hostince U Čestmíra, Krásné Pole



Tvůrčí skupina Hrdobci vznikla v roce 2014, kdy se dva chlapci, Kuba a Matěj, rozhodli, že nebudou truchlit nad svým osudem, a naopak ho vezmou pevně do svých rukou. Tak vznikl nápad točit vtipná a tematická videa ze života obou protagonistů. Důležité však bylo tvořit pod jasným a dynamickým názvem a díky těmto atributům vznikla Tvůrčí skupina Hrdobci.



V prosinci roku 2014 byla vypuštěna první Hrdobčí nahrávka s názvem „Zprávy televize Harapes.“ Další videa už se zabývala konkrétními peripetiemi obou představitelů, jak v milostné, tak i osobní sféře. Díky tomu vznikly videa jako Kuba má holku, byl vynalezen prášek proti stydlivosti pozvat dívku na rande s názvem „Nestyďsin plus“, pro všechny, kdo okusili svody a útrapy lásky vzniklo video „Jak se vypořádat s rozchodem“ a nesmíme opomenout taky vynález, který dovolil koupat se ve veřejných sprchách i opravdu plachým lidem, s názvem „Antiplach“. V roce 2015 na základě shlédnutí pořadu „Možná přijde i kouzelník“ vznikl nápad, uspořádat živé vystoupení Hrdobců, doprovázené dalšími hosty.



A tak 25. dubna 2015 v prostorách Staré arény v Ostravě poprvé zazněly Hrdobčí taškařice naživo a v plné parádě. Kabaret se setkal s kladným přijetím a postupem času následovaly další vystoupení. Ty se už ale odehrávaly pouze v režii dnes jediného člena tvůrčí skupiny Hrdobci, Kuby, protože druhý zakladatel, Matěj, se začal naplno věnovat své životní lásce – hudbě.



V současné době se Hrdobci zaměřují především na živé vystoupení, která jsou charakterizována proslulými taškařicemi, výbornými hosty a v první řadě tím, že dostávají svému jménu a válí se na nich.



Kubu Horáka jsme na Tyjátru již párkrát přivítali a vždy s velkým úspěchem, tentokrát nevystoupí s Michalem Horákem, ale brněnským triem Osamělé palačinky.

Japonské dny v Ostravě

KDY: 15. - 17. října

KDE: Dům kultury města Ostravy, Ostravské muzeum

Hlavní program letošního ročníku festivalu Japonské dny je rozdělen do tří dnů. 15. - 16.října proběhne program v Domě kultury města Ostravy, 17.října v Ostravském muzeu. Na tyto tři dny platí jedna vstupenka. Předprodej bude zahájen od 15.září. Vstupenky lze zakoupit na pokladně Domu kultury města Ostravy nebo online zde v předprodeji vstupenek. Program a veškeré jiné informace naleznete na webu akce.

Japonské dny v OstravěZdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Pavel Šporcl & Vojtěch Novák – Varhany

KDY: neděle 17. října od 17 hodin

KDE: Kostel Na Nivách, Český Těšín

ZA KOLIK: 200 korun v předprodeji, 300 korun na místě

Jste srdečně zváni na jedinečný koncert, kde vystoupí houslový virtuos světového renomé Pavel Šporcl a varhany ovládne Vojtěch Novák.

Zdroj: Youtube

Šlágr kluci – Petr Šiška, Pavel Novák

KDY: pátek 15. října od 18 hodin

KDE: KD Leoše Janáčka v Havířově

ZA KOLIK: 229/249/269 korun



Jedinečná hudebně zábavná show v podání dvou známých tváří nejen z TV Šlágr pobaví příznivce velkých hitů 70. let (pocta Pavlu Novákovi, Karlu Gottovi, Waldemaru Matuškovi, Petru Spálenému, Václavu Neckářovi a dalším), aktuálních hitů TV Šlágr (Dej mi pusu, Sokoli, Láska je prevít, Já se v tobě holka nevyznám, Pihovatá dívka, Nádherná láska, Vyznání, Asi, Malinká) i žhavých novinek z nejnovějšího alba Šlágr kluků (Pojďme dělat vlny, Nad Moravou svítá, Jsem do tebe blázen). Celý pořad je doplněn celou řadou vtipných historek obou protagonistů od vzpomínek na Pavla Nováka, putování po Austrálii, natáčení filmů, setkání se zajímavými hosty, pohledů do zákulisí televizního natáčení až po natáčení pod hladinou exotických moří.



Petr Šiška. Zdroj: Petarda Production

O kohoutkovi a slepičce – Divadlo Tety Chechtalíny

KDY: neděle 17. října v 15 hodin

KDE: KD Petra Bezruče (loutkový sál), Havířov

ZA KOLIK: 99 korun

Pohádka děti seznámí se životem na vesnickém dvorku a poukáže na to, že chamtivost a lakota se nevyplácí. Ale všechno dobře dopadne, slepička kohoutka zachrání. Na konci se děti stávají součástí malé farmy, společně se zvířátky si zatančí a dostanou drobnou odměnu.

Plaveme prsa

KDY: sobota 16. října od 10 hodin

KDE: AQUA centrum, Bohumín

ZA KOLIK: zdarma



Akce Plaveme prsa pro všechny nadšence plavání se uskuteční v sobotu 16. října od 10 hodin v AQUA centru v Bohumíně. Doprovodný program zahájí soubor Radost-Impuls a úspěšní plavci plaveckého oddílu ČSA Bohumín. Vstupné na akci je zdarma.



Plaveme prsa BohumínZdroj: AQUA centrum Bohumín

Den řemesel

KDY: pátek 15. října od 8.30 hodin

KDE: Kotulova dřevěnka, Havířov

Dorazte na závěrečnou akci sezony na Kotulově dřevěnce v Havířově, která se uskuteční již tento pátek 15. října od 8.30 do 15.30 hodin. Co na Dni řemesel uvidíte? Svůj um předvede řezbář, drátenice, krajkářka, košíkářka, flétnař, přadlena, příštipkář nebo bylinkářka. Uvidíte, co vše se dá vyrobit z vizovického těsta, keramiky, chybět nebudou ani textilní a patchworkové výrobky. Areálem Vás provedou zkušení průvodci, můžete nahlédnout i do samotné dřevěnky nebo zjistit, jak funguje větrný mlýnek. V letošním roce bude provoz na dřevěnce ukončen mimořádně v polovině října, od 16. října již nebude přístupná.

Mezinárodní den archeologie

KDY: sobota 16. října od 9 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora



V sobotu 16. října se oslaví v Archeoparku Chotěbuz-Podobora Mezinárodní den archeologie. Přijďte si zahrát zábavnou vzdělávací hru, která Vás provede světem archeologie. Dozvíte se, jak pracuje archeolog, co používá za nástroje a kam putují objevené nálezy.

Ukončení sezony na Lodičkách

KDY: sobota 16. října od 18 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Poslední koncert letošní sezóny je tady a bude to stát za to. Pojďte zakončit tento šílený rok. Vystoupí parta z města bohů William a nespoutaná Kaczi. Rozdělá se oheň, opečou se párky a do ruk se vezmou kytary. Akci pořádá Iniciativa Dokořán ve spolupráci se Statutárním městem Karviná a Nadací OKD. Akce startuje v sobotu 16. října v 18 hodin a vstupné je zdarma.

Zdroj: Youtube

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Hukvaldský potlach – country, blue-grass, folk festiválek v rodišti Leoše Janáčka

KDY: sobota 16. října od 14 hodin

KDE: sál ZŠ Hukvaldy

ZA KOLIK: 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě

Již 3. ročník Hukvaldského potlachu navštíví spoustu zajímavých kapel z regionu – Odnikud Nikam (folk), David Vysloužil a Acoustic Irish (irský folk), Ptačoroko (bluegrass), Tři Vykřičníky (ostravský rázovitý folk) a další. Vstupenky se již prodávají v Hospůdce na koupališti v Hukvaldech. Nápoje a jídlo zajištěno.

Výstava fotografií Ecce homo a film Oroslan

KDY: sobota 16. října od 17 hodin (po výstavě následuje projekce filmu s debatou)

KDE: Nová scéna Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 130/110 korun



Výstava Roberta Golaně doprovázející film Oroslan. Tento slovinsko-český film je jakousi mozaikou, která oživuje jeden lidský osud. Vsetínského fotografa Roberta Goláně film inspiroval k vytvoření souboru 36 fotografií, které doprovází uvedení filmu v kinech pod názvem Ecce Homo. Goláňovy bloudící a putující postavy s aktuálními zisky a ztrátami v rozmanitých existenciálních situacích korespondují s duchovními polohami filmu. Sdělnou řečí umění vyzývají k tomu, jak a jakým být v nelehké době současných civilizačních ohrožení.





Zdroj: Youtube

Jak víla modrovláska splnila tři přání

KDY: neděle 17. října od 15 hodin

KDE: Nová scéna Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? Pohádkový příběh vás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti. Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.

Smilovice v otázkách

KDY: pátek 15. října od 17 hodin

KDE: Sportcentrum Smilovice



Začátkem tohoto roku 2021 skupina 13 občanů z obce Smilovice (bývalých starostů, pamětníků, předsedů spolků) vytvořila soubor otázek o obci Smilovice, který od dubna tohoto roku je na stránkách obce Smilovice v části „Aktuality“ s doprovodným textem a všemi třemi verzemi v češtině, polštině a angličtině. Medializace akce byla již provedena ve Stonávce 2/2021, v Třineckém hutníku z 7.4.2021, v periodiku polské menšiny Głos a nyní česká verze kvízu je uvedena společně i z tiskopisem pro vyplnění jednotlivých otázek v Smilovickém zpravodaji (červen 2021). Koneckonců reklamní plakát na důležitých místech v okolí obce určitě taky někoho osloví. Termin pro odevzdání odpovědí byl do 30.9.2021.



Společně s vedením obce bude mít akce závěrečnou událost 15.10.2021 ve Sportcentru Smilovice, kde formou besedy s autory akce a s přihlášenými občany, případně i s příznivci obce, kteří správně odpověděli na minimálně 20 otázek, budou prodiskutovány jednotlivé kvizové otázky také i s doprovodným fundovaným vysvětlením. Dle zájmu a časového prostoru během akce budou i promítnuty profesionální filmy ze smilovického okolí.



Smilovice v otázkáchZdroj: Archiv obce Smilovice

OPAVSKO

Odpoledne s rozlétanými draky

KDY: sobota 16. října od 15 hodin

KDE: Areál U Chovatelů v Opavě–Kylešovicích

Tak schválně – který drak bude nejhezčí? Který vyletí nejvýše? Který bude největší a který nejmenší? Odpovědi na všechny tyto otázky přinese Velká městská Drakiáda. Zábavné odpoledne, plné létajících draků, nabídne přítomným dětem i jejich rodičům v příjemném prostředí hry, hudbu a soutěže. Dospělí návštěvníci rádi vezmou zavděk posezením i občerstvením. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vladimír Šťastný

Ostroj otevírá dveře návštěvám

KDY: sobota 16. října od 8 do 14 hodin

KDE: areál Ostroje, Opava



Opavská společnost Ostroj nabízí prostřednictvím svého Dne otevřených dveří zájemcům návštěvu svého provozu. Ukáže jim, co všechno vyrábí prakticky pro celý svět a má pro ně připravenou i zábavu. Návštěvníkům nabídne soutěže, Den zdraví i dárky pro děti s pískohraním a fotokoutkem. Dostupné bude též občerstvení. (jih)

Inscenace pro dospělé i pro děti

KDY: sobota 16. a neděle 17. října

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: každé představení za 60 korun

Do „loutkáče“ zamíří v sobotu mládež i dospělí na Sestru v akci, kterou jim na motivy známého stejnojmenného filmu předvedou účastníci „štěkacího“ letního divadelního tábora pod vedením Daniela Kollmanna. V neděli zavítá od 10 a 16 hodin mezi děti Mauglí v příběhu o odvaze a přátelství, který se neobejde bez napětí a trochu nebezpečí. Hra na motivy Kiplingovy Knihy džunglí je vhodná pro děti od tří let. (jih)

Workshop Pohádkové odpoledne

KDY: neděle 17. října od 14 do 16 hodin

KDE: Památník P. Bezruče, Opava

ZA KOLIK: 50 korun



Během workshopu si návštěvníci budou společně číst a poslouchat slezské pohádky. Děti si mohou nakreslit pohádkovou postavu nebo si ji vyrobit z různých materiálů. K dispozici budou mít například plastelínu, papír, kousky látek a přírodní materiály. Svůj vlastnoruční výrobek si pak mohou odnést domů na památku. Předchozí rezervace je nutná u muzejní edukátorky Evy Schwanové, telefon.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz, www.szm.cz. Další nedělní termíny workshopu jsou 31. 10. , 14. 11. , 28. 11. a 12. 12. vždy ve stejné době. (jih)



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/koláž Jiří Bušek

NOVOJIČÍNSKO

Cestovatel Jiří Kolbaba & Exotická diashow

KDY: pátek 15. října od 19 hodin

KDE: Kino Květen, Nový Jičín

ZA KOLIK: 150 korun v předprodeji, 190 korun na místě

Mimořádný emotivní zážitek, plný inspirací pro splnění vlastních cestovatelských snů. Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů, cestovatel Rádia Impuls a viceprezident Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba, vás prostřednictvím svých jedinečných fotografií provede všemi kouty světa s důrazem na unikátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné tváře domorodců s nádechem dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna. Své originální zážitky z více než 130 navštívených zemí všech šesti kontinentů a pravidelných expedic do nejodlehlejších oblastí světa sděluje posluchačům po celé republice na desítkách přednášek, které ročně uskuteční a také prostřednictvím médií.

Jiří Kolbaba. Ilustrační fotoZdroj: archiv Jiří Kolbaba

Farmářský trh s mykologickou poradnou

KDY: pátek 15. října

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si nakoupit na již tradiční farmářský trh. Čekají vás stánky s ovocem, zeleninou, chlebem, pečivem a koláči, uzeninami, mléčnými výrobky, sýrovými specialitami, včelími produkty, kořením, čaji, vínem, okrasnými a užitkovými rostlinami a mnoho dalšího rukodělného a doplňkového sortimentu.

140 let trati Studénka – Štramberk

KDY: sobota 16. října, od 9 až 13 hodin

KDE: Štramberk

ZA KOLIK: zdarma

Akce s bohatým dopoledním programem zejména pro všechny fanoušky železnice. Vše začne v 9 hodin divadelním představením „Slavnostní otevření trati Studénka-Štramberk“, následuje výstava fotografií k trati a vápencovému průmyslu ve Štramberku, prezentace Správy železnic, Vagonářského muzea, Tamburašský soubor Brač Studénka, tvořivé dílničky pro děti a další. Bude zde také možnost komentovaných prohlídek pracoviště výpravčího železniční stanice Štramberk.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Pavel Sonnek

Hlavenková, Török a Viklický v Kopřivnici

KDY: pátek 15. října od 18.30 hodin

KDE: Katolický dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: základní vstupné 390 korun, student 290 korun



Výjimečný koncert v rámci festivalu Aerovka, na kterém zahrají Beáta Hlavenková spolu s Oskarem Törökem, dále Emil Viklický, David Dorůžka a Haus Band, se uskuteční v Katolickém domě v Kopřivnici v pátek 15. října od 18.30 hodin. Premiérový ročník „Aerovky“ v loňském roce neproběhl (vládní nařízení), pro letošní ročník organizátoři počítají s datem 15. - 17. 10. 2021. Festival je zaměřen na různé podoby jazzu.





Zdroj: Youtube

BRUNTÁLSKO

Noční pozorování

KDY: od pátku 15. října od 18 do soboty 16. října 9 hodin

KDE: Základní škola Bruntál, Školní 2

ZA KOLIK: 100 korun

Čekají vás noční hry a noční pozorování zvířat na stanici. Můžete se těšit na hry jako upíři, sardinky a noční stezka s úkoly mezi zvířaty. Nezapomeňte si: spací pytel, večeři, svačinu, oblečení na spaní, hygienické potřeby a přezůvky. Na akci je nutné se předem přihlásit na www.svcbruntal.cz.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Lukáš Kaboň

Zbrojnické balady

KDY: sobota 16. října a neděle 17. října, oba dny od 9 do 17.30 hodin

KDE: Hrad Sovinec

ZA KOLIK: zdarma



Šermířské povídky a loupežnické příběhy, které vždy neskončí katovou sekerou. Účinkují: Famózní šermíři z Prahy Bibus Spiritus, skupina historického šermu Malberk, divadelní a šermířská společnost Allegros, sokolnické ukázky výcviku a příletů dravých ptáků, kovářské řemeslo představí mistr Jakub. Pozor – lapkové a kapsáři při práci na loupežnické stezce.

Archeologický den

KDY: sobota 16. října od 13 do 17 hodin

KDE: Zámek v Bruntále

ZA KOLIK: zdarma

Můžete se těšit na ukázku výroby štípané industrie, ukázku výroby jantarových šperků, workshopy a mnoho dalšího. Akce se bude konat za jakéhokoliv počasí.

PechaKucha Night Bruntál

KDY: sobota 16. října od 19 hodin

KDE: Kino Centrum Bruntál



Čím dál populárnější koncept PechaKucha je zpět. 20 obrázků x 20 vteřin je formát PechaKucha! Nenechte si ujít speciální večer plný inspirace a zajímavých svižných prezentací. Promítat se bude v Kino Centru Bruntál v sobotu 16. října od 19 hodin. Mezi účinkující tentokrát patří například fotograf Lukáš Horký,architektka Zuzana Stanjurová Mateiciucová, sochař, malíř, fotograf a spisovatel Kurt Gebauer nebo ředitelka organizace Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. Pavla Müllerová.



Fotograf Lukáš Horký. Ilustrační fotoZdroj: David Macháč

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.