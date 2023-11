Jak si užít nastávající víkend? Na Karvinsku můžete přijít na lampiónový průvod, vyprávění indiánské babičky či na baviče Zdeňka Izera. Další akce se ale konají všude po kraji, více v Tipech Deníku.

Oslava Dne válečných veteránů. | Video: Deník/Radek Cihla

KARVINSKO

Lampiónový průvod s Martinem na bílém koni

KDY: sobota 11. listopadu, 16.30 hodin

KDE: Karviná, sraz na louce pod zámkem v parku B. Němcové, poté průvod na Lodičky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na ohnivou show, rytířské klání a opékání párků. S sebou: lampion, svítidlo, párky.

Zdeněk Izer v Bohumíně

KDY: pátek 10. listopadu v 19 hod.

KDE: kinosál K3 Bohumín

ZA KOLIK: 280 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pořad „Vyndavací, zas tam dací“ Zdeňka Izera, komika a baviče s neotřelým humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.

V Petřvaldu se představí ochotníci z regionu



KDY: pátek 10. a sobota 11. listopadu



KDE: KD Petřvald



ZA KOLIK: zdarma



PROČ PŘIJÍT: XV. ročník tradiční přehlídky amatérských divadelních souborů nazvané Víkend s amatéry začíná v pátek 10. listopadu v 16 hodin pohádkou o Koblížkovi, kterou zahraje Divadélko ŠAMŠULA z Petrovic u Karviné. Po něm se v 17.30 hodin představí divadelní soubor BOBAN z Bohumína, který zahraje hru S tvojí dcerou ne. Od 20.15 hodin zahraje Divadlo DEVÍTKA Ostrava představení Manželské vraždění. V sobotu v půl druhé odpoledne se představí divadelní soubor ŠTRONZO z Frýdku-Místku a zahraje pohádku Zlobivé ponožky. Po 15. hodiny se na jevišti objeví herci Příležitostného ochotnického souboru při DDM Rychvald a zahrají představení Líbáš zas jako ďas (15.15 h.). V 17.30 se představí karvinský divadelní soubor K.V.A.S. s hrou Ve státním zájmu. Přehlídku zakončí ve 20 hodin představení Divadelní ochotnického spolku Propadlo z Václavovic s hrou Zážitkové dárky.

Vyprávění indiánské babičky

KDY: neděle 12. listopadu, 16 hodin

KDE: Městský dům kultury Karviná

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Příběh indiánského chlapce Mato Tope z kmene Siouxů, který má sílu a odvahu čtyř medvědů a je odhodlán bránit svůj kmen před Vraními indiány, zloději koní. Chrání a ctí totiž svou posvátnou zemi, jejíž srdce tluče v rytmu bubnů a dech je větrem. Kde vše živé i neživé promlouvá stejným jazykem ducha. Kde voda je čistá, obloha modrá a kde hvězdy zpívají svoji píseň. Účinkuje: Těšínské divadlo, Loutková scéna Bajka.

Den válečných veteránů v Těšíně

KDY: sobota 11. listopadu

KDE: Historická budova, Hlavní třída, Český Těšín

ZA KOLIK: 120 Kč, cena vlčího máku 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: U příležitosti konce první světové války se celosvětově slaví 11. listopadu Den válečných veteránů.Symbolem svátku se stal vlčí mák. Po celý měsíc listopad bude možno v Historické budově vyrábět nebo zakoupit květy vlčího máku. Zakoupením květu přispějete na přímou pomoc veteránům a dalším bojovníkům za svobodu prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Svatomartinské husí hody na Skalce

KDY: sobota 11. a neděle 12. listopadu

KDE: Mosty u Jablunkova, chata Skalka

PROČ PŘIJÍT: Husí hody v kouzelném prostředí Beskyd.

Joker´s IV křtí album

KDY: sobota 11. listopadu, 19 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 190 Kč předprodej/ 250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Hard-rocková parta Joker´s IV a jejich křest nového alba Pink Wolrd v domácím frýdecko-místeckém klubu STOUN. Speciální host večera Acoustica.

Uspáváme broučky + lampionový průvod Faunaparkem pro nejmenší

KDY: neděle 12. listopadu, 15 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Faunapark

ZA KOLIK: 100 Kč, rodinné 300 Kč (rodiče a 1-3 děti), děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vyrobíme si lampiony. Po setmění v cca 16:30 lampionový průvod kolem Faunaparku. Uložíme broučky k zimnímu spánku.

Hukvaldský potlach

KDY: sobota 11. listopadu, 14-23 hodin

KDE: spolek Hukvaldský potlach, Hukvaldy

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Příznivci folkové hudby se již určitě těší na přehlídku moravských folkových a bluegrassových kapel + hosta. Zahrají kapely Sladíme, Teatet, BG Styl, sourozenci Novorkovi , VeHiBa a skupina Nezmaři.

OSTRAVSKO

Slavnost a průvod Svatého Martina v Ostravě

KDY: sobota 11. listopadu od 11 do 21 hodin

KDE: Vila Hanse Ulricha, Sokolská třída 175/2

PROČ PŘIJÍT: Slavnost svatého Martina se letos poprvé uskuteční ve Vile Hanse Ulricha a v jejím okolí. Bohatý program začíná už v 11 hodin dopoledne a zakončí ho koncert v Klubu Parník. Největším lákadlem pro rodiny s dětmi bude světelný průvod v čele s Martinem na bílém koni a jeho gardou, bubeníky, šermíři a vojáky s loučemi. Start průvodu je v 16:30 na Masarykově náměstí a povede po Poštovní a Matiční ulici směrem k Vile Hanse Ulricha. Děti si mohou přinést vlastní lampionky a lucerny. Možnost zakoupení bude i na Masarykově náměstí.

V okolí Vily Hanse Ulricha (sídlo klubu Parník) bude připraven dobový jarmark s pochutinami a tematickými specialitami jako husí játra, koláče, svatomartinské rohlíky, domácí chleby, sýry, pirohy, samozřejmě i pivní speciály a další. Představí se například dobová řemesla s dílnami pro děti, Historický šerm Viator, zbrojnice a vojenské ležení. V Klubu Parník budou společně se slavnostním otevřením v 11 hodin a následnou degustací mladých vín probíhat i husí hody za doprovodu cimbálové muziky Radegast.

Baník hostí Spartu, fanouškům nabídne husu

KDY: sobota 12. listopadu od 15 hodin

KDE: Městský stadion Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 200 až 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Baník v neděli hostí Spartu. A pro své fanoušky chystá ještě větší Food zónu, než byla ta před utkáním s Jabloncem. Slibuje před utkáním a v průběhu přestávky ještě rozmanitější výběr. Také proto, že duel se Spartou se bude hrát o Svatomartinském víkendu, bude v nabídce nově například trhané husí stehno se zelím a knedlíkem. Před utkáním se Spartou se bude do skla čepovat znovu a pozor, vzhledem k jinému dispozičnímu řešení Food zóny bude možné točit pivo do skla před utkáním po celou dobu, tedy až do zahájení zápasu! Hospoda ve Food zóně v rámci utkání se Spartou bude mít rozšířenou kapacitu a bude posílena o další výčepy! A ani tentokrát nebudou chybět velmi atraktivní hosté.

Kreativ v Ostravě

KDY: pátek 10. a sobota 11. listopadu

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: jednodenní vstupné na místě 90 Kč, zvýhodněné 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstavy Kreativ se pravidelně účastní přes 100 vystavovatelů, kteří představují pestrou škálu materiálů ke tvoření a také to nejlepší ze své tvorby. Na výstavě budou probíhat různé workshopy a dílničky pro děti i dospělé. Bude se malovat, drátkovat, háčkovat, šít, vyrábět dekorace, mandaly, mýdla, zdobit keramika… Kreativ nabízí široký sortiment materiálů a pomůcek určeného ke tvoření jako jsou korálky, komponenty, látky, příze, kamínky, polymerové hmoty, suroviny pro výrobu svíček, floristický materiál aj. Nechybí šicí stroje, vyšívací stroje, umělecké hobby štětce, fixy, razítka a mnoho dalšího.

NOVOJIČÍNSKO

Jazz klub & Ruchadze Band Amsterdam Beyond

KDY: pátek 10. listopadu

KDE: Stará pošta, Nový Jičín

ZA KOLIK: 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pokud máte rádi bezprostřednost, výbušnost a kreativitu a chcete-li se alespoň na chvíli odpoutat od svých denních starostí a stát se svědky mimořádného hudebního dobrodružství, pak neváhejte a přijďte na koncert tohoto výjimečného tělesa.

Svatováclavský hudební festival - Biblické písně

KDY: neděle 12. listopadu od 17 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 Kč / student, senior, ZTP 150 Kč / do 15 let vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Svatováclavského hudebního festivalu zazní písně Farkase, Bacha, Albinoniho a Dvořáka v podání Stadlerova klarinetového kvarteta a sólisty Martina Gurbaľa.

Předmartinské odpoledne a příjezd svatého Martina

KDY: pátek 10. listopadu, od 12 hodin, sobota 11. listopadu od 8

KDE: náměstí Míru, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek se na náměstí uskuteční již tradiční odpoledne před Martinským trhem. Na náměstí postupně od 14.30 hodin vystoupí kapely HTK Band, Klika NJ Blues a FRE/E/ROCK. V 17 hodin bude vyhodnocení soutěže o nejlepší vařonku. Na parkovišti u kostela sv. Martina se od 16 do 23 uskuteční Martinská párty s DJ’s, projekcí a světelnou show. V sobotu už v 8 hodin začne na náměstí Martinský trh. Od 9 hodiny bude hrát dobová kapela Calata, v 10 hodin přijede svatý Martin se svou družinou a dojde i na vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší recepturu na svatomartinskou husu. V 11 hodin zahraje moderní cimbálová muzika Poštár, od 14 hodin vystoupí skupina Navalentym.

Koncert Lašského dechového orchestru

KDY: sobota 11. listopadu, od 16 hodin

KDE: kulturní dům, Příbor

ZA KOLIK: 100 Kč / děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Podzimní koncert Lašského dechového orchestru, na kterém si účastníci připomenou 50. výročí Dechového orchestru mladých Příbor.

OPAVSKO

KUPE nabídne klubový večer i hudbu

KDY: pátek 10. a sobota 11. listopadu

KDE: kulturní centrum KUPE, Opava

PROČ PŘIJÍT: V pátek se v 18 hodin sejdou zájemci o klubový večer. Aktuálním tématem Recept na radost je provede dobře známý Evžen Trupar s doprovodem opavské kapely lékařů s názvem Praktik People. Sobota bude rovněž od 18 hodin ve znamení jazzu, který přítomným dopřeje opavsko - ostravský jazzband Jazz na hraně. Zahraje jim skladby, proslavené Dajngem Reinhardtem, Rosenberg Triem, i Ellou Fitzgerald a dalšími jazzovými ikonami.

Vinobraní s husími hody

KDY: pátek 10. listopadu od 19 hodin

KDE: kulturní dům Chuchelná

ZA KOLIK:120 korun

PROČ PŘIJÍT: Gurmáni, kteří se na akci dostaví, si pochutnají na husích specialitách šéfkuchaře a zapít je mohou hned několika druhy bílých, růžových nebo červených vín. K tanci i poslechu jim bude vyhrávat skupina Unico.

Na hody Hvozdnickým expresem

KDY: sobota 11. listopadu v 9.30 hodin

KDE: železniční stanice Opava - východ

PROČ PŘIJÍT: Se svými pasažéry vyjede na trať do Svobodných Heřmanic zvláštní vlak, příznačně nazvaný Svatomartinský hvozdnický expres. Po dojezdu budou pro cestující připraveny pravé a nefalšované Svatomartinské hody se vším, co k nim patří.

Skotské tance se vším všudy

KDY: sobota11. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna Háj ve Slezsku - Smolkov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Skupina The Kilts při TJ Sokol Smolkov pořádá Skotské tance. V našich končinách nezvyklý taneční styl bude umocněný i příslušným oblečením a jeho nositelé, kteří se dostaví oblečeni ve skotském duchu, dostanou za odměnu drink zdarma.

BRUNTÁLSKO

Svatomartinská pouť v Krnově

KDY: neděle 12. listopadu od 10 hodin

KDE: v kostele sv. Martina, Krnov

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Svatomartinská pouť v Krnově začíná v 10.00 hodin ve farním kostele dne 12. 11. 2023 mší svatou s hudebním doprovodem chrámového sboru a jeho hosty pod vedením Václava Mičky, kteří provedou skladbu Missa Sancti Joanis de Deo od Josefa Haydna. Svatý Martin na bílém koni se dostaví ke kostelu v 11.00 hod. Tradičně potěší místní děti a všechny přítomné příběhem o tom, jak ze soucitu věnoval chudému žebrákovi svůj vojenský plášť. Pro všechny účastníky je připraveno také malé pohoštění, ke kterému tentokrát zveme ke vchodu do farní budovy. Kromě perníčků a čaje na zahřátí se bude rozlévat také svatomartinské víno.

Country bál v Krnově

KDY: sobota 11. listopadu od 19 hodin

KDE: SVČ KRNOV, Dobrovského 281/16

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Půjde o tradiční country bál s kapelou Wagon. Těšit se můžete na výuku country tanců, soutěže, tombolu a chybět nebude ani občerstvení.