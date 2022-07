Těšit se můžete na hudební průřez dvěma stoletími hudby; od děl klasiků Bedřicha Smetany, Antonia Vivaldiho, Johannese Brahmse přes písně hudebních velikánů 20. století AC/DC, The Clash, Motörhead, The Queen či The Beatles, které orchestr zahraje spolu s kapelou. To vše si vychutnáte v pohodlí vašich oblíbených šatů, na fraku, obleku ani společenských šatech se netrvá. To vše v rámci letní akce Barrák Music Hrad na Slezskoostravském hradě již 7. července od 19.30 hodin!

Unique Orchestra, klasika bez frakůZdroj: Archiv pořadatele

Promenáda v jubilejní kolonii

KDY: sobota 9. Července od 17 hodin, neděle 10. července od 14 do 21 hodin

KDE: Jubilejní kolonie, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma



Třetí ročník Promenády v Jubilejní je vskutku hvězdný. Pro letošní ročník přivezeme do „Jubilejky“ swingové perly hudební i taneční. V sobotu čeká návštěvníky Historický kinematograf s klavírem a v neděli hlavní program: komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie, koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, Swingalia Band, taneční skupina Rhythm Pilots a swingový workshop. K tomu Cyklobar Elegant a doprovodný program.



Boleslavský koncert Ondřeje Havelky.Zdroj: Deník/Michal Bílek

P.E.T.R.

KDY: neděle 10. července od 15 hodin

KDE: Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

Frontman bývalé skupiny Naděje se vydal na sólovou dráhu, na které se mu skvěle daří. Za píseň Všechna rána končí získal ocenění. Nyní vydal duet se zlatou českou slavicí Petrou Janů a na podzim chystá vydání své debutové desky. V Komenského sadech se představí s celou kapelou. Na bicí zahraje Adam Fiala, na basovou kytaru Lukáš Trlica a s elektrickou kytarou vystoupí Tomáš Pika.

Slzy štěstí

KDY: neděle 10. července od 19 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 300 korun



Stand-up comedy se vrací na Barrák music hrad! Slzy štěstí je stand-up comedy show, která si stále nechce připustit, že se Československo už rozpadlo. Každé vystoupení je tak fúzí toho nejlepšího z obou světů. Jako pivo s borovičkou, svíčková s haluškami nebo ponožky v krpcích.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

KARVINSKO

Vítání Slunce

KDY: sobota 9. července od 9 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční ranní protažení s prvky jógy, dechového cvičení, mobilizačního cvičení a meditace čeká milovníky pohybu na Lodičkách v parku Boženy Němcové. Předcvičují karvinští lektoři jógy Tomáš Kozma a Marek Szweda. Nutné jsou pouze karimatky a pitný režim.

Jóga v parku. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jiří Sejkora

Archeologické léto

KDY: sobota 9. července od 10.30 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

ZA KOLIK: zdarma



Vydejte se po stopách našich předků a navštivte archeologické památky ve vašem okolí. Co lze vyčíst z terénních reliktů středověkých hradišť nebo pravěkých mohylníků? Chcete se dozvědět jak probíhalo dolování ve středověku, nebo vidět nejstarší jeskynní malby v ČR? Na všech výpravách Vás budou provázet zkušení archeologové, kteří Vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých. Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nicméně vybraný termín je nutné si rezervovat.

Lipka

KDY: neděle 10. července od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

Cimbálová muzika Lipka se představí posluchačům v rámci Karvinského kulturního léta. Muzika vznikla v roce 1983 v Ostravě-Porubě. Soubor usiluje o hudební projev blízký tradičnímu pojetí lidové hudby. Zaměřuje se na doprovod k lidovému zpěvu a tanci s důrazem na stylovou čistotu.

Cimbálová muzika LipkaZdroj: Archiv umělce

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Promenádní koncert s Akumou

KDY: neděle 10. července od 16 hodin

KDE: Sady B. Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Akuma nese název po Akumulátorce Raškovice, podniku, který kapelu kdysi sponzoroval. Její jádro tvořili tehdejší studenti jedenáctiletky v čele s kapelníkem Antonínem Hradílkem. Zpočátku hrávali, kde se dalo – na vesnických tancovačkách, v hostinci U hučky. Popularita kapely vzrostla v době pravidelných Čajů o páté ve frýdecké Sokolovně. V roce 2012 se muzikanti po padesáti letech znovu sešli a nazkoušeli původní repertoár, i když už sestava lehce prořídla.

K tanci i poslechu zahrají: Bohumil Kocich (kytara), Waldemar Svatoš (bicí), Zdeněk Kohut (ba-sová kytara), Karel Peter (klávesy), Aleš Gurecký (saxofon), Milan Michna (trubka), Milan Šárek (zpěv)

Kapela AkumaZdroj: Bandzone kapely

Den otevřených dveří u Jezinky

KDY: neděle 10. Července od 10 hodin

KDE: Bylinky od Jezinky, Horní Líštná

ZA KOLIK: 20 korun



Jako již tradičně otevře své brány statek u Jezinky. Návštěvníci mohou přijít s rodinou a přáteli, zrelaxovat a na chvíli vypnout. Připravena buderanní jóga, výrobky z levandule a byline, sazenice levandule, ježdění na ponících nebo piknik v trávě.

Svatojánská věž

KDY: pátek od 15 a 18 hodin, sobota a neděle od 13 do 18 hodin

KDE: Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Vystoupejte 211 schodů a žasněte! Svatojánská věž kostela sv. Jana Křtitele v historické části Frýdku nabídne nádherný výhled nejen na Frýdek-Místek, ale i panorama Beskyd.

FM Sport Fest

KDY: sobota 9. července

KDE: Jacht klub, Olešná



Multisportovní festival s nejtěžším Xtri závodem v Evropě! Jak už se stalo tradicí, první disciplínu odstartují v sobotu časně ráno triatlonisté. Na této sportovní akci vás ale čekají také dětské disciplíny a spousta zábavy! Dorazte do Jacht klubu Olešná v sobotu 9. července!



FM Sport Fest 2022 - programZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Den obce

KDY: sobota 9. července od 14 hodin

KDE: Výletiště, Branka u Opavy

Místní spolky a škola připravily k oslavě Dne obce kulturní program. Vystoupí v něm mimo jiné mažoretky, břišní tanečnice, gymnasté, pumptrack i hasiči, básně zarecituje David Bátor a na své si v zábavě přijdou i děti. Od 17 do 18.30 hodin zahraje Orchestr Baard´s Band a program pak od 19.30 hodin volně přejde do Benátské noci s kapelou Trio Altrei. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: Jan Ambrož

Hudební Palermo Fest

KDY: sobota 9. července od 16 hodin

KDE: areál Syřiště, Píšť



Místní i přespolní fanoušci zažijí hudební smršť svých oblíbených kapel. Přivítají skupiny Horkýže Slíže, Limetall, Rammstein RCZ, Helpness a o závěr celého programu se postará skupina Forrest Jump. Koncertní program se bude konat za každého počasí. (jih)

„Janáčkovci“ vystoupí v kostele

KDY: neděle 10. července od 19 hodin

KDE: kostel sv. Václava, Opava

ZA KOLIK: 330 korun

Janáčkova filharmonie Ostrava nabídne příznivcům symfonické hudby ukázky z hudební klenotnice 18. století. Budou z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta, doplněné ještě o Symfonii A dur od Jana Křtitele Vaňhala a Koncert pro trubku a orchestr Es dur, ve kterém sólově rozezní svůj nástroj skvělá francouzská trumpetistka Lucienne Renaudin-Vary. Tento koncert je v pořadí už druhým ze série čtyř vystoupení Janáčkovy filharmonie v unikátním prostoru opavského kostela. (jih)

Janáčkova filharmonie. Ilustrační fotoZdroj: Se souhlasem pořadatelů Festivalu v ulicích.

Pivní slavnosti s programem

KDY: sobota 9. července od 16 hodin

KDE: Geopark Vítkov

ZA KOLIK: 100 korun



Město zve všechny milovníky napěněného moku na slavnost, která jim nabídne hned třináct druhů tohoto oblíbeného nápoje. K jeho dokonalému vychutnání přispěje i program, složený z vystoupení siláka Zekona, turnaje v šipkách, nafukovacího fotbalového kulečníku i turnaje ve stolním fotbálku. Zakončí ho večerní zábava s DJ Thomasem a chybět nebude ani pivní tombola. Pokud nebude akci přát počasí, uskuteční se pod střechou kulturního domu. (jih)

Souhra pracovních koní s „jejich“ lidmi

KDY: sobota 9. července od 9 hodin

KDE: louka pod Bobry clubem, Bobrovníky

Milovníci koní budou při kvalifikaci na mistrovství ČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevníků sledovat úsilí koní a vozatajů při zvládání úkolů v jedno i dvojspřeží. Chladnokrevní koně jsou silná pracovní plemena, určená k práci v lese, k zápřahu a k dalším pracím, ke kterým nelze využívat sportovně zaměřené teplokrevníky. Soutěžící z Moravy, Polska a Slovenska budou v terénu prokazovat své kvality v práci s kládou, při vozatajských jízdách i v těžkém tahu. Akci připravil Ranč u Rudolfa a myslel přitom i na děti, pro které přichystal skákací hrad o atraktivní jízdy na poníkovi, oslíkovi a dokonce i na velbloudovi. (jih)

Soutěž nabízí řadu zajímavých disciplín.Zdroj: Archiv pořadatele

NOVOJIČÍNSKO

Edm Open Air

KDY: sobota 9. července od 20 hodin

KDE: Letní Amfiteátr na Skalkách, Nový Jičín

ZA KOLIK: 250 korun

Další ročník letního festivalu elektronické hudby na Skalkách opět láká na špičkový zvuk, světelnou show a skvělé DJs. Na podiu se představí Andrea Pomeje, Wojki, Lumír Mořkovský, Fourcase a další.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Letní koncert v sadu

KDY: neděle 10. července od 17 hodin

KDE: Sad Dr.E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Červencové neděle zpříjemní kapely, které jsou místem spojeny se životem a působením Dany a Emila Zátopkových. V pořadí druhý letní koncert v parku odehraje zlínská alternativně pop-rocková kapela Září. Dali se dohromady v září 2018 a hrají vlastní kytarovou muziku s českými texty. V současné době skupina intenzivně pracuje na nových singlech, které mixoval Dušan Neuwerth z Tata Bojs.

Noc s hvězdáři na Trúbě

KDY: sobota 9. července od 21 hodin

KDE: hrad Štramberk

ZA KOLIK: 60 korun, snížené vstupné 30 korun

Pro příznivce tajů noční oblohy je připraveno pozorování vesmírných těles s odborným výkladem astronomů z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Akce se koná jen za příznivých meteorologických podmínek.

Ilustrační snímek. Turistická lokalita Štramberk.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Novojičínský jarmark při Slavnosti města Nový Jičín

KDY: 7. - 8. července

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín



Návštěvníci se mohou opět těšit na bohatý program, který bude probíhat na Masarykově náměstí a jeho blízkém okolí. Chybět nebudou dobový jarmark, vystoupení kejklířů a dalších účinkujících, workshopy, dětská zóna a další. Oslavovat na Novojičínsku můžete ve dny 7. a 8. července! V rámci hlavních oslav vystoupí Ondřej Havelka & Melody Makers, No Name, Claymore, Ondřej Ruml & Jazz Quintet nebo Dalibor Janda & Prototyp.

BRUNTÁLSKO

Bleší trhy

KDY: neděle 10. července od 9 hodin

KDE: zimní stadion, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Drobní prodejci pokladů z půdy opět navodí atmosféru Bleších trhů. Přijdou nabídnout vše, co doma překáží a přitom to někomu může udělat nesmírnou radost. V nabídce bude porcelán, hrníčky, hračky, knihy, časopisy, obrazy, kávomlýnky, starožitnosti, nářadí, autodíly, hudební nástroje, gramodesky nebo třeba odznaky či pohlednice.

Přízrak z temné věže

KDY: sobota 9. a neděle 10. července

KDE: hrad Sovinec



Festival práva útrpného vážně - nevážně. Lapkové a kati se předvedou při práci na loupežnické stezce.



Hrad Sovinec - Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Dalibor Otáhal

Krajinou horalů

KDY: sobota 9. a neděle 10. července

KDE: hrad Sovinec

Autorem výstav je fotograf René Kajfosz. Ten s fotografií začal asi ve dvaceti pěti letech, v době tzv. digitálního boomu. Přivedly jej k ní časté výlety na horském kole po Beskydech. Fotí převážně horskou krajinu, když z ní vyzařuje poetičnost a zasněnost, jako na obrazech dávných mistrů.

Jindřich Štreit - Průmysl Bruntálu a jeho lidé

KDY: do 30. září

KDE: budova Městského úřadu, Bruntál



Až do 30. září můžete v budově Městského úřadu Bruntál zhlédnout výstavu fotografa Jindřicha Štreita s názvem Průmysl Bruntálu a jeho lidé, ve které přibližuje obyčejnost lidského povolání v industriální sféře.



Jindřich Štreit - Průmysl Bruntálu a jeho lidé. Plakát k výstavěZdroj: Archiv pořadatele

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.