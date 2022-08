Jedinečná komentovaná vyjížďka na elektrokole, během které se dozvíte autentické příběhy z ostravských dolů, hutí i hornických hospod. Přeneseme se do dob, kdy se městu říkalo černá hvězda a oplývalo hořkým štěstím. Provádět zde bude skvělá parta lidí, kteří v Ostravě znají každou uličku, zapadlý kout i oprýskanou ceduli. Každý z nich vás dokonale vtáhne do příběhu industriálního města, jeho minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Bouře – Letní shakespearovské slavnosti

KDY: sobota 6. srpna od 20.30 hodin (konec cca 22.55 hodin)

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: od 390 do 1190 korun



Co může způsobit ztroskotání jedné lodi? Kolik plahočení po neznámém ostrově, kolik konců starého života a kolik nových začátků! A kolik zázraků! A co když to ztroskotání bylo jen snem, magickým přeludem? Nejkrásnější pozdní hra Williama Shakespeara, v níž se objevují témata a motivy, které alžbětinského dramatika zajímaly po celý život: velká láska, pletichy, pomsta či odpuštění. Ale i téma iluze, skutečnosti a plynutí času.

Den městských obvodů s IZS

KDY: sobota 6. srpna od 10 do 19 hodin

KDE: Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih

ZA KOLIK: zdarma

Den městských obvodů s IZS se vrací po čtyřech letech a stejně jako tehdy, i nyní se uskuteční v integrovaném výjezdovém centru na hranici obvodů Jih a nová Bělá. Můžete se těšit například na ukázky z činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, přehlídku hasičské a speciální zásahové techniky, nebo si můžete vyzkoušet sportovní disciplíny hasičského sportu. Na akci vystoupí v 11 hodin Heidi Janků, ve 13 hodin Plavci s Janem Vančurou a v 17 hodin ABBA revival.

Pimprléto - Jiří Schmitzer (recitál)

KDY: pátek 5. srpna od 19 hodin

KDE: Divadlo loutek, Ostrava



Recitál Jiřího Schmitzera je souborem autorských písní a průvodního slova. Jedná se tedy o hudební vystoupení, které je doplněno o pokus vysvětlit zdroj inspirace, popřípadě nastínit situace, za kterých písně vznikaly.



KARVINSKO

Slavnosti piva a guláše

KDY: sobota 6. srpna od 14 hodin

KDE: park B. Němcové, Karviná

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 12 let zdarma

Doražte ochutnat pivní speciality z místních pivovarů a vyzkoušet guláše, které pro Vás budou připravovat soutěžní týmy! Registrace do soutěže o nejlepší Karvinský guláš na e-mailu gastro@dokoran.info, kde dostanete i veškeré potřebné informace. Zápisné za tým je 500 Kč. Soutěžit se bude ve vaření kotlíkového guláše. Program pro děti bude zajištěn.

Program:

14:00 Pivní míle

15:00 Lewis Creaven s kapelou

16:30 Petr Muk Revival

18:00 Benjammin

20:00 banda del caffe

Veteráni v Hobbyparku

KDY: sobota 6. srpna od 10 hodin

KDE: Hobbypark Bohumín

ZA KOLIK: 30 korun



Soutěž elegance historických vozidel opět zavítá do Bohumína. Moderuje Jiří Jekl. Krom krásných vozů se můžete těšit také na přehlídku historických klobouků spolčenosti Dantes z Brna. Program bude doprovázet hudební skupina Hašlerka z Prahy (staré české šlágry). V areálu bude k dispozici v ceně vstupu také lanová stezka a zvířecí ranč.

Hornická kapela

KDY: neděle 7. srpna od 16 hodin

KDE: KD Radost, Havířov

ZA KOLIK: zdarma

Nedělní odpoledne bude patřit dechovce v Havířově. Hornická kapela je střední dechový orchestr založený ve Stonavě již v roce 1908. Program je přizpůsoben tak, aby oslovil co nejvíce posluchačů. Drží se odkazů tradic české dechovky, ale uslyšíte i skladby současných autorů.

Minami a Strideo

KDY: neděle 7. srpna od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK:



Další koncert v rámci programu Karvinské kulturní léto proběhne v neděli 7. srpna od 17 hodin na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Obě kapely jsou z Prostějova a okolí a obě mohou zaujmout nejen mladší ročníky, ale i zkušenější posluchače. Přesvědčit se můžete sami na koncertě v krásném historickém centru Karviné.

Lidé si připomenou oběti řádění fašistů

KDY: sobota 6. srpna od 10 hodin

KDE: Památník životické tragédie v Havířově

Pietní shromáždění při příležitosti 78. výročí popravy 36 mužů ze Životic a okolních obcí hitlerovskými okupanty se koná v sobotu 6. srpna v 10 hodin v Památníku životické tragédie v Havířově. Památník slouží jako připomínka obětí nacistického zločinu, ke kterému došlo 6. srpna 1944. Jako odplata za partyzánskou akci, při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, bylo tehdy zavražděno 36 mužů ze Životic, Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínska v době druhé světové války. „Památník bude veřejnosti zpřístupněn od devíti hodin, návštěvníci si mohou prohlédnout expozici Okupace a odboj na Těšínsku a nově nainstalovanou výstavu 817: Polský venkov za druhé světové války, která přibližuje osud polských vesnic, jež byly podobně jako Lidice a Ležáky pacifikované nacisty. Výstava se věnuje jak partyzánskému boji a nacistickým represím, tak i každodennímu životu polských venkovanů za druhé světové války,“ řekla mluvčí Muzea Těšínska Lenka Ježová Bichlerová.

Přijďte si zastřílet z kuše

KDY: sobota 6. srpna

KDE: Archeopark, Chotěbuz-Podobora



Středověký turnaj v lukostřelbě se koná o víkendu v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře. Chybět nebude poutavý výklad mistra lukostřelce Michala Kuzníka, vicemistra ČR v bojové a lovecké lukostřelbě a vítěze Moravské ligy v kategorii „Primitivní luk“. Během víkendové akce představí různé druhy luků a šípů, zájemce zasvětí do fascinující historie lukostřelby a návštěvníci si s ním mohou vystřelit i z kuše.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Pivopění – open air festival hudby a piva

KDY: sobota 6. srpna od 14 hodin

KDE: Areál textilky Slezan, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 250 korun

První srpnová sobota bude ve znamení skvělé hudby a piva. V areálu textilky Slezan budou dvě desítky malých pivovarů z Moravskoslezského kraje i z krajů sousedních a stánky s kulinářskými pochutinami. Nebude chybět také doprovodný pivní program a výstava.

PROGRAM:

16:00 - holistic.med

17:30 - Prouza

19:00 - Richard Müller & kapela

21:00 - Alice & Dan Bárta

23:00 - Jana Kratochvílová & Illuminati.ca

Toulky minulostí na hradě Hukvaldy

KDY: sobota 6. srpna a neděle 7. srpna od 10 do 17 hodin

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: dospělí od 15 let 140 korun, děti do 14 let 100 korun, rodinné 380 korun



Nelehké to měli rytíři a mušketýři v dobách dávných. Jak mohl vypadat život v dobovém ležení, kde si žádný z mužů nebyl jist, že spatří další východ slunce? Víkend plný ukázek zbroje, chladných a palných zbraní, soubojů a volných potyček. Vystoupí Šermířský spolek Honorata z Letohradu.



Boršičanka – Promenádní koncerty

KDY: neděle 7. srpna od 16 hodin

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si v neděli odpoledne poslechnout dechovku v Sadech Bedřicha Smetany. Boršičanka Antonína Koníčka je vynikající kapela 13 muzikantů a 3 zpěváků, převážně absolventů konzervatoře a akademie. Kapela nadchne každého milovníka dechovky hlavně vysokou uměleckou úrovní všech členů souboru a dále velmi rozsáhlým, rozmanitým, ale i náročným repertoárem. Za krátkou dobu své existence už absolvovala stovky různých vystoupení, nejen po naší vlasti, ale i v zahraničí – např. Rakousko, Německo, Švýcarsko, Holandsko, Francie, Lichtenštejnsko apod. Vystupovala taky v několika pořadech ČT a je velmi často slyšet i na vlnách českého rozhlasu. Od svého vzniku natočila již 6 samostatných CD-desek a na několika dalších spoluúčinkuje.

Svatojánská věž

KDY: do 31. října

KDE: Svatojánská věž kostela sv. Jana Křtitele, Frýdek-Místek



Vystoupejte 211 schodů a žasněte! Svatojánská věž kostela sv. Jana Křtitele v historické části Frýdku vám naskytne nádherný výhled nejen na Frýdek-Místek, ale i panorama Beskyd. Věž bude otevřena až do konce října. Nenechte si ujít krásné výhledy!

Jablunkov o víkendu hostí Gorolski swięto

KDY: 5. - 7. srpna

KDE: Areál v Městském lese, Jablunkov

Areál v Městském lese v Jablunkově ožije o tomto víkendu folklorem. Už v pátek začíná tradiční Gorolski swięto, folklorní festival, který se letos koná po pětasedmdesáté. Během tří dnů se představí desítky národopisných souborů z Česka, Polska a Slovenska. Za zmínku stojí mj. sobotní gorolský karneval a vystoupení kapely Bartnicky a Golec uOrkiestra.

Oficiální přivítání hostů letošního ročníku proběhne v neděli ve 13 hodin v areálu Městského lesa, kdy zazpívají mužský pěvecký sbor Gorol a ženský sbor Melodia z Návsí. Připravena je také řada doprovodných akcí, přespolní běh, turistický pochod anebo fotbalový zápas mezi Orły Zaolzia proti reprezentaci Kysuc. Utkání se hraje v neděli od 10 hodin na hřišti na Bělé.

OPAVSKO

Týden divů se loučí

KDY: sobota 6. srpna od 10 hodin

KDE: hřiště v Opavě

Všechno pěkné jednou končí a totéž platí o zábavné akci Týden divů. Jednotlivá sportovní hřiště ožijí od 10 do 12 hodin hodin fotbalovým utkáním. Od pravého poledne bude pak na tréninkovém hřišti TJ Minerva Hod vejcem, od 13 hodin Hod galošem a ve 14 hodin začíná Skluz pro lahváč. V 19 hodin vypukne ve Chvalíkovicích tradiční závěrečný večírek s názvem Ples Ugandy. Přespolní zájemce na něj v 18.38 hodin odveze autobus linky 218 od Slezského divadla. (jih)

Koncert barokní hudby na zámku

KDY: neděle 7. srpna od 19.30 hodin

KDE: zámek Raduň

ZA KOLIK: 60 korun



Netradiční hudební zážitek se španělskými a jihoamerickými barokními písněmi poskytne vystoupení s názvem Tóny a tance ze starého Nového světa. Posluchači zatleskají i vystoupení muzikantů Beatrize Lafonta ze Španělska ( zpěv, kastaněty, barokní kytara), Cristiana Gutiérrezy z Chile (barokní kytara) a Jana Čižmáře ( barokní kytara, theorba) dobovými instrumentálními skladbami, převážně variačními formami a tancem. Koncert nabídne posluchačům bohaté a vypovídající panorama hudby ze Španělska a prostoru místodržitelství španělské Ameriky od repertoáru, inspirovaného projevy lidovými l i těmi nejaristokratičtějšími. (jih)



Letní slavnost v parku

KDY: sobota 6. srpna od 14 hodin

KDE: Centrál park, Hradec nad Moravicí

Letošní ročník pozve návštěvníky do sedel jízdních kol. Jeho program totiž zahájí komentované vyjížďky s doprovodným programem. Dva nové cyklistické okruhy seznámí přítomné cyklisty s bohatou historií města, jeho krásnou přírodou, významnými osobnostmi i poutavými příběhy. Každý účastník dostane k trase i brožuru s historickými zajímavostmi a fotografiemi. Po cyklovýletu čeká zájemce prohlídka výstavy cyklokuriozit i fotokoutek, cyklobar, wokshopy a kvízy. Od 16.20 hodin zahraje velký taneční orchestr Dolbend, následovat bude swingová taneční show, tančírna, výuka jízdy na vysokém kole a ve 20.30 hodin začíná komentované promítání o historii a vývoji cyklistiky. (jih)

Odpust Fest se vším všudy

KDY: víkend 6. a 7. srpna

KDE: hřiště, Píšť



Program začíná už dnes od 17 hodin diskotékou, pokračuje písničkami na přání i soutěží a končí zábavou se skupinou Golden Hits. Sobotní část začíná od 15 hodin dětskou ddiskotékou a pokračuje rytířským turnajem, návštěvou kouzelnice, pohádkou, koncertem skupiny Roxette, odpustovou zábavou a končí ve 22 hodin ohňostrojem. Neděle nabídne od 14.30 hodin hudební program, kovbojskou show, koncert skupiny Country s.r.o., vtipnou magii, vystoupení artistů a od 19 hodin další porci zábavy s Beatles Colection Bandem. (jih)

Možná přijde i Winnetou

KDY: víkend 6. a 7. srpna od 10 do 18 hodin

KDE: Arboretum Nový Dvůr

ZA KOLIK: základní vstupné 90, snížené 50 a rodinné 210 korun

Botanickou zahradu prostoupí duch Divokého západu. V krásném prostředí Arboreta mohou návštěvníci tradičního Indiánského léta poznat, jaké je to být indiány a to se vším všudy. Poznají, jak žili, v čem bydleli a jaké zbraně používali. Čeká je návštěva tábora lovců kožešin a pravého indiánského teepe i výroba originálních indiánských ozdob. Chybět nebudou ani komentované prohlídky nebo soutěže. Děti v indiánském oblečení mají vstup zdarma. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Svátek dřeva

KDY: sobota 6. srpna od 9 hodin (registrace soutěžících od 8 hodin)

KDE: Amfiteátr na Horečkách

ZA KOLIK: zdarma

Svátek dřeva je velkou společenskou akcí. Stěžejním bodem je dřevorubecká soutěž dvoučlenných týmů. Součástí bude také doprovodný program sestávající z prezentace dřevozpracovatelských firem, zahradní techniky, ale také mnoho soutěží pro děti a soutěž rodinných týmů. Na závěr akce se uskuteční koncert kapely Michal Tučný revival band (od 18 hodin).

Revivalový festiválek

KDY: sobota 6. srpna od 20 hodin

KDE: Městský park, Příbor

ZA KOLIK: 100 korun



Přijďte si v sobotu poslechnout hudební legendy do Příbora. Vystoupí Olympic Revival Band, Lucie Revival a Elvis Presley Revival Band.

Oslavy 100 let Národního sadu

KDY: sobota 6. srpna od 13 hodin

KDE: Národní sad, Štramberk

ZA KOLIK: zdarma

Ve Štramberku o víkendu oslaví 100 let Národního sadu. Budete mít možnost se dozvědět něco z historie místa i se pobavit. Akce je vhodná pro celou rodinu.

Program:

13:00 průvod spolků do Národního sadu

13:30 slavnostní zahájení oslav, představení spolků

14:00 vystoupení DS Pod věží – Jak to bylo před 100 lety?

14:20 vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

14:30 Stanley Dixie Street Band

15:30 přednáška Ing. Milana Paláka v ZŠ Štramberk na téma MUDr. Adolf Hrstka a Štramberk

Doprovodný program:

- výstava prací dětí ZŠ Štramberk výtvarné soutěže „Osobnost Národního sadu“

- workshop muzea Šipka

- kvíz městské knihovny

BRUNTÁLSKO

Poslední vzdor na hradě Sovinec

KDY: sobota 6. srpna a neděle 7. srpna

KDE: Hrad Sovinec

ZA KOLIK: dospělí od 15 let – 150 korun, děti do 14 let – 90 korun, rodinné – 420 korun

Víkendová akce věnovaná třicetileté válce. Připraven bude bohatý program. Navíc po oba dny, vždy v poledne, proběhne divadelní rekonstrukce obléhání hradu švédskými oddíly v roce 1643. Kromě šermířů a krásných tanečnic, které vás rády zapojí do tance, nebudou chybět komentované prohlídky kostýmovanými průvodci a oblíbený Sovinecký rébus.

Buchtobraní

KDY: sobota 6. srpna od 15.45 hodin

KDE: hřiště ve Starém Městě u Bruntálu

ZA KOLIK: zdarma



Vskutku originální akce s dlouholetou tradicí proběhne v sobotu ve Starém Městě u Bruntálu. Hlavně ženy, ale i muži se na této akci opět utkají v soutěži o nejlepší buchtu. Upečte váš oblíbený recept a přijďte změřit své pekařské dovednosti, nebo se jen pobavit a ochutnat dobroty nejen z této vesnice. Akce začne v 15:45, v 16 hodin proběhne výběr soutěžních buchet, v 16:30 hodnocení a hlasování a nakonec v 17 hodin vyhodnocení s ochutnávkou. Soutěžní kategorie: nejlepší buchta, buchta sympatie, cukrář do 15 let. Doprovází skupina Welcome Drink.



Planeta Praha – dokumentární film

KDY: sobota 6. srpna a neděle 7. srpna od 17 hodin

KDE: Kino Centrum, Bruntál

ZA KOLIK: 120 korun

Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace? Vydejte se na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli.

Štěpán Rak: Festival Setkání s duchovní hudbou

KDY: neděle 7. srpna od 17 hodin

KDE: Kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže v Krnově na Cvilíně



Štěpán Rak, světoznámý kytarový virtuos, skladatel, profesor Akademie muzických umění, bude opět koncertovat v neděli 7. srpna v 17 hodin na místě, které miluje, v Kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže v Krnově na Cvilíně. Umělec, který se svými koncerty a recitály procestoval celý svět, stále považuje poutní místo na Cvilíně za jedno z nejkrásnějších a velmi rád se sem vrací.

Jindřich Štreit: Portréty & 30 let poté

KDY: do 30. září

KDE: Městské divadlo a knihovna, Bruntál

Město Bruntál a Slezská univerzita v Opavě vás zvou na výstavu fotografií Jindřicha Štreita Portréty & 30 let poté. Výstava se koná až do 30. září 2022 v prostorách Městského divadla a knihovny v Bruntále a nabídne působivé fotografie kultovní osobnosti českého umění.

