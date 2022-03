Kapela Jelen ohlašuje téměř po roce návrat na podia. Energie má víc než kdy dřív. Vyprodané sály, velké rádiové hity, několik Cen Anděl a stabilní zájem posluchačů. Kapela Jelen se v posledních letech vypracovala mezi nejžádanější jména české hudební scény. S novou, úspěšnou, řadovou deskou Věci a sny přišla bezmála po pěti letech, během nichž řádila hlavně na koncertních pódiích. Třetí deskou zahájila skupina novou etapu své existence.

Kapela Jelen.Zdroj: Deník / Jaroslav Loskot

Jarní detox

KDY: sobota 5. března od 16 hodin

KDE: Divadlo loutek, Ostrava



Skončil únor, detoxikační měsíc, kdy mnozí z nás podstupují léčebné kúry a snaží se připravit na jaro. Jak je to ovšem s očistou, kterou často zanedbává? Můžeme mít silné tělo, ale co když budeme mít slabou duši? I o tom bude březnová Atmosféra s podtitulem Jak si uklidit v duši. Tentokrát bude mít slovo Jirka Klečka a pozvání přijal Přemek Šeděnka, lektor, který se zaměřuje především na mladé lidi, aby jim pomohl udělat si pořádek sami v sobě.



Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock.com

Hošťálkovice: signály na střeše Ostravy

KDY: neděle 6.března od 14 hodin

KDE: Třebovice, u lávky přes Opavu

ZA KOLIK: 100 korun

Hošťálkovické putování zahájí u řeky Opavy, u níž se nacházelo již sídliště pravěkých lidí. Vycházka připomene zdejší pískovcový lom i přírodní a technické zajímavosti. Zmíníme se o nejstarších dějinách jednoho z nejvýše položených městských obvodů Ostravy, stejně jako o zdejším televizním vysílači, kostelu Všech svatých, drobných sakrálních památkách či o komplikovaném životě hošťálkovických obyvatel ve 20. století. V závěru vycházky seúčastníci dozví o historii zdejšího Rothschildova zámečku a navštíví také rozhlednu, která nabízí pohledy na celé Ostravsko a Nízký Jeseník.

Martin Chodúr – Tisíc a jedna noc

KDY: neděle 6. března od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Ostrava

ZA KOLIK: 250 až 350 korun



Koncert Tisíc a jedna noc představuje písně z nového autorského alba. Jak už samotný název napovídá, je album inspirované legendární knihou příběhů ze Středního východu. Stejně jako slavná kniha je i album směsicí nejrůznějších stylů od popu až téměř po art rock. Charismatický hlas Martina Chodúra na něm provází posluchače jako Šeherezáda v knižní předloze.



Martin Chodúr.Zdroj: Deník

KARVINSKO

Jsem Rosemary

KDY: 4. - 31. března

KDE: KD Leoše Janáčka (Výstavní síň Viléma Wünscheho), Havířov

ZA KOLIK: 50/20 korun

Rosemary se narodila 15. září 1995 v Horním Benešově, kde i vyrůstala. Poháněná silnou potřebou sebevyjádření tvoří od raných let. První výtvarnou soutěž vyhrála ve čtyřech letech a po základní škole studovala obor multimediální a propagační tvorba, se zaměřením na ekonomiku a umění. V této době proběhly první dvě výstavy fotografií. Autorka se zaměřuje převážně na Fine art fotografii, focení kapel a svateb. V následujících letech žila Rosemary život bankovní úřednice a tvorba stagnovala. Až do doby, kdy namalovala první obraz. K dnešnímu dni jste její obrazy mohli vidět v Horním Benešově, Ostravě, v Kyjově, na Valašsku, nebo jako doprovodný promo materiál českých hudebníků. Obrazy jsou abstraktní, malované intuitivně, bez předchozí představy za doprovodu hudby a tance. „Mé obrazy jsou jako sny, vědomě je neovlivním," tvrdí sama autorka. Vernisáž k výstavě proběhne v pátek 4. března od 18 hodin.

Plakát k výstavě Jsem RosemaryZdroj: Archiv pořadatele

Benefiční koncert pro Ukrajinu

KDY: sobota 5. března ve 14 hodin

KDE: Lodičky dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ve spolupráci s kapelou Allskapones, Blaf a dalšími lidmi z kulturní komunity vznikl nápad na benefiční koncert na podporu Ukrajiny. V jeho programu vystoupí Permoník, Allskapones, Blaf, Fredy&Krasty, Nedivoč. Akci dále podpoří Regionální knihovna Karviná knižním bleším trhem a sběrem hraček pro děti. Přispět je možné dobrovolným vstupným, které poputuje na humanitární pomoc Ukrajině.



Kapela Nedivoč.Zdroj: se svolením kapely Nedivoč

Papírová kouzla

KDY: sobota 5. března od 9 do 15 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz - Podobora

Přijďte se přesvědčit, že do tajů japonské techniky skládání papíru - origami - se lze ponořit i na místním slovanském hradišti.

Jógové splynutí

KDY: sobota 5. března od 17 hodin

KDE: Studio YoGaia, Havířov

ZA KOLIK: 270 korun



Přijměte pozvání na společnou jógovou praxi, jejíž záměr nás povede k hlubšímu smyslu života a bytí. Charitativní lekce už takové jsou. Co vytváříme, a kam směřujeme naši pozornost, to se posiluje a je tvořivé, samo o sobě.Organizace, která získá podporu a bude mít možnost posílit tak její neskutečnou službu lidem, je Mobilní hospic Ondrášek.Lekce je vhodná úplně pro všechny. Účastníci si odnesou nejen prožitek z praxe, ale také nádherný obrázek božstva výtvarnice Kateřiny Jároši.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ladislav von Kokesch &. His Friends

KDY: sobota 5. března od 20 hodin

KDE: Hospůdka u Arnošta, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Jedinečný frýdeckomístecký muzikant, pianista a interpret staré hudby Láďa Kokesch alias Hrající listonoš se svými přáteli provede hudebním večerem na téma Jazové zpěvačky let dvacátých a třicátých.

Ladislav von KokeschZdroj: Facebook události

Dopoledne s tancem

KDY: sobota 5. března od 9 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek



Gorilí rodina adoptuje uprostřed džungle chlapce Tarzana. Společně s gorilí kamarádkou Terk a slonem Tantorem se Tarzan učí obratnostem v korunách stromů a přežití v království zvířat. Pokud jste zvědaví, jaké dovednosti se Tarzan v džungli naučí, tak přijďte na další taneční akci taneční skupiny Dance 4 Fun. Kromě jiného si ukážeme, jak to v naší taneční skupině chodí, co obnáší výuka tanečního stylu Disco – Dance a co vše se můžete u nás naučit. Na všechny kamarády se těší Tarzan se svými zvířecími přáteli.

Benefiční koncert pro Ukrajinu

KDY: sobota 5. března od 19 hodin

KDE: Klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun

Festival Sweetsen Fest byl vždy úzce spojen s beneficí a charitami. S ohledem na okolnosti, které se v současné době dějí na Ukrajině věnuje celé vybrané vstupné pro humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní organizaci Člověk v tísni. Vstupné na koncert je 150 korun, avšak můžete přispět i vyšší částkou. V rámci večera zahrají kapely Downbelow, Slepí Křováci a Row Zero.

Kapela DownbelowZdroj: Petr Hrubeš/Facebook kapely

Enkaustika – svět fantazie

KDY: až do 1. dubna

KDE: Dřevěnka na Fojtství, Mosty u Jablunkova



Od 24. února 2022 do 1. dubna 2022 jsou v Dřevěnce na Fojtství v Mostech u Jablunkova k vidění obrazy malované speciální technikou – enkaustikou. Tato malba využívá horký včelí vosk, do kterého je přidán barevný pigment. Autorkou výstavy s názvem „Enkaustika – svět fantazie“ je Barbara Górniak.



Výroba obrazů žehličkou a voskem. Ilustrační fotoZdroj: youtube.com

OPAVSKO

Komedie k pobavení

KDY: sobota 5. března od 17 hodin

KDE: kulturní centrum Píšť

ZA KOLIK: 120 korun

Za svými příznivci přijedou štítinští divadelní amatéři známého souboru ŠAMU a přivezou jim nastudovanou komedii Když se zhasne. Odehrává se během vánočního večírku, který se změní v rozvodové bitevní pole mezi manžely z vyšší společenské vrstvy. Jejich manželství spěje k rozvodu, ale předmanželská smlouva umožňuje získat všechen majetek tomu z partnerů, který prokáže nevěru toho druhého. Do řešení problému jsou bezděčně zataženi poněkud výstřední manželé, pozvaní na večírek a diváci se mohou bavit. (jih)

Divadelní matiné s baletem

KDY: neděle 6. března od 10 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Po úspěchu taneční show Action Man se návštěvníci matiné setkají s opavským baletem a jeho choreografem Martinem Tomsou. Baletní soubor Slezského divadla sice není velký, ale přesto dokáže vytvářet strhující produkce. V programu matiné se návštěvníci s opavským baletním souborem blíže seznámí a dozvědí se o něm hodně zajímavého. (jih)



Baletní choreografieZdroj: Archiv Slezského divadla

Ošklivé kačátko

KDY: neděle 6. března v 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

Divadlo U staré herečky přiveze z Hradce Králové pro děti od tří let inscenaci pohádky na motivy klasického příběhu o malém ptáčeti. To se musí od narození vypořádávat s faktem, že vypadá jinak než ostatní. Ale jak už to v pohádkách bývá, konec všechno napraví a z kačátka vyroste nádherná labuť. (jih)

Pohádka Ošklivé kačátkoZdroj: Divadlo u staré herečky

Odpoledne s operní pěvkyní

KDY: neděle 6. března od 15 hodin

KDE: kavárna Kupe, Opava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Jen ve zpěvu našla jsem svou útěchu. To může říkat sopranistka Olga Procházková, která svou uměleckou dráhu spojila s operním souborem Slezského divadla a dnes působí jako pedagog. Program jarního odpoledne s ní vyplní hudba, zpěv a povídání o kultuře i o životě. (jih)



Olga Procházková. Ilustrační fotoZdroj: archiv Olgy Procházkové

Housle a klavír

KDY: neděle 6. března od 14.30 hodin

KDE: obřadní síň Hlučín

Hudební klasiky není nikdy dost a stále má velmi mnoho příznivcům. Právě jim je určený koncert dvou hudebníků. Houslista Jiří Pospíchal a klavírista Vladimír Hollý nabídnou ve svém koncertním provedení milovníkům klasické hudby díla Bedřicha Smetany, Johannese Brahmse a Pabla de Sarasateho. (jih)

Filmový klub: O slavnosti a hostech

KDY: pondělí 7. března od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava



Opavský filmový klub tentokrát uvede snímek staršího data vzniku O slavnosti a hostech. Byl digitálně restaurovaný, takže v nejlepší kvalitě obrazu je možné si připomenout jeden z klíčových filmů československé nové vlny. Jan Němec natočil krátké, ale výstižné podobenství o moci a o těch, kteří ji představují, i o těch, kteří ji poklonkují. Výrazný podíl na filmu má spoluscenáristka Ester Krumbachová, jejíž rukopis je patrný také na kostýmech a na výpravě. Ačkoli jde o velmi stylizované podobenství, prezident Novotný a jeho spolupracovníci se okamžitě poznali, a film po svém uvedení v roce 1966 tak pobouřil vládnoucí komunistickou moc, že byl předmětem parlamentní interpelace a ihned krátkodobě i zakázán, v 70. a 80. letech byl pak zakázán úplně. Je samozřejmě otázkou, nakolik budou dnešní diváci schopni a ochotni pochopit a ocenit Němcovy metafory a symboly, ale moc a její devastující důsledky pro ty, kterých se zmocní, jsou stále aktuálním problémem. Snímek O slavnosti a hostech uvádí kino Mír v pondělí 7. března od 18 hodin. (mal)



Ivan Vyskočil a Jana Prachařová ve snímku O slavnosti a hostech.Zdroj: www.csfd.cz

NOVOJIČÍNSKO

Kartonový svět

KDY: sobota 5. března od 10 hodin

KDE: Bookafe, Nový Jičín

ZA KOLIK: 90 korun

Dejte kartonu nový život… Vyrobte si s dětmi snadné i náročnější výrobky, které poslouží jako hračky, ozdoby nebo také jako dárečky. Chtěli bychom Vám ukázat, že i z věcí na vyhození, jako jsou obyčejné kartony, lze vytvořit jedinečný kousek. Podpořte dětskou fantazii, kreativitu a zručnost na dalším dětském tvoření se Zuzanou Přívětivou.

Radio Hits

KDY: sobota 5. března od 22 hodin

KDE: Stage Bar, Nový Jičín



Aktuálně největší rádiové pecky čekají už tuto sobotu ve Stage Baru! Za mixem stane vůbec poprvé ostřílený DJ Tomáš Hrstka, který je známý například z rádia Kiss.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Alena Kaňková

Listování: Když panda tančí

KDY: sobota 5. března od 17 hodin

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 100 korun

Těšit se můžete na další představení projektu LiStOVáNí v podání Lukáše Hejlíka a Pavla Oubrama, kteří si vzali do parády knihu - Když panda tančí od autora Jamese Gould-Bourna. Čekat pobavení od příběhu, kde hlavní hrdina ztratil milovanou ženu, jeho syn od té doby nepromluvil ani slovo, v práci dostal padáka a bez praxe nemůže dělat ani venčitele psů? Ano, nebojte! Začne totiž v parku tančit jako panda. A i když jeho vypelichaný kostým páchne jako zvratky a lidé si ho pletou s fretkou, začne se mu blýskat na lepší časy, když se dozví o soutěži talentů. Do parády si ho navíc vezme tanečnice u tyče. Podaří se Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět důvěru jediného syna, než mu zlotřilý domácí nechá zpřerážet kosti?

Těšit se můžete na další představení projektu LiStOVáNí v podání Lukáše Hejlíka a Pavla Oubrama.Zdroj: www.listovani.cz

Přednáška: Pyramidy

KDY: čtvrtek 3. března od 17 hodin

KDE: malý sál Domu kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 80 korun



Přednáška Radka Kubly osloví nejen zapálené nadšence, ale i ty, kteří se o pyramidy vůbec nezajímají. "Tajemné a výjimečné pozůstatky pradávné vyspělé civilizace či civilizací, kterých je na Zemi řádově desítky až stovky tisíc. Společně tak obletíme naši planetu a díky objevům i výsledkům výzkumů si řekneme mnohé o tom, proč se tady vlastně stavěly. Dodnes mnozí z nás věříme tomu, že pyramidy sloužily jako hrobky, což si také detailně probereme," vysvětluje obsah přednášky Radek Kubla.

Mlsání bez výčitek

KDY: pátek 4. března od 14 do 20 hodin

KDE: Centrum Mozaika, Nový Jičín

Oslavte s námi nadcházející Mezinárodní den žen v příjemném prostředí v Mozaika Vaše rodinné centrum s výborným zdravým zákuskem a kávou. Nechte se hýčkat, nechte si poradit od té nej stylistky permanentního make-upu (Permanentní Make Up Linda Bartoňová, Kosmetické studio), přijďte kouknout na originál Swarovski šperky. A můžete si třeba i odnést nový šperk v oušku v podobě nastřelené náušnice. Akce proběhne v rodinném centru Mozaika v Novém Jičíně v pátek 4. března od 14 do 20 hodin.

Mlsání bez výčitek - plakátZdroj: Archiv pořadatele

Koncert pro Ukrajinu - Nový Jičín

KDY: neděle 6. března od 15 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Nový Jičín



Benefiční koncert pro Ukrajinu proběhne ve spolupráci s Charitou Nový Jičín, která v těchto dnech vyhlásila sbírku pro Ukrajinu. Vystupující se bez váhání a nároku na honorář rozhodli podpořit tento projekt, za což jim patří velký dík! Na koncertě vystoupí Petr Bende, Martin Chodúr, Vojta Novák s písněmi Karla Kryla a dalších, Light & Love nebo O5 a Radeček.

BRUNTÁLSKO

Listování: Když panda tančí

KDY: sobota 5. března od 14 hodin

KDE: Městská knihovna, Krnov

ZA KOLIK: 100 korun

LiStOVáNí se vrací do Krnova a s ním i jeho zakladatelé Lukáš Hejlík a Pavel Oubram. Právě oni stáli u zrodu tohoto projektu v roce 2003 a od té doby odehráli tisíce představení ve více ne 80 českých městech. Hlavním cílem Listování je představit divákům všech generací zajímavé knihy našeho knižního trhu, navíc neotřelou formou scénického čtení. Těšit se tak můžete na atraktivní spojení literatury a divadelního představení v podobě scénického čtení z knihy Jamese Gould-Bourna Když panda tančí. A ano, oba dva herci budou skutečně tančit a dojde i na zvedačku!

Ladislav Steininger

KDY: sobota 5. března v 10 hodin

KDE: Edelgallery, Krnov



Autorem komentovaná prohlídka výstavy Ladislav Steininger - O krok dále představí výběr z tvorby, grafiky, malby, objekty.



Ladislav Steininger.Zdroj: DENÍK/Archiv

Fleret

KDY: pátek 4. března od 20 hodin

KDE: Kofola music club, Krnov

ZA KOLIK: 260 korun

Hudební skupina, která vznikla v roce 1983 ve Vizovicích a která letos vystupuje již 39. rokem po celé České republice se vyznačuje svou nespoutanou energii, která probíhá na koncertech a díky níž si získává velkou fanouškovskou základnu. Její věkové spektrum čítá neuvěřitelné věkové rozpětí od 1-90 let. Svým valašským repertoárem a vlastní tvorbou, která již zlidověla, je často označována jako dvorní kapela Valašského království. Vlastní tvorbou písní vzdává hold běžnému životu.

Skupina Fleret. Ilustrační fotoZdroj: Markéta Švehlíková

Ženy sobě

KDY: neděle 6. března od 14 hodin

KDE: SVČ Krnov



Ženy a dívky, pojďte oslavit Mezinárodní den žen pohybem. Čeká vás intenzivní 2,5 hodinové cvičení, při kterém se pořádně zapotíte, nabijete novou energií a zpevníte doslova celé tělo. Těšit se můžete na: Bodystyling s Irini Pilates s Luckou Bombing s Marci Poweryogu s Terkou Zumbu s Katkou Kromě toho si užijete bohatý doprovodný program, analýzu pleti od Barušky Ondrášíkové a výživové poradenství od Jitky Svačinkové, drobné občerstvení či tombolu s dárkovými poukazy. K dispozici bude také herna s hlídáním pro děti a na každou ženu čeká malý dárek. Pozor, kapacita sálu je omezena! Skvělý den plný pohybu se bude konat v neděli 6. března od 14 hodin v SVČ Krnov.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Matej Slávik

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.

Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.