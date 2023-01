Komentovaná vycházka přibližuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb 60. let minulého století v ČSSR – Polaneckou spojku, na níž bylo roku 1967 otevřeno nové moderní nádraží ovlivněné bruselským stylem. Během komentované vycházky se zájemci dozví, z jakého důvodu se začala stavět Polanecká spojka již v roce 1916. Zjistí, že moderní historie této železniční trati se začala psát v roce 1960, kdy byla zahájena příprava pro stavbu železniční spojky mezi Svinovem, Polankou a Kunčicemi. Během vycházky je přiblížena zejména samotná budova nádraží Ostrava-Vítkovice. Autor vycházky se zaměřuje na její architekturu, minulost i současnost. Součástí prohlídky je ukázka unikátních historických fotografií z dob největší slávy této nádražní budovy. Pozornost je věnována také blízkému panelovému domu určenému pro zaměstnance Československých státních drah, dále o návaznosti stanice na městskou hromadnou dopravu a o budoucím využití nádraží, které bylo v roce 2020 po mnoha letech sporů prohlášeno za kulturní památku.

Vítkovické nádraží v Ostravě. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Orchidea a Coincidence

KDY: sobota 7. ledna od 19 hodin

KDE: Klub Acoustica, Ostrava

ZA KOLIK: vstup zdarma



Rok 2023 bude pro kapelu Orchidea ve znamení oslav 20 let existence, a to bez jakéhokoli přerušení své činnosti. Fanoušci se proto v koncertu mohou těšit na průřez celou historií kapely, která se po celou dobu věnuje ryze vlastní tvorbě, pohybující se na vlnách melodického metalu, s prvky hard rocku. Naproti tomu ostravská kapela Coinscidence byla založena v roce 2017. Od tohoto roku pravidelně koncertuje nejen v klubech, ale i na festivalech a stala se vítězem 19. ročníku mezinárodní soutěže Líheň. V roce 2018 kapela vydala své debutové EP s názvem The Dice. Druhé EP s názvem Haunted pak vyšlo začátkem roku 2021.



Karvinský heavy metalová kapela Orchidea. Ilustrační fotoZdroj: Iva Junáková

Lampa/Masomlejn – Jazz Tří králů

KDY: sobota 7. ledna od 20 hodin

KDE: Hudební bazar, Ostrava

Během své více než dvacetileté kariéry si tahle parta kolem Jiřího Tibitanzla dokázala vytvořit svůj charakteristický sound, postavený na jazzových groovech a jejich autorské skladby v kombinaci se známými standardy v neotřelém provedení zvednou ze židlí úplně všechny.

Janáčkova filharmonie Ostrava Novoroční koncert

KDY: čtvrtek 5. ledna od 19 hodin

KDE: Gong, Ostrava



Dodnes nepřekonanou Carminu buranu složil Carl Orff v polovině třicátých let minulého století. Stala se jednou z jeho nejznámějších skladeb a nejhranější kantátou vůbec. Vy si můžete toto dílo užít na Novoročním koncertě ostravské Janáčkovy filharmonie v ostravské aule Gong, a to 5. ledna 2023 od 19 hodin.

KARVINSKO

44. ročník Těšínského poháru

KDY: sobota 7. a neděle 8. ledna od 9 hodin

KDE: Sportovní hala, Český Těšín

Oddíl badmintonu Slavoj Český Těšín pořádá již 44. ročník Těšínského poháru - memoriálu Stanislava Krauze GPA dospělých. V sobotu bude na programu hlavní soutěž a v neděli si pak fanoušci užijí semifinále a finále letošního ročníku.

Badminton - ilustrační foto.Zdroj: DENÍK

Rudolf II. ožívá

KDY: sobota 7. a neděle 8. ledna od 9 do 16 hodin

KDE: zámek Fryštát, Karviná



Unikátní multimediální expozice poodhalí zajímavosti ze života Rudolfa II. a představí i celou řadu jedinečných exponátů. Návštěvníky výstavy provede sám panovník, avšak digitálně oživený.

Neuruppin

KDY: pátek 6. ledna od 17 hodin

KDE: Kulturní dům Leoše Janáčka, Havířov

ZA KOLIK: 50 korun

Výstavní sál Viléma Wunscheho bude hostit slavnostní vernisáž výstavy obrazů havířovského malíře a pedagoga Josefa Gerdy, která nese název Neuruppin: Tož dobré to je, ale dom bych to nechtěl.

Josef Gerda: Neuruppin. Plakát k výstavěZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

The Propolice

KDY: sobota 7. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Stolárna, Frýdek-Místek

Klub Stolárna přestaví fanouškům kapelu The Propolice - The Police a Sting cover band. Návštěvníci si tak si tak budou moci poslechnout největší pecky od Police a Stinga v podání revivalové kapely.

Tříkrálový průvod

KDY: sobota 7. ledna od 10 hodin

KDE: náměstí, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Široká veřejnost se může tradičně připojit k Tříkrálovému průvodu k jesličkám, který vyrazí první lednovou sobotu v 10 hodin z frýdeckého náměstí. V jeho čele poputují samotní Tři králové spolu s velbloudy. Průvod půjde přes koloredovský most do Místku, kde na náměstí proběhne návštěva u Herodese a poté bude zakončen v kostele sv. Jana a Pavla u živého Ježíška a jeho rodičů.



Tříkrálový průvod Frýdkem-Místkem. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Martin Šrubař

Sindibádova dobrodružství

KDY: neděle 8. ledna od 15 hodin

KDE: Nová scéna Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Pohádka, u které se diváci nezastaví ani na konci, protože je děj vtáhne do stavu trvalého snění, a to jak děti, tak dospělé. Hrají dva herci a nespočet všelikterých loutek a jiných hýbacích zařízení, které slouží k uvádění diváků do údivu. Tato pohádka je určena k zapomínání na všední starosti a působí stoprocentně. Odehrává se v orientálním světě a je napsána na motivy pohádek Tisíce a jedné noci.

Janek Ledecký a JFO: Novoroční koncert

KDY: sobota 7. ledna od 18 hodin

KDE: Divadelní sál, Trisia, Třinec



Rok 2023 zahájíme ve velkém stylu: Slavnostním novoročním koncertem oblíbeného zpěváka v doprovodu věhlasného symfonického orchestru. Uskuteční se v Divadelním sále třinecké Trisie v sobotu 7. ledna 2023 od 18 hodin. Už v roce 2019 Janek Ledecký připravil a realizoval své první symfonické turné. Přijal výzvu absolvovat ho dohromady se čtyřmi věhlasnými symfonickými orchestry. Zahájil ho v ostravském Gongu s Janáčkovou filharmonií, následoval Zlín s Filharmonií Bohuslava Martinů. V pražském Rudolfinu a v Hradci Králové se zpěvák představil s Filharmonií Hradec Králové a v Brně s Czech Virtuosi.



Janek Ledecký. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Josef Rod

OPAVSKO

Divadlo rozezní Novoroční koncert

KDY: sobota 7. ledna od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo, Opava

Pod taktovkou debutanta Pražského jara dirigenta Marka Prášila se milovníkům operní tvorby představí sólisté Tereza Kavecká, Katarína Jorda, Juraj Nociár, Alexander Vovk, Zdeněk Kapl a Dalibor Hrda se sboemr i baletem Slezského divadla. V jejich podání zazní s doprovodem divadelního orchestru známé i méně známé árie. „Jde o průřez zahraničními i českými operami. První polovina koncertu je postavena na zahraničních dílech, například slavné Bizetově Carmen i méně známé Čajkovského Jolantaě nebo Cileově Arlézance. Druhá se věnuje české opeře, mimo jiné to bude Čertova stěna, Braniboři v Čechách nebo Prodaná nevěsta, kterou má aktuálně Slezské divadlo na repertoáru. Uvedeme i tance, které v aktuální verzi divadlo neuvádí,“ prozrazuje Marek Prášil. (jih)

Dirigent Marek Prášil. Ilustrační fotoZdroj: Archiv

Známá a oblíbená Pipi hlásí příchod

KDY: neděle 8. ledna od 14 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Slezské divadlo pozve děti i jejich rodiče do hlediště na setkání s kamarádkou Pipi Dlouhou punčochou, která je momentálně zabydlená v Městském divadle Zlín. Svobodná a svérázná dívenka bez rodičů má kolem sebe své kamarády Aniku, Tomíka, Pana Nilsona a koně Alfreda, se kterými prožívá spoustu veselých dobrodružství. Občas sní o tom, že se jednou vydá za svým tatínkem, černošským králem. (jih)



Známá a oblíbená Pipi hlásí příchod.Zdroj: Archiv pořadatele

Honza zatočí s drakem

KDY: neděle 8. ledna od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 70 korun

Malí i velcí návštěvníci přivítají Dřevěné divadlo Jana Hrubce s jeho marionetami. Budou sledovat klasickou pohádku o odvážném Honzovi, nešťastném králi a princezně v nesnázích. Ale její děj bude především o lásce a obětavosti i o tom, jak se velká smůla může změnit v nečekané štěstí. Pohádku ocení děti od tří let. (jih)

Pohádkový karneval s Hopsalínem

KDY: neděle 8. ledna od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Hlučín



Maškarní ples dětí navštíví známý klaun Hopsalín, který děti nejenom rozesměje, ale zapojí je též do různých soutěží. Sálu vládnout kreativní masky, jejichž vzhledu se fantazii meze nekladou. A ještě jedna potěšující zpráva navíc – každé dítě, které karneval navštíví, dostane sladkou odměnu. (jih)



Klaun Hopsalín. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/ Regina Hellová

Koncert potěší různými hudebními žánry

KDY: neděle 8. ledna od 17 hodin

KDE: kulturní dům Dolní Benešov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Návštěvníci koncertu přivítají nově vzniklý Prajzský symfonický orchestr, propojující více než padesát amatérských muzikantů. V jejich podání zazní česká i světová klasika a též současná filmová hudba. Orchestr vznikl na podzim roku 2022 a soustřeďuje v sobě žáky i absolventy ZUŠ na Opavsku i další hudebníky. Posluchačům nabídnou mimo jiné Slovanský tanec č. 8 Antonína Dvořáka nebo Osudovou symfonii Ludwiga van Beethovena nebo melodie z filmů Avatar, Pán prstenů nebo The Greatest Showman. Orchestr vede Bohumír Stoklasa a hosty budou Ester Drastíková s Veronikou Niklovou. (jih)

Filmový klub: Munch – láska, duchové a upíří ženy

KDY: pondělí 9. ledna od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava



Opavský filmový klub tentokrát začíná nejen nový měsíc, ale celý nový kalendářní rok dokumentem, jímž je Munch – láska, duchové a upíří ženy. Kvality jeho tvůrce, kterým je režisér Michele Mally, jsme měli možnost ocenit již u dokumentu Klimt & Schiele – Erós a Psyché. Také nyní se zaměřuje na malíře nejen známého, ale také kontroverzního, jakým Edvard Munch bezesporu byl. „Nemoc, Šílenství a Smrt – to jsou andělé, kteří bděli nad mojí kolébkou a provázeli mě po celý život,“ řekne Munch sám o sobě. S obsedantním umanutím zpracovává stále stejné náměty, z nichž ten nejznámější, výraz úzkosti a osamění, Výkřik, se stal i předlohou pro masku masového vraha v kultovním hororu Wese Cravena Vřískot. Díky uváděnému dokumentu se můžeme zúčastnit příprav expozice v muzeu v Oslu, které je Munchovi věnováno, a dozvědět se tak leccos nového a zajímavého o tomto průkopníkovi moderního umění. Snímek Munch – láska, duchové a upíří ženy uvádí kino Mír v pondělí 9. ledna od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Novoroční koncert

KDY: neděle 8. ledna od 16 hodin

KDE: Kino Puls, Kopřivnice

ZA KOLIK: 100 korun

S podtitulem Kdo krásu tónů písničkám vdech, se odehraje kopřivnický novoroční koncert. V hudebně laděném programu vystoupí Eva a Tereza Nedjalkovy, Barbora Zahradníčková a Kateřina Bortlová.

Tříkrálový koncert

KDY: sobota 7. ledna od 15 hodin

KDE: Kostel sv. Jana Křtitele, Frenštát pod Radhoštěm



Písňový a dramatický pořad oceněný cenou Strážnice 2022 potěší milovníky hudby nejen z Franštátu. Vystoupí Chrámový sbor ze Štramberku, herci Divadla Pod věží ze Štramberku a cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice.

Štramberské pyré

KDY: sobota 7. ledna od 14 hodin

KDE: Kulturní dům, Štramberk

ZA KOLIK: 200 korun

Už po páté příznivce kultury potěší festival Štramberské Pyré, svátek hudebních, divadelních a především mezilidských setkání. Jako každý rok přináší širokou paletu kulturních zážitků. Sóloví interpreti se střídají s kapelami, divadelní jednohubky se na jevišti setkávají s velikány osobité performance. Představení jsou krátká a interpreti si navzájem hostují. Staří, mladí, velcí, malí, tlustí, tencí, tanečníci i pozorovatelé společně oslavují rozmanitost života.

Štramberk. Ilustrační fotoZdroj: Jiří Baran

Macramé lístky

KDY: pátek 6. ledna od 17 hodin

KDE: BooKafe, Nový Jičín



Zábava, která je vhodná pro děti i dospělé na vás čeká v novojičínském BooKafe, a to 6. ledna od 17 hodin. Na tomto workshopu společně vytvoříte krásnou dekoraci z Macramé listů. Barvy, počet i rozložení lístků je jen na vaši fantazii. Pozor: Na akci je nutná rezervace předem, tak neváhejte!



Workshop Macramé lístky potěší celou rodinu.Zdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

Mongolsko

KDY: sobota 7. ledna od 18 hodin

KDE: Čajbar rotunda, Krnov

V Čajbar rotunde na zámeckém náměstí se uskuteční multimediální přednáška cestovatele, novináře a fotografa Ivo Dokoupila na téma Mongolsko.

Ivo Dokoupil, krnovský fotograf a cestovatelZdroj: archiv Ivo Dokoupila

Afrika po jedné stopě

KDY: pátek 6. ledna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Hošťálkovy

ZA KOLIK: 100 korun



Milovníci cestování, jiných krajin a kultur si mohou užít cestovatelskou přednášku s Igorem Brezovarem. Ta bude orientovaná na Afriku, kterou dobrodruh projel na motorce.

Jeseníky – království horské divočiny

KDY: pátek 6. ledna od 17.30 hodin

KDE: Kino centrum, Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun

Přírodopisný dokumentární film vypráví příběh fascinujícího koloběhu života jedinečné horské přírody Jeseníků. Od divočících řek a potoků, přes rozsáhlé lesy, rozervané skály, houpavá rašeliniště až po nehostinné alpínské bezlesí. Tam všude potkáme unikátní rostliny a zvířata, přizpůsobená drsnému prostředí hor. Film vznikal přes čtyři roky za odborné spolupráce Správy CHKO Jeseníky a po projekci bude na programu beseda s hosty a tvůrci filmu.

Jeseníky. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Petr Krňávek

