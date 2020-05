DJské duo MALALATA připraví Daytime party

Kdy: sobota 23. května od 18 hodin

Kde: Dvorana v Kampus Palace, Ostrava

Za kolik: není určeno

Dva DJové, kteří vystupují společně pod pseudonymem MALALATA slibují dle jejich slov akci, kterou jen tak nezažijete. A především v omezeném režimu, kdy se většina kulturních akcí ruší nebo přesouvá. Ve Dvoraně v Kampus Palace na Smetanově náměstí proběhne akce v sobotu 23. května od 18 do 22 hodin. Všichni příchozí se mohou těšit na celé čtyři hodiny hudby různých žánrů, které však proběhnou se přísných podmínek, co nejsou výjimkou ani pro tuto open-air událost. Akce bude tedy koncipovaná pro 100 účastníků, aby se dostálo požadavkům uvolňovacích opatření.



Kdo jsou vlastně slovenští DJové s tajemným názvem MALALATA? MALALATA je především už 12 let synonymem pro jedinečnou fúzi balkan beats, gypsy music, reggae a world music. Každé vystoupení tohoto DJského dua je nespoutanou show plnou nakažlivé energie a 100% nasazení. Pod jejich taktovkou pulzovaly nejen kluby po celé Evropě, ale i vzdálené Japonsko a Mexiko. Duo předvedlo svou show i na festivalech Pohoda, Grape, Uprising či na jednom pódiu s esy jako Parov Stelar, Goran Bregović, Shantel a Fanfare Ciocarlia. Tato spolupráce s nejvybranějšími jmény taneční scény už mluví sama za sebe.

Organizátoři akce kladou návštěvníkům na srdce, aby na akci přišli s rouškou a aktivně ji využívali; vstup bez roušky nebude povolen. Zároveň bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy při tanci i stání ve frontách; netýká se členů rodiny či jedné domácnosti. U vstupu, na baru, toaletách i na dalších místech prostranství budou rozmístěny antibakteriální gely, které bude doporučeno používat.

Organizátoři srdečně zvou na akci, která má být příjemným zpestřením těchto poměrně stereotypních dní a zároveň snad i pomalým otevíráním sezóny, která sice neslibuje mnohatisícové davy na festivalech, ale tím více stmelenou a komorní atmosféru v alternativním prostředí.

Den obce Janovice - online



Kdy: pátek 22. května v 19.00

Kde: FB obce Janovice

Za kolik: zdarma



Obec Janovice i letos oslaví svůj den. Poprvé v ČR budou tyto oslavy probíhat online. V pátek na Facebooku a webových stránkách obce zažijete něco, co tady ještě nebylo - online stream Janovického Dne obce. Můžete se těšit na skvělá hudební vystoupení, zajímavé rozhovory, talkshow, recepty na skvělé dobroty a další překvapení. Mezi hosty budou Pavel Kubina, skupina Poetika, Zdeněk Nytra, finalisté loňského Janovického talentu, skupina Minami a další.

Halda v Hrabůvce – komentovaná prohlídka

Kdy: sobota 23. května ve 14.30 a 16.30

Kde: Ostrava Hrabůvka, sraz ulice Šídlovecká

Za kolik: 80,- pro dospělé, 60,- pro seniory, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Poznejte historii a přírodu haldy v Hrabůvce a ocitněte se ve zcela jiném světě - na střeše města. Čeká na vás, z ptačí perspektivy Hrabůvku, Zábřeh či dýmající Novou Huť a poznáte i historii tohoto místa. Vycházkou Vás netradičně provede přírodovědec Jan Lenart z OvaTrip spolu s historikem Tomášem Majlišem. Sraz účastníků v sobotu 23. května 2020 ve 14:30 a 16:30 na začátku ulice Šídlovecká hned pod zastávkou MHD Benzina, parkování přímo v ulici.





Májová



Kdy: sobota 23. května od 14.00

Kde: Jarošův statek, Panská 229, Studénka

Za kolik: 80,- dospělí, 40,- děti



Všechny děti, rodiče, milovníci zvířat a farmaření si mohou užít akci „Májová“ na Jarošově statku ve Studénce. Děti si budou moci vyzkoušet péči o zvířátka jako skuteční farmáři a svézt se na koni a ponících. Všichni se mohou vydat na relaxační procházku do zahrady sousedícího zámku. Zájemci o návštěvu Jarošova statku si mohou rezervovat své místo na Májovou na telefonních číslech 732 828 998 nebo 732 533 769.

Autokino - Ženská na vrcholu

Kdy: neděle 24. května ve 20.00

Kde: festivalová plocha, areál Dolní Vítkovice

Za kolik: cena za auto 390,-

Kino pod otevřeným nebem s velkou LED obrazovkou přímo z pohodlí vašeho vozu? Dolní Vítkovice přichází s prvním autokinem v Ostravě! Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí.