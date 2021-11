Polské dny – Průvodci slepých psů

KDY: pátek 29. října od 19 hodin

KDE: Dům kultury města Ostravy

ZA KOLIK: zdarma

Možná harmonický, možná třaskavý večer v originální polsko-české kombinaci dvou uznávaných literátů. Franciszek Nastulczyka z Bielsko-Białej je básník z a překladatel české poezie, Petr Hruška je básník a spisovatel z Ostravy. Ti dva mají co říct. Bez obalu, vodka a rum. Součástí večera bude autogramiáda a prodej knížek.

Básník Petr Hruška.Zdroj: ČTK

Fill and The Haters – koncert

KDY: pátek 29. října od 19 hodin

KDE: Klub Parník - (CKV), Ostrava

ZA KOLIK: 199 korun



Křest desky na koncertě kapely talentovaného Filip Rácze, který kolem sebe postavil uskupení muzikantů působících v ostravských kapelách nebo z ex studentů Janáčkovi konzervatoře. To samozřejmě nezaručuje úspěch ani u kritiků ani u posluchačů, ale vzájemná chemie slibuje žánrovou různorodost propojenou chytlavými melodiemi, kterými je Filip znám. Během koncertů si posluchači mohou kromě písní z desky “Take Me Back” poslechnout i skladby, které Filip napsal pro věhlasné české umělce. Kapela zahraje ve složení Filip Rácz – zpěv, kytara, Klaudie Prchalová – zpěv, Klára Klapuchová - zpěv, piáno, Jakub Sivek – kytara, Jarek Kršík -basa, Vašek Vidlička – bicí.





Zdroj: Youtube

Halloweenská dílnička

KDY: sobota 30. října od 9 hodin

KDE: Kulturní dům K-Trio, Ostrava

ZA KOLIK: 50 korun

Tvořivé dopoledne pro vaše dítka s nádechem halloweenské atmosféry. Děti si odnesou vlastnoručně vyrobené dekorace. V rámci vstupenky je možný jeden doprovod dospělé osoby (není však nutný), který se programu neúčastní.

KARVINSKO

Jiří Schelinger Revival Ostrava & Ltb

KDY: sobota 30. října od 20 hodin

KDE: Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ v Českém Těšíně

ZA KOLIK: 120 korun

Koncertní program k 70. výročí narození J.Schelingera je průřezem celou jeho tvorbou, a to od samotných prvopočátků a skladeb cizích autorů, přes „čechovské“ bubble-gummy, až po vlastní hardrockovou tvorbu z posledního období jeho života. To, že zazní „Jahody mražený“, „Holubí dům“, „René já a Rudolf“, „Léto s tebou“, „Šípková Růženka“ a další hity je samozřejmostí.

Zdroj: Youtube

Halloween dětská zábava

KDY: sobota 30. října od 16 hodin

KDE: Hobbypark Bohumín

ZA KOLIK: zdarma



Interaktivní hraná show s oblíbeným kamarádem WIKIM a jeho strašidelnými kamarády. Zábavný program na podiu, výtvarný workshop, na kterém si děti mohou vyrobit masky i malá strašidýlka, se závěrečným lampiónovým průvodem strašidelným parkem, který pomohla vytvořit i ZUŠ Bohumín.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Halloweenský karneval s Pavlem Novákem

KDY: sobota 30. října od 15 hodin

KDE: Městské kulturní středisko Havířov

ZA KOLIK: 149 korun

Už to jede, už to sviští. Pavel Novák & Family Vás i Vaše děti vtáhne do proudu písniček, masek, her a tanečního skotačení. Dětská show, plná písniček, tanečků, soutěží a her. Závěrečná bublinkovo-balónková mini disko show + odměny pro každého.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Halloweenská dětská zábava

KDY: neděle 31. října

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Taneční a soutěžní program pro malé i velké. Tanec s Obrčarodějnicí, soutěže s maxi dýněmi, slalom na košťatech, balónkové chobotnice, pavouci a jiné legrace, to vše k Halloweenu patří. Masky a lampiony jsou vítány! Za příznivého počasí zakončíme akci průvodem do altánku v Sadech B. Smetany.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

ELECTRÏCK MANN + support – koncert

KDY: sobota 30. října

KDE: Zkušebna Art club, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 250 korun



Dovedete si představit lepší zakončení října než touhle bombou z Valmezu? My ne! ELECTRÏCK MANN a jejich svébytný hc/hip hop/punk ve Zkušebně!





Zdroj: Youtube

Enigmatické variace – divadlo

KDY: pátek 29. října

KDE: Společenský sál ZŠ Hukvaldy

ZA KOLIK: 100 korun dospělí, 50 korun děti a důchodci

Kulturní spolek Hukvaldský potlach Vás zve na divadelní představení ostravského divadla Devítka. Uvidíte strhující filozofické drama napěchované tajemstvím, překvapením, syrovostí, sarkasmem a ironií.

OPAVSKO

Den s Hubertovou jízdou

KDY: sobota 30. října od 10 hodin

KDE: Bobrovníky

Patronem koňařů je sv. Hubert a každý podzim mu bývá vzdána čest Hubertovou jízdou, znamenající ukončení jezdecké sezóny. Místní Ranč u Rudolfa s Pony rančem Vráblovec ji i s dechovou hudbou zahájí slavnostním průvodem , mířícím od hřbitova Březiny přes Malánky do- Bobrovníků. Tam bude následovat tradiční jezdecká vyjížďka, sledovaná diváky na povozech nebo traktorech. Zhruba od 13 hodin bude následovat soutěž za soutěží na louce u autobusové točny. (jih)

Setkání archeologů s laiky

KDY: sobota 30. října od 13 hodin

KDE: zahrada Müllerova domu, Opava



Jak složitá je práce archeologů a co všechno musejí během svého bádání zdokumentovat? Jaké archeologické metody a postupy přitom uplatňují? Odpovědi na tyto i další dotazy poskytne akce, pořádaná u příležitosti celosvětových oslav Mezinárodního dne archeologie. Zájemcům z řad široké veřejnosti představí řadu archeologických zajímavostí. Součástí je výstava Od kmenového svazu Holasiců až po dělení Slezska, představující archeologické nálezy z prostoru českého Slezska z období přelomu 7. a 8. století až po současnost. K vystaveným exponátům patří mimo jiné hradisko Víno, mohylník ve Stěbořicích, pohřebiště Opava-Kateřinky, Malé Hoštice a další, Kylešovské hradisko, depot z Kylešovic a řada dalších. Výstava bude v Müllerově domě k prohlédnutí do konce listopadu. (jih)



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Informační centrum otevře dveře

KDY: neděle 31. října od 9 do 17 hodin

KDE: Turistické informační centrum, zámek Kravaře

Pro návštěvníky je v rámci Dne otevřených dveří připravena výstava Tipy na výlet očima dětí a přehled nabízených služeb. Součástí akce bude v 15 a 16 hodin v zámecké kapli přednáška o místních zajímavostech v podání historika Jiřího Junga. (jih)

Přiletí, ale škodit nebudou

KDY: neděle 31. října ve 14 hodin

KDE: hospoda Háj-Smolkov



Čarodějnice a čarodějové se dostaví na svůj výroční slet a přivítají je mimo jiné pevné i tekuté dobroty a malování po obličeji. Po servisu košťat přeletí k zámku a zase zpátky a na závěr si s návštěvníky opečou buřty a další přinesené jídlo. „Kocoury si vezměte sebou“, vzkazuje jim pořadatel. (jih)



Ilustrační foto (dš)Zdroj: archiv Deníku

Hubertova jízda drží tradici

KDY: sobota 30. října od 11.45 hodin

KDE: areál u rybníka, Bobrovníky

Hubertova jízda je tradičním zakončením jezdecké sezóny. Slavnostní průvod vyjde od hřbitova k vodojemu a následovat bude tradiční vyjížďka. Jezdci na koních budou do 12.15 hodin honit lišku a diváci je mohou sledovat z vlečky. Program pokračuje od 13 hodin u autobusové točny v parkurových, westernových a vozatajských soutěžích. (jih)

Koncert v kostele

KDY: neděle 31. října od 16 hodin

KDE: obřadní síň zámku, Oldřišov



Kostelní lodí zazní vystoupení klavíristy Dominika Fajkuse a violoncellisty Jana Hanouska. Oba umělci představí posluchačům díla vážné hudby skladatelů. Vstup na jejich koncertní vystoupení bude volný. (jih)





Zdroj: Youtube

NOVOJIČÍNSKO

Jazz klub & Bee Bakare Trio – soul z Londýna

KDY: pátek 29. října od 20 hodin

KDE: Klub galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 190 korun

Britsko-nigerijská zpěvačka Bee Bakare, původně studentka medicíny, od roku 2016 zpívá v britských i amerických klubech ročně 150 koncertů, umisťuje se v soulových a R&B žebříčcích, připomíná Lauryn Hill a rozsahem Whitney Houston. Její písnička 10 000 z roku 2019 měla na YouTube za první měsíc deset tisíc shlédnutí. Zpívá v ní o deseti tisících důvodů, proč by měla milovat svého kluka a je při tom tak přesvědčivá, že máme deset tisíc důvodů jí to věřit… Bee Bakare (London, GB) – kytara, zpěv, Martin Hrubec – kytara, Martin Gerla – kontrabas

Zdroj: Youtube

Skrytý středověk – nová expozice v zámku Bílovec

KDY: sobota 30. října od 16 hodin

KDE: suterén zámku Bílovec



Nově otevřena expozice v suterénu zámku s názvem "Skrytý středověk" se představí návštěvníkům společně s nejstaršími dějinami hradu a zámku prostřednictvím modelů, graficky zpracovaných textových a obrazových informací a scénickým osvětlením.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Hříbal Antonín

Slavnostní koncert k výročí vzniku Československé republiky

KDY: neděle 31. října od 18 hodin

KDE: kostel sv. Valentina v Příboře

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Přijďte si poslechnout koncert, kde zazní skladby klasiků J. S. Bacha, J. Haydna, G. F. Handela, W. A. Mozarta a dalších. Účinkuje Komorní trio Zdeňka Pukovce, Příborské žesťové kvinteto a Karel Monsport na varhany.

BRUNTÁLSKO

Halloween na Zámku Bruntál

KDY: neděle 31. října od 15 do 21 hodin

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: 50 korun děti, 25 korun dospělí

Zámek Bruntál ve světle svíček a s nádechem tajemna. Netradiční akce pro děti i dospělé doplněná o zábavný program a hry. Návštěvníci v nejstrašidelnějších halloweenských maskách obdrží dárky.

ilustrační fotoZdroj: Deník

Kaktusový květ – divadelní představení

KDY: sobota 30. října od 19 hodin

KDE: Městské Divadlo Bruntál

ZA KOLIK: 500 korun



Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem ženské krásy. Teď právě má poměr s lehce naivní Toni Simmonsovou, kterého velmi miluje. Chce si ho vzít, avšak nejde to – Julian je ženatý a má tři děti. Nyní je ale všechno jinak, Julian se chce opravdu s Toni oženit. Ta však trvá na tom, že se musí sejít s jeho zatím platnou manželkou. Jenže, kde vzít manželku, když zubař žádnou nemá? Julian tedy přemluví svou upjatou kolegyni, zubní asistentku Stephanii, aby jeho manželku předstírala… A kolotoč bláznivých situací se rozjede naplno. Zubař má všechno pečlivě naplánované, ale to je právě chyba, protože po chodbě pobíhá pohledný mladý spisovatel jenom v ručníku, někde uniká plyn, přijíždí španělský svůdce, zubaře nahání sexuchtivé paničky a naše upjatá Stephanie se stane královnou diskotéky… Jak tohle dopadne? Nebojte se – dobře. Nudit se rozhodně nebudete. A možná i dojde na slzy, jestli budou od smíchu nebo třeba od lehkého sentimentu, to už necháme na Vás… V hlavní roli zubaře účinkuje Lukáš Vaculík.





Zdroj: Youtube

Sokolnické lovy na hradě Sovinec

KDY: čtvrtek 28. října, sobota 30. října, neděle 31. října – každý den od 9 do 17 hodin

KDE: Hrad Sovinec

Sokolnické lovy – slavnostní ukončení sezóny 2021. Účinkují: jihočeské divadlo Víti Marčíka „Já to jsem“, skupina historického šermu „Nuntius Regis“, oblíbená divadelní a šermířská společnost „Divadlo bez střechy“. Těšit se můžete také na sokolnické ukázky výcviku a příletů dravých ptáků, loutkové pohádky, bohaté občerstvení a ukázky hrnčířského řemesla.

Hrad Sovinec - Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Dalibor Otáhal

