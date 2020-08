Samotáři - Obnovená premiéra po 20 letech v nočním Mini

Kdy: 14. srpna ve 22.00

Kde: Minikino Ostrava, Kostelní 3, Ostrava

Za kolik: 100 Kč

Užít asi opravdovou, českou, filmovou klasiku si budete moci už v pátek večer. Můžete se vydat na Samotáře. Kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky totiž přichází v obnovené premiéře po 20 letech od svého vzniku do kin v digitálně restaurované verzi. Konec 90. let a příběhy mladých lidí ve velkém městě, kteří se snaží praktikovat cosi jako milostný vztah.

Bo kultura jede: Roman Petr v Trojhalí

Kdy: pátek 14. srpna v 16.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 100 Kč

Další z řady koncertů, které patří pod projekt Bo kultura jede se uskuteční v Trojhalí Karolina v pátek 14. srpna. Tentokráte si budete moci užít ostravského písničkáře, kytaristy a autora Romana Petra. Jestli mezi vaše oblíbené hudební žánr patří folk a folkrock, v tom případě je tohle přesně koncert pro vás.

Retrománie

Kdy: pátek 14. srpna v 16.00

Kde: náměstí Ostrava-Jih, ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka

Za kolik: vstup zdarma

Na novém náměstí Ostrava-Jih se budete moci v pátek 14. srpna ponořit do atmosféry 70. let! Potkáte se s hippies - dětmi květin , parádní muzikou a super letní atmosférou. Legendární Rosťa Petřík má připravenu speciální produkci Praskání, sestavenou z českých a světových hitů 70 let. Rychlé dobové účesy na vaší hlavě vytvoří improvizované retro kadeřnictví za symbolickou cenu. Pokud si navíc vezmete i nějaké to stylové oblečení ve stylu hippies, budete tady rozhodně za hvězdy.

Ostravský Chachar 2020

Kdy: 14. srpna od 16.00 až 15.srpna do 20.00

Kde: Hornické Muzeum Landek Park, Pod Landekem 64, Ostrava

Mezinárodní dny cyklistiky v Ostravě jsou tady pro všechny. Mnoho závodů jak pro dospělé, tak pro děti, navíc i závody v noci a nakonec pořádá party. O jsou dva dny plné cyklistiky. Ať už budete fandit a nebo se přidáte a pojedete, bude to určitě víkend plný adrenalinu a dobré nálady. Stačí to jen vyzkoušet.

Dannyho parťáci

Kdy: 14. srpna ve 20.30

Kde : Kynologické hřiště Kunčice

Za kolik: zdarma

Další z řady letních Slezskoostravských filmových pátků je tady. tentokráte se budete bavit na Kynologickém hřišti v Kunčicích. A bude to stát zato, protože vás čeká kultovka Dannyho parťáci.

Lupič Danny Ocean je mužem akce. Ještě neuplynulo ani čtyřiadvacet hodin od chvíle, kdy byl propuštěn z věznice v New Jersey a už plánuje další kšeft. Za jednu noc hodlá Danny spolu s týmem jedenácti specialistů přepadnout najednou hned tři kasina, která ve svých sejfech skrývají sto padesát milionů dolarů. Všechna kasina patří Terrymu Benedictovi, který shodou okolností právě žije s Dannyho bývalou ženou Tess. Je to náhoda nebo motiv? To ví pouze on. V každém případě riskuje nejen svůj život, ale také možnost opět se s Tess sblížit. Pokud se mu jeho takřka neuskutečnitelný plán podaří zrealizovat, potom naopak získá všechno. (Zdroj: ČSFD)



Nikol Ivánková, Kidd Koulák a světové duety v Rybízáku

Kdy: 14. srpna ve 18.30

Kde: Rybízák Frýdek-Místek, Frýdlantská 770, Frýdek-Místek

Za kolik: dobrovolné vstupné

Zpěvačka Nikol Ivánková a její doprovod Kidd Koukal vám v pátek v Rybízáku naservírují porci světových duelů. Stačí se posadit a užít si jejich krásné melodie.

3Bobule

Kdy: 14. srpna ve 21.00 a 16. srpna ve 21.00

Kde: Letní kino Karviná, Na Bělidle, Karviná

Za kolik: 120 Kč

Třetí část kultovní vinařské série si budete moc užít o víkendu hned dvakrát. Film 3bobule totiž bude v Karviné v rámci Českého Filmového léta. Vstupenky zakoupíte v pokladně Letního kina Karviná, která bude otevřena 1,5 hodiny před začátkem projekcí.

Prázdninové jízdy historickými vozidly

Kdy: 15. srpna od 8.00 do 17.30

Kde: Ostrava

Za kolik: dospělí 30 Kč, děti od 6 do 15 let 15 Kč

Projeďte se Ostravou v historických vozech. Dopravní podnik Ostrava pro vás má nachystány hned dvě trasy, které můžete vy i vaše děti vyzkoušet. Projet se můžete buď na trase Poruba, Alšovo nám. - Jižní svahy - Svinov, mosty - Hulváky - Ahepjukova - Husův sad - Most Pionýrů - ZOO a zpět. Nebo můžete vyzkoušet trasu Hulváky - Ahepjukova - Husův sad - Most Pionýrů - ZOO a zpět.

Vlastníci

Kdy: 15. srpna ve 21.30

Kde: Cooltour Ostrava, Černá louka 3188, Ostrava

Za kolik: 50 Kč

Letní kino uprostřed města, i tak může působit letní promítání před multižánrovám centrum Cooltour na Černé louce v Ostravě. Na sobotu 15. sprna je tady nachystán film Vlastníci. Tento film oceněný třemi Českými lvy by mohl bavit i vás. Hvězdné herecké obsazení a mnoha lidem důvěrně známá atmosféra domovních schůzi do režiséra Jiřího Havelky je pro vás připravena v sobotu po setmění.

Bo kultura jede: Fajer + Candle Sauce v Trojhalí

Kdy: 15. srpna v 19.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 100 Kč

Všichni příznivci rockové hudby se mohou těšit hned na dvě kapely na jednom koncertě. Kapely Fajer a Candle Souce to rozjedou na zastřešeném náměstí Trojhalí Karolína. Skupiny se zde představí v rámci projektu Bo kultura jede.

Trhy co se hledají

Kdy: 15. srpna v 9.00

Kde: Havlíčkovo nábřeží, 702 00 Ostrava

Otevření Pěší zóny „Malá Kodaň“ na Havlíčkově nábřeží v Ostravě můžete oslavit třeba návštěvou farmářských trhů (před budovou Hudebního světa). Na trzích se můžete těšit na kvalitní lokální výrobky, farmářské výpěstky a autorskou tvorbu místních designéru. Příjemně letní, sobotní dopoledne na vás čeká v Centru Ostravy, stačí to vyzkoušet.

Den bez palmového oleje v Zoo Ostrava

Kdy: 15. srpna od 11.00 do 16.00

Kde: Zoo Ostrava, Michálkovická 197, Ostrava

Pokud se rozhodnete vyrazit si v sobotu 15. srpna do Ostravské Zoo, budete tady moci zažít Den bez palmového oleje. Během sobotního programu se mimo jiné dozvíte, jak se palma olejná, potažmo palmový olej dotýká právě orangutanů a dalších druhů. V 11 hod. se budete moci zúčastnit komentované prohlídky vedené kolem zvířat, která jsou ve volné přírodě dotčena pěstováním palmy olejné. Během dne vás zde čeká a mnoho dalších zajímavých aktivit.

Blaf zahraje na Střelnici

Kdy: 15. srpna od 19 hodin

Kde: Kulturní a společenské středisko Střelnice Český Těšín

Známá country kapela Blaf bude tuto sobotu koncertovat v Českém Těšíně na Střelnici. Originalita kapely spočívá v tom, že je jediná na světě zpívající country ve slezském nářečí. Koncert začíná v 19 hodin, ale koná se jen za příznivého počasí. Vstupenky jsou k dostání na místě.

Fajna rodina SPOLU

Kdy: 16. srpna od 13.00 do 16.00

Kde: AKORD Ostrava-Zábřeh, Náměstí SNP 1, Ostrava-Zabreh

Akord Ostrava-Zábřeh společně s Kulturním zařízením Ostrava-Jih pro vás připravili 1. ročník akce s názvem Spolu. Organizátoři zvou všechny rodiny s dětmi na hravé odpoledne do Bělského lesa. Cílem akce je být Spolu, zapojit do her nejen děti, ale i dospělé.

Tamala v amfiteátru Divadla loutek

Kdy: 16. srpna v 19.30

Kde: Divadlo loutek Ostrava, Pivovarská 15, Ostrava

V kapele Tamala se sešli tři známí ostravští muzikanti Lukáš Hradil, Tomáš Rossi a Honza Drozd se zpěvačkou Pavlou Gajdošíkovou. Kapela dává hlasitě najevo, že zřejmě nejde jen o jednorázový projekt, ale o formaci, s níž je třeba do budoucna počítat. Chcete zjisti jak jim to ladí? V tom případě se v neděli 16. srpna vydejte do amfiteátru Divadla loutek v Ostravě a poslechněte si tady koncert skupiny Tamala.