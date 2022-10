Při hodování se dobře jí a dobře pije, lidé se veselí, baví a vše doplňuje příjemná atmosféra. A právě na chutné jídlo a zábavu láká Slezskoostravský hrad, který zve již na 17. ročník hradního hodokvasu. Kromě jídla a pití se návštěvníci všech věkových kategorií mohou těšit na pestrý program zahrnující divadlo, hudbu, tvůrčí dílny nebo westernovou či fakírskou show.

Hodokvas na Slezskoostravském hradě je jídlo i zábava.Zdroj: Archiv pořadatele/Radim Kuzmin

Královny - SpoluHra

KDY: sobota 8. října od 19 hodin

KDE: Akord, Ostrava

ZA KOLIK: od 360 do 450 korun



Milovníci divadla si mohou užít komedii plnou upřímného humoru, který drží člověka nad vodou v těch nejtěžších chvílích a pomáhá mu zdolávat i ty nejtěžší překážky. Tři ženy, které se sejdou v lázeňském pokoji, byly v nedávné době vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem - naučit se žít své nové životy. Kromě tohoto faktu však nemají společného vůbec nic.



Vilma Cibulková, Jana Boušková a Karolína Půčková.Zdroj: Archiv pořadatele

Zabelov Group a Lesní zvěř

KDY: sobota 8. října od 20 hodin

KDE: Dock, Ostrava

ZA KOLIK: 350 korun

Kapelu Zabelov Group tvoří dvojice hudebníků a umělců. Ti produkují široce rozkročené pojetí jazzu s rytmickými sekvencemi a abstraktním vokálem. V jejich muzice má svoje místo i experimentování a elektronika. Sobotní program v Docku doplní i trojice hudebních mágů, kteří vytvořili projekt divoký a žánrově pestrý. Kombinace jazzu, elektroniky a soulu na koncertech vytváří nespoutanou kombinaci nádherných lesních zvuků, které jsou často doplněny o improvizace.

KARVINSKO

Heblo a Lenka Mandoli

KDY: sobota 8. října od 20 hodin

KDE: Hard cafe, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Podle ostravsko-českého slovníku znamená Heblo výraz neurčitý pro věc neurčitou. A to jsou přesně oni. Ostravská kapela odkojená Nerezem, Marsyasem, AG Flekem, ale i Stingem pohybující se ve folkových vodách s nádechem jazzu i funky balí hloubavé texty do promyšlených hudebních aranží. V programu jim bude partnerkou Lenka Mandoli, ostravská písničkářka původem z Karviné, autorka, básnířka a leader dámské kapely Bo!Bosorky. Hraje na kytaru i mandolínu, a to výhradně svoji tvorbu od klasického folku přes blues až k čardáši.

Heblo a Lenka Mandoli - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Ukončení sezony na Lodičkách

KDY: sobota 8. října od 18 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Počasí hlásí příchod babího léto a to je ideální šance zakončit kulturní sezonu na Lodičkách. Návštěvníci se můžou těšit na oheň a opékání a možná bude i společné hraní na kytary. Pozvání přijal i Adán Sánchez, který dorazí se svojí kapelou a zaručeně pozvedne náladu. Adán se věnuje fúzi tradičního flamenca a lidové hudby z celého světa.



Lodičky Dokořán v Karviné. Ilustrační fotoZdroj: instagram.com/lodickydokoran

Dýňobraní

KDY: sobota 8. října od 14 hodin

KDE: Zahradnictví Lapy, Havířov

ZA KOLIK: zdarma

Po roce je tu opět sezona dýní a s ním přichází i Dýňobraní. V zahradnictví čeká na fanoušky této podzimní kratochvíle bohatý program pro děti s vyřezáváním do dýně a kreslením dýně do květináčků. Dospělí mohou vyzkoušet domácí dobroty nejen z dýní a budou se moci podívat na zahradní techniku z blízka a dozvědět se vše o tom, jak taková zahrada vzniká.

Podzimní koncert plný šlágrů

KDY: pátek 7. října od 18 hodin

KDE: Kulturní dům Leoše Janáčka, Havířov

ZA KOLIK: 120 korun



Na koncertě plném šlágrů v Havířově vystoupí Franta Uher, Vlasta Mudríková, Jiří Erlebach a také talentované děti.



Podzimní koncert plný šlágrů - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Mokrá pohádka

KDY: neděle 9. října od 15 hodin

KDE: kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Staročeskou pohádku o pradlence Madlence, vodníkovi Puškvorci a o zakletém žabím princi, co sedí na prameni, si užijí malí i velcí milovníci divadla. Publiku ji představí Divadlo Koloběžka.

Africké sny

KDY: neděle 9. října od 15 hodin

KDE: Farní sbor SCEAV, Třinec



Letošní ročník Afrických snů se pochlubí návštěvou čtyř studentů z Dongobeshe v Tanzanii, kteří vystudovali díky podpoře českých dárců. Doprovázet je bude také ředitel Martin Tango, takže hlavním bodem programu budou příběhy a svědectví této pětice hostů. Dále bude připraveno občerstvení, africký obchůdek a zábavná dražba.



Ilustrační foto.Zdroj: Flickr

Be2Can

KDY: pátek 7., sobota 8. a neděle 9. října od 20 hodin

KDE: kino Kosmos, Třinec

ZA KOLIK: 130 korun

Be2Can je výběrová přehlídka prvotřídních festivalových snímků ze tří nejprestižnějších světových festivalů, která využívá princip multiplatformové distribuce prostřednictvím kina, TV, VOD a DVD. Jejím cílem je dostat k divákům filmy, které nabízejí vhled do aktuálního festivalového dění a v běžné distribuci chybí. Festival se neomezuje na pouhé uvádění, ale cílem je kritická selekce a diskuze nejen o filmech samotných, ale i o festivalech, jejich dramaturgii, politice a cenách. Be2Can tedy funguje zároveň jako filmová přehlídka, kritická platforma a diskusní fórum. V pátek bude uveden film Kousek nebe, v sobotu Alcarras a v neděli V prach se navrátíš.

Na přehlídce Be2Can bude mimo jiné uveden film Kousek nebe.Zdroj: Archiv pořadatele

Rodič jako průvodce pro digitálním světě

KDY: sobota 8. října od 9 do 11 hodin

KDE: Knihovna Místek



Druhý workshop z cyklu Svět digitálních technologií a mediální vzdělávání s digitální koučkou Markétou Ubíkovou proběhne 8. října od 9 do 11 hodin v Knihovně Místek. Rodič jako průvodce po digitálním světě cyklus 4 přednášek a 2 workshopů je určen pro rodiče a děti ve věku 10 až 15 let.



Markéta Ubíková. Ilustrační fotoZdroj: VLP / Externista

OPAVSKO

Pták Ohnivák a liška Ryška

KDY: neděle 9. října od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun

Skupina Opal, tvořená opavskými amatérskými loutkáři, potěší děti známou pohádkou. Už proto, že v ní, jako v každé správné pohádce, vítězí dobro nad zlem, skromnost nad povýšeností a láska nad nenávistí. Dětem od čtyř let budou členové Opalu vyprávět o tom, jak nejmladší syn krále, toužícího Ohniváka vlastnit, s pomocí lišky Ryšky ke svému štěstí přišel. (jih)

Pták Ohnivák a liška Ryška.Zdroj: Archiv pořadatele

Koncert handicapovaných umělců

KDY: sobota 8. října od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Vojtěcha, Opava



Chrámovou loď rozezní vokálně instrumentální soubor zrakově postižených umělců Musica pro Sancta Cecilia. Jeho členové interpretují hlavně barokní, gotickou a renesanční hudbu a rádi se o ni s posluchači podělí. Představí jim skladby Giovanniho Pierluigi da Palestriny, Jeanna Baptista Lullyho, Adama Michny z Otradovic a řady dalších skladatelů. (jih)

Tradiční běh pro zdraví i pro radost

KDY: sobota 8. října

KDE: Raduň u školy a Areál chovatelů Kylešovice

Běžci všech věkových kategorií se mohou už po dvanácté zúčastnit běžeckého závodu Silesia kros ½ maraton. Podle věku a fyzické kondice budou zdolávat tratě v délce třinácti a jedenadvaceti kilometrů. Vyběhnou na ně po startu, který se uskuteční v 10 hodin v Raduni a týká se běhu na jedenadvacet kilometrů a v 10.15 hodin odstartují účastníci, kteří si zvolili trať dlouhou třináct kilometrů. Poběží místy, kopírujícími trať jarního cyklistického závodu Silesia bike marathon. Po průběhu raduňským parkem zamíří do obcí Vršovice, Chvalíkovice, proběhnou městem Hradec nad Moravicí a přes obec Branka u Opavy doběhnou do cíle v Opavě. Menší děti, pro které je přichystaná trať v délce pět set metrů, na ni vyběhnou už v 9.30 hodin z kylešovického Areálu chovatelů. (jih)

Závod Silesia kros ½ maraton.Zdroj: Archiv pořadatele

Ranní probuzení

KDY: sobota 8. října od 9 hodin

KDE: Schösslerův salonek, Opava



Pro velký zájem milovníků pohybu je připraveno pokračování ranního cvičení pod vedením lektorky Marie Ševčíkové zaměřeného na protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates a cviků pro zdravá záda. Cvičení trvá 2 hodiny. To aby se všichni stihli zahřát, protáhnout i zrelaxovat. Zájemci a zájemkyně, přijďte ve sportovním a doneste si svou podložku, ručník i vodu. Cvičení se koná v sobotu 8. října od 9 hodin ve Schösslerově salonku v Opavě.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Filmový klub: Křížová výprava

KDY: pondělí 10. října od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Opavský filmový klub tentokrát nabídne „francouzskou jednohubku“ Křížová výprava. Jejím scenáristou, režisérem i hereckým protagonistou je šarmantní Louis Garrel. Tohoto syna známého režiséra a herečky si můžeme pamatovat z rolí milenců ve složitých vztazích, jako byl např. ten v Bertolucciho filmu Snílci nebo další v Dolanově dramatu Imaginární lásky. Čas ale běží i pro Louise Garrela a v uváděném snímku už hraje otce dospívajícího syna. Synův plán na záchranu planety, který osnuje spolu s mnoha dalšími vrstevníky, je propracovaný, ale jeho postupné odhalování je zkouškou rodinných vztahů ať mezi dítětem a rodiči, tak mezi rodiči samými. Stopáž filmu je nezvykle krátká, tempo svižné, styl lehce parodický a humor místy matoucí. A Louis Garrel je okouzlující čtyřicátník. Snímek Křížová výprava uvádí kino Mír v pondělí 10. října od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Novojičínské deskohraní

KDY: sobota 8. října od 9 do 20 a neděle 9. října od 9 do 14 hodin

KDE: K nemocnici 23, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

Na akci bude k vyzkoušení mnoho her od předních českých vydavatelů deskových her. K dispozici bude dvacítka promotérů, kteří je rádi vysvětlí. Přítomny budou hry pro všechny věkové skupiny, od her pro předškoláky až po hry pro ty nejnáročnější hráče. Těšit se také můžete na drobné soutěže.

Ilustrační foto.Zdroj: Ilustrační

Kaczi – písničkářka z Beskyd

KDY: pátek 6. října od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 130 korun



Kaczi je multiinstrumentalistka a živelná písničkářka s beskydskými kořeny, která skrze svou vlastní tvorbu balancuje mezi folkem, popem a šansonem. Vystoupí se svým producentem Lukášem Hradilem, se kterým v roce 2021 vydala svébytné album Nahá. V minulosti buskovala po evropských zemích a v Japonsku, během pandemie začala vystupovat na Lysé hoře, kde pořádala streamované koncerty.



Písničkářka Kaczi.Zdroj: Deník/Gabriela Stašová

Už jsme doma

KDY: sobota 8. října od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 150 korun

Jak v České republice, tak v zahraničí není podobná hudba, jakou UJD hraje, k nalezení. Je punkově divoká, naléhavá, zároveň kompozičně náročná, do detailu propracovaná s nadčasovými texty. Typický je zvuk trubky, sbory, neuvěřitelné tempo a živá vystoupení, která oplývají silnou energií a humorem. Snad i proto jejich publikum s nimi nestárne.

BRUNTÁLSKO

Zdeněk Izer – Na plný coole

KDY: pátek 7. října od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 350 korun

Známý bavič Zdeněk Izer přiveze do Bruntálu pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení bude obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími převleky a světelnými efekty.

Bavič Zdeněk Izer.Zdroj: archiv pořadatele

Páteční Blues-rock

KDY: pátek 7. října od 19.30 hodin

KDE: Pivovar Hasič, Bruntál

ZA KOLIK: 50 korun



Milovníci hudby mohou zahájit víkend pátečním posezením s přáteli v pivovarské restauraci Hasič. Seskupení blues-rockových veteránů Generace 75 bude hrát k poslechu i tanci nálož pecek od sedmdesátých až do devadesátých let. Do pátečního repertoáru zařadila kapela i vzpomínkové kultovní písničky, které si zpívaly stovky fanoušků kapely před téměř čtyřiceti lety.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Eva Kořínková

Řecká taneční zábava

KDY: sobota 8. října od 20 hodin

KDE: sál areálu Kos, Krnov

ZA KOLIK: 150 korun

Krnovská řecká obec pořádá ve spolupráci s Asociací řeckých obcí v České republice Řeckou taneční zábavu. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Poseidon a tradiční občerstvení zajistí Jorgos Nacis.

Čechomor

KDY: sobota 8. října od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov



Kapelu Čechomor nemusíme s jejich barvitou hudební kariérou zdlouhavě představovat. Jejich kombinace klasických lidových melodií s rockovým nádechem udělala v rámci tohoto žánru v naší zemi z Čechomor nejžádanější těleso a koncerty bývají vyprodané. Jeden z nich se uskuteční 8. října v krnovském Kofola Music Clubu, a to od 20 hodin.



Kapela Čechomor při koncertě. Ilustrační fotoZdroj: Deník / VLP Externista

