Každý rok je možné Zažít Porubu jinak a ani letos tomu nebude jinak. A na co se mohou návštěvníci těšit? Na zámku bude diskuzní fórum, různá vystoupení porubských spolků a od 18.30 hodin vystoupení kapely FiHa. Na radnici budou prohlídky budovou, prohlédnout si můžete výstavu o její proměně a budování Poruby. Před radnicí se pak můžete těšit například na záchranáře a hasiče. Po rybníku se mohou zájemci svézt na lodičkách a chybět nebudou ani rybáři. A v parku? Tam toho bude opravdu hodně. Jen namátkou prezentace sportovních klubů, nejrůznější soutěže pro děti, zvířátka nebo malování na obličej.

Poruba. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Od polky až k rokenrolu

KDY: neděle 18. září od 17 hodin

KDE: K-Trio, Ostrava

ZA KOLIK: 150 korun



Máte chuť si zazpívat a zatančit? Zavzpomínat si na největší šlágry Vašeho mládí? V rytmu tanců klasických i těch modernějších bude celý večer hrát Taneční a swingový orchestr Zdeňka Pukovce. Zpívat budou Martin Frynta a Lenka Krompolcová. Pořadem bude provázet Pavel Hanzelka. Návštěvníci mohou společně zavzpomínat na staré zlaté časy Čajů o páté, na tradici velkých tanečních orchestrů, na dobu, kdy sametově znějící zvuk zlatavě se blýštících saxofonů neodolatelně lákal hosty na taneční parket.



Ilustrační fotoZdroj: Richard Karban

Halda Hrabůvka a moravský břeh Ostravice

KDY: sobota 17. září od 10 hodin

KDE: Hrabůvka, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Komentovaná vycházka vedoucí přes haldu v Hrabůvce seznamuje zájemce s minulostí průmyslové skládky, jejíž historie sahá do počátku 20. století. Během vycházky zjistíte, jak se halda vyvíjela v čase, dozvíte se o informace nynějších přírodních poměrech a seznámíte se se vznikem umělého jezera na vrcholu odvalu. Komentovaná vycházka doprovázená četnými historickými fotografiemi vás dále povede kolem bývalých i současných náhonů vedoucích z řeky Ostravice. Navštívíme „tunelek“ z 30. let minulého století, vítkovický jez a povíme si také o minulosti zaniklé vítkovické čerpací stanice. Závěr vycházky přibližuje řeku Ostravici, most na Polanecké spojce a také výtok důlní vody, která se čerpá z hloubky 1 kilometru do řeky Ostravice. Sraz je u podchodu autobusové zastávky Benzina.

KARVINSKO

Od šikmého kostela ke karvinskému moři

KDY: sobota 17. Září od 14 hodin

KDE: Kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Premiérová komentovaná vyjížďka nabídne nejen prohlídku šikmého kostela. Zájemci se dozví o historii havířských kolonií a počátků těžby, uvidí karvinské moře, bunkry a ulice skryté v lesích, uslyší neuvěřitelný příběh jodobromové solanky, která je spojený s počátky lázeňství na Karvinsku.

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Ilustrační fotoZdroj: se souhlasem Milana Halušky

Karvinské varhany

KDY: neděle 18. září od 16 hodin

KDE: Kostel povýšení sv. Kříže, Karviná

ZA KOLIK: 200 korun



Již 18. ročník festivalu varhanní hudby na královském nástroji v duchovním prostředí pokračuje druhým koncertem v neděli 18. září. V kostele Povýšení sv. Kříže účinkuje Marie Esslová a Kateřina Falcníková.



Karvinské varhany 2022 - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Káťa a Škubánek

KDY: neděle 18. Září v 15 hodin

KDE: Střelnice, Český Těšín

ZA KOLIK: 70 korun

V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství. Divadelní představení Káťa a Škubánek pro děti uvádí Divadlo D5.

Krásná jako kvítka…

KDY: do 2. října

KDE: Výstavní síň Viléma Wünscheho, KD Leoše Janáčka, Havířov



Krásná jako kvítka… výstava vybraných prací z 30. ročníku mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky je až do 2. října k vidění ve Výstavní síni Viléma Wünscheho v havířovském Kulturním domě Leoše Janáčka. Třicátý ročník mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky Krásná jako kvítka… měl téma „Pohádka“. Tradiční zářijová výstava představuje obrázky, které porota tentokrát vybírala z více než patnácti set prací dětí ze sedmi zemí.



Krásná jako kvítka… Výstava vybraných prací z 30. ročníku mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky.Zdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Řezbářský jarmark

KDY: od pátku 16. září od 10 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

Od pátku 16. září se v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek uskuteční Řezbářský jarmark s prezentací i prodejem vlastních výrobků řezbářů. Během jarmarku bude pro zájemce z řad přihlášených řezbářů probíhat tvůrčí dílna na téma Společný betlém pro muzeum – nově vzniklé figury a objekty budou v době Vánoc vystavovány na nádvoří zámku. Součástí Řezbářského jarmarku je tvořivá dílnička pro děti v Zámeckém klubu. Všichni kutilové si v rámci dílničky mohou vyzkoušet práci se dřevem. Návštěvníci Řezbářského jarmarku si zároveň mohou prohlédnout výstavu "11. Beskydské trienále řezbářů", která v Muzeu Beskyd potrvá až do 6. listopadu.

Řezbářský jarmark 2022Zdroj: Archiv pořadatele

Mykologická exkurze Palkovickými hůrkami

KDY: sobota 17. září od 9.30 hodin

KDE: kostel, Chlebovice



Trasa mykologické exkurze povede okolo Kociána a přes Kazničov a Babí horu do Dolního Sklenova. Palkovické hůrky jsou pokryté vzrostlými smrčinami, smíšenými lesy a pěknými různě starými bučinami. V Palkovických hůrkách se místy vyskytují vápnité horniny. Řidičům se doporučuje ponechat vozidlo v Chlebovicích a zpět z Hukvald do Chlebovic použít autobus MHD č. 305. Konec exkurze je plánován asi na 15 hodin v Hukvaldech-Dolním Sklenově u koupaliště.

Swingové léto

KDY: neděle 18. září od 14 hodin

KDE: zámek, Frýdek-Místek

Swingové léto jde do finále. Letošní nabitou sezónu venkovních koncertů a tančíren zakončí již tuto neděli na nádvoří Zámku Frýdek-Místek koncert Markéty Komárové a Jazz Today.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Lysohorská nej za západem slunce

KDY: sobota 17. září

KDE: Lysá hora



Zažijte netradiční výstup na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Obujte boty a zdolejte královnu Moravskoslezských Beskyd s průvodcem, za odměnu vám za krásného počasí nabídneme nádherné výhledy na okolní Beskydy a možná až do vzdálených Tater, to vše za kouzelné atmosféry zapadajícího slunce! Výstup se koná 17. září, nutná rezervace na pobočkách TIC.



Vydejte se za lysohorským západem slunce.Zdroj: Archiv pořadatele

Klauni z Balonkova: Chytrolináda

KDY: neděle 18. září od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

V neděli 18. září od 16 hodin ve Faunaparku ve Frýdku-Místku navštíví místní děti Klaun Chytrolín! Těšte se na balonky, kouzla a taneční řádění! Žádné dítě neodejde bez balonku!

Klaun ChytrolínZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Pestrý festivalový víkend

KDY: sobota 17. a neděle 18. září

KDE: kostel, divadlo a kino. Opava

Bezručova Opava potěší v sobotu od 19 hodin v kostele sv. Václava své příznivce varhanním koncertem s názvem Bach/Glass/Katta. Varhanice a petformerka Katta pozve varhanní hudbou své posluchače na výlet daleko za horizont vžitých představ. V neděli přijde v 10 a v 16 hodin za dětmi do Loutkového divadla Otesánek. Bude jim vyprávět svůj příběh věčného nenasyty pohledem třetího tisíciletí. V kině Odboj budou diváci od 17 hodin sledovat kultovní sci-fi film Andreje Tarkovského pod názvem Solaris. Pojednává o setkání s minulostí i s vlastním já. (jih)

Opavský Den čisté dopravy

KDY: víkend 17. a 18. září

KDE: Dolní náměstí Opava a hřiště Malé Hoštice



Dolní náměstí nabídne v sobotu Opavanům od 9 do 11.30 hodin řadu atrakcí. Prohlédnou si vystavený elektromobil, ve kterém se mohou i svézt, parciální autobus s další jízdní techniku. Děti se zabaví v dílničkách nebo u chemických pokusů a součástí nabízeného programu budou ukázky první pomoci, preventivní aktivity strážníků a soutěžní kvíz o zajímavou cenu pro vítěze v podobě měsíčníku na MHD zdarma. V 10 hodin odstartuje z náměstí eko – závod za památkami a významnými dominantami Opavského Slezska. V neděli program od 14 do 17 hodin pokračuje na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Zájemci si mohou vyzkoušet znalosti dopravních pravidel, pohyb v městské dopravě, opravu jízdního kola i poskytnutí první pomoci. Děti si zasoutěží o výbavu na kolo. Den čisté dopravy připravilo město Opava s Místní akční skupinou Opavsko. (jih)



Den čisté dopravy.Zdroj: Archiv pořadatele

Sportovní den pro hospic

KDY: sobota 17. září od 9 do 13 hodin

KDE: fotbalové hřiště Kylešovice

Charita Opava a Okresní fotbalový svaz pořádají Sportovní den pro charitní hospic. Benefiční akce propijí zábavnou formou světy zdravých a handicapovaných lidí a jeho výtěžek získá hospic Pokojný přístav. Návštěvníci budou soutěžit v netradičních disciplínách, například v jízdě na invalidním vozíku nebo zvukové střelbě. (jih)

Sportovní den.Zdroj: Archiv pořadatele

Mezinárodní kynologická soutěž

KDY: sobota a neděle 17. - 18. září

KDE: Komárov a Bolatice



Během víkendu budou soutěžit kynologové a jejich psi v druhém ročníku mezinárodního mistrovství seniorů ve sportovní kynologii. Poslušnosti a obrany budou probíhat na fotbalovém stadionu v Komárově a stopy budou na nedalekých polích kolem Bolatic. Čtyřicet soutěžících z Česka, Slovenska, Belgie a Polska budou v sobotu od 7 hodin a v neděli od 8 hodin předvádět umění svých čtyřnohých parťáků několika plemen. Mezi soutěžícímu bude šestinásobný mistr světa Ronny v. d. Berghe z Belgie se svým mladým německým ovčákem Sirem Remko von der Daelenberhüte.V sobotu bude pro účastníky i diváky od 19 hodin připravený večírek s hudbou, tancem i tombolou se zajímavými cenami. Soutěž pořádají základní kynologické organizace, Opava – Kylešovice a Albertovec. (jih)



Fotosoutěž kynologů - seniorů.Zdroj: Archiv pořadatele

Dobročinný koncert

KDY: sobota 17. září od 15.30 hodin

KDE: kulturní dům, Hlučín

Pod názvem Hudba pro dobro rozezní sál kulturního domu koncerty slovenského Dua Rytmus a zlínského Martina Motýla. Výtěžek této humanitární akce je určený na pomoc pro zdravotně znevýhodněného hlučínského chlapce, trpícího kombinovanou formou autismu. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Dny rodin

KDY: neděle 18. září od 10 hodin

KDE: Muzeum Tatra, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

Tatra nabízí všem rodinám užít si odpoledne mezi kopřivnickými náklaďáky. Akce Dnů rodin v Muzeu nákladních automobilů Tatra na Husově ulici je zdarma a jsou připraveny různé druhy kreativního tvoření, zábavné hry pro děti, házení balónků, malování na kamínky, malování na obličej, kouzelná krabice, výroba maxi bubliny a lapačů snů, výroba ze slizu, klaunské skeče, zábava s bublinami, tvarování balónků pro děti, kouzla klaunů, deskové hry, zdarma přístup do Depozitáře Slovenské strely, možnost posadit se do přistavených osobních vozidel z klubu veteránů a mnoho dalšího.

Tatra v Kopřivnici. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv/Deník

Den deskových her

KDY: sobota 17. září od 15 hodin

KDE: Czech Hookah Club, Kopřivnice



LNa sobotní odpoledne je pro všechny milovníky deskohraní připraven speciál deskových her. Budou k dispozici různé druhy deskových a karetních her a zájemci si mohou přijít zahrát kdykoli od 15 hodin do půlnoci.



Ilustrační foto.Zdroj: Ilustrační

Podzimní příběh

KDY: neděle 18. září od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 90 korun

Pohádka v režii, frenštátskému publiku dobře známého, divadla Loutkový svět, které do Frenštátu přiveze zábavné interaktivní loutkové představení. Když přijde podzim, Strašfuňák by nejraději celé dny spal, odpočíval a jedl. Funilce se to ale samozřejmě nelíbí, a tak se ho snaží přesvědčit, ať jde s ní na procházku do lesa, kde mohou vidět krásu podzimního času, ale se Strašfuňákem to ani nehne. Nakonec se skutečně do lesa vydají a narazí tam na obrovskou záhadu, kterou se pokusí oba rozluštit. A o jakou se jedná? Na to se musíte přijít podívat a hlavně se nesmíte bát lesního dobrodružství.

BRUNTÁLSKO

Burčákobraní

KDY: sobota 17. září od 10 hodin

KDE: Náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Město Bruntál srdečně zve všechny milovníky tradičního podzimního nápoje na odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé. Na programu bude vystoupení klaunů z Balónkova, skákací hrad, přednáška o výrobě burčáku včetně ochutnávek, řízená degustace vína a na závěr úžasná cimbálová muzika.

Burčák. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Drakiáda

KDY: sobota 17. září od 10 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Vrbno pod Pradědem



Odpoledne pro rodiny s dětmi bude věnované pouštění draků o ceny. Děti si užijí skákací hrady zdarma, snahu o vytvoření rekordů mega smajlíka a balónkového Smajlíka a následně zápis do České knihy rekordů a kuriozit. Na programu bude i jízda na koních, malování na obličej, vystoupení kapely a dětského tanečního souboru a mnoho dalšího.



Ilustrační foto.Zdroj: Matej Slávik

Kašpárek na skalním hradě

KDY: sobota 17. a neděle 18. září od 9 hodin

KDE: hrad Sovinec

Loutkářská a pohádková pouť návštěvníky pobaví šermířskými a divadelními vystoupeními, historickým šermem, nebude chybět ani loutkové divadlo a pásmo šermířských pohádek. Samozřejmě i pro ty nejmenší.

Velká podzimní burza knih

KDY: pátek 16. září

KDE: Městská knihovna Bruntál



V pátek 16. září Městská knihovna Bruntál pořádá velkou podzimní burzu knih, na kterou jste všichni srdečně zváni. Po dobu otevírací doby knihovny si můžete do venkovních i vnitřních prostor přijít pro knížky, kterých letos máme opravdu velké množství. Stejně jako na loňské burze budou k dispozici knihy za 5 korun a také zdarma. V případě příznivého počasí bude využito i atrium Petrina.



Velká podzimní burza knih - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.