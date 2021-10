Ostrava žije vínem 2021

KDY: sobota 23. října od 12 hodin

KDE: Národní zemědělské muzeum - Muzeum potravin a zemědělských strojů, Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 199 korun

Užijte si den plný vína v industriálním prostředí v Dolní oblasti Vítkovice, konkrétně v Národním zemědělském muzeu! Svá vína přijede představit 16 moravských i zahraničních vinařství. Samozřejmě nebude chybět skvělé občerstvení a hudební vystoupení. Festivalem nás provede známý moderátor Kuba Ohnutek. Hudební vystoupení si pro vás připravily kapely Coincidence, Tři vykřičníky, Cimbálová muzika Úsměv a Folklórní soubor Hlubina!

Odhalená tajemství slunečních erupcí

KDY: sobota 23. října od 17 hodin

KDE: Planetárium Ostrava, Ostrava-Krásné Pole

Sluneční erupce spojené s koronálními výrony hmoty představují nejenergetičtější explozivní procesy ve Sluneční soustavě a mají potenciálně vážné dopady i naši technicky vyspělou civilizaci. Posledních dvě dekády přinesly – zejména díky pozorováním z kosmu a pokroku v numerickém modelování – nejen spektakulární záběry těchto jevů ale především i mnohem hlubší porozumění jejich fyzikální podstatě. Výzkum v tomto směru ovšem zdaleka není ukončen, jak o tom svědčí nedávno vyslané sondy Parker Solar Probe a Solar Orbiter. Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s tématem výzkumu slunečních erupcí a zejména s pokrokem v tomto oboru během posledních deseti let. Hostem bude Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D. ze Slezské univerzity.



Ostrava pops

KDY: sobota 23. října od 17 hodin

KDE: Aula VŠB-TU Ostrava, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Multimediální koncert současných hitů pop-music v podání velkého dechového orchestru spojený s videoprojekcí. Uslyšíte Gangnam Style, High Hopes, Just Give Me a Reason a další.

KARVINSKO

Těšínská tančírna

KDY: neděle 24. října od 17 do 21 hodin

KDE: Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ v Českém Těšíně

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, studenti 50 korun

Těšínská tančírna je určena pro milovníky tance, absolventy tanečních kurzů, manželské páry a přátelské dvojice. Dress code: společenský oděv.

Michaela Chyllová s kapelou

KDY: pátek 22. října od 20 hodin

KDE: Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ v Českém Těšíně

ZA KOLIK: 150 korun předprodej, 200 korun na místě



Michaela Chyllová je mladá těšínská zpěvačka se specifickou energií, skvělou kapelou a vlastní tvorbou, která z části vznikala i v těšínských ulicích. Základním stavebním kamenem Michaeliny hudby je folk, co flirtuje s rockem, funkem a popem. V textech se pak odráží její pohraniční původ – ač je většina textů v češtině, v některých skladbách se objevují bilingvní prvky. Ve složení housle, kontrabas, bicí, kytara a zpěv zahrají speciální koncert, kde Michaela oslaví své narozeniny.





Portrét olejem – workshop

KDY: sobota 23. října od 9 do 17 hodin

KDE: Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ v Českém Těšíně

ZA KOLIK: 1500 korun

Workshop je určen pro všechny, kteří chtějí zobrazit emoce v obličeji, vyjádřit náladu člověka, vytvořit věrohodný portrét. Kurz je určen těm, které láká umět malovat portrét. Těm, kteří jsou úplní začátečníci, ale i pokročilým, kteří se chtějí dozvědět nové pojmy a spojit si informace do praktických souvislostí. Na tomto workshopu si můžete namalovat vlastní portrét nebo portrét svých známých. Lektorem je MgA. Tomáš Oslizlok.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Koncert F-M Band

KDY: pátek 22. října od 20 hodin

KDE: Zkušebna Art club, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 korun

Jedinečné vystoupení folkrockových veteránů z našeho města, hrajících již 34 let!

Po zarostlém chodníčku – spadaným listím (turistický pochod)

KDY: sobota 23. října, start je hromadný v 9:30 hodin. Účastnické listy budou k dispozici od 9:15 hodin.

KDE: Hospůdka Na koupališti v Hukvaldech

ZA KOLIK: 15 korun



Přijďte si zasportovat na již 40. ročník tradičního turistického pochodu. Trasa měří 15 km, vede z koupaliště na Babí horu, vrch Kubánkov, kolem skanzenu „Na mlýně“ v Kozlovicích. Odtud trasa přechází do Měrkovic, do obory, na hukvaldský hrad a vrací se zpět na koupaliště. Po skončení pochodu bude v areálu Hospůdky Na koupališti zajištěno občerstvení a od 14 do 17 hodin bude pro příjemnou náladu hrát skupina Řehole. Registrovaní účastníci budou mít umožněn bezplatný vstup na hrad Hukvaldy – poslední vstup v 15 hodin. K dispozici bude i tradiční výroční razítko.



Obora Hukvaldy, socha lišky Bystroušky. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Morys

O chaloupce z perníku – pohádka pro děti

KDY: neděle 24. října od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Žili, byli, máma s tátou a ti měli dvě děti. Jenička a Mařenku. Táta pracoval v lese a maminka doma vařila. Jednou se děti vypravily do lesa na jahody. Každé malé dítě přece ví, že nejsladší jahody musíte nasbírat v lese. V hlubokém lese! Ale pozor, nechoďte tam sami. Vezměte s sebou pro jistotu mladšího brášku, co umí vylézt na strom, nebo starší sestřičku, která na vás dohlédne. Ovšem dokud není tma. Pokud je v lese tma, můžete se ztratit a narazit třeba na kouzelnou chaloupku. Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku! A kdo v takové chaloupce bydlí, víme všichni. Zlá ježibaba… Veselá činoherní pohádka je vhodná pro děti od 3 let.

OPAVSKO

Premiéra tanečního projektu

KDY: sobota 23. října od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Hlučín

Taneční skupina Saltatores nabídne milovníkům pohybu představení s názvem Un, deux, cing! Jeho náplní je především moderní tanec v nastudování choreografů Barbory Šulcové a Patricka Ulmana na hudbu, složenou právě pro jejich choreografii. Skupina Saltatores vznikla v roce 2016 z iniciativy několika žáků Tanečního oboru ZUŠ. Jejím cílem bylo začít s vlastní tvorbou a podílet se na všech složkách přípravy tanečního představení. Zaměřuje se především na vytváření vlastních choreografií a hledání spojitostí mezi klasickým a moderním tancem. (jih)

Kupe prostoupí jazz

KDY: neděle 24. října od 18 hodin

KDE: Kupe, Opava

ZA KOLIK: 150 korun



Akustický Janoušek-Wróblewski Quartet ve složení: Štěpán Janoušek (trombón), Michal Wróblewski (saxofon), Miloš Klápště (kontrabas) a Jan Chalupa (bicí)představí tvorbu, čerpající z různých jazzových a jiných tradic. Jejich akustický kvartet kombinuje improvizovanou hudbu s kompozicemi. Původně byl ovlivněný newyorským jazzovým downtownem, ale časem se přímá inspirace částečně vytratila. (jih)



Vojenské opevnění ovládne historie

KDY: sobota 23. října od 13.30 hodin

KDE: vojenské opevnění Šance, Jakubčovice

Návštěvníky čeká slavnostní otevření nových atraktivit u rozhledny a vojenského opevnění Šance s kulturním programem, zaměřeným na historickou tématiku. V programu bude mimo jiné též ukázka zbraní z dob prusko – slezských válek. Kulturní program bude v režii hradecké pobočky Klubu vojenské historie při Matici slezské. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Kopřivnický koncertní trojboj

KDY: sobota 23. října od 19 hodin

KDE: Katolický dům Kopřivnice, Katolická Beseda Kopřivnice

Malá podzimní rodinná taškařice Živé Mandaly, Piper Records, Dialog Crew, Kachnička Entertainment, Diycore a dalších darmojedů, kteří ještě stále věří na muziku a groupen love.

Podzimní novojičínský jarmark

KDY: pátek 22. října od 8 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si užít tradiční podzimní jarmark v Novém Jičíně, s prázdnou jistě neodejdete.



Ondřej Smeykal – Didgeridoo solo

KDY: sobota 23. října od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Josefa ve Fulneku

ZA KOLIK: 340 korun

Ondřej Smeykal svým unikátním a svérázným projevem objevuje nové dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo a posunutím zvukových možností nástroje o několik řádů dále tak pro současné interprety představuje velkou výzvou. Svým pojetím tak vytvořil svou vlastní kategorii. Poukazuje na bohaté kreativní možnosti tohoto nástroje. Maximální využití dechového fondu, práce bránice, mimických a artikulačních svalových skupin spolu s obrovským rytmickým potenciálem didgeridoo činí v podání Ondřeje z obyčejné děravé větve jakýsi malý komorní orchestr. Osobité kouzlo Smeykalova živého přednesu tak v nejednom posluchači budí silný dojem zastoupení většího počtu hráčů, případně použití playbacku a samplingu. Koncertní hra zcela prostá jakéhokoliv přednahrání nebo mixování částí skladeb je i zkušeným didgeridoo hráčům těžko pochopitelná a při živém zhlédnutí vystoupení v posluchači vyvolává často jen němý úžas.

BRUNTÁLSKO

1. ročník Bruntálsko – Novoměstské družby

KDY: sobota 23. října od 19 hodin

KDE: Music Pub, Bruntál

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Koncert dámského vokálního kvarteta z Nového Města na Moravě zpívající "a cappella" písně různých žánrů (lidové, swingové, spirituály, world music…). Vystoupení se plynule promění v hudební a zpěvný večer, kdy se interprety stanou všichni zúčastnění. Opěvovat budeme propojení dvou úžasných měst – Bruntálu a Nového Město na Moravě.

Ira Mimosa – křehké písně

KDY: sobota 23. října od 17 hodin

KDE: Caffe Sala Terrena, Zámek Bruntál



Srdečně Vás zveme na vystoupení zpěvačky Iry Mimosi, která k nám zavítá 23. října. Ira Mimosa tančí ve větru, uvitá z křehkosti a melancholie, její hudba je jemnou, skoro neslyšitelnou melodií, která vám zní v uších, když jdete kolem řeky, když se zastavíte uprostřed cesty a nevidíte tam, ani zpátky, jakoby sama zamlžená krajina kolem vás tiše zněla a její ozvěna ve vás zůstávala ještě dlouho po návratu domů.





Den řemesel

KDY: pátek 22. října od 10 do 18 hodin

KDE: Střední odborná škola, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Řemeslo má zlaté dno. Představení oborů vzdělávání s výučním listem a pravidelným kapesným.

