Chanson Tap, to je energie, emoce, živelnost, kontakt s publikem, prožitek, jedinečnost. Chanson Tap, to je precizní výběr toho nejlepšího z pokladů českého a světového šansonu. Vše je povýšeno jednak osobností zpěvačky Šárky Secové, která svým pěveckým a hereckým projevem vtáhne každého, zprvu třeba jen přihlížejícího diváka, do děje písní a každé slovo s ním prožije, a taktéž jedinečným kytarovým tapping doprovodem Igora Šelešovského. Ten se tomuto stylu hry na kytaru věnuje na špičkové úrovni a taje tohoto nástroje neustále objevuje a techniku tím prohlubuje. Díky spojení těchto prvků čeká diváky a posluchače vskutku nezapomenutelný zážitek plný krásných slov, hudebního umění a emocí.

Chanson TapZdroj: Archiv kapely

Nový Přívoz

KDY: neděle 13. března od 16.30 hodin

KDE: zastávka Náměstí Svatopluka Čecha

ZA KOLIK: 100 korun



Komentovaná vycházka vedoucí okolo náměstí Svatopluka Čecha a přilehlými ulicemi představuje zájemcům unikátní urbanistický projekt Camillo Sitteho, podle jehož návrhu (1893) bylo dnešní centrum Přívozu vystavěno do závěru 19. století. Pozornost bude věnovaná téměř všem stavbám okolo náměstí, zejména pak kostelu a radnici, řeč bude ale také o objektech stojících v bočních ulicích. Návštěvníci se seznámí blíže i s dalšími ostravskými projekt C. Sitteho a představí proces povýšení bývalé obce Přívoz na město, stejně jako dějiny Přívozu od jeho založení.



Komentovaná vycházka Přívozem nabídne mnohé z jeho historie.Zdroj: Facebook události

Bílý Tesák a odhozené srdce

KDY: neděle 13.března od 15 hodin

KDE: Studio G, Ostrava

Bílý tesák je bezesporu nesmrtelný příběh z divočiny. Z divočiny se vším kouzlem, krásou přírody i její syrovostí a krutostí. Příběh malého vlčete, které zkoumá a objevuje svět a jeho pravidla. Pravidla bolesti, lásky, přežití, strachu, mateřství, tepla nory, kousanců, pravidlo býti štváčem-lovcem i štvanou kořistí. Vše prostupuje všudypřítomná smrt. Je zlá? Je přirozená. Zrození, smrt a další zrození jsou propojené body na spirále bytí všeho živého. Takový je zákon divočiny.

Knižní festival Ostrava 2022

KDY: pátek 11. března - sobota 12. března

KDE: Černá louka, Ostrava



Milujete knihy a čtení? Pak si nenechte ujít třetí ročník Knižního festivalu v Ostravě. V rámci bohatého doprovodného programu se můžete těšit na tematické besedy a přednášky na dvou scénách; autorská čtení, autogramiády, křty nových knih a setkání s nejčtenějšími českými autory; workshopy, tvůrčí dílny a herní zónu; odpočinkovou „chill out“ zónu s kavárnou, soutěže a tématické výstavy. Tento knihami nabitý víkend proběhne 11. 12. března vždy od 10 hodin na Černé louce v Ostravě. Hlavní tváří letošního ročníku je herec Norbert Lichý.



Tváří Knižního festivalu 2022 je Norbert Lichý.Zdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Nordic walking výšlap

KDY: neděle 13. března v 10.30 hodin

KDE: Šikmý kostel svatého Petra z Alkantary, Karviná

ZA KOLIK: 150 korun

Svět se rychle mění. Pojďte se podívat, jak se změnil a mění kraj kolem Karviné. Trasa plná kontrastů, industriálu i veliké krásy, zániku i stvoření. Největším překvapením je historická Karviná na konec.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vít Šimánek

Slam poetry exhibice

KDY: sobota 12. března od 20 hodin

KDE: Jazz Club, Havířov



Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed podia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout. Stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Vítěz může být jen jeden. A rozhodne o něm porota složená z diváků.



Slam poetry. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Eva Kočková

Vynášení Morany

KDY: sobota 12. března od 14.30 hodin

KDE: Dřevěnka, Havířov

Všichni příznivci starobylých zvyků, obyčejů a rituálů, společenství igriců Ragojka a SHŠ Tizon jsou zváni na tradiční rozloučení se zimou.

Morana. Ilustrační snímek.Zdroj: Deník / Lenka Pospíšilová

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Pomníky známé i neznámé

KDY: pátek 11. března od 9 do 17 hodin, v sobota 12. a v neděle 13. března od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

Pomníky a památníky můžeme potkat na mnoha místech města. Nelze je vnímat jen jako prosté připomínky minulosti. Jsou zároveň kultovním místem, artefaktem ve veřejném prostoru, místem pro manifestaci. Připomínají důležité události či osoby a spoluvytvářejí tak oficiální podobu historie. Jejich příběhy nám můžou často pomoci odkrývat různé, často konfliktní vrstvy paměti. Výstava nám představí ty, které můžeme nalézt ve sbírce muzea.

Z výstavy Pomníky známé i neznámé.Zdroj: www.kudyznudy.cz

Květinové odpoledne

KDY: sobota 12. března od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek



V rámci prohlídky expozice Beskydy – příroda a lidé si můžete prohlédnout výstavu akvarelů rostlin Otakara Kiliána, jehož kresby můžete najít také v několika botanických publikacích. Uvidíte také, jak se vytváří herbář ze sušených rostlin, jak se rostliny správně sbírají, lisují a suší a také jaké údaje musí být u každé rostliny uvedeny. Ve výtvarné dílničce si pak můžete nakreslit svoji květinu (podle živé předlohy) či vytvořit vlastní kreslený herbář.



Mattioliho herbář. Ilustrační foto. Zdroj: DENÍK/ Václav Pancer

Zvířátka a loupežníci

KDY: neděle 13. března od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Veselá hudební pohádka na téma známé pohádky bratří Grimmů o statečných zvířátkách. Kozlík, čuník a kočička pomohou vyhnat z lesa loupežníky. Když se k nim přidá i kohoutek, nic jim nebrání od loupežníků vrátit chaloupku Kordulce, která u loupežníků sloužila. Pohádka je koncipována jako malý muzikál, takže si děti i dospělí rádi zazpívají s herci.

OPAVSKO

Pták Ohnivák a liška Ryška

KDY: neděle 13. března od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

Soubor Opal nabídne čtyřletým a starším dětem klasickou českou pohádku. Vypráví o tom, jak nejmladší syn krále s pomocí moudré lišky Ryšky ke štěstí přišel. Dobro v ní podle očekávání vítězí nad zlem, skromnost nad povýšeností a láska nad nenávistí. (jih)

Pták Ohnivák a liška RyškaZdroj: Archiv pořadatele

Kouzelný karneval

KDY: neděle 13. března od 15 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí



Na své si přijdou v sále děti , pro které je na kouzelném karnevalu připravený pestrý program. Své místo v něm budou mít soutěže s klauny, škola kouzel, diskotéka, tvarování balónků a další zábavné aktivity. (jih)



Ilustrační obrázek.Zdroj: Jičín - město pohádky

Víkend s trhy a pohádkou

KDY: sobota 12. března od 8 hodin a neděle 13. března od 10 hodin

KDE: Mírové náměstí a kulturní dům, Hlučín

V sobotu se na Mírovém náměstí uskuteční Fajna sobota. Pod názvem se ukrývají Farmářské trhy, které si mezi kupujícími i návštěvníky pobudou do pravého poledne. V neděli čeká na děti v Kulturním domě Myška Klárka, veverka Terka a drak Karlík. Pohádku s uvedenými hrdiny dětem představí divadélko Ententyky. (jih)

Myška Klárka a veverka TerkaZdroj: Archiv pořadatele

Filmový klub: Noc na zemi

KDY: pondělí 14. března od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava



Americké nezávislé filmy jsou často na programu artových kin a Opavský filmový klub rád připomene jeden z nejslavnějších kousků z tohoto ranku, sérii povídek nazvanou Noc na Zemi. Režisér Jim Jarmusch zaujal filmem Podivnější než ráj, který natočil v roce 1984, a od té doby má stálou fanouškovskou základnu svých minimalistických komedií, plných sebeironického nadhledu. Ovšem i diváci mimo tuto základnu ocenili uváděný film z roku 1991. Odehrává se vskutku během jediné noci v různých světových metropolích a protagonistou je vždy vozidlo taxislužby. Jeho řidiči jsou stejně různorodí jako jeho pasažéři a v rolích těch i oněch se představují nejlepší herečky a herci (např. Armin Mueller-Stahl, Roberto Benigni, Winona Ryderová). Pátá povídka je celá ve finštině coby pocta Jarmuschovu kolegovi a příteli Akimu Kaurismäkimu a nechybí v ní ani dvorní herec finského režiséra Matti Pellonpää. Snímek Noc na Zemi uvádí kino Mír v pondělí 14. března od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Vypsaná fixa

KDY: pátek 11. března od 19 hodin

KDE: Music Club Drago, Nový Jičín

Pardubická skupina mající základy v rocku obohaceném o prvky jiných žánrů vystoupí opět v Novém Jičíně. Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, surrealistické texty, které píše frontman Michal Mareda alias Márdi.

Vypsaná fixa. Ilustrační foto. Zdroj: DENÍK/ Michal Fanta

Bachovy esence

KDY: neděle 13. března od 17 hodin

KDE: Piaristcký klášter a zahrady, Příbor

ZA KOLIK: 50 korun



Trápíte se, máte těžkou hlavu, špatně se vám spí nebo máte nepředvídatelné výkyvy nálad? Bachovy esence vám mohou pomoci! Bachovy esence jsou jednoduchým a zcela přírodním systémem léčení, který harmonizuje emoce a myšlenky. Pomáhají vyrovnat se s tím, co nás trápí, odkrývají to, kým skutečně jsme, a pomáhají posilovat víru v sebe, radost a léčit naši duši. Přednáší bude Martina Dvořáková, absolventka mezinárodního certifikovaného vzdělávání BIEP Level 1 a 2 v oblasti Bachových esencí.

Tomáš Kočko & Orchestr

KDY: sobota 12. března od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: 220 korun

Alba Tomáše Kočka a jeho Orchestru získaly pět nominací na cenu Anděl, dvě ceny Anděl v kategorii deska roku World Music, v prestižní TOP 20 World Music Charts Europe bodovala tři alba. Kapela svou hudbu pevně ukotvenou v moravské tradici koření folkovým vnorem, rockovým nápřahem i metalovými riffy.

Tomáš Kočko & Orchestr. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv kapely

BRUNTÁLSKO

Princezna se zlatou hvězdou na čele

KDY: sobota 12. března od 15 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 90 korun

Výpravná pohádka s písněmi potěší celou rodinu. V království krále Dobroslava jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který chce Ladu za ženu. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout. V myším kožíšku se dostane do zámku prince Radovana, a tam v přestrojení pomáhá zámecké kuchyni. Když potají navštíví ples, prince okouzlí. Ještě se zbavit Kazisvěta a svatbě už nic nebrání.

Den se superhrdiny

KDY: neděle 13. března od 14 hodin

KDE: Fájne to, Krnov



Přijďte s dětmi odpoledne v neděli se pobavit pod vedením naší animátorky Markéty. Vaše děti se jistě nebudou nudit a odnesou si spousty zážitků z tohoto dne. Kostýmy a masky jsou vítány.



Ilustrační fotoZdroj: Profimedia

Kurz pečení pro babičky a vnoučata

KDY: sobota 12. března od 10 do 12 hodin

KDE: SVČ, Krnov

ZA KOLIK: 200 korun

Všechny aktivní babičky mohou přijít strávit sobotní dopoledne pečením se svými vnoučaty. Vaše zkušenosti a rady jsou totiž k nezaplacení. S sebou si nezapomeňte zástěru, přezůvky a krabičku na výrobky, protože co si u nás upečete, to si také sníte. Veškeré suroviny a pomůcky na pečení budou zajištěny. Na akci je nutné se přihlásit do 10. března u lektorky Barči Komárkové na barbora.komarkova@svckrnov.cz.

Ilustrační snímek.Zdroj: DENÍK/ Petr Šimr

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.

Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.