Svět techniky slaví, U6 má už 10 let a Velký svět techniky slaví 8. výročí. Pro malé i velké se proto chystá úžasný doprovodný program. Malý svět techniky láká návštěvníky na školu čar a kouzel v Bradavicích, famfrpál s Harrym Potterem, výrobu kouzelnické hůlky, hledání viteálů v expozici U6. Velký svět techniky nabídne science show plnou iluzí, kouzelnické triky v expozicích, výrobu čarovného kaleidoskopu a vědeckou laboratoř se světelnými pokusy.

Velký svět techniky. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Pavel Sonnek

Jiří Míža - koncert

KDY: sobota 1. září od 19 hodin

KDE: hudební klub Acoustica, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Jiří Míža je bluesový hudebník a autor, hrající na akustickou, rezofonickou a elektrickou kytaru, foukací harmoniku a stompbox. Ke svému koncertu si jako hosta přizval Duo Šansonika, což je dvojka z Orlové a jejich hudební projev lze nazvat folkovým šansonem. Výborný hlas Lucie Bublavé a zvládnutý kytarový doprovod Jana Dospivy poukazuje na zkušené hudebníky.



Jiří Míža - plakát ke koncertuZdroj: Archiv pořadatele

Den architektury - Smršťování

KDY: sobota 1. září od 10 hodin

KDE: autobusová zastávka Jaklovecká, Ostrava

Architekt Jiří Mika provede centrem Ostravy po místech, na kterých se fyzicky projevuje pokračující populační úbytek ve městě a upozorní na průvodní jevy i konkrétní dopady tohoto stavu. V průběhu procházky představí obecný kontext fenoménu známého jako „smršťování měst“ i jeho konkrétní dopady na Ostravu.

Božská flétna v Ostravě

KDY: čtvrtek 29. září

KDE: studio S1, Český rozhlas Ostrava



Panově flétně, magickému dechovému nástroji, a jeho výsostným interpretům z Česka a Moldavska bude ve čtvrtek 29. září 2022 patřit koncertní studio S1 Českého rozhlasu Ostrava. Koncert je hudebním prologem Mezinárodního hudebního festivalu Božská flétna, jehož pátý ročník bude zahájen o den později v Rožnově pod Radhoštěm.



Božská flétna v Ostravě - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Tyjátr krasnický

KDY: od pátku 30. září

KDE: Sportovní hala, Ostrava-Krásné Pole

V Ostravě-Krásném Poli se bude konat již 9. ročník divadelní přehlídky amatérských divadel TYJÁTR KRASNICKÝ. Uskuteční se v malém sále Sportovní haly v Krásném Poli. Na první představení se můžete těšit již v pátek 30. září, poslední proběhne 29. října. Všichni příznivci divadla jste srdečně zváni.

Tyjátr krasnický - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Další vycházka do historie Suché

KDY: sobota 1. října od 9 hodin

KDE: start u římskokatolického kostela v Prostřední Suché

Už druhou komentovanou vycházku pořádá evangelická církev v Prostřední Suché. Procházka po stopách dávné Suché II se koná v sobotu 1. října. Tentokrát se vychází místa, kde skončila první vycházka, tedy od římskokatolického kostela v Prostřední Suché. Začátek je se v 9 hodin.

Shirley Valentine

KDY: pátek 30. září od 19 korun

KDE: Městský dům kultury Karviná

ZA KOLIK: 375 korun



Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené.



Simona Stašová v inscenaci Shirley Valentine. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

A Harryho znáš?

KDY: sobota 1. října od 9 do 18 hodin

KDE: Knihovna, Karviná-Mizerov

A Harryho znáš? Zářijovou vědomostní soutěž pro fanoušky Harryho Pottera připravilo Středisko knihovnických a informačních služeb.

Harry Potter - ilustrační fotografie.Zdroj: archiv kina Radnice

Ronnie James Dio Tribute

KDY: pátek 30. září ve 20 hodin

KDE: Střelnice, Český Těšín

ZA KOLIK: 350 korun



Ronnie James Dio byl bezesporu jedním z nejlepších metalových a rockových hlasů v historii. Bohužel v roce 2010 zpěvák takových kapel, jako Black Sabbath nebo Rainbow, zemřel. Od roku 2014 pořádají hudebníci sdružení Scream Maker, Another Pink Floyd a White Highway vzpomínkové koncerty k památce hudebního velikána, který se proslavil metalovými hymnami jako Heaven and Hell nebo Holy Diver. Frontamnem celého večera bude Norman Power.

George Gral, Jack Moore, PbK Blues zahrají ve Stolárně

KDY: sobota 1. října od 19 hodin

KDE: klub Stolárna, Havířov

"Hello, tady je Gral! George Gral! Můžete nám natočit náš koncert?". "Haló, tady Petr Gomola, studio Havířov. A na kolik kamer?" Tak začínal první telefonát při přípravách natáčení sobotního bluesového večera v havířovském klubu Stolárna. George Gral se svou mezinárodní kapelou tady již několikrát hrál. Rytmická i dechová sekce se občas trochu promění, kytaristu George však pravidelně doprovází jeho žena Laurie, zpěvačka a výborná baskytaristka. Další velkou hvězdou večera bude Jack Moore, syn legendárního kytaristy Gary Moorea. S tím jsme se potkávali už v devadesátých letech, když hrál na společném turné s Rolling Stones. Jack pokračuje v hraní s hvězdami z Deep Purple a dalšími. „Třetími do mariáše" budou domácí PbK Blues. „S novou deskou se skladbami Tadeusze Nalepy a jeho Breakoutu jezdíme často na festivaly do Polska, kde jsme se spřátelili i s Jackem, Lukaszem a jeho spoluhráči. Každá kapela odehraje hodinku a něco," nastínil průběh bluesového večera kytarista Petr Kubíček z PbK. Vše vypukne 1. října v 19 hodin v klubu Stolárna.

George Gral, Jack Moore, PbK Blues zahrají ve Stolárně.Zdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Japonské tvoření

KDY: sobota 1. října od 9 do 16 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 500 korun

Na japonském tvoření se návštěvníci seznámí s tradicemi, gastronomií, uměním i prostředím dalekého Japonska. Naučí se, jak držet hůlky, zkrášlí si vějíř, ochutnají japonský čaj i sushi a tvořivý program bude doplněn i zábavnými hrami.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Martin Divíšek

Víly, skřítci a elfové

KDY: neděle 2. října od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun, rodinné vstupné 240 korun, bez masky 160 korun, rodinné 480 korun



Pro celé rodiny je ve Faunaparku připravena zábavná hra zakončena karnevalem ve stodole. Všichni bz měli přijít v masce víly, skřítka a nebo Elfa a nebudou chybět ani dílničky.



Ve Faunaparku se to bude vířit fantastickými bytostmi.Zdroj: Archiv pořadatele

O Sněhurce a sedmi trpaslících

KDY: neděle 2. října od 15 hodin

KDE: kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 korun

Klasická činoherní pohádka o princezně Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi z pera autora Vlastimila Pešky.

Frýdlantský discopříběh

KDY: sobota 1. října od 20 hodin

KDE: kulturní centrum, Frýdlant nad Ostravicí



Dámy a pánové, je to tady! Další pokračování úspěšného Discopříběhu. V sobotu 1. října od 20 hodin se můžeme potkat v kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí. Opět zazní hity 80. a 90. let. Vstupné v předprodeji za 120 Kč v informačním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí , nebo na čísle 603 570 507.



Ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock

OPAVSKO

Čarování s Podzimníčkem

KDY: sobota 1. října od 15 hodin

KDE: Tenisový klub na jaselské 20, Opava

Středisko volného času připravilo pro rodiče s dětmi zábavné odpoledne, plné tance, zpěvu, soutěžení, trampolín, výtvarných výrob, střílení a zvířátek. Děti se v něm k radosti svých rodičů dokonale zabaví. (jih)

Víkend v Loutkovém divadle

KDY: sobota 1. a neděle 2. října

KDE: Loutkové divadlo Opava



Návštěvníci komorního hlediště si v sobotu od 17 a 19.30 hodin vychutnají bláznivou hudební komedii Mamma mia Show. Mnohým divákům je děj dobře známý z filmového zpracování. Její opavská podoba vznikla na letním divadelním táboře pod režijním vedením Daniela Kollmanna. Vstupné je 60 korun. Za dětmi přijde v neděli v 10 a v 16 hodin Sněhurka a s ní i otázky: Kdo je krásnější - královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? Jsou trpaslíci pořádkumilovní? Členové divadelního seskupení Lokvar Praha se totiž nechali inspirovat známou pohádkou v mnoha verzích. Představení je vhodné pro děti od tří let a vstupné je 80 korun. (jih)



Loutkové divadlo v Opavě.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Od polky až k rokenrolu

KDY: sobota 1. října od 14 hodin

KDE: kulturní dům Vítkov

Pro své seniory připravilo město taneční a poslechové odpoledne, ve kterém se návštěvníci pobaví mezi sebou i společně. Zazní největší hity jejich mládí v podání tanečního a swingového orchestru Zdeňka Pukovce a zazpívají je Martin Frynta s Lenkou Krompolcovou. Součástí programu budou soutěžní kvízy o ceny a pochopitelně i občerstvení. Vstupné je zdarma. (jih)

Oblohu zaplní draci

KDY: sobota 1. října od 11.30 hodin

KDE: chata u rybníka



Přičiněním účastníků vzlétnou do vzduchu draci nejrůznějších podob a barev. Součástí programu bude soutěž o nejvýše vzlétnutého a ceny pro vítěze. Pro přítomní bude kromě her a soutěží připravený i dračí kotlíkový guláš. Pečené podzimní brambory a pochopitelně i horký čaj, který v podzimním počasí rozhodně přijde k duhu. (jih)



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vladimír Šťastný

Víkend s květinami

KDY: sobota 1. a neděle 2. října od 9 do 17 hodin

KDE: kulturní dům Slavkov

Na výstavě Vstupte oknem i dveřmi do zahrady se zahrádkáři pochlubí ikebanami, výpěstky a podzimními květinami. Návštěvníci mohou ochutnat burčák, zúčastnit se soutěží, koupit si pro radost květiny a pro zdraví bylinky nebo med. Nedělní odpoledne jim zpestří cimbálová muzika a součástí výstavy budou soutěže i tombola. (jih)

Květinové amabile

KDY: od 28. září

KDE: Bílý zámek, Hradec nad Moravicí



Výstava květinových aranžmá v reprezentativních prostorách Bílého zámku Hradec nad Moravicí bude probíhat od 28. září. Téhož dne navíc netradiční kostýmované večerní prohlídky za zvuku barokní hudby v podání violoncellisty Jana Hanouska. Rezervace tel.: 553 783 915.



Květinové amabile - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Opavský filmový klub: Moonage Daydream

KDY: pondělí 3. října od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Opavský filmový klub začíná svou další sezónu velmi zvláštním snímkem, který hudební kritik Jindřich Göth označil jako „kaleidoskopický audiovizuální trip“ a který se jmenuje Moonage Daydream. Jeho ústřední postavou je zpěvák, skladatel, herec a výtvarník David Bowie. Ve všech jmenovaných profesích se projevil jeho zcela jedinečný talent, přičemž se vymykal všem škatulkám. Neuchopitelný a tajemný byl jako umělec, a stejně tak v soukromém životě. V roce 2018 správci umělcovy pozůstalosti umožnili dokumentaristovi Brettu Morgenovi přístup do Bowieho archivu, kterým se americký režisér čtyři roky probíral, aby poté vytvořil Bowieho originální portrét. Na plátně nebudou žádné mluvící hlavy, nýbrž umělec, který uhranul nespočet posluchačů a diváků svou schopností být každou chvíli někým jiným. A je docela možné, že svou identitou si nebyl jist ani on sám. Snímek Moonage Daydream uvádí kino Mír v pondělí 3. října od 18 hodin. (mal)

David Bowie. Ilustrační fotoZdroj: ČTK

NOVOJIČÍNSKO

Noc s hvězdáři na Trúbě

KDY: pátek 30. září od 20 hodin

KDE: Trúba, Štramberk

ZA KOLIK: 60 korun, snížené vstupné 30 korun

Pro všechny milovníky noční oblohy je připraveno pozorování vesmírných těles s astronomy z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Pozorování se koná jen za příznivých meteorologických podmínek. V případně nepřízně se bude náhradní termín konat v sobotu 1. října v tentýž čas.

Noční Štramberk za svitu úplňku a hlavní chlouba Trúba.Zdroj: Jiří Baran

Komentovaná procházka Příborem

KDY: sobota 1. října od 9 hodin

KDE: kostel sv. Valentina, Příbor

ZA KOLIK: 30 korun



Zájemci o historii města Příbora se mohou vydat na komentovanou procházku městskou památkovou rezervací s příchutí pověstí i zajímavostí ze současnosti.

Lucie Redlová

KDY: pátek 30. září od 19 hodin

KDE: Vila Machů, Kopřivnice

ZA KOLIK: 240 korun

Lucie Redlová začínala s mandolínou ve folklor-beatové kapele Docuku, se kterou vydala dvě alba. V současnosti rovnoměrně střídá sólová vystoupení s hraním s kapelou. Letos vyšlo její třetí sólové album Lidová Redlová, na kterém zúročila leta zkušeností s lidovou i ohlasovou písní. Album vzniklo ve vyhlášeném zlínském Studiu V a produkoval jej Jiří Hradil, který stojí za projektem Hrubá hudba. Před Vánocemi s Lucií vydali singl Vodo moja, ve kterém účinkuje i Horňácká muzika Petra Mičky. Na albu má Lucie tři vlastní texty, což považuje za průlom ve své kariéře. I tyto písně představí kopřivnickému publiku.

Lucie Redlová. Ilustrační fotoZdroj: archiv Lucie Redlové

BRUNTÁLSKO

Dýňový den

KDY: sobota 1. října od 10 hodin

KDE: Zahradní centrum, Bruntál

Na dýňovém dni si návštěvníci užijí oblíbené vyřezávání dýní a malování na obličej. A celé rodiny mohou předvést i své umění v malování na kamínky. Ke koupi budou i dýně na domácí tvoření a podzimní výzdobu.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/archiv

Strašidelná zahrada

KDY: pátek 30. září od 18 hodin

KDE: SVČ Krnov

ZA KOLIK: 70 korun



Poslední den měsíce září mohou zájemci zažít pestrobarevnou a trochu strašidelnou zahradu plnou postav ze záhrobí. Společně se SVČ totiž mohou oslavit úžasný svátek mrtvých Dia de los Muertos a samozřejmě si užít spoustu zábavy.



Strašidelná zahrada: Dia de los Muertos - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Balady zbojnické

KDY: sobota 1. a neděle 2. října od 9 hodin

KDE: hrad Sovinec

Loupežnické povídky a šermířské příběhy, které vždy nekončí katovou sekerou. Vystoupení šermířských a divadelních společností. Šermířské pověsti a příběhy v nejvěrohodnější podobě. Sokolnické přílety a ukázky výcviku dravých ptáků se sokolníkem Montim. Šermířské, loupežnické a loutkové pohádky a příběhy, to všechno mohou milovníci hradní veselí zažít na Sovinci.

