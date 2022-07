Tři muzikanti. Tři hodiny hraní. Tři hodiny rozmanitostí. Jedno jediné odpoledne. Jeden jediný den. Přijďte si poslechnout vystoupení mladých umělců. Své vystoupení předvede začínající mladá skupina z Olomouce, písničkář a textař Lubyn a mladá nadějná multiinstrumentalistka Adéla Bystroňová. To vše Komenského Sadech v Ostravě.

H20 a Krang – koncert

KDY: neděle 31. července od 19 hodin

KDE: BARRÁK Music Club, Ostrava

ZA KOLIK: 450 korun



Legendární NYHC kapela přijíždí poprvé do Ostravy. Hardcore punková kapela z New Yorku, H2O, vznikla v roce 1994. Od té doby se řadí mezi legendy nejenom svého žánru. Na svém kontě má 7 alb. Sekundovat jim na ostravském koncertu budou Valaši - Krang, kteří jsou stejní srdcaři, jako H2O.

PIMPRLÉTO – Divadlo Líšeň: Spoutaný trávou + workshop Stínová loutka

KDY: sobota 30. července

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 80 korun

Vyprávění nahého mnicha, císaře, generála a slona o životě, smrti i drobném hmyzu. Divadelní odpočinutí od světového chaosu s křehkými kovovými loutkami, zvuky a stíny. Pro děti od 5 let i dospělé bez dětí. Délka představení: 45 minut. Pro platící diváky následuje po představení workshop Stínová loutka.

Pimprléto. Plakát k událostiZdroj: Archiv pořadatele

Ostrava v plamenech 2022

KDY: pátek 29. července a sobota 30. července

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava



Mezinárodní rockový festival v ocelovém srdci Evropy nabídne špičkové kapely z celého světa. 8. ročník festivalu Ostrava v plamenech vypukne v pátek 29. července 2022 a pokračovat bude v sobotu 30. července. Celý se bude odehrávat v oblasti Dolních Vítkovic a vystoupí kapely jako Destruction, Crematory nebo Black Sonic Pearls.

KARVINSKO

Ples pod hvězdami

KDY: sobota 30. července od 18 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Park Boženy Němcové v Karviné

ZA KOLIK: 400 korun v předprodeji

Už vám chybí plesová sezóna? Co takhle ples uprostřed léta pod širým nebem – či pod střechou velkokapacitního stanu na Lodičkách. Těšit se můžete na taneční workshop, fotokoutek nebo tombolu o hodnotné ceny. V ceně vstupu je welcome drink, večeře a drobné občerstvení. Hudbu obstará kapela Fopa. Dress code je na této akci smart casual, tedy dámy například letní šaty a pánové košile.

Lodičky Dokořán v Karviné. Ilustrační fotoZdroj: instagram.com/lodickydokoran

Dobrá muzika Romana Patky

KDY: neděle 31. července od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Frenštát

ZA KOLIK: zdarma



V rámci Karvinského kulturního léta vystoupí poslední červencovou neděli na Masarykově náměstí Roman Patka a jeho Dobrá muzika – zkušený muzikant a zpěvák, hrající především k tanci a dobré zábavě.

Hokej na dvorcích

KDY: sobota 30. července a neděle 31. července

KDE: Havířov, sobota – ulice Erbenova, neděle – náměstí Republiky

ZA KOLIK: zdarma

Akce Hokej na dvorcích by měla vnést život na „paneláková“ hřiště v Havířově tak, jak tomu bylo kdysi. V sobotu se bude hrát na ulici Erbenova, v neděli na náměstí Republiky. Akce je určena pro žáky 3., 4., a 5. tříd. Hraje se systém 4+1, každé dítě musí mít svou vlastní hokejku, ostatní hokejové vybavení je zakázáno. Brankář bude na místě vybaven molitanovými betony a lapačkou. Přihlašování dětí probíhá na webu hc-havirov.cz. Občerstvení pro hráče a jejich fanoušky bude zajištěno.

Klaunka Pastelka

KDY: čtvrtek 28. července od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Petra Bezruče, Havířov



Pastelka je moderní klaun, který vás překvapí nejen pestrostí svého kostýmu, ale především svými tanečními kreacemi. Děti si zatancují na moderní písničky od hvězd jako je Shakira, Lady Gaga a mnoho dalších. V průběhu tancování také probíhají soutěže o nejlepší tanečníky, kteří dostávají odměny v podobě nejrůznějších výtvorů z balónků. Závěrem si každé dítě odnese s sebou domů dáreček v podobě zvířátek, kytiček, motorek či jiných výrobků z tvarovacích balónků.



Klaunka Pastelka pobaví děti v Havířově.Zdroj: Archiv pořadatele

Kněz požehná vozidlům i řidičům

KDY: neděle 31. července od 8.30 hodin

KDE: Karviná, Stonava

Tradiční obřad svěcení vozidel se bude konat tuto neděli v kostele v Karviné-Loukách a ve Stonavě. V Loukách požehná P. Roland Manowski řidičům po mši, která začíná v 8.30 h. A poté ve Stonavě. Tam mše začíná v 10 hodin.

Po stopách dávné Prostřední Suché

KDY: sobota 30. července od 9 hodin

KDE: Havířov-Prostřední Suchá



Na procházku po stopách dávné Prostřední Suché se můžete vydat v sobotu 30. července. Sraz je v 9 hodin na vlakové zastávce Havířov-Suchá (tedy v Prostřední Suché). "Poutníky" povede předseda Místní skupiny PZKO František Jasiok.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Baška žije – festival

KDY: sobota 30. července

KDE: Baška – přehrada

ZA KOLIK: 590 korun online, 700 korun na místě

Ještě větší a nabitější 2. ročník festivalu Baška Žije. Zažijete den s parádní hudbou, úžasnou festivalovou atmosférou a skvělým jídlem i pitím. Vystoupí Ewa Farna, Mikolas, Josef, Kali, SIMA, Adam Ďurica, Raego a Desmod.

Ewa Farna. Ilustrační fotoZdroj: Dream PRO

Hukvaldské ohně

KDY: sobota 30. července od 14 hodin

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: dospělí od 15 let – 130 korun, děti do 14 a senioři nad 65 let – 90 korun, rodinné 350 korun



Oheň, v dobách dávných se stává symbolem ochrany, tepla a světla. Ochranou, proti divé zvěři, teplem v dobách chladných a světlem, jež zahánělo temnotu do ústraní. Nyní k Vám přichází jako živel, který ve svých podobách skrývá mnohá mystéria. Vstupte do hradu, kde se stanete součástí příběhů Hukvaldských ohňů, pohlédněte do plamenů a stíny padnou za Vás.



První část programu (14–18 hodin):

- Workshopy zaměřené na téma ohně (např. kovářství, rozdělání ohně, výroba svíček)

Druhá část programu (20:30 - 22:30 hodin):

- Ohňové show – série vystoupení ohnivých skupin, které začnou po setmění, cca v 21:00 hodin

Lam TRIO – Promenádní koncerty

KDY: neděle 31. července od 16 hodin

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte se podívat na prvorepublikové swingové akustické trio hrající hudbu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století. Občerstvení zajištěno.

Třinecké kulturní léto: Kapela Lipka

KDY: čtvrtek 28. července od 16 hodin

KDE: náměstí Svobody, Třinec



Třinecké kulturní léto je tady! Poslední červencový čtvrtek (28. července) bude na rynku patřit folklóru. Gorolská kapela pocházející ze Slezských Beskyd, která v tradičních ale i originálních moderních úpravách interpretuje písně celé Karpatské oblasti.

OPAVSKO

Víkend s Anenskou slavností

KDY: 30. a 31. července

KDE: u kulturního domu, Bohuslavice

Program zahájí k radosti dětí v sobotu od 17 hodin klauni, které v 19 hodin vystřídá zpěvačka Valerie Mood a od 20.30 hodin postupně zahrají skupiny Ajdontker a Cactus. Nedělní část programu zahájí v 16 hodin akce pro děti Tomino, v 18 hodin nastoupí Parkour a od 19 hodin kapela Naboo Band. (jih)

Bílá věž s Rytíři sv. Grálu

KDY: sobota 30. července od 9 hodin

KDE: Bílá věž zámku Hradec nad Moravicí



Pod Bílou věží uspořádá spolek historického šermu a tance pro potěšení diváků zábavné představení, ve kterém nebude chybět napětí. Udatní rytíři do sebe budou při turnajových kláních bodat ostrými předměty, typickými pro jejich dobu a urozené dámy předvedou gotické i renesanční tance. Součástí programu bude i divadelní představení. (jih)



Skupina Rytíři sv. Grálu.Zdroj: Archiv pořadatele

Koncert ukrajinské kapely

KDY: neděle 31. července od 19 hodin

KDE: KUPE, Opava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Kulturní centrum pozvalo k vystoupení slavnou ukrajinskou kapelu Kommuna Lux. Ne proto, aby zahrála jen pro Ukrajince, ale aby svými živými gansterskými rytmy rozhýbala i české hudební fanoušky. Během koncertu se mohou smát, zpívat i tančit. Cílem není někoho podpořit, ale dokázat, že na národnosti nezáleží, protože hudba umí spojovat. (jih)

Víkend v Týdnu divů

KDY: sobota a neděle 30. a 31. července

KDE: různá místa v Opavě



Tradiční akce začíná v sobotu na Kolofíkově nábřeží od 13 hodin Motanicí a pokračuje pitím piva na hlavě. Od 15 hodin nastoupí Horký brambor a po něm Plivání oliv. Poslední akcí na Kolofíkově nábřeží bude od 17 hodin Brod. Sobotní část završí od 18.30 hodin Předkolo mariáše v restauraci U Antona. V neděli pokračuje Týden divů v 10 hodin Kládou v kylešovickém Areálu Zdraví a od 14 hodin bude na koupališti na programu golf i minigolf. Od 17 hodin bude U Antona na programu poker a po něm mariáš. (jih)



Týden divů nabízí divákům spoustu zábavy.Zdroj: Archiv pořadatele

NOVOJIČÍNSKO

Gulášové slavnosti

KDY: sobota 30. července od 9 do 20 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

Již 30. ročník tradiční soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Čekají vás nejen voňavé guláše, speciality na grilu, chlazené pivo, míchané nápoje, ale i bohatý kulturní program. Přihlášku do soutěže si můžete vyzvednout v kanceláři DK nebo z www.kulturafrenstat.cz. Lanovka je za příznivého počasí v provozu od 9 do 21 hodin.

Program:

9:30 – zahájení soutěže

10:00 – Zuškaband (hudební všehochuť)

11:30 – Expedice Apalucha (bluesbeat)

13:30 – Odzemě (alternativní folk)

15:00 – Manet rock band (rock)

16:00 – vyhlášení výsledků, předání cen

16:45 – Adobre (avantgardní rock)

18:15 – D. T. P. (rock)

19:45 – FRE/E/ROCK (rock)

Vaření guláše. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Buskerfest – festival pouličního umění

KDY: sobota 30. července a neděle 31. července

KDE: v ulicích Štramberku

ZA KOLIK: dobrovolné do klobouků



Jsou velká města vyhlášená pouličním uměním, jako provensálský Avignon či irský Dublin. Skutečným rájem pouličních umělců jsou ale malá historická městečka, jako třeba ta v Bretani na břehu Atlantiku, jejichž atmosféra by bez buskerů byla poloviční. Štramberk se takovým místům může svým geniem loci bezesporu rovnat, pro pouliční umělce je však zatím neobjeveným pokladem. Je na čase to změnit!

Navalentym – koncert

KDY: neděle 31. července od 17 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

Kapela z Rožnova pod Radhoštěm ukončí sérii letních koncertů v kopřivnickém parku. Dva bratři – dvojčata, která společně odmalička hrají rozmanitý výběr dnešních i stálých hitů 60-80. let, současný rock a pop music, tradiční české písničky, lidovky a další pro každou věkovou kategorii. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Skalky Fest

KDY: sobota 30. července

KDE: Amfiteátr Skalky, Nový Jičín



První ročník Skalky Fest, který se zatím jeví jako skvělá hudební párty, která propojí všechny věkové kategorie. Neuskuteční se nikde jinde než v Amfiteátru Skalky v Novém Jičíně, a to v sobotu 30. července.

BRUNTÁLSKO

Dobývání hradu Sovinec

KDY: sobota 30. července a neděle 31. července

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: dospělí od 15 let – 150 korun, děti do 14 let – 90 korun, rodinné – 420 korun

Jedna z největších každoročních akcí na hradě Sovinec proběhne o posledním červencovém víkendu. Přijeďte do malebného kraje podhůří Jeseníků a staňte se svědky dob minulých, kdy hrad obléhala Švédská armáda. Mezi hlavní zbraně tohoto období patří muškety, na akci proto vystoupí Elitní mušketýrský regiment CORPORAL, který patří mezi nejlépe vybavené mušketýrské jednotky u nás. Nemůže chybět ani Šermířská a divadelní společnost GRÁL se svými bubny a Turnajem o ruku princezny Brunhildy. Kejklířská a divadelní společnost VAGABUNDUS předvede své umění žonglérské, ba i krotitelské, kdy bude muset krotit své svěřence během Myších dostihů. Skupina historického šermu BENGARE nám zase ukáže šermířské grotesky ze života ve vojenském ležení.

Hrad Sovinec - Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Dalibor Otáhal

Jazzový festival v Bruntále

KDY: sobota 30. července od 14 hodin

KDE: městský park Bruntál

ZA KOLIK: zdarma



V městském parku v Bruntále se v sobotu uskuteční již 12. ročník jazzového festivalu. Hrát a zpívat se bude na dvou podiích už od 14 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na skvělé zpěváky a instrumentalisty. V případě velmi nepříznivého počasí se akce uskuteční v Městském divadle Bruntál.



Program:

14:00 – LAM trio

15:30 – 2G band Mirka Schuberta

17:00 – Drama Jazz band

18:30 – Swing kvartet a Marie Veliká

20:00 – Daniel Bulatkin a Alison Wheeler

21:30 – Originální pražský synkopický orchestr



Ilustrační fotoZdroj: VLM

Fajne léto

KDY: sobota 30. července od 14 do 18 hodin

KDE: Kosárna v Karlovicích

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční akce v rámci Technotrasy na kosárně v Karlovicích. Vyzkoušíte si praní v neckách, dojení kozy, pletení z pedigu a například i zatloukání hřebíků. Nebude chybět také malování na obličej a tvořivé dílničky. Občerstvit se můžete krajovými specialitami a zapít to pivem z pivovaru Hasič.

Příměstský hudební tábor v Krnově

KDY: od 1. srpna

KDE: Krnov



Mají vaše děti rády hudbu? Jistě je zaujme náš Příměstský hudební tábor. Účastníci si vyzkouší spoustu hudebních aktivit, od výroby vlastního hudebního nástroje, nacvičování zpěvu a hraní v táborové kapele, karaoke a koncertu před rodiči a blízkých až po tvorbu skladby a natáčení videoklipu. Hraní a zpěv nás bude doprovázet na každém rohu. Tábor povedou zkušení hudebníci, kteří si svůj hudební sen již plní, a mohou proto děti inspirovat a předat jim své poznatky a zkušenosti. Více na www.hlasceska.cz! Tábor bude probíhat od 1. srpna.

