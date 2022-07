Největší literární festival ve střední Evropě – Měsíc autorského čtení se stěhuje do ostravského kulturního centra Provoz. Formát zůstává stejný – od 1. července do 1. srpna se vám každý večer představí některý z islandských spisovatelů a spisovatelek. Spolu s nimi budou během 31 večerů na Provoze číst svá díla i čeští nebo slovenští autoři a autorky. V rámci hudebního programu ne-bude nouze o koncerty domácích a islandských kapel. Nejmladší generace poetů severovýchodní Moravy a Slezska i staří bardi. Pragmatici literárního provozu, buřiči a romantici. Tradiční zahá-jení MAČe s výbuchem přívozského plynojemu na kostce islandského ledu. Hromada básníků v koksu. Účast přislíbili všichni až na jednoho, vystoupí například: Nela Bártová, Kateřina Koutní-ková, Petr Ligocký, Marek Pražák a Viktorie Pražáková, Dan Jedlička a Ivana Kašpárková. Pátek vystoupí nejmladší generace poetů severovýchodní Moravy a Slezska i staří bardi. Pragmatici literárního provozu, buřiči a romantici. Tradiční zahájení MAČe s výbuchem přívozského plyno-jemu na kostce islandského ledu. Hromada básníků v koksu. Vystoupí například Nela Bártová, Kateřina Koutníková, Petr Ligocký, Marek Pražák a další.

Ostravský Měsíc autorského čtení představí také mladé autory.Zdroj: Archiv pořadatele

Procházka Ruskou ulicí aneb Od zámku k ředitelství

KDY: sobota 2. července od 14 hodin

KDE: tramvajová zastávka Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 2. července se bude konat další komentovaná vycházka Vítkovicemi. Průvodce Petr Lexa Přendík zájemce seznámí s význačnými objekty stojícími kolem jedné z hlavních vítkovic-kých komunikací. Sraz zájemců bude ve 14 hod. u tramvajové zastávky Dolní Vítkovice. Trasa o délce necelé 2 km končí před budovu nového ředitelství Vítkovických železáren. Součástí vy-cházky bude ukázka historických snímků z let 1880–1980.

Zlatá sopka Ema

KDY: sobota 2. července v 10 hodin

KDE: Prokešovo náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Ostrava je takový moravský Klondike, jen místo zlata se zde v náhonech v centru města rýžoval uhelný prach. A nad tím vším majestátně stála Ema – doutnající sopka plná černého zlata. Vyrazte na výpravu a zdolejte tuto magickou červenou horu. Prohlídky je nutné předem rezervovat v infocentrech Ostravainfo.

Halda Ema v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Beats for Love 2022

KDY: pátek 1. července - pondělí 4. července

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava



Užijte si čtyři dny plné taneční a elektronické hudby v tematicky industriálním areálu ostravské Dolní oblasti Vítkovice! Ředitel festivalu vyjádřil velké poděkování fanouškům. „Z profesního hlediska je pro nás opakovaný přesun festivalu krajní situace a podpora našich fanoušků je pro nás naprosto klíčová. Solidárnost návštěvníků našeho festivalu nás podržela v minulém roce a zachrání nás i letos. Festivalu aktuálně pomůže, když si lidé nechají zakoupené vstupenky a využijí je v příštím roce. Pro majitele je to výhodné i proto, že vstupenky na rok 2022 v žádné vlně předprodeje už nebudou levnější,“ doplnil Kamil Rudolf. V kritických případech se vrácení vstupného bude řešit na individuální rovině. Autor celé akce zároveň přislíbil, že příští ročník bude programově, organizačně i produkčně maximálně nabitý a po dvouleté pauze návštěvníkům naservíruje čtyřdenní hudební a společenskou euforii. Vstupenky z let 2020 i 2021 zůstávají v platnosti.



Z festivalu Beats for Love (B4L) 2021. Ilustrační fotoZdroj: se svolením Martina Kusyna

KARVINSKO

Vítání Slunce

KDY: sobota 2. července od 9 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční ranní protažení s prvky jógy, dechového cvičení, mobilizačního cvičení a meditace čeká milovníky pohybu na Lodičkách v parku Boženy Němcové. Předcvičují karvinští lektoři jógy Tomáš Kozma a Marek Szweda. Nutné jsou pouze karimatky a pitný režim.

Ilustrační foto.Zdroj: Pixabay

Odpolední čtení

KDY: pátek 1. července od 14 hodin

KDE: Dětské oddělení knihovny, Karviná

ZA KOLIK: zdarma



Odpolední čtení je připraveno pro všechny malé čtenáře. Ti si mohou přijít odpočinout do knihovny a zaposlouchat se do zajímavých příběhů. Polštářek a karimatka s sebou se bude hodit

Cyrilometodějské dny

KDY: sobota 2. a neděle 3. července od 10 do 17 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Přijďte se vrátit v čase do doby, kdy na hradišti žili dávní Slované! V archeoparku čeká nabitý program plný ukázek každodenního života našich předků či jejich zbraní. Po celý den bude také připraven doprovodný program pro děti.

Cyrilometodějské dny v Archeoparku.Zdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Tom z Balónkova

KDY: neděle 3. července od 10 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun, rodinné vstupné 240 korun, děti do tří let zdarma

Veselé zpívání s Tomem, kytarou a zvířátky nabídne Faunapark pro všechny děti, maminky, tatínky, babičky i dědečky. Zkrátka pro celou rodinu. Akce proběhne na letní scéně Faunaparku. Pokud bude pršet akce se bude konat ve stodole, v případě bouřky bude program z bezpečnost-ních důvodů zrušen.

Faunapark ve Frýdku-Místku.Zdroj: archiv Faunaparku

Promenádní koncert

KDY: neděle 3. července od 16 hodin

KDE: Sady B. Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



V Sadech Bedřicha Smetany v Místku můžete posedět v příjemném prostředí altánu, zaposlou-chat se do oblíbených melodií nebo si zatančit u příležitosti oblíbeného nedělního promenádního koncertu. Letos čeká milovníky hudby celkem 9 koncertů sestavených z regionálních i vzdáleněj-ších hudebních těles. Hrají klasický dixík z počátku vzniku této muziky, a to bez aparatury, po-kud je to možné. Celkový efekt s nádechem zvukové archaičnosti dotváří akustický zpěv přes "hlásnou troubu". V jejich repertoáru najdete dixielandovou klasiku, swing, blues.

Muzeum jde do ulic

KDY: do neděle 3. července

KDE: Frýdek-Místek

Outdoorový výstavní projekt Ostravského muzea putuje Moravskoslezským krajem a představuje místní muzejní instituce. Jedná se o volně přístupnou výstavu, která prezentuje na 20 panelech historii a činnost sedmi kulturních organizací: Ostravské muzeum, Muzeum Novojičínska, Slez-ské zemské muzeum, Muzeum Těšínska, Muzeum v Bruntále, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dva panely jsou následně věnovány kultuře a památkové péči v Moravskoslezském kraji. Na předposledních panelech je představen projekt "Do sedel – za historií, kulturou a přírodními krásami Moravskoslezského kraje", který podporuje kulturní tu-rismus v kraji.

Výtvarná skupina Petra Bezruče v Ostravici opět pořádá tradiční Výstavu zájmové umělecké činnosti

KDY: sobota 2. července od 19 hodin

KDE: sál tělocvičny Základní školy v Ostravici



Po dvou letech, kdy se výstava nekonala z dúvodu pandemie covidu, se opět setkáváme a dne 2. července 2022 v sobotu v 10:00 hodin proběhne v sále Základní školy v Ostravici slavnostní zahájení letos už 47. ročníku. Výstava se opět koná v prostorách velkého sálu tělocvičny Základní školy v Ostravici, kde již úspěšně proběhl 46.ročník výstavy v roce 2019. Všichni příznivci jsou zváni na slavnostní zahájení, které se uskuteční v sobotu 2. července 2022 v 10:00 hodin v sále tělocvičny Základní školy v Ostravici. Kulturní program zahájení obohatí svou lidovou hudbou, zpěvem cimbálová muzika Kotci, zatančí a zazpívá foklórní soubor Grunik. Sál s uměleckými exponáty bude otevřen denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.



Výstava umělecké činnosti nabídne opravdu mnohé.Zdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Festival kultury a řemesel

KDY: neděle 3. července od 14 hodin

KDE: Mírové náměstí Hlučín

Pestrý program letošního Festivalu kultury a hlučínských řemesel nabídne svým návštěvníkům vystoupení folklorních souborů a kapel z Hlučínska. Jeho nedílnou součástí bude též jarmark nejrůznějších výrobků, vytvořených šikovnýma rukama místních řemeslníků, které návštěvníci mohou u stánků nejenom obdivovat, ale též si je koupit. (jih)

Velký den s malými koníčky

KDY: sobota 2. července od 10 do 15 hodin

KDE: louka u hřiště, Ludgeřovice



Milovníci koní a zejména poníků si určitě nenechají ujít 2. ročník Ludgeřovické výstavy poníků a 3. kolo Moravského Show Pony Šampionátu. Čeká je den plný krásných koní a šikovných dětí, bohaté občerstvení a hlavně skvělé zážitky z nevšední akce. V rámci výstavy bude vyhlášena též cena starosty obce pro zvoleného nejkrásnějšího koně dne. Akci pořádá Pony Ranč Vrablovec. (jih)



Ilustrační foto.Zdroj: exmoorponyclub.co.uk

Super hasičský víkend

KDY: pátek 1. až neděle 3. července

KDE: hasičský areál, Kobeřice

Svaz místních dobrovolných hasičů připravil třídenní akci, ve které budou mít hlavní roli soutěžící hasiči. Na noční soutěž nastoupí týmy už dnes od 21.30 hodin a dokáží, že hasit umějí v každé denní i noční době. Sobotní část se týká soutěže hasičských veteránů, která začíná ve 14 hodin a její týmy diváky přesvědčí, že starší hasiči jsou stále fit. V neděli bude od 14 hodin na programu soutěž o Moravskoslezský pohár. (jih)

Ilustrační foto.Zdroj: archiv Deníku a SDH

Veselý odpust s hudbou

KDY: sobota 2. července od 15 hodin

KDE: na Kučakovci, Rohov



Odpustový program potěší hlavně milovníky hudby. Zahájí ho v 16 hodin místní dechovka Rohovanka a po ní přítomným zazpívá ostravský zpěvák Zdeněk Krásný. Po jeho vystoupení představí svůj repertoár kapela Maskot a celý odpustový program zakončí ve 21 hodin rocková skupina Capitol. (jih)

Víkend s čarodějnicí Xsíxsárou

KDY: sobota a neděle 2. a 3. července od 9.30 hodin

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 110 korun

Agentura Veronika nabídne dětem v v 9.30, 10.45, 14 a 15.15 hodin divadelní pohádku o hodné čarodějnici, drakovi Filemónovi a čertíkovi Damiánovi, kteří společně obývají sluj. Princi Janovi a jeho Aničce pomohou svými kouzly ke štěstí, kterému pomáhá též síla pravé lidské lásky. Sraz diváků je vždy před představením na nádvoří Bílého zámku a vstupné je hrazeno přímo na místě. (jih)

Čarodějnice Xsíxsára a její přátelé.Zdroj: Agentura Veronika

NOVOJIČÍNSKO

Fest Pohádka

KDY: sobota 2. července, od 10 do 18 hodin

KDE: Letní amfiteátr na Skalkách, Nový Jičín

ZA KOLIK: 400 korun, děti do 2 let zdarma

Největší i nejzábavnější festival pro nejmenší nabídne program plný zábavy a oblíbených hvězd. Představí se Paci Pac, Kouzelnice Radana, Bibibum, Divadlo Letadýlko, Pepíno Prcek, Funtime, Circus Dance studio a další. Kromě toho nebudou chybět ani skákací hrady pro děti, herní atrakce, tvořivý třpytivý workshop, kulinářský workshop, dětský koutek, nebo nafukovací balónky pro děti.

Ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock.com

Letní koncert v sadu

KDY: neděle 3. července od 17 hodin

KDE: Sad Dr.E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Červencové neděle zpříjemní kapely, které jsou místem spojeny se životem a působením Dany a Emila Zátopkových. První letní koncert v parku bude odehrán pod taktovkou Komorního orchestru Kopřivnice. Komorní orchestr Kopřivnice zahájil své působení v roce 1995. Jádro dvacetičlenného souboru tvoří bývalí i současní žáci spolu s pedagogy ZUŠ. Repertoár KOK tvoří komorní skladby od baroka až po hudbu současnou.



Komorní orchestr Kopřivnice.Zdroj: Facebook ansámblu

Komentovaná prohlídka

KDY: sobota 2. července od 9 hodin

KDE: TIC, Příbor

Historií, současností i pamětihodnostmi města Příbora provede zájemce komentovaná prohlídka s Irenou Nedomovou.

„Pravěké“ kopřivové šaty

KDY: od 2. července do září 2023

KDE: Muzeum Novojičínska, Příbor



Deset let intenzivních výzkumů a experimentů s kopřivovým vláknem v Centru tradičních technologií Příbor má svůj výstup v podobě působivé výstavy „Pravěké“ kopřivové šaty. Ta prezentuje nejen samotné šaty zhotovené výhradně z vlákna kopřivy dvoudomé, ale také další doplňky jako jsou například kopřivové boty, kopřivová síťka do vlasů, lýkový plášť, a mnohé další. Všechny artefakty byly zhotoveny experimentální způsobem pouze primitivními rukodělnými technikami bez použití moderních technologií a kovových nástrojů. Výstava je součástí dlouhodobého prezentačního projektu Experimenty z CETRATu a navazuje na stálou expozici Zaniklý svět rukodělné výroby, která je zaměřená na archaické technologie zpracování přírodních materiálů. Potrvá více než rok a bude velmi proměnlivá, kdy postupně budeme během jejího trvání představovat různé techniky zpracování kopřivového lýka.

BRUNTÁLSKO

Švestka

KDY: sobota 2. července od 18 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 130 korun

Milovníci divadla potěší ochotníci ze Světlé Hory, kteří si připravili Cimrmanovou hru s názvem Švestka. Představí legendární hru o partě kamarádů, která se sešla, aby očesala švestku.

Western Day

KDY: sobota 2. července od 14 hodin

KDE: Villa Cafe, Krnov



Westernové odpoledne se soutěžemi pro děti i dospělé potěší jízdou na koni, střelnicí u trappera, malováním na obličej, lukostřelbou, hodem podkovou, zatloukáním hřebů. Akce vyvrcholí tanečky s kapelou Wagon.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Burda

Ta Hakuna

KDY: pátek 1. července od 17 hodin

KDE: Bauerův památník, Krnov

Také letošní léto zpestří obyvatelům a návštěvníkům Krnova série hudebních vystoupení pořáda-ných pod hromadným názvem Náš pááááteček aneb v létě nikam nespěcháme. Jako první se posluchačům představí soulová kapela Ta hakuna. Ačkoli současná sestava spolu hraje necelé tři roky, má za sebou několik úspěšných vystoupení v regionálních soutěžích, nahrávání v ostrav-ském studiu Českého rozhlasu i čerstvě uzavřenou kampaň na serveru Hithit, kde se jim podařilo shromáždit finanční prostředky na vydání debutového alba.

Kapela Ta HakunaZdroj: Facebook kapely

