Letní blues pod Sýkorákem KDY: neděle 24. července od 16 do 21 hodin KDE: Most Miloše Sýkory, Ostrava ZA KOLIK: zdarma

Užijte si neopakovatelnou atmosféru letní tančírny pod mostem Miloše Sýkory s kapelou Django Jet. Před tančírnou se můžete těšit na swingový a bluesový workshop, abyste si skvělou kapelu a letní tančírnu užili na maximum. Django Jet je brněnská kapela, která hraje úžasný taneční swing a francouzský gypsy jazz. Do repoertoáru zařadí také největší bluesové pecky.

Program:

16:00-16:45 Workshop: Jana Galačová, Filip Hranický - základy swingu

17:00-17:45 Workshop: Adam Birka, Soňa Lepíková - základy blues

18:00-21:00 Koncert Django Jet

Procházka muzikály

KDY: neděle 24. července od 17 hodin

KDE: Letní scéna Amfi, Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun (100 korun pro ZTP, TP a ZTP/P)



V samotném srdci Poruby můžete zažít krásný, romantický podvečer s největšími muzikálovými hity v podání manželů Králových. Vydejte se s námi na společnou procházku rozmanitým světem muzikálu od Broadwaye přes Londýn až k nám do Poruby. Akce pod širým nebem se koná za každého počasí. Začátek má v 17:00, délka je 70 minut bez přestávky. Areál bude otevřen od 16:00.

Bleší trhy

KDY: sobota 23. července od 7 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

Celostátní hobby setkání sběratelů všech sběratelských oborů – starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, tel. karty, militaria, staré knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky, vláčky, autíčka, sklo, porcelán, kuriozity a jiné.

FRÝDECKOMÍSTECKO

Cimbálová muzika Portáši

KDY: neděle 24. července od 16 hodin

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Zahrají původní neupravovanou lidovou muziku, navazují také na odkaz světově uznávaného hudebního skladatele Leoše Janáčka. Svá vystoupení zahajují jeho autorským tancem „Čeladenský“. Občerstvení zajištěno.

Rock Bike Fest

KDY: sobota 23. července od 9 hodin (hudební část od 17 hodin)

KDE: Hospůdka na Koupališti, Hukvaldy

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, mladiství 15-18 let 50 korun, děti do 15 let zdarma (vstupy na hudební program)

Šestý ročník outdoorového rockového festivalu obohaceného o extrémní MTB závod v kouzelné Lašské bráně Beskyd v areálu Bikeparku Hukvaldy a hospůdky Koupaliště Hukvaldy. Sportovní část proběhne od 9 hodin do 16:30. Hudební program začíná v 17 hodin.

Večerní hudební program:

17:00 - 17:30 - NEKLAN - křest knihy (special guest)

17:30 – 18:20 - DEGRADACE (punk'n'roll, Ostrava)

18:50 – 19:40 - AQVA SILENTIA (punk, Frýdek-Místek)

20:10 – 21:00 - Critical Acclaim (alternative metal, Přerov)

21:30 – 22:20 - Hell Paso (noise-post hardcore, Praha)

22:50 – 23:40 - BIKKINYSHOP (nu-core, Beroun/Praha)

00:10 – 01:00 - Nomura (progressive djent, Olomouc)

Dark Session

KDY: sobota 23. července od 18 hodin

KDE: Zahrada Národního domu, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun



Dark Session, původně klubová akce, pořádaná death/blackovou kapelou DARKWIND již podruhé v zahradě Národního domu. Akce je přehlídkou kapel pohybujících se ve vodách extrémních metalových žánrů.

NOVOJIČÍNSKO

TheCoffees – letní koncert

KDY: neděle 24. července od 17 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

Kapela TheCoffees – místy elektronický pop provázaný jemným hlasem a ostrou kytarou. České tklivé texty, které vám svůj význam jen tak nevyzradí a hudební obálka jež vaši pozornost jistě upoutá. Aranže jsou postavené na vintage soundu zaobaleném efekty a synťáky. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Promenádní koncert

KDY: neděle 24. července od 15:30

KDE: Národní sad, Štramberk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Město Štramberk vás srdečně zve na bluesový koncert v neděli v Národním sadu. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.

Jak bylo, když nebylo – pohádka pro děti od 3 let

KDY: sobota 23. července od 15 hodin

KDE: Amfiteátr pod Starou věží, Štramberk

ZA KOLIK: 40 korun

Příběh o úplně obyčejných věcech, jako je strach z bouřky, k čemu je dobrý oheň, proč je dobré mít střechu nad hlavou apod. Jak to bylo kdysi dávno, když se na světě objevil první člověk a byl na všechno úplně sám? Přijďte se podívat na příběh starý jako lidstvo samo. V případě nepříznivého počasí se akce koná v kulturním domě na náměstí.

OPAVSKO

Edith Piaf: Dnes nechci spát sama

KDY: neděle 24. července od 20 hodin

KDE: zámek, Kravaře

Měla život tak smutný, že se zdá příliš krásný na to, aby byl pravdivý. Divadelní inscenace Divadla Kampa je inspirovaná knihou Simone Berteaut. Šansonové písně Edith Piaf i její životní příběh inspirují k interpretaci mnoho hudebních, divadelních i filmových tvůrců. Každá píseň legendární šansoniérky je příběh, za kterým se ukrývá její bolestná zkušenost, prožitek a emoce. Její sláva sice sahala do výšin, ale interpretka se velmi často potýkala s tragickou sebedestrukcí. Otázkou zůstává, jestli by Edith Piaf byla tou geniální zpěvačkou o bez svých pádů, vzletů a tragických dramat. Zpěvačku v inscenaci představuje Vanda Hauserová a další postavy Petra Bílková, která současně titulní postavu doprovází na klavír a akordeon.

Vanda Hauserová jako Edith Piaf.Zdroj: Divadlo Kampa

Léto zábavy míří na Ptačí vrch

KDY: sobota 23. července od 15 hodin

KDE: Ptačí vrch, Opava

Návštěvníci „Ptačáku“ si po zahájení programu poslechnou pohodový jazz v podání Lam Dua a podívají na Tančírnu v provedení opavské taneční školy Swing a příborské Swingalie. Od 18.15 hodin se k návštěvníkům vrátí Tančírna a program uzavře od 20 hodin na elektroswingových vlnách pop-jazzová zpěvačka Diva Baara.

Parkur budou zdolávat přední jezdci a koně

KDY: 23. a 24. července

KDE: areál Jezdeckého klubu Kateřinky



Kolbiště pořádajícího Jezdeckého klubu obsadí jezdecké mládí i zkušení republikoví borci, usilující o prvenství ve 33. ročníku Velké ceně Opavy. Od 9 hodin se uskuteční kvalifikace pro soutěž amatérů a juniorů na překážkách do výšky 135 centimetrů. Sobotní část začíná rovněž od 9 hodin a vyvrcholením bude parkur na výšce 140 centimetrů jako generálka na Velkou cenu. Pověstnou třešničkou na dortu bude od 14.30 hodin nedělní Velká cena Opavy s účastí špičkových republikových parkurových jezdců a koní. Loňské vítězství bude obhajovat domácí jezdec Jiří Hruška v sedle klisny Reiki.

Jiří Hruška s Reiki.Zdroj: Deník/repro

Prohlídka technické památky

KDY: neděle 24. července

KDE: Žimrovice

ZA KOLIK: 100 korun

Zájemci o komentovanou prohlídku Weisshuhnova kanálu se sejdou v 8.45 hodin na horním parkovišti papírny Smurfit Kappa a vydají se obdivovat unikátní vodní díl, vybudované majitelem papírny v Žimrovicích a Jánských Koupelí Carlem Weisshuhnem. Proslulý opavský podnikatel, který byl dědečkem neméně proslulé Joy Adamson a přítelem Edisona, nechal kanál postavit roku 1891 ke splavňování dřeva pro své papírny. Účastníci se dvanáctikilometrovou trasou projdou lesem po papírenském náhonu se třemi tunely a dvěma akvadukty a průvodci jim k tomu poskytnou štědrou porci zajímavých informací. Mimo jiné zájemcům prozradí co to byly vajzunky nebo Pifka, kdo byl valašský Edison a kdo Barabové a součástí programu bude ochutnávka toho, co jedli a pili chlapi v papírnách. Terén je členitý a tomu by měla odpovídat obuv úřastníků, akce není vhodná pro dítka do šesti let ani pro pejsky.

Weisshuhnův kanál původně sloužil k plavení dřeva.Zdroj: Deník/repro

BRUNTÁLSKO

Osoblažské hudební léto

KDY: sobota 23. července od 13:30 do 22 hodin

KDE: Areál parku, Osoblaha

ZA KOLIK: předprodej - od 15 let 150 korun, děti do 14 let 50 korun, na místě – od 15 let 200 korun, do 14 let 50 korun



Hudební slavnosti s nabitým programem – letos vystoupí Poutníci, KABÁT revival, TURBO, Rock a Roll Band Marcela Woodmana. Dále jsou pro děti připraveny různé atrakce, stánky a večer je zakončen ve 22 hodin ohňostrojem s komponovanou hudbou. Předprodej na obecním úřadě v Osoblaze.

Hradní bestie

KDY: sobota 23. července – neděle 24. července

KDE: Hrad Sovinec

ZA KOLIK: zdarma

Přemůže bestie hrad Sovinec nebo se posádka Sovince ubrání? Víkendová akce na hradě Sovinec plná šermířských povídek a šarvátek, povídání o dravých ptácích a historických tanců. To vše doplněné o bestie různých podob prohánějící se areálem hradu. Kromě prohlídek s průvodcem v kostýmech se můžete těšit na oblíbený Sovinecký rébus.

Letní tančírna s kapelou Kolorez

KDY: sobota 23. července od 17 do 20 hodin

KDE: Nádvoří zámečku, Krnov

ZA KOLIK: zdarma



Letní tančírna nabídne kapelu Kolorez, pro zájemce bude připraven mobilní taneční parket a chybět samozřejmě nebude ani stánek s míchanými drinky a občerstvením.

KARVINSKO A HAVÍŘOVSKO

Koncert kapely The Beatles Collection Band

KDY: neděle 24. července od 16 hodin

KDE: KD Radost (park), Havířov

ZA KOLIK: zdarma

Genialita písní Beatles promlouvá i k dnešní mladé generaci a je prezentována kapelou v originálních aranžích, ve kterých neztrácejí půvab a cit. Hudební záběr kapely je velmi pestrý a pohybuje se jak na malých scénách, tak i na prestižních profesionálních pódiích u nás i v zahraničí. Kapela The Beatles Collection Band nenese nálepku „revival“, pouze si klade za cíl i dnešním posluchačům připomenout slavnou legendární čtveřici, která jednou provždy změnila hudební svět a stala se klasikou, která obohatila život miliónů lidí.

Koncert Reného Matláška

KDY: neděle 24. července od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Frenštát

ZA KOLIK: zdarma



V rámci karvinského kulturního léta vystoupí René Matlášek - ostravský písničkář, autor písní také pro jiné interprety (např. Petr Bende), na svém kontě má také LP desku a několik singlů.

Stonavská pouť

KDY: sobota 23. a neděle 24. července

KDE: Stonava

Tisíce lidí, výstřely z děla, soutěž v kosení, lunapark. K tomu samozřejmě dětské atrakce, jídlo a pití a pouťové cetky. I taková bude o víkendu tradiční pouť v hornické Stonavě, která si letos připomíná 111. výročí. Koná se totiž od roku 1911.

Na slavnou pouť zasvěcenou patronce zdejšího kostela Maří Magdaléně přijíždí každoročně tisíce věřících, ale také turistů. Od nadcházejícího pátku do neděle se lidé opravdu nebudou nudit. Akce proběhne hlavně na ploše nově rekonstruovaného Parku PZKO. V sobotu proběhne ve zdejší sportovní hale od 9 do 15 hodin florbalový turnaj Bernard Cup. Na 18. hodinu je před budovou radnice připraven výstřel z historického děla a od 18.30 pak za budovou radnice tradiční soutěž v kosení kosou o hodnotné ceny. Starosta dá vždy pro tuto příležitost uvařit starostovské pivo, kterým se mohou svlažit všichni závodníci a fanoušci.

V neděli začne od 14 hodin tradiční estráda v podání Hornické kapely Stonava. Od 16.30 vystoupí Petr Muk Revival, od 19 zazpívá Olga Lounová, kterou vystřídá diskotéka pod širým nebem a pouťové slavnosti završí ve 22 hodin ohňostroj. Po celou dobu probíhá stánkový prodej. Vše doplní klasické pouťové atrakce. Posvícenské mše svaté budou probíhat dle rozpisu stonavské farnosti. Letošní pouť připadne na dva dny – 23. a 24. července, ale zábava začne už v pátek 22. července, kdy se ve 14 hodin v centru obce roztočí 14 kolotočů.

Mandolin party

KDY: v sobotu 23. července od 15 hodin

KDE: areál Kamenité, Vyšní Lhoty

ZA KOLIK: 140 korun, děti do 10 let zdarma



Na bluegrassový festival můžete do Vyšní Lhoty vyrazit už tuto sobotu. Zahrají kapely Endless Road, Blueland, Fynny Beans, BC Styl, Red adn White a Fest!. Programem bude provázet Josef Mlok Grim. Večer se pak můžete těšit na Jam session.