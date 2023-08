Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdeckomístecku se koná třeba Setkání modelů letadel, Family Park Olešná hostí hudební festival Augustiada, Bukovec zase pořádá den obce. Hodně se toho ale děje i jinde po celém kraji, více v tipech.

Festival Karviná Rocks. | Foto: Marek Běhan

KARVINSKO

Karviná Rocks na Lodičkách

KDY: pátek 25. srpna 2023, od 16 hodin

KDE: Karviná, Park Boženy Němcové, areál Lodiček

ZA KOLIK: 333 korun

PROČ PŘIJÍT: Další ročník jednodenního festivalu Karviná Rocks, pořádaný Iniciativou Dokořán. Milovníkům rockové hudby se představí kapely Porta Inferi, Morava, Messalina, Panoptiko, Forrest Jump, Grog Sjetý Gumy, Doga a Limetall.

Café Musique

KDY: pátek 25. srpna od 18 hodin

KDE: kavárna Centrum Karviná

ZA KOLIK: zdarma, vhodná rezervace stolu předem

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí Drumreakerz, tedy ojedinělé spojení karvinského DJ Djedy Lebedy a bubeníka Kobylky.

Představení Krzywy kościół v kulisách šachty

KDY: sobota 26. a neděle 27. srpna

KDE: areál dolu Barbora, Karviná 2

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Přímo v kulisách bývalého dolu Barbora si mohou lidé vychutnat představení polské scény Těšínského divadla s názvem Kryzwy kościół (Šikmý kostel). Prodej vstupenek v pokladně divadla na náměstí ČSA v Českém Těšíně, na webu tdivadlo.cz a také v infocentrech se sítí Colosseum Ticket. Těšínské divadlo hned dvěma mimořádnými reprízami v mimořádném prostředí obohatí program prázdninové akce Léto na Barboře.

Chovatelská výstava v Dolní Lutyni

KDY: 26. a 27. srpna 2023 (so 9 – 18, ne 9 – 14.30 hodin)

KDE: Dolní Lutyně, areál Jiřinka

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí

PROČ PŘIJÍT: Výstava drobných chovných zvířat, domácí kuchyně, čepované pivo, prodej kuřic, krmiva, chovatelských potřeb. Atrakce pro děti. Hitem letošního ročníku je ukázka králičího hopu.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Setkání modelů letadel

KDY: sobota 26. a neděle 27. srpna od 9.30

KDE: letiště v Místku, Bahno!

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pro všechny milovníky modelářství a létání je zde 23. ročník setkání modelů letadel pod záštitou Pobeskydského aviatického a Pobeskydského modelářského klubu. Zábava pro děti, občerstvení na místě.

Augustiada 2023

KDY: sobota 26. srpna

KDE: Family park Olešná, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 245 - 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hudební festival zve na jména, jako Portless, Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, Kamil Střihavka, Byma Band a další.

Den obce Bukovec aneb Plackový festival

KDY: sobota 26. srpna od 14 hodin

KDE: areál Obecního úřadu v Bukovci

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Den obce i plackové hody s bohatým kulturním doprovodným programem.

OSTRAVSKO

Mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě

KDY: sobota 26. srpna od půl jedné

KDE: Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již na pětadvacátém mezinárodním setkání jízdních policií bude opět k vidění jedinečná souhra policejního koně a jezdce, stejně tak jako jejich připravenost pro plnění náročných úkolů při zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Českou republiku budou na této akci reprezentovat týmy Městské policie Ostrava a Městské policie Praha, dále jízdní oddíly Policie České republiky z Brna, Zlína a Liberce. Ze zahraničí se představí dva zástupci jízdní policie z Polska, po jednom týmu pak startují zástupci Německa a Slovenska. K vidění bude celkem dvacet sedm koní a dvacet sedm jezdců. V letošním ročníku dominují opět ženy. Startovat bude celkem čtrnáct žen a třináct mužů. Jezdci se představí v celkem třech startovních disciplínách. První disciplínou bude tzv. cross parkur, kdy cílem bude dokončit trasu složenou z překážek v členitém terénu v co možná nejkratším čase. Při druhé soutěži, tzv. zrcadlovém skákání, se vždy dvojice jezdců utká mezi sebou na dvou identických parkurech. Poslední a zároveň nejtěžší bude speciální „policejní“ parkur pro služební koně, který obsahuje řadu záludných a rušících překážek, se kterými se jezdci i koně mohou setkat v reálné situaci při výkonu služby. Pro diváky bude rovněž připraven doprovodný program v podobě ukázky čtyřspřeží starokladrubských koní a ukázky výcviku služebních psů, které zajistí strážníci-kynologové Městské policie Ostrava. Pro nejmenší návštěvníky bude dispozici bude laserová střelnice, kreslení a kvízy. Chybět nebude ani ukázka výstroje a výzbroje strážníků.

Havířská tancovačka na Landeku

KDY: pátek 25. srpna od 18 hodin

KDE: Landek Park, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Havířská tancovačka v Landek Parku proběhne v pátek 25. srpna od 18 do 22 hodin v rámci oslav hornického svátku s blížícím se 27. setkání hornických měst a obcí v záři. Akce se uskuteční na prostranství mezi Hornickým muzeem a Harendou. Těšit se můžete na dechovou kapelu Hlučíňanka, večerní prohlídky muzea včetně unikátní ponorky Minirover 2 Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava, důlní vláček a výborné jídlo a pití!

Benefiční jízda Kolečko spojuje

KDY: neděle 27 srpna od 10 do 17 hodin

KDE: areál U Cementárny, Ostrava

ZA KOLIK: startovné děti do 15 let 150 Kč, dospělí 250 Kč, týmy 1200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letošní již šestý ročník benefiční jízdy Kolečko spojuje letos podpoří nejen Marušku Kučerovou, která se statečně pere s dětskou mozkovou obrnou, ale i další. Zbylých 50 % získaných financí bude rozděleno dle preferenčních hlasů účastníků mezi participující neziskové organizace pečující a pomáhající lidem s různými druhy handicapu. Sportovní nadšenci, kteří chtějí pomoci dobré věci, se mohou na trasu vydat na inline bruslích, koloběžce, handbiku i invalidním vozíku. Oficiální zahájení benefiční jízdy je plánováno na 11 hodin a probíhá nepřetržitě do 16 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání finančního výtěžku je plánováno na 17 hodin. Poslední prázdninovou neděli si tak účastníci mohou zpříjemnit nejen sportem, ale zároveň i dobrým pocitem z toho, že pomohou potřebným.

Velká žranice No. 4

KDY: 26. srpna od 10 hodin

KDE: Dům kultury Poklad, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už počtvrté se bude před Pokladem v Porubě servírovat to nejlepší z regionálních lahůdek od burgerů, street food, přes exotické speciality až po tradiční kuchyni na naší akci Velké žranice. Na své si přijdou i vegetariáni či milovníci sladkých dobrot. Nebudou chybět osvěžující drinky, regionální pivovary, výběrová káva, čaje a nově i vodní dýmky. A těšte se na pořádně vypečenou gastro stage – cooking show, koncerty.

Festival Oslavy bylin

KDY: sobota 26. srpna od 10 hodin

KDE: Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Centrum kultury a vzdělávání (CKV) obohatilo letošní letní program v Komenského sadech oslavou bylin. Ve spolupráci se spolkem Jsme Yggdrasil připravili festivalový den plný vůně, chuti a poznání. Oslavíme moudrost bylin jako cesty ke zdraví a spokojenosti. Nebudou chybět koncerty, tvořivé dílničky, workshopy, přednášky a ochutnávky. Budeme prezentovat byliny čerstvé, sušené, sirupy i alkohol a předvedeme různé použití i zpracování bylin. Součástí bude relax i gastro zóna a tematické obchůdky. Pokud počasí bude nepříznivé, celý festival se uskuteční v prostorách Vily Hanse Ulricha na Sokolské třídě 26, sídle CKV.

HIP HOP žije

KDY: sobota 26. srpna od 17 hodin

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 449 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se zřejmě o největší rapovou událost v Ostravě. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty česko-slovenských rapových es, jména jako je Ektor, Separ, Yzomandias, Nik Tendo a další.

Hrabovský půlmaraton

KDY: sobota 26. srpna

KDE: Ostrava – Hrabová

ZA KOLIK: startovné online 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Závod je součástí Moravskoslezského běžeckého poháru (MBP) a součástí běžeckého poháru "Hrabovské běhy".

BRUNTÁLSKO

Soumrak nad Sovincem a noční prohlídky

KDY: sobota 26. a neděle 27. srpna

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poodhalte různá tajemství a záhady největšího moravského hradu založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců. Po oba poslední prázdninové víkendové dny se můžete těšit na netradiční prohlídky hradu a navštívit tajemná zákoutí hradu. Tato akce se koná za každého počasí, v případě nepřízně počasí jsou netradiční prohlídky přesunuty do interiéru hradu a na ochozy, mezi prohlídkami Vás bude čekat mnoho překvapení, vstoupení šermířů, alchymistů a mnohem víc. Návštěvníci se dozví i zajímavosti z tajemné, možná i temné, minulosti hradu Sovinec, zažijí bádání v alchymistické dílně a mnoho dalšího.

Den otevřených vrat na Ekofarmě

KDY: sobota od 10 do 18 hodin

KDE: Ekofarma Jana Hořáka, Janovice u Rýmařova

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Farma se nachází v malebném prostředí Jeseníky a zabývá se především chovem a prodejem skotu. Horské přírodní prostředí je ideální pro chov plemenných býků. Od roku 2011 na farmě funguje také bourárna masa, kde si můžete zakoupit vyzrálé hovězí maso z vlastní produkce. Den otevřených vrat u příležitosti 30 let založení farmy návštěvníky seznámí nejen s chodem farmy, ale připraven bude i doprovodný program s komentovanými prohlídkami a ukázkami zemědělské techniky pro malé i velké. Od 11 hodin to bude dále například bubenická dílna s Ivo Batouškem, od 14 hodin Bubenická show Jumping Drums, od 16 hodin Romaryo. Kromě hudby a programu bude připraveno také občerstvení a prodej masa.

Chovatelská výstava v Chomýži

KDY: Sobota 26. srpna od 8 do 18 hodin, neděle 27. srpna od 8 do 15 hodin

KDE: chovatelský areál v Chomýži, Krnov

ZA KOLIK: děti 10 Kč, dospělí 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Máte chuť vyrazit za chovateli v nejbližších dnech? Český svaz chovatelů Krnov-Chomýž pořádá oblastní výstavu drobného zvířectva, která se uskuteční o víkendu v chovatelském areálu. Ten je hned v sousedství fotbalového hřiště v Chomýži. Králíky, drůbež, holuby a další zvířectvo zde můžete nejen obdivovat, ale také si je zakoupit. Návštěvníkům budou k dispozici zkušení chovatelé, kteří rádi vysvětlí, jak se při hodnocení boduje vzhled zvířat nebo jaké pravidla mají soutěže holubářů.

OPAVSKO

Cyklojízda za dobrotami

KDY: sobota 26. srpna od 9 hodin

KDE: Městské sady Opava a Petrův rybník Krnov

PROČ PŘIJÍT: Sobotní cyklojízda Do Opavy za Fidorkou, do Krnova za Kofolou představuje tradiční akci. Z opavských Městských sadů a od krnovského Petrova rybníka vyjedou v 9 hodin cyklisté na svou každoroční jízdu po cyklostezce 55, která bude plná zajímavých stanovišť i atrakcí nejenom pro děti. Tato akce se koná v rámci Opavského zábavného léta.

Pestrá Hradozámecká noc

KDY: sobota 26. srpna

KDE: zámky Hradec nad Moravicí a Raduň

PROČ PŘIJÍT: Další klasickou nabídku letošní prohlídkové sezóny představuje populární Hradozámecká noc, do které se oba zámky zapojí. Raduňský nabídne od 15 hodin hru Kočovné divadelní společnosti s názvem Vzpoura vařeček a od 18 hodin netradiční prohlídky s detektivní zápletkou, jejíž součástí budou přímo návštěvníci. Oranžérie bude přístupná až do večerních hodin a program končí ve 22 hodin. Na zámku Hradec nad Moravicí bude mít Hradozámecká noc podtitul Jiné časy aneb Večer v elegantním stylu první republiky a bude plný módy, hudby a elegance. Od 18 do 22 hodin zajistí každých dvacet minut mimořádné prohlídky, ve kterých se návštěvníci vydají po stopách posledních majitelů hradeckého zámku a projdou se jejich životními příběhy. Do doby první republiky je zavedou rodinné fotografie knížecí rodiny, módní doplňky, hrané scénky a tančírna, zámecké nádvoří ovládnou ukázky tanců Lindy Hop a Charleston, spojené s workshopy.

Krásná auta a pochod kolem Herličky

KDY: sobota a neděle 26. a 27 srpna

KDE: zámek a náves u lípy, Neplachovice

PROČ PŘIJÍT: Pod názvem ELIMINATED se v sobotu ukrývá exkluzivní sraz vozidel, která od 17 hodin potěší v atraktivním zámeckém prostředí milovníky automobilů. Nabídne jim upravená auta s jedinečnými detaily a technickými vychytávkami. Odpočinková zóna bude vybavena vodními dýmkami a dalšími zábavnými prvky, občerstvením a živou hudbou. Oblíbená akce příznivců Nordic Walkingu s názvem 100 x kolem Herličky v neděli znovu přiláká chodce všech věkových kategorií ke zdravému pohybu. Dostaví se vyzbrojeni hůlkami a svou účastí pomohou překonat dosavadní rekordy. Startovat mohou od 15 do 17 hodin.

Odpust už klepe na dveře

KDY: pátek 25. až 27. srpna

KDE: areál Mezivodky, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Odpust přivede po roce do města zpátky programy pro děti i dospělé. Sérii zahájí v pátek od 18 hodin hudební nadílka. Úvodní část zajistí skupina Majzlík a po ní Candle Sauce a Nagauč. Sobota potěší hudební fandy od 16 hodin koncertem Golden Hils, v 18 hodin vystoupí známý opavský zpěvák P.E.T.R a po něm zahraje Raego. Programovou část uzavře DJ Baluum který bude pouštět hudbu až do 02 hodin. V neděli přijde ve 14 hodin za dětmi klaun Hopsalín, od 15.30 hodin bude vyhrávat Slezská kapela, kterou pak vystřídá skupina Kamélie a Prajzský výběr. Od 22 do 02 hodin bude návštěvníkům pouštět hudbu DJ Honza Gavelčík.

Karneval na Ostříži tak trochu jinak

KDY: sobota 26. srpna od 18 hodin

KDE: areál Vrablovec, Ludgeřovice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program pro milovníky hudby a zpěvu přijedou zajistit ostravské kapely. O dobrou náladu se jim postarají skupiny Kabát RS a Revival J. Schelinger, o občerstvení pořadatelé a o pohodu sluníčko

NOVOJIČÍNSKO

Latino party

KDY: pátek 25. srpna, od 17 do 22 hodin

KDE: zámecký park, Odry

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Večer plný tance, hudby, tanečních workshopů a občerstvení v kulisách zámeckého parku v Odrách.

Anna v ringu

KDY: pátek 25. srpna, od 19 hodin

KDE: sportovní centrum Zimák, Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Divadelní představení novojičínského amatérského Divadla bez portfeje o manželské nevěře. O nové, nečekané a komické situace v této komedii francouzského autora Marca Camolettiho nebude nouze. Ale ne všechno dopadne tak, jak by se mohlo na první dojem zdát, zvlášť když je na scéně Anna.

We Are Domi & support: kapela Vzduch

KDY: pátek 25. srpna, od 20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: We Are Domi je česko-norské trio v čele s Dominikou Haškovou. Kapela vznikla v roce 2018 v Leedsu ve Velké Británii a hraje jedinečnou směs skandinávského popu, R&B a elektro-pop, jehož výsledkem je alternativní popový zvuk, který nutí k zamyšlení. V roce 2022 na sebe strhli pozornosti díky Eurovizi, kdy vyhráli národní kolo a stali se reprezentantem ČR. Kapela Vzduch je čtyřčlenná alternativní folk–popová kapela, soustředěná kolem nadějného novojičínského písničkáře a kytaristy Martina Chovance, kterého doprovází neméně nadějní hudebníci. Kapelu na koncertě doplní host, příborský písničkář Adam Rejman.

Rozloučení s létem

KDY: pátek 25. srpna, od 20 hodin

KDE: zahrada MKCF, Fulnek

ZA KOLIK: 80 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Poslední prázdninová diskotéka pod širým nebem v zahradě fulneckého městského kulturního centra. O muziku se postará Dj Machy.

Oderské Dožínky

KDY: sobota 26. srpna, od 13 hodin

KDE: zámecký park, Odry

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ve 13 hodin vyrazí dožínkový průvod od ZŠ Komenského k náměstí k radnici, odtud ke kostelu a do zámeckého parku, kde bude bohatý program. Vystoupí: FS Jagár a Divadlo Sputnik z Havířova, MS Kunovice, FS Vrtek a CN Gizdi, ŽS Píseň, SLPT Javorník, CM Pomněnka, Lentilky, MS Odry, DH Oderské chasy, TS Juch, CN Odera, CM Živica, CM Cérky, DFTS Stužky a Věnečky a další.

Frenštátské slavnosti – folklorní festival

KDY: sobota 26. srpna, od 12.30 hodin

KDE: amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm/Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční folklorní festival s mezinárodní účastí souborů ze Slovenska a Číny. Sobotní program zahájí v 12.30 hodin folková skupina Galerie, v 13.30 hodin bude slavnostní zahájení. V doprovodném programu bude Valachiáda, malování keramiky, malování na obličej, pískování. Vystoupením na Horečkách bude předcházet páteční vernisáž výstavy prací základních škol v prostorách frenštátského kulturního domu, která začne v 16.30 hodin. Na sobotu organizátoři zajistili svozový autobus zdarma - odjezdy ze škvárové plochy naproti prodejny Albert ve Frenštátě p. R., časy odjezdů: 12.30, 13.30, a 19.30. Lanovka na Horečkách bude v provozu od 11 do 21 hodin.

Studénecká koštovačka

KDY: sobota 26. srpna, od 14 hodin

KDE: sportovní centrum Zimák, Studénka

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník skvělého jídla, řízených degustací, rukodělných dílniček a zábavného programu nejen pro děti. O kuchařskou show se tentokrát postará VIP kuchař pan Jiří Petermann. Od 18 hodin se návštěvníci mohou těšit na poslechový večer s cimbálovou muzikou.

Bartolomějský večer

KDY: sobota 26. srpna, od 16 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Pouťový víkend v Kopřivnici nabídne v sobotu hudební odpoledne plné zábavy a hudby různých žánrů. V 16 hodin zahájí Ivan Mládek Banjo Band, po něm obsadí koncertní louku v parku Fredy & Krasty, Vesna a R.U.M. Rock Band.