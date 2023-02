Návštěvníci se mohou těšit na celodenní zábavu, nebude chybět pravá moravská zabijačka s ochutnávkou výrobků, hudební zábava, povídání o zvycích a tradicích spojených s masopustem, masopustní průvod a rej masek. Na své si však nepřijdou jen dospělí, ale i děti, na které čeká pohádka, hry a řada soutěží.

Masopustní průvod v Ostravě. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Porubský ples 2023

KDY: pátek 3. února od 20 hodin

KDE: Dům kultury Poklad, Ostrava

ZA KOLIK: 690 a 790 korun



Po dlouhých letech se porubský ples vrací do Pokladu. Hlavní hvězda večera nebude letos jen jedna, ale rovnou dvě. Nejdříve vystoupí Martin Chodúr se Septet Plus Orchestra, poté Monika Absolonová. Septet Plus Orchestra bude návštěvníky bavit po celý večer, v plánu je i Cyber show, tombola a další atrakce.

Karel Čapek , Karel František Tománek - Dášeňka

KDY: neděle 5. února od 10 hodin

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

V divadelní adaptaci jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů nevychovává Dášeňku psí máma Iris, ale celá trojice maminek. Totiž… ony to vlastně nejsou maminky, ale tři pánové, vášniví hráči kuželek, kteří se zrovna chystají na turnaj, když tu najednou, kde se vzala, tu se vzala, za dveřmi se objevila krabice a v ní takové malé, bílé nic. Naše tři přátele tak čeká místo turnaje mnohem náročnější úkol: vychovat z maličkého štěňátka šikovnou a slušnou psí slečnu. Zjistí při tom, že mít psího kamaráda je velká radost, ale ještě větší starost a že pejsek potřebuje spoustu péče, trpělivosti, a hlavně lásky. Kabaret na téma „tři muži a štěně“ může začít!

Dášeňka.Zdroj: Archiv pořadatele

Czech Indoor Gala 2023

KDY: čtvrtek 2. února

KDE: Atletická hala, Ostrava



Sedmý ročník halového atletického mítinku, zařazeného opět do stříbrné kategorie světové halové tour (World Athletics Indoor Tour), se uskuteční ve čtvrtek 2. února v Atletické hale v Ostravě. Už nyní jsou známá první jména. Nabitá bude šedesátka překážek žen, mužská míle a také čtyřstovka s hlavní tváří CIG 2023 Patrikem Šormem. Více informací na webu.

KARVINSKO

Ledový koncert

KDY: sobota 4. února od 15 hodin

KDE: velký sál MěDK, Karviná

ZA KOLIK: 50 korun

V rámci akce Ledová města se uskuteční v Karviné také Ledový koncert. Smyslem akce je umožnit veřejnosti z celé republiky navštívit o pololetních prázdninách různé instituce (muzea, galerie, atd.) v různých městech po celé České republice a zároveň přivést návštěvníky do těchto míst v mimosezonním období. Na koncertě děti dětem předvedou, co všechno se dá dělat ve volném čase.

Šebestovic holky

KDY: od 3. do 26. února

KDE: Kulturní dům Radost (galerie), Havířov

ZA KOLIK: 50 korun; děti a senioři 30 korun



Šebestovic holky se ve svém volném čase věnují výtvarnému umění. Dříve navštěvovaly výtvarný obor ZUŠ Bohuslava Martinů, nyní pokračují v ateliéru akademického malíře Martina Pawery.

Bohdana Šebestová, maminka Moniky a Marie, bydlí v Šenově u Ostravy. Vystudovala obor vychovatelství na Střední pedagogické škole v Havířově a již mnoho let pracuje v Jubilejní Masarykově ZŠ a MŠ Sedliště. Ráda maluje kapky rosy, nejrůznější zátiší se starými předměty, věnuje se tvorbě z keramické hlíny a píše divadelní pohádky pro děti ve školní družině.

Mgr. Monika Krplová (rozená Šebestová) studovala na Ostravské univerzitě, obor výtvarná výchova a matematika pro střední školy. Nyní je učitelkou na Střední průmyslové škole stavební v Havířově. Nejčastěji volí k malbě témata se zvířaty, ale nejsou jí cizí ani náměty ztvárňující lidské postavy.

Ing. Marie Šebestová vystudovala obor zootechnik a krmivář na Mendelově univerzitě v Brně a dnes pracuje ve svém oboru

v ZDV Nošovice. Oblíbeným tématem je pro ni malba zvířat.



Šebestovic holky. Plakát k výstavěZdroj: Archiv pořadatele

Holubice: Dcera a matka roku

KDY: sobota 4. února od 19 hodin

KDE: velký sál Kulturního domu Petra Bezruče, Havířov

ZA KOLIK: 380, 420 a 470 korun

Jedinečná show, která nás vezme na zábavný výlet do života známé herečky! Vtipné příhody, kariérní vzestupy i osobní přešlapy namíchané v jeden konverzační koktejl, který budou servírovat matka Eva Holubová a její dcera Karolína. Můžete se zasmát od srdce, je-li libo i slzu uronit a určitě se můžete zamyslet nad životem a jeho nečekanými zatáčkami. Večer zpestří vystoupení známého hudebního hosta, který sám neuteče pichlavým otázkám dam Holubových.

Holubice: Dcera a matka roku. Plakát k showZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Rapová past

KDY: sobota 4. února od 20 hodin

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

V sobotu 4. února nad Národním domem ve Frýdku-Místku sklapne Rapová Past. Psycho Rhyme je jeden z nejzásadnějších hráčů české Rapové scény, který se po letech vrací zpátky domů, koncerty v rodném městě a pro domácí publikum jsou vždy ty nejlepší. PR momentálně pouští do světa jeden singl za druhým, čímž prezentuje svou FM Etapu, což je situace, pro Rapovou past jako šitá na míru. Záda mu během setu bude krýt DJ Cake. Akce začíná ve 20 hodin.

Psycho Rhyme. Ilustrační fotoZdroj: Facebook umělce

MRKni pro nejmenší

KDY: pátek 3. února od 9 a 10 hodin

KDE: Knihovna Třinec



MRKni pro nejmenší v Knihovně Třinec je tady i v roce 2023! Klub je pro rodiny s dětmi od narození do 4 let. Hlavní téma setkání je knížka, která provází celým programem. Náplní jsou říkanky, písničky, pohybové aktivity i tvoření. Stavit se můžete 3. února. V kolik hodin? Od 9 hodin pro děti do 18 měsíců a od 10 hodin pro děti od 18 měsíců.



MRKni pro nejmenší. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

O Koblížkovi

KDY: neděle 5. února od 15 hodin

KDE: Nová Scéna Vlast, Frýdek-Místek

Oblíbená pohádka o nezbedném Koblížkovi v autorské úpravě pro herce a loutky. Toto veselé hudební pojetí vás skvěle pobaví i poučí.

OPAVSKO

Společenský večer

KDY: sobota 4. února od 20 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 400 korun

V Babinci bude v sobotu na Společenském večeru živo jako v úle. Účastníky bude večerem provázet kapela RK Band a dobrou náladu přítomných zajistí při poslechu svého repertoáru i na tanečním parketu. Vstupenka umožní svým majitelům kromě účasti i večeři formou rautu a navíc bude též slosovatelná při tombole. (jih)

Hledání ztraceného dárku

KDY: neděle 5. února v 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun



Rodinné divadlo Rarášci potěší malé diváky od čtyř let i jejich doprovod hrou Ztracený dárek. Oč v ní půjde? Malá Anička má narozeniny a rozbaluje si dárky, ale jeden se jí v tom množství papíru ztratí. Hledá ho se strýčkem Dlouhánem a pomoci jí v tom mohou i děti. (jih)



Foto z inscenace.Zdroj: Archiv

Workshop o umění krasopisu

KDY: sobota 4. února od 9.30 do 15 hodin

KDE: Ateliér v Minoritském klášteře, Opava

ZA KOLIK: 800 korun včetně materiálu

Galerie U Jakoba pořádá workshop s názvem Kaligrafické umění - umění krasopisu. Kaligrafie je starodávné řemeslo ručního psaní i výtvarné umění s důrazem na to, že písmena jsou ručně psaná, malovaná. Účastníky povede lektorka Šárka Kolaříková, zabývající se ilustrací, kaligrafií a písmoterapií. Je absolventkou PF UP Olomouc v oboru výtvarná výchova, vystavuje samostatně i společně a učí na ostravské Střední umělecké škole studenty v oboru Kresba a ilustrace. (jih)

Workshop vám ukáže krásy kaligrafie.Zdroj: Archiv

Skiareál bude slavnostně otevřený

KDY: sobota 4. února od 9 hodin

KDE: Horní Guntramovice, Budišov nad Budišovkou

ZA KOLIK: celodenní pro dospělé 300 korun, děti zdarma



Lyžařští nadšenci nemají na Opavsku zrovna moc příležitostí k holdování svému sportu. O to víc je potěší slavnostní znovuotevření skiareálu na úbočí masivu bývalé sopky Červená Hora. Areál bude pro zájemce otevřený v 9 hodin a v 11 hodin začne závod dětí ve slalomu o ceny, ve 13 hodin bude slavnostně přestřižena páska a ve 14 hodin začne komentovaná prohlídka skiareálu a jeho technologie zasněžování. Program uzavře v 17 hodin taneční zábava na sněhu. Během dne budou mít návštěvníci možnost svézt se na sněžném skútru a zúčastnit se testování nových modelů lyží. Skiareál jim na umělém sněhu nabídne aktivní využití lyžařského vleku i dětského vleku, bufet s posezením i dvě bezplatná parkoviště. (jih)



Skiareál v Horních Guntramovicích je znovu v provozu.Zdroj: Archiv

Pro děti pohádka, pro dospělé opera

KDY: víkend 4. a 5. února

KDE: Slezské divadlo Opava

Milovníci opery přivítají v sobotu 4. února od 19 hodin Rigoletta. Slavná opera italského skladatele Giuseppe Verdiho na námět tragédie Král se baví, kterou napsal francouzský dramatik Victor Hugo. Vypráví příběh zhýralého šlechtice a jeho šaška, který v zájmu obrany cti své dcery vymyslí odplatu, vedoucí k tragickému závěru. Děti přijde v neděli 5. února ve 14 hodin navštívit Popelka v muzikálovém kabátku. Tajně zavítá na královský ples, který jí macecha s nevlastními sestrami zakázaly a jak to dopadlo, to diváci určitě budou vědět už dopředu, protože tuhle pohádku určitě každý zná.

Filmový klub: Dobrý šéf

KDY: pondělí 6. února od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava



Opavský filmový klub se ze zasněženého Rimini přesouvá do slunného Španělska a po syrovém dramatu přichází s komedií – byť poněkud černou – Dobrý šéf. Scenárista a režisér Fernando León de Aranoa poněkolikáté oslovil skvělého herce Javiera Bardema a opět neudělal chybu. V jeho podání Julio Blanco, ředitel prosperující rodinné firmy vyrábějící váhy, šéfuje i celému filmu. V průběhu několika dní, v nichž se snímek odehrává, si Blanco chystá stěnu na ocenění za nejlepší regionální podnik, kterou mu jistojistě komise udělí. Jenže čekání na příjezd komise se stává noční můrou, kdy každý, třeba i zpočátku nevýznamný, problém na sebe nabaluje další a další vždy větších až hrozivých rozměrů. Můžeme jen žasnout nad Blancovou schopností je řešit, i když jde občas o řešení nejen nestandardní, ale i za hranou zákona, o morálce nemluvě. Snímek Dobrý šéf uvádí kino Mír v pondělí 6. února od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Světlohrátky

KDY: sobota 4. února od 10 hodin

KDE: BooKafe, Nový Jičín

Workshop Zuzky Přívětivé. Přijďte si vykouzlit pomocí světla a vaší fantazie svůj vlastní příběh.

Jakub Jalůvka s kapelou a hosté

KDY: pátek 3. února od 19 hodin

KDE: Beskydské divadlo, Nový Jičín



Kytarista, pedagog, aranžér, skladatel a rodák z Nového Jičína společně s kapelou (Adrian Ševeček a Ondřej Pyš) představí akusticko multižánrovou kapelu ve složení nástrojů kytara, cajon/bicí, baskytara/kontrabas a zpěv. Jako kytarista, aranžér a skladatel vytváří společně se svou kapelou fúze, ladných melodií a harmonií, které se prolínají mezi jednotlivými žánry. Jako hosté vystoupí akordeonistka Anežka Gebauerová (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) a jazzová kytaristka Kamila Csengeová, absolventka Berklee College of Music.



Kytarista, pedagog, aranžér, skladatel a rodák z Nového Jičína Jakub Jalůvka.Zdroj: Archiv pořadatele

Královský balet: Jako voda na čokoládu

KDY: neděle 5. února od 16.30 hodin

KDE: Kino Kopřivnice

Záznam baletu z Royal Opera House v Londýně. Moderní mexická klasika magického realismu poskytuje předlohu pro nové dílo choreografa Christophera Wheeldona. Ten stejně jako u jeho předchozích produkcí pro Královský balet Alenka v říši divů a Zimní pohádka spolupracoval se skladatelem Jobym Talbotem a designerem Bobem Crowleym. Balet je inspirován románem Laury Esquivelové – strhující rodinnou ságou o lásce plné překážek. V této koprodukci s American Ballet Theatre působí mexický dirigent Alondra de la Parra také jako hudební konzultant k nové Talbotově hudbě. Wheeldon úzce spolupracoval přímo s autorkou knižní předlohy na přetvoření jejího bohatě vrstveného příběhu do zábavného a strhujícího nového baletu.

Kino Kopřivnice uvede záznam baletu z Royal Opera House v Londýně.Zdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

Hasičský ples

KDY: sobota 4. února od 20 hodin

KDE: Obecní úřad Staré Heřminovy

Příjemná atmosféra, bohatá tombola, kouzelné vystoupení, fotokoutek a výborné občerstvení.

Z Hasičského plesu. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Michal Bílek

Ondřej Kočár - Obrazy

KDY: od 4. února do 2. dubna

KDE: Flemmichova vila, Krnov

ZA KOLIK: 50 korun, snížené vstupné 30 korun



Výstava prací známého opavského výtvarníka. Poetické až snové vidění podhorských vesniček a městských zákoutí, teplá škála barev a magické vnitřní světlo plné hladivé energie - to je malíř Ondřej Kočár. Jeho současná tvorba je námětově obohacena o romantické dívčí portréty umocněné vkomponováním květinových motivů a obrazy hledajícími autorovu vnitřní odpověď na základní otázky zrození, bytí, lásky, věčnosti… Hledá vyšší hodnoty lidského bytí. Snaží se za světem skutečným nalézt cestu k světu mystickému, věčnému, ke všeočišťujícímu světlu. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. února v 17 hodin za účasti autora.



V Krnově se uskuteční výstava obrazů Ondřeje Kočára.Zdroj: Archiv pořadatele

Hans Kudlich – osvoboditel sedláků

KDY: do 26. března

KDE: Flemmichova vila, Krnov

ZA KOLIK: 50 korun, snížené vstupné 30 korun; fotografování 10 korun

Výstava připravená Oblastním muzeem v Chomutově ve spolupráci se Spolkem přátel Hanse Kudlicha e. V. připomene 200. výročí narození tohoto úvalenského rodáka ve třech částech. První popisuje životní peripetie člena rakouského Říšského sněmu, jeho aktivity v revolučním roce 1848 i samotné předložení návrhu zákona na zrušení poddanských vztahů (včetně roboty a desátků). Ve druhé části se návštěvníci seznámí s literaturou o Hansi Kudlichovi a část třetí se věnuje památníkům „Osvoboditele sedláků“ v České republice, Rakousku, Německu a USA.

Hans Kudlich (25. října 1823 Úvalno – 11. listopadu 1917 Hoboken) byl lékař a rakouský politik německé národnosti ze Slezska. Do dějin vešel jako osvoboditel sedláků, neboť během revolučního roku 1848 podal v rakouském Říšském sněmu návrh na zrušení poddanství. Po porážce revoluce žil ve švýcarském a americkém exilu.

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.