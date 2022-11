Inscenace vypráví o životě skutečné ženy jménem Alexandra David-Néel a jejím dobrodružném putování Tibetem. Jedná se o objevitelku, orientalistku a spisovatelku. Na začátku dvacátého století se rozhodla procestovat “Zakázanou zemi věčného sněhu”, která byla v té době neprodyšně uzavřena cizincům. V přestrojení za žebračku na svaté pouti pronikla na odlehlá divoká místa, mnohdy jako první člověk bílé rasy, a přinesla o nich zprávy ve svých pozoruhodných cestopisech. Její pestrý život, knihy i nelehká pouť se staly inspirací pro autorskou hru Pavla Gejguše a Markéty Bockové.

Z inscenace Zakázanou krajinou.Zdroj: Martin Kusyn/Studio G

Ostravské listopadání

KDY: sobota 12. listopadu od 16 hodin

KDE: Stará Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Minifestival nejen křesťanských hudebníků, se uskuteční opět druhý víkend v listopadu. Nový tým organizátorů letos láká na nové kapely, All Imp (impro divadlo), slam poetry a Pastoral Brothers.

Klíče na neděli

KDY: neděle 13. listopadu od 20 hodin

KDE: Garage club, Ostrava

Divadlo Háta přiveze do Garage komedii Klíče na neděli s vynikajícím hereckým obsazením v čele s Janou Šulcovou, Veronikou Jeníkovou a Ivanou Andrlovou.

Netopýří perspektiva a třetí noha

KDY: neděle 13. listopadu od 10 hodin

KDE: PLATO, Ostrava



Program pro děti od 5 let a jejich (pra)rodiče s lektorkami PLATO. Když bajka, tak zvířata. Jako had se „proplazíme“ výstavou Optimalizované bajky o dobrém životě a budovou bývalých městských jatek a zjistíme, kolik tvorů se v ní ukrývá nebo by se skrývat mohlo. Nejen to se uskuteční v galerii PLATO 13. listopadu od 10 hodin.



V Galerii PLATO proběhne workshop pro rodiny s dětmi.Zdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Barvy

KDY: neděle 13. listopadu od 16 hodin

KDE: Městský dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 80 korun

Těšínské divadlo a Loutková scéna Bajka přiveze do Karviné interaktivní představení plné světel, zvuků, atmosfér a nálad. Červená a zelená. Fialová! Oranžová? Smíchej purpurovou a azurovou, a je tu modrá. Hluboká, nebeská. Z azurové a žluté vznikne zelená. Ta tě uklidní, vezme tě za ruku a řekne – pojď, vše je, jak má být. Žlutá tě rozdovádí. Bílá utiší. Černá je nicota, když Slunce vyhasne. Ale je v ní i záblesk. Vibrující a plný nekonečných možností.

Z představení Barvy.Zdroj: Archiv pořadatele

Akira

KDY: pátek 11. listopadu od 21 hodin

KDE: Stolárna club, Havířov

ZA KOLIK: 50 korun



Je jen málo jmen na české dnb scéně, u kterých si můžete být posluchači jisti, že uslyší originální selekci od deepu přes rollery až po dancefloor a neuro spolu s precizní technikou mixu. Tím jménem je DJ Akira, kterého za mixem doplní jemná kráska nakládající hutný beat, DJka Kaira a DJ Crew z polského Rybniku udávající nekompromisní dnb tempo u našich sousedů.

Toto Band CZ

KDY: sobota 12. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Jazz Club, Havířov

ZA KOLIK: 220 korun

Revival legendární kapely Toto složený z havířovských hudebních legend potěší nejen skalní fanoušky. Zazní hity jako Rosanna, Africa, Hold The Line, Georgy Porgy, Pamela a další pecky této nezapomenutelné kapely.

Toto Band CZ. Ilustrační fotoZdroj: Facebook kapely

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Skyline

KDY: pátek 11. listopadu od 21 hodin

KDE: Hudební klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 250 korun

Skupina Skyline se po několika letech vrací do Frýdku-Místku a jejich energické vystoupení si žádný z fanoušků nesmí nechat ujít. Skyline je česká hudební skupina, která vznikla v roce 1997 v Praze. Jejich rozjetá elektronická taneční hudba zní místy jako Kosheen, místy jako Asian Dub Foundation. Jedinečná jsou jejich živá vystoupení, za něž už byli několikrát oceněni.

Z koncertu kapely Skyline. Ilustrační fotoZdroj: Archiv

Blues swingový večer

KDY: sobota 12. listopadu od 17 hodin

KDE: Skalice Cafe, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 170 korun



Kavárna Skalice Cafe se po roce opět spojila s Alešem Nitrou a Vladimírem Vondráčkem a v rámci projektu AV Blues & Swing uspořádala Blues-Swingový večer. Na milovníky hudby dvě hodiny plné zpěvu za doprovodu kláves, houslí, kytary a dalších instrumentů.

Festival svobody

KDY: pátek 11. a sobota 12. listopadu

KDE: Knihovna, Třinec

V listopadu uplyne 33 let od Sametové revoluce a při této příležitosti připravila Knihovna Třinec na pátek 11. a sobotu 12. listopadu Festival svobody. Hlavním tématem bude dezinformační válka, válka na Ukrajině a energetická krize. Festival zahájí v pátek večer kulturní nášup v podobě Slam poetry, na které vystoupí finalisté ČR ve slamu Dr. Filipitch, Tukan, Honza Dibitanzl. Hlavní program se odehraje v sobotu odpoledne na platformě takzvané Živé knihovny. Pozvání knihovny přijaly ve svých oborech respektované osobnosti. Jako Živá kniha vystoupí náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn, Alexandra Alvarová, novinářka, která se přes dvacet let se zabývá metodami přesvědčování a hybridními válkami, prof. Vladimír Baar z Ostravské univerzity, novinář a komentátor ruského původu Alexandr Mitrofanov, ukrajinská hudebnice a moderátorka Elizabeta Mys, knihkupec Jan Becher, spisovatelka Ewa Szczerbowa, finanční poradkyně Šárka Pindorová či slamer a sociální pracovník ukrajinského původu Tim Postovit.

Festival svobody. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Tři zlaté vlasy děda Vševěda

KDY: neděle 13. listopadu od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun

Klasickou pohádka o Plaváčkovi a jeho dobrodružné cestě pro tři zlaté vlasy Děda Vševěda představí dětem od čtyř let soubor Opal. Pohádka podle Karla Jaromíra Erbena vypráví o tom, jak si Plaváček za tři zlaté vlasy děda Vševěda zaslouží princeznu, při svém putování pomůže tam, kde je třeba, a jak to už jen v pohádkách bývá, zlý král bude potrestaný. (jih)

Foto z představeníZdroj: Archiv pořadatele

Božena Němcová známá - neznámá

KDY: neděle 13. listopadu od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Božena Němcová není jen jméno z učebnice. Její život mapuje hra Lenky Lagronové s názvem Jako břitva, kterou uvádí Slezské divadlo v premiéře. Slavná spisovatelka byla bezesporu velmi rozporuplnou osobností, která se vymykala své době i jejím konvencím. Muži ji milovaly, ženy už podstatně méně. S manželem si příliš nerozuměla a snad proto se vrhala do náručí jiných mužů. Dosud nezodpovězený zůstává i její původ, u kterého vznikají dohady ohledně rodičů - panského kočího a služky nebo nemanželského potomka aristokratických milenců. Autorce Babičky dává podobu Tereza Bartošová, jejímu manželovi Martin Valouch a další postavy ztvárňují ostatní členové opavského činoherního souboru. Scénu navrhl Michal Syrový, kostýmy Alena Schäfeová a režii má Peter Gábor. (jih)

Partička veselých dívek pobaví děti

KDY: sobota 12. listopadu od 15 hodin

KDE: kulturní dům Na Rybníčku, Opava

Lízátková párty. To je název setkání skupiny veselých slečen Lolipopz a dětí. Malí návštěvníci prožijí během celého programu s Anet, Amy, Neli a Annií zábavné odpoledne, doplněné písničkami a soutěžemi. V programu show veselé čtveřice Anet, Amy, Neli a Annie nebudou chybět nové písničky z připravovaného alba, ale i ty staré a oblíbené, například První Láska, Mezi Hvězdy, Lollyškola nebo O prázdninách je fajn! (jih)

Veselé slečny Lollipopz. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

Do Opavy přijede Spa Performancebus

KDY: sobota 12. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Matiční dům Opava



Spolek Bludný kámen a Studio Alta zajistili komentovanou prohlídku výstavy Aly Savashevich, performance Petra Válka a koncert Michala Kindernaye po jednodenní trase: Praha, Humpolec, Brno, Olomouc a Opava. Jednotlivými zastávkami performativních intervencí budou místní kulturní instituce, parkoviště na městském okruhu a benzínové pumpy. Opavské zastavení se uskuteční v Matičním domě a vystoupí na něm Petr Válek a Michal Kindernay s performancí a koncertem. (jih)

Filmový klub: Krásné bytosti

KDY: pondělí 14. listopadu od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Severské snímky se na programu Opavského filmového klubu objevují – zvláště na podzim – poměrně často, tentokrát půjde o islandské drama Krásné bytosti. Titul je na první pohled poněkud nepatřičný, vždyť tento druhý celovečerní film Guðmundura Arnara Guðmundssona vypráví o skupině teenagerů, jejichž život na předměstí je všechno, jen ne krásný. Jejich vzájemné přátelství, které jim pomáhá přežít tam, kde často vládne krutost, šikana, násilí, ať už mezi vrstevníky či mezi dospělými, dokáže přemoci veškeré zlo okolního světa. Parta drsných puberťáků není zdaleka tak drsná, a především bezcitná, jak by se mohlo zdát. Milovníky Islandu musíme upozornit, že jedinečné zdejší přírody si mnoho neužijí, zato ale jsou přítomny místní kouzla, magie, pověry, které se zcela nenásilně prolínají se zobrazovanými sociálními problémy. Snímek Krásné bytosti uvádí kino Mír v pondělí 14. listopadu od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Dorota Barová & Miroslav Chyška

KDY: sobota 12. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 130 korun

Zpívající violoncellistka Dorota Barová, známá hlavně z kapel Tara Fuki, Vertigo, Tugriki, Aneta Langerová, a taky díky spolupráci s Josefem Ostřanským, Lenkou Dusilovou, Beatou Hlavenkovou a dalšími, tentokrát vystoupí v duu s kytaristou Miroslavem Chyškou, známého, pro změnu z Illustratosphere či J. A. R. Zahrají jedinečný koncert v dokonalém souznění nástrojů a hlasu.

Dorota Barová. Ilustrační fotoZdroj: Miloš Šálek

1 + 1 = 3

KDY: sobota 12. listopadu od 17 hodin

KDE: restaurace Kolonie, Žilina u Nového Jičína



Mít dvě manželky v jednom městě, to přece nemůže dopadnout dobře. Nebo snad ano? O tom se mohou diváci sami přesvědčit do takřka domovské scény v restauraci Kolonie v Žilině u Nového Jičína. Čeká na ně několik litrů červeného latexu, šílená jeptiška, ještě šílenější farmář a jeden taxikář, kterému se hroutí život před očima. Čaj se začne podávat o páté.

DJ Lucca

KDY: sobota 12. listopadu od 20 hodin

KDE: MusicBar Drago, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 korun

Do MusicBar Drago dorazí poprvé DJ Lucca, stálice techno scény, která hrála na bezpočetném množství akcí, po boku DJs a producentů, kteří patří ke světové špičce. DJ Van Vega a DJ Jimmy také zaručují noc plnou techna v různých formách, co rozhodně stojí za poslech a určitě i tanec.

DJ Lucca. Ilustrační fotoZdroj: Barbora Stádníková

Xavier Baumaxa

KDY: pátek 11. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Je buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků hundrtfýrcych stovek, natírání plotu tixotropní lazurou… Jeho koncert se uskuteční v novojičínském Klubu Galerka 11. listopadu od 20 hodin.

Svatomartinský trh

KDY: pátek 11. a sobota 12. listopadu

KDE: Frenštát pod Radhoštěm

Oslavte letošního Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm! V pátek 11. listopadu na vás čeká program v rámci předmartinského odpoledne a v sobotu 12. listopadu Martinský trh, kde bude mimo jiné vyhlášen výsledek soutěže o nejlepší recept na svatomartinskou husu!

Příjezd sv. Martina do Frenštátu.Zdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

No Name

KDY: sobota 12. listopadu od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 540 korun

Známá slovenská pop-rocková kapela vystoupí v krnovském music clubu Kofola a nabídne fanouškům nejen hity jako Ty a Tvoja sestra Žily. Ale zahraje skladby napříč všemi svými deskami. Skupina vznikla 26. srpna 1996 v Košicích. Toho dne zároveň zvítězili v místní soutěži kapel zvané Košický zlatý poklad ´96. Zakládajícími členy byli Viliam Gutray a trojice bratrů Timkových – Igor, Roman a Ivan. Opravdový průlom přišel v roce 2000 s albem Počkám si na zázrak. Poslední album kapela vydala v roce 2016.

Kapela No Name. Ilustrační fotoZdroj: Pavel Sojka

Princezna se zlatou hvězdou na čele

KDY: neděle 13. listopadu od 15.30 hodin

KDE: Městské divadlo, Krnov



Divadelní společnost Julie Jurištové přiveze klasickou pohádku s písničkami na motivy Boženy Němcové. Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna, do níž se zamiloval na plese, je jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.

Svatomartinská pouť

KDY: neděle 13. listopadu od 10 hodin

KDE: kostel sv. Martina, Krnov

Po slavnostní svatomartinské mši zazní koncert Krnovského chrámového sboru pod vedením Václava Mičky. Návštěvníci si vyslechnou Missa brevis od Jacoba de Haana. Po mši svaté přijede před kostel Svatý Martin, k dispozici bude drobné občerstvení a tradiční medové perníčky.

Svatomartinská pouť v Krnově. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

