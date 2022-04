Bluesový hudebník, autor hrající na akustickou, rezofonickou a elektrickou kytaru, doplněné o foukací harmoniku a stompbox zve na svůj koncert. Muzikant začal s bluegrasem a přes různá seskupení hrající různé hudební žánry skončil u blues. V repertoáru má převzaté, ale z větší části vlastní skladby.

Jiří MížaZdroj: Bandzone umělce

Joe Karafiát Trio

KDY: sobota 16. dubna od 20 hodin

KDE: Hudební Bazar, Ostrava



Joe Karafiát alias Joe Carnation je univerzální kytarista a originální skladatel. V roce 1980 emigroval do Londýna. Po dvou letech opustil Anglii a usadil se v Kanadě, kde hrával s různými hudebníky. Hudbě se věnuje víc jak třicet let a po celou dobu hudební kariéry se drží v linii undergroundu. Působí jako kytarista, zpěvák a skladatel nejen Garáže a Garage, Domácí kapely, a zejména člen proslulých The Plastic People Of The Universe. Co je zpátky v Čechách toho stihl neuvěřitelně mnoho. S Mejlou Hlavsou pracoval na legendárním projektu Šílenství, složeném ze skladeb, které překračovaly stylové hranice Plastic People. S Filipem Topolem a Vráťou Brabencem si střihl nedoceněný experiment Konec léta. Jako producent se podepsal na řadě legendárních nahrávek pražských post-novovlnných skupin. Ale nejvíc ho známe z hraní v Joe Karafiát Bandu, svérázné a těžko definovatelné kapele, v níž se snoubí všechno, co přinesl rock od šedesátých let dodnes.



Kytarista a skladatel Joe Karafiát.Zdroj: Facebook umělce

Shun

KDY: sobota 16. dubna od 20 hodin

KDE: Klub Brno, Ostrava

Fandové reverbu z německého Münsteru hrají pohodovou muziku na pomezí shoegazu se špetkou post-rocku. Umí strčit ruku do elektrické zásuvky a pořádně do toho šlápnout, ale zároveň vybízí k zasněnému putování. Chill střídají gradace a čistě instrumentální pasáže dokreslují části s příjemným nenásilným vokálem.

PechaKucha Night Ostrava

KDY: sobota 16. dubna od 20 hodin

KDE: prostory bývalého Minikina (Čs. legií 1364/20)



Po více než roční pauze měla PechaKucha dané datum i místo, a pak začala válka na Ukrajině. Nelze se tvářit, že neexistuje a pokračovat v přípravách. Tak bude tato PechaKucha Night věnována ukrajinským i ruským umělcům, kteří na akci vystoupí. Protože umění spojuje a nemá hranice. PechaKucha Night Ostrava se bude konat v prostorách bývalého Minikina (Čs. legií 1364/20) v sobotu 16. dubna od 20 hodin.



PechaKucha Night v OstravěZdroj: Facebook události

KARVINSKO

Zelený swap

KDY: sobota 16. dubna od 15 do 18 hodin

KDE: Malá Jamajka, Havířov

Jarní úklid parapetů přímo vybízí k návštěvě jarního rostlinného swapu, který se bude tentokrát konat na Malé Jamajce. Vítány jsou přebytky pokojových rostlin, ale i semínka a sazeničky venkovních rostlin.

Zelený swap proběhne na Malé Jamajce v Havířově.Zdroj: Facebook události

Velikonoční dílny

KDY: sobota 16. dubna od 10 do 15 hodin

KDE: Muzeum Těšínska, Český Těšín



Tvořívá dílna v Muzeu Těšínska zve k výrobě velikonoční dekorace na poslední chvíli. Nestihli jste si vyrobit velikonoční dekorace? V muzeu máte poslední možnost, aby Velikonoční pondělí bylo tak, jak má být.

Spring Love House

KDY: pátek 15. dubna od 21 hodin

KDE: Bledý úsvit, Český Těšín

ZA KOLIK: 50 korun

DJská kariéra Vana Vega začala v roce 2007, a od té doby ukazuje coby odborník všechny stránky nejlepší deep music. Jeho sety jsou především plné emocionálních vibrací, psychologie, a krásy. Jeho hudba prochází neustálým vývojem, jelikož rád překládá své pocity právě pomocí hudby. Hrál v Rusku, na Ukrajině, Slovensku a v České Republice. Místní oporou po jeho boku nebude nikdo jiný než všem místním velmi dobře známý Teddybear.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Velikonoční městečko

KDY: od čtvrtka 14. dubna 15 hodin do neděle 17. dubna 18 hodin

KDE: Náměstí Svobody, Frýdek-Místek

Velikonoční městečko nabídne pestrý program na pódiu pro děti i dospělé, trhy s řemeslnými výrobky a nejrůznějšími dobrotami místní gastronomie, živá zvířátka a dílničky pro děti. Vystoupí například Divadlo Ententýky s představením Myška Klárka a veverka Terka a paní Plasťáková, Zdendalele nebo folková legenda Pavel Dobeš, Cimbálová muzika Slifka, multižánrová kapela Šuba Duba Band nebo Tomáš Kočko & Orchestr. Podrobný program najdou zájemci na www.kulturafm.cz

Tomáš Kočko & Orchestr. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv kapely

Hledání velikonočního vajíčka

KDY: sobota 16. dubna od 15 do 17 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek



Tradiční akce pro děti, doplněná o charitativní Dobrotrh nejen velikonočních výrobků chráněných dílen, je připravena na sobotní odpoledne Hledání vajíček v areálu Faunaparku bude letos pozměněno. Za 5 kusů nalezených vajíček obdrží děti sladkou odměnu. V minulých ročnících hledali místo dětí více rodiče, tentokrát bude ale všechno jinak. Letos budou hledat opravdu pouze děti samy. Ti úplně nejmenší mohou mít doprovod jednoho z rodičů. A aby to bylo spravedlivé tak malé děti budou hodnoceny za jakékoli velikosti vajíček. Starší budou hodnoceny jen a pouze za nalezená malá vajíčka.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Velikonoční neděle v Muzeu Beskyd

KDY: neděle 17. dubna od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

Muzeum Beskyd bude pro návštěvníky otevřeno i na Velikonoční neděli. Po celou dobu se můžete těšit na naše stálé expozice, velikonočně vyzdobenou kapli sv. Barbory a aktuální výstavy – Antonín Kačmařík – průřez tvorbou, Pomníky známé i neznámé a Po stopách brouka Pytlíka aneb hmyzí postavičky Ondřeje Sekory očima entomologa. V 15 hodin pak odstartuje vystoupení folklorního souboru Frýdlantská chasa a vstupenka na libovolnou výstavu se v tento den stane vstupenkou na vystoupení.

Sobotní pečení | Velikonoční beránek

KDY: sobota 16. dubna od 9 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek



Během dopoledne si společně upečete beránka, kterého hezky nazdobíte. Dozvíte se zajímavosti o velikonočních tradicích a některé z nich si i vyzkoušíte. Nebudou chybět ani zajímavé hry a pohybové aktivity. Akce se koná v sobotu 16. dubna od 9 hodin v SVČ Klíč ve Frýdku-Místku.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková Uvírová

OPAVSKO

Zámek ovládnou Velikonoce

KDY: víkend 16. a 17. dubna od 10 do 17 hodin

KDE: zámek Raduň

ZA KOLIK: plné vstupné 200 korun, snížené 160 korun, děti od 6 do 17 let 80 korun

Na zámku se mimořádně uskuteční netradiční prohlídka velikonočně vyzdobených interiérů, která současně přivítá jaro a novou prohlídkovou sezonu. Zámecká sváteční atmosféra přiblíží zvyky posledních majitelů raduňského zámku – Blücherů z Wahlstattu. Budou představeny nejen ty místní, ale také zahraniční, především anglické a německé, které Blücherové přenášeli na Raduň. (jih)

Prohlídky na zámku Raduň. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK / Petr Widenka

Jsou plné pohody ty dálkové pochody

KDY: sobota 16. dubna od 6 hodin

KDE: Hradec nad Moravicí



Zájemci o účast v nejstarším turistickém pochodu v republice s názvem Bezručova Moravice dostávají další příležitost protáhnout si tělo na trasách 15. 35 a 50 kilometrů a na trase 60 kilometrů pro cyklisty. Start a cíl je u Národního domu na Podolské ulici a první zájemci, kteří si přivstanou, mohou na zvolené trasy vyrazit už od šesti hodin. (jih)

Velikonoční slavnosti

KDY: neděle 17. dubna od 14 hodin

KDE: Kulturní dům Vítkov

Návštěvníky čeká program, složený ze soutěží, pečení a zdobení perníčků, malování na trička a tašky, hry Veselý kurník, malování na kameny a zájem přiláká též Velikonoční kolo štěstí. Pro děti jsou připravené zábavné atrakce včetně nafukovací skluzavky Kuří nožka. Občerstvení zajišťuje hospůdka Dohráno. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: archiv Deníku

NOVOJIČÍNSKO

Zelený čtvrtek aneb Velikonoce v Kopřivnici

KDY: čtvrtek 14. dubna od 10 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

Stylový program s jarmarkem, divadélky, kejklíři muzikou nabídne lidově společenská slavnost pro rodiny s dětmi, mladé i starší na téma Velikonoc a velikonočních tradic. V programu se můžete těšit na stylové jarmareční stánky s prodejem a občerstvením, hrnčířskou dílnu, kovářskou dílnu, pletení karabáčů, stylové hry a aktivity.

Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Deníku

Velikonoční workshop pro děti

KDY: čtvrtek 14. dubna od 9 do 16 hodin

KDE: Muzeum Tatra, Kopřivnice



Ve čtvrtek čeká děti v Muzeu nákladních automobilů Tatra spousta zábavy –k dispozici budou různé skládačky a hry, interaktivní jeřáby, dřevěná i plastová autíčka. Děti si budou moci navrhnout vlastní tričko nebo vyrobit vystřihovánky, čekají je také různé úkoly a kvízy.

Karel Kryl a Nový Jičín

KDY: do 31. Května, ve všední dny od 8 do 17 hodin, o víkendu od 9 do 16 hodin

KDE: Návštěvnické centrum, Nový Jičín

Třemi výstavami si město Nový Jičín připomene osobnost básníka a písničkáře Karla Kryla, který se sice narodil v Kroměříži, ale jeho kořeny sahají právě do Nového Jičína. První dvě výstavy bude moci veřejnost zhlédnout od pátku do úterý 31. května v Návštěvnickém centru. V Expozici klobouků to bude „Karel Kryl a Nový Jičín“, jež představí předměty z pozůstalosti rodiny Krylů, uložené ve sbírkách Muzea Novojičínska. K vidění budou například bibliografie a dřevoryty vytištěné v místní tiskárně Kryl a Scotti, jejímž spolumajitelem byl dědeček budoucího písničkáře. Své místo zde budou mít také rodinné fotografie, účetní knihy tiskárny, tiskařské štočky a služební korespondence. Naproti tomu v galerii Návštěvnického centra si lidé budou moci prohlédnout výstavu fotografií s názvem „Karel Kryl“. Poslední z trojice výstav, nazvaná „Karel Kryl – doteky života“, se uskuteční ve vestibulu novojičínské radnice. Nabídne pestrou škálu amatérských fotografií a článků z novin a časopisů.

Karel Kryl. Ilustrační fotoZdroj: Deník.cz

BRUNTÁLSKO

Michal Hrůza a kapela hrůzy

KDY: sobota 16. dubna od 20 hodin

KDE: Kofola Music club, Krnov

Zpěvák a skladatel Michal Hrůza se spolu se svou kapelou vydává na turné po České republice. Oblíbený hitmaker v srpnu oslavil své 50. narozeniny a toto turné je jakýmsi symbolickým dárkem, který sobě, a především svým příznivcům při této příležitosti nadělí. V live provedení zazní známé songy Michala Hrůzy, jako je Napořád, Pro Emu nebo Zakázané uvolnění, a také skladby z posledního alba Světlo do tmy.

Michal Hrůza. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Fanta

Velikonoce na zámku

KDY: sobota 16. dubna od 15 hodin

KDE: Zámek, Jindřichov ve Slezsku



Velikonoce na zámku návštěvníky potěší velikonočním jarmarkem, který nabídne nejen tradiční sladké pečivo jako je Beránek a mazanec. Ke koupi budou nejrůznější výrobky s velikonoční tématikou, ale bude možné shlédnout i ukázky pletení pomlázek, výrobky z kovárny a samozřejmě kraslice. K poslechu bude hrát pan Konopka s trampskými písněmi, vystoupí děti z MŠ Jindřichov a nprogramu budou i nejrůznější soutěže a zábavné aktivity.

Velikonoce na Sovinci

KDY: od čtvrtka 14. dubna do pondělí 18. dubna od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec

Přijďte si užít začátek jara a romantickou atmosféru hradu Sovinec. Čtyřdenní oslava svátků jara na hradě Sovinec. Na Velikonoce na Velký pátek, v sobotu, neděli a na Velikonoční pondělí budou připraveny tematické prohlídky s průvodcem, kde se dozvíte více o historii hradu Sovinec a o velikonočních zvycích. Hrad otevřen samozřejmě i na Zelený čtvrtek. Kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci bude připraven po všechny čtyři sváteční dny na pátém nádvoří bohatý doprovodný program, během kterého uvidíte dobové tanečnice, šermířská vystoupení, půtky, šarvátky a pohádky, nebude chybět známý žonglér a kejklíř, sokolníci, stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky, lukostřelba, kterou si mohou vyzkoušet.

Hrad Sovinec. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK / Karel Janeček

Monkey Business

KDY: pátek 15. dubna od 20 hodin

KDE: Kofola Music club, Krnov



V kultovním Kofola Music Clubu v Krnově zahrají v pátek 15. dubna funkoví Monkey Business. Jedna z mála kapel, která se u nás pohybuje právě v žánru funky, má za sebou nespočet koncertů, sedm řadových desek a v čele Matěje Rupperta s Terezou Černochovou.



Koncert Monkey Business. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Šárka Charousková

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.