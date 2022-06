Pro Ostravskou muzejní noc zpřístupní Dopravní podnik Ostrava tradičně místo deponace historických tramvají, které se nachází v areálu vlastních dílen v Ostravě-Martinově. Při této příležitosti budou vystaveny i další historické dopravní prostředky a tematické předměty ze sbírek městského dopravce. Velmi atraktivní jsou pro návštěvníky také krátké okružní jízdy historických vozidel po areálu. Depozitář bude zpřístupněn od 18 do 24 hodin a pro návštěvníky Ostravské muzejní noci bude z tramvajové zastávky Dílny DP Ostrava k místu expozice historických vozidel pravidelně jezdit tramvajový spoj. Pěší průchod areálem nebude možný.

Triomat pod neonem

KDY: v sobotu 28. května od 19 hodin

KDE: Etáž, Ostrava



Triomat je uskupení muzikantů Vašíčka, Hermana a Merty, kteří rozeznívají své struny i hlasivky při písních vlastních i nevlastních.

Temnýmí zákoutími podzemní Ostravy

KDY: v sobotu 28. května od 18 do 24 hodin

KDE: Fiducia, Ostrava



V antikvariátu a klubu Fiducia bude na děti a jejich rodiče čekat zvláštní podzemní krajina. Budou si ji moci spolu s loutkoherci Hanou a Tomášem Volkmerovými projít, prozkoumat ji, objevovat a odkrývat její tajemství. Budeme společně hledat otisky podzemního života v temných zákoutích, na schodech a na zdech. Formou frotáže odhalíme, co podzemí ukrývá. Budeme zkoušet frotovat všemožnými způsoby. Následně všichni společně vytvoříme jeden společný muzejní exponát. Protože děti patří do muzea a dokáží jej oživit, naplnit a rozžít.

Kromě podzemního dobrodružství se můžete těšit také na výstavy, literární soutěže v antikvariátu o naše ostravské kulturní mapy a pexesa a další aktivity.

NOVOJIČÍNSKO

Štramberská pouť

KDY: v sobotu 28. a v neděli 29. května od 8 hodin

KDE: Štramberk



Tradiční pouť, stánky, kolotoče, zábavné atrakce. Jako každý rok najdete na pouti vše, co k tradiční pouti patří, tedy plno atrakcí pro děti i dospělé, jídlo, pití, stánky, ve kterých si budete moci zakoupit řadu tradičních i netradičních výrobků. Navíc se můžete těšit na prodej a ochutnávku výrobků oceněných značkou Regionální potravina Moravskoslezského kraje.

Frenohraní

KDY: v sobotu 28. května od 15 hodin

KDE: Sokolovna, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

První ročník hudebního festivalu regionálních kapel z pod Radhoště je připraven pro všechny patrioty s láskou k hudbě. Akce se bude konat za každého počasí a v programu se představí Pavla Baráková se Soul&Pepper z Oder, Ronjam, Skladem a Arrion představí covery rockových legend a Spytihněv z Rožnova připomene underground.

Hudba&Poezie: Ashena a Tom Strom

KDY: v neděli 29. května od 19 hodin

KDE: Čajovna Magnolia, Frenštát pod Radhoštěm



Citliví písničkáři - Ashena Brennerová v doprovodu klavíristy Tomáše Veselého a Tom Strom proplují napříč všemi žánry. Ashena Brennerová je písničkářka z Prostějova. Vydala dvě CD a texty i hudbu vycházející z jejího života si píše především sama. Vystupuje s kapelou Ptáci, ve Frenštátě se představí v doprovodu klavíristy Tomáše Veselého. Ten jako písničkář kombinuje vlastní tvorbu s cover-verzemi svých oblíbenců. Tvoří ze srdce, z lásky k Zemi a Životu. V jeho textech se mísí laskavý humor s duchovně laděnými úvahami a v jeho hudbě jsou cítit mnohé vlivy od jazzu, přes pop, folk, lehké reggae až po post-rockové postupy.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Improzápas

KDY: v sobotu 28. května od 19 hodin

KDE: Klub D.N.A., Frýdek-Místek

Frýdecko-Místecké improvizační divadlo FrMol vyzývá na souboj ostravský Allimp. Kdo s koho? Přijďte fandit!

Čárymáry kouzelníka Bystrozraka

KDY: v neděli 29. května od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné 80 korun



Kouzelník Bystrozrak z Balónkova má pro děti připravenou pravou kouzelnickou školu, tam si budou moci vyzkoušet pár kouzel a třeba i uspět v pravých kouzelnických předmětech. Abrakadabra, čáry máry fuk.

Lukáši, a nechtěl bys nám někdy udělat plakát?

KDY: v sobotu 28. a v neděli 29. května od 15 do18 hodin

KDE: budova bývalé Moravia banky, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Lukáši, a nechtěl bys nám někdy udělat plakát? Tímto způsobem začala na jaře roku 2017 spolupráce symfonického orchestru Frýdek-Místek s ikonou místní umělecké scény, Lukášem Horkým. Vznikl z toho dlouhodobý a stále trvající projekt, v rámci kterého převzal Lukáš Horký záštitu nad celkovým vizuálem symfonického orchestru. Ten aktuálně zahrnuje zejména množství plakátů vytvářených při každém koncertu, fotografií, logo orchestru a vizuál desky. Při příležitosti 60. výročí založení orchestru tedy přirozeně přišel nápad udělat výstavu, která celou tuto spolupráci obsáhne. Příznivci orchestru budou na výstavě moci nahlédnout také do výběru archivních dokumentů a fotografií ze zákulisí orchestru pořízených za celou dobu jeho existence. Výstava bude zahájena dne 29. 4. v 18 hodin v prostorách záložny Moravia banky, následovat bude v 19 hodin slavnostní koncert orchestru v Národním domě.

KARVINSKO

reBarbora Open music

KDY: v pátek 27. a v sobotu 28. května

KDE: Důl Barbora, Karviná



Festival reBarbora Open Music je prvním 100% trvale udržitelným festivalem v Česku a ve střední Evropě. Milovníky hudby čekají dva dny plné trvale udržitelné zábavy, hudby, programu pro děti a novinek v oblasti udržitelnosti na hromadných akcích. V pátek vystoupí Ajdontker, Horkýže Slíže, Petr Bende & Band, Richard Müller, Prago Union, Doktor PP, v sobotu pak Olga Lounová, Light & Love, Černá, David Koller, Allskapones, Mňága a Žďorp.

Každej ví kulový

KDY: v pátek 27. května od 17.30 hodin

KDE: Kino Karviná

Nebývale otevřený dokument o své více než třicetileté historii vysílá do kin jedna z nejpopulárnějších českých skupin Chinaski. Hodinu a půl dlouhý snímek nazvaný Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie časosběrného dokumentu, který vznikal pět let, se ujal režisér Pavel Bohoněk. Dokumentární film popisuje muzikantské začátky, první úspěchy, vznik zásadních hitů, přerod Chinaski v jednu z nejslavnějších kapel v Česku, tragickou nehodu kapelníka Pavla Grohmana nebo i nedávnou změnu sestavy.

150. výročí založení polské školy v Karviné-Ráji

KDY: v sobotu 28. května od 14 hodin

KDE: Kubiszova 133/1a, Karviná-Ráj



Oslavy 150. výročí založení polské školy v Karviné-Ráji bude spojené se setkáním absolventů a příznivců této školy. V programu se mohou návštěvníci těšit na výstavu, kulturní program sboru "Dźwięk" a "Promyka", prohlídku školy, ocenění osobností či zasazení památečního stromu.

Dny města Orlové

KDY: pátek 27. a sobota 28. května

KDE: areál letního kina v Orlové-Lutyni

ZA KOLIK: v pátek 50 korun, sobota 120 korun, rodinné 300 korun, děti do 15 let, senioři a ZTP/P 80 korun, děti do 3 let zdarma

Na bohatý a pestrý program se mohou o tomto víkendu těšit návštěvníci letošních Dnů města Orlové, které se uskuteční v areálu letního kina v Orlové-Lutyni. Oproti předchozím letům bude program zahájen již v pátek odpoledne, a to vystoupením kapely Legendy se vrací. V 17 hodin se představí kapela Speciál a po ní kapela Poetika. Páteční program uzavře od 20 hodin zpěvačka Lenny. Páteční vstupné je za pouhých 50 korun, děti do tří let zdarma. Druhý den oslav města Orlové zahájí program pro děti. Už hodinu před polednem začnou Zmrzlinohrátky aneb Wikiho nanuková show. Od 14 hodin se děti mohou těšit na Medovou soutěžní cestu plnou zábavy a dobrodružství. Pro dospělé publikum od 13 hodin vystoupí kapela The People, po ní se představí Pavel Callta, Kamila Krawczyk a v půl šesté zazpívá Marta jandová. Na 19. hodinu je připraven Kali a Peter Pann. Hudební závěr večera obstará kapela Slza. Pro návštěvníky městských slavností jsou připraveny i stánky s občerstvením a nejrůznějšími dobrotami. Chybět nebudou ani kolotoče a jiné pouťové atrakce na prostranství před areálem letního kina.

BRUNTÁLSKO

Steven Santoro – koncert za oponou

KDY: v pátek 29. května od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: vstupné 150 korun

Steven Santoro (narozený jako Steven Kowalczyk) pochází z Massachusetts. Zatímco se učil zpívat a improvizovat na jazzových klasicích, začal míchat standardy se svým vlastním současným vkusem a začal se tak vyjevovat jeho vlastní hlas a styl. Nyní přijíždí potěšit hudební znalce i do Bruntálu.

Kolotoč prima pohádek

KDY: v sobotu 28. a v neděli 29. května od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec



Hrad Sovinec zve na Kolotoč príma pohádek aneb den dětí na zakletém hradě. Celý víkend vás budou mít tu čest bavit Artista, žonglér a uznávaný kejklíř Slávek Načunajev, profesionální pohádkové divadlo bratří Marčíků, skupina historického šermu Berendal a nebude chybět ani sokolník Monti či pohádky pro nejmenší. Na hradním nádvoří můžete zhlédnout a vyzkoušet řemeslo kovářské či pregéřské a prohlídka hradu je samozřejmostí.

Den na letišti

KDY: v sobotu 28. května od 13 hodin

KDE: letiště, Krnov

Přijďte si užít den na letišti i IZS, jehož programem provede Monika Žídková a Radek Erben. V programu vystoupí Berenika Kohoutová a pro menší děti je připravena Show Míši Růžičkové. Vystoupí taneční skupiny SVČ Krnov, policie předvede ukázky zásahů a činnost psovodů.

OPAVSKO

Hvozdnickým expresem znovu do přírody

KDY: sobota 28. května

KDE: východní nádraží Opava



Letos poprvé vyjedou vlakové soupravy tradičního Hvozdnického expresu z nádraží Opava – východ v 8.47, 11.47, 16.47 a 18.47 a s cestujícími zamíří do Svobodných Heřmanic. Hvozdnický expres staví na všech stanicích a zastávkách po trase a kromě lidí přepraví i jejich jízdní kola. Zpět do Opavy se bude vracet v 9.46, 14.46, 17.46 a 19.46 hodin. Mezi oběma cílovými stanicemi bude pendlovat až do 28. září.

Mazlikiáda pro dobrou věc

KDY: sobota 28. května od 7 hodin

KDE: Markvartovice – Offroad Prajska Hlučín

Charitativní běh se psem se letos nově uskuteční na Offroad dráze opět ve prospěch záchranné stanice československých vlčáků jako národního plemene. Čtyřnozí závodníci budou přelézat, podlézat, přelézat, šplhat a to všechno s podporou svých dvounohých parťáků. Na výběr bude hned několik kategorií a kromě závodění čekají diváky doprovodné soutěže a ukázka psích sportů se bude týkat mladého sportu s názvem Dogpuller.

Putování pirátskou stezkou

KDY: neděle 29. května od 14 hodin

KDE: sraz u vlakového nádraží Vítkov



Děti s rodiči se v případě pěkného počasí vydají po stopách pirátů na zhruba 3,5 kilometrovou cestu do Klokočova. Po trase budou pro ně připravena pirátská stanoviště i odměny. Celou trasu mohou projet i účastníci v sedlech jízdních kol a při troše štěstí itéž rodiče s dětmi v kočárcích.

Pouť za třemi zlatými vlasy

KDY: neděle 29. května od 10 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Opava

Klasická loutková pohádka Karla Jaromíra Erbena vypráví o Plaváčkovi, který se na příkaz krále vydal dobrodružnou cestu, aby získal tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Podle záměru krále má na cestě zemřít, aby se nestal jeho zetěm. Plaváček však všechny nástrahy překoná a dobro jako v každé správné pohádce zvítězí nad zlem. Dětem ji přiblíží opavský soubor OPAL pod režijním vedením Miroslavy Halámkové.

KUPE vzdává poctu jubilantovi

KDY: neděle 29. května od 15.30 hodin

KDE: KUPE Opava

Úspěšný divadelní režisér, básník a autor literatury pro děti Miloš Horanský se dožívá 90 let. KUPE se proto rozhodlo zopakovat úspěšnou akci se zastřešujícím názvem Pocta Miloši Horanskému. Jubilantovy narozeniny připomene vystoupením oblíbeného českého herce a fotografa Hynka Čermáka, který návštěvníkům představí to nejlepší ze své sbírky aktů s názvem U-PŘE-RODU. Jeho výběr nebyl náhodný. Hynek Čermák je bývalým studentem oslavence na DAMU a kromě ukázky svých fotografií přečte to nejlepší z básnických sbírek Miloše Horanského.

