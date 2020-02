Výstava Safari začne v sobotu v Avionu

Výstava Safari bude v prostorách Avion Shopping Parku Ostrava ke zhlédnutí v otevíracích hodinách od 15. února do 8. března. Vstup je zdarma. V průběhu zahajovacího víkendu 15. a 16. února nabídne Avion ve spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TUO návštěvníkům komentované prohlídky výstavou. Navíc každou sobotu budou pro dětské návštěvníky připraveny zábavné workshopy, kde si mohou vytvořit vlastní domácí zvířátko nebo se poučit o recyklaci. Workshopy se budou konat vždy od 12 do 18 hodin. Více o projektu Safari v Avionu na ostrava.avion.cz.

Speciální prohlídka pro zamilované v ZOO

Kdy: v sobotu 15. února od 11 hodin

Kde: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Za kolik: 80 korun



Netradiční oslavu svátku zamilovaných je možné prožít v Zoologické zahradě Ostrava, která nabízí speciální akci pro všechny páry. Zájemci se mohou v sobotu těšit na speciální komentovanou prohlídku (začátek v 11 hodin) zaměřenou na partnerské soužití zvířat, namlouvací praktiky a sexuální chování. U expozice s domácími zvířaty pak budou probíhat valentýnské aktivity (od 11 do 15 hodin), které připravili pracovníci Střediska volného času Ostrava. Všechny zamilované dvojice, které dorazí, navíc zaplatí vstup pouze za jednoho. V únoru je ostravská zoologická zahrada otevřena od 9 do 17 hodin, pokladny a pavilony se zavírají o hodinu dříve. Stále platí mimosezónní zlevněné vstupné.





Běžci o víkendu uctí kamaráda

Kdy: sobota 15. února od 10 hodin

Kde: start od Třebovického mlýna, Ostrava



František Ohera, coby vyhlášená persona ostravského běžeckého života 80. let minulého století, má nejenom po sobě pojmenovaný okruh u planetária mezi Porubou a Krásným Polem, ale i memoriál v Ostravě-Třebovicích. Maraton se poběží na jeho počest už pošestnácté a půlmaraton pojedenácté! A to v sobotu 15. února od 10 hodin od Třebovického mlýna, zázemí a registrace jsou v blízké Chachárkově hospůdce Labyrint. Na maratonce čekají po osmi kolech originální pamětní medaile, polévka a pivo. Běžet se dá ovšem i nesoutěžní čtvrtmaraton na dva okruhy.

Avízo bazar

Kdy: neděle 16. února od 8 do 12 hodin

Kde: Výstaviště Černá louka (Pavilon A)

Za kolik: dospělí 30 korun, osoby se ZTP 15 korun, děti do 15 let zdarma



Prodejní akce dětského a kojeneckého zboží, sportovního vybavení, kočárků, sedaček, hraček a knížek se uskuteční v neděli 16. února od 8 do 12 hodin v pavilonu A ostravského výstaviště Černá louka. Součástí akce bude rovněž zábavný program pro děti, včetně tomboly o ceny. Další termíny Avízo bazaru v roce 2020: 15. března, 17. května, 14. června, 6. září, 18. října a 8. listopadu. Dospělí platí vstupné 30 korun, osoby se ZTP 15 korun a děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Vojta a strašidla

Kdy: neděle 16. února od 10 hodin

Kde: Kulturní dům K-TRIO Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1439/4

Za kolik: vstupné je 60 korun

Pohádku Vojta a strašidla o velké odvaze, hodných strašidlech a o tom, že ne vše, co se děsné jeví, musí hrůzu nahánět, uvede v neděli 16. února od 10 hodin Kulturní dům K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce. Námět, scénář, režie a hudba: Josef Horák a Michal Hnátek. Prodejní místa KD K-TRIO: pondělí pátek 8 až 19 hodin (přestávka 11.30 až 12 a 14.15 až 14.45), sobota 8 až 12 hodin. Komorní klub: pondělí, úterý, čtvrtek 8 až 14 hodin.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Kdy: neděle 16. února od 10 hodin, druhé představení je od 15 hodin

Kde: Divadlo loutek Ostrava

Za kolik: vstupné je 100 korun



Klasickou pohádku o trojici chlapíků nebývalých schopností nabízí v neděli 16. února dětským divákům Divadlo loutek Ostrava. První se umí natahovat, druhý rozšiřovat, třetí vidí náramně daleko a má tak ostrý zrak, že jím dokáže i nejtvrdší skálu rozbít. Tihle tři pohádkoví kumpáni se rozhodli pomoci mladému princi, který se po uši zamiloval do obrazu krásné dívky. Aby ji získal, musí sebrat odvahu a podniknout nebezpečnou cestu za svou vyvolenou, již drží ve svém železném hradě černý král. Díky třem kouzelným přátelům se mu to určitě podaří. Ten, kdo něco moc chce a udělá pro to všecko,co je v jeho silách, si totiž zaslouží odměnu.

Ivo Viktorin Trio & HAMBO

Kdy: v sobotu 15. února od 19 hodin

Kde: klub Parník, Ostrava

Za kolik: 200 Kč



Zakladatel folkové skupiny AG Flek a zvukový mistr Ivo Viktorin představuje jedinečný hudební projekt, který je vystavěn na autorských skladbách, originálních melodiích, bohaté harmonii, zajímavých aranžích a citlivém doprovodu v minimálním obsazení. Hudební trio dále doplňuje světový hráč na dobro a lapsteel Luboš Novotný a univerzální a všestranný kytarista a baskytarista Radek Hlávka, který s Lubošem Novotným působí v aktuální sestavě Druhé Trávy Roberta Křesťana.

KARVINSKO

Africké trhy v Českém Těšíně

kdy: sobota 15. února, 10 – 16 hodin

kde: Český Těšín, KaSS Střelnice

Vstup: zdarma

Čerstvý ananas, mango, avokádo a spousta dalších tropických dobrot v zimě? Ano, na Afrických trzích je to možné. Do Českého Těšína dorazí v sobotu 15. února a vybírat bude možné z čerstvého a sušeného ovoce, kávy, kakaa z Ugandy, koření ze Zanzibaru, a také lisovaných šťáv nebo grilovaných specialit. Akci připravila společnost Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který z Afriky dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci. Víc informací najdete na webu africketrhy.cz.

Plavci zahrají v Country clubu

kdy: pátek 14. února, 19 hodin

kde: Těrlicko, Country club

Vstup: 200 korun na místě



Legendární česká kapela Rangers-Plavci zahraje v Country Clubu v Těrlicku.

Orlovský masopust

kdy: sobota 15. února, 12 hodin

kde: Orlová, před domem kultury

Vstup: Zdarma



Třetí Orlovský masopust se koná v sobotu 15. února. Sraz v maskách je ve 12 hodin před DKMO. Na účastníky čeká spousta soutěží a zábavy. Chybět nebude ani soutěž o „nejmasopustovější“ masku. Vstup je zdarma . Večer se v estrádním sále DKMO se od 18 hodin koná masopustní veselice. Vstupenky za 290 kor

OPAVSKO

O rybáři a jeho ženě

Kdy: v neděli 16. února od 14 a 16.30 hodin

Kde: Slezské divadlo, Opava

Mezi opavské děti přijedou herci šumperského divadla a přivezou jim známou pohádku o chamtivé rybářce. Námět zpracoval Jan Werich a autorsky ho upravil režisér Michal Przebinda. Příběh manželské dvojice, jejichž rostoucí bohatství má zejména u rybářky negativní vliv na její charakter, vytváří řadu humorných situací na dobře známé téma lidské závisti. Představení doplňují písničky.





Charitativní ples

Kdy: v sobotu 15. února od 19 hodin

Kde: Kulturní dům OpavaVýtěžek v pořadí už pátého ročníku Charitativního plesu bude určený nemocné Klárce. Přítomným zahraje ve velkém sále pro radost z poslechu i tance skupina Nafestband, lapela Poetika, svou show předvede bubenický orchestr Boris a v programu nebudou chybět ani ukázky tanců nebo oblíbená tombola. Průvodci plesem budou moderátoři Rádia Orion.

Písně pro zamilované

Kdy: v neděli 16. února od 17 hodin

Kde: Kinosál Štěpánkovice

Za kolik: 350 Kč

Akustický koncert, nazvaný S láskou, věnuje popový i rockový zpěvák Petr Kolář všem nejenom štěpánkovickým zamilovaným. Nabídne jim v něm písničky plné citů, například Ještě že tě lásko mám a řadu dalších, neméně sugestivních. K jeho vystoupení se připojí i místní dětský sbor základní školy Štěpánek.



Jen si tak od srdce zaplesat

Kdy: víkend 15. a 16. 2.

Kde: obce na OpavskuPlesová sezona zavítá v sobotu od 20 hodin opět do řady obcí. Sál kulturního domu v Uhlířově zaplní účastníci maškarního disco plesu a vítkovská SVČ pořádá Reprezentační ples v kulturním domě. Kulturní dům v Dobroslavicích nabídne Hasičský ples a v kulturním domě Čermné ve Slezsku se návštěvníci pobaví na Obecním plese. Hněvošický Maškarní ples bude mít svůj děj v obecním sále a Chovatelský ples bude v kulturním domě v Hati i v píšťském Kulturním centru. Chvalíkovický Discoples se uskuteční v Sokolovně a litultovický Sportovní ples v kulturním domě. Plesové masky ovládnou tělocvičnu ZŠ v Pusté Polomi a slavkovští sportovci nabídnou svůj ples veřejnosti v kulturním domě. Nedělní plesová nálada ovládne děti od 15 hodin v kulturním domě Bohuslavice na Dětském plese a Maškarní bál začíná od 15 hodin i v kulturním domě Chuchelná. Medvěda provedou v sobotu od 8.30 hodin Hájem ve Slezsku, od 8 hodin Litultovicemi a od 8.30 hodin Mladeckem.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Masopust ovládne náměstí

Kdy: sobota 15. února od 8 do 14 hodin

Kde: náměstí Svobody ve Frýdku-Místku

Za kolik: zdarma

Masopustnímu veselí bude v sobotu 15. února od 8 do 14 hodin patřit náměstí Svobody ve Frýdku-Místku. Tradiční akci opět obohatí průvod masek. Chybět nebudou ani tematické soutěže, divadélka pro děti a masopustní tradice, mezi které patří souzení kozla a vynášení prasátka. K pobavení přispějí také kejklíři a komedianti. O hudební kulisu se postará nejen flašinetář, ale i masopustní kapela. Pořadatelé nezapomenou ani na dostatečný výběr dobrého jídla a pití. Prodejci budou například lákat na zabijačkové dobroty.





Valentýnské plavání pro páry při svíčkách

Kdy: sobota 15. února od 20 do 23 hodin

Kde: Aquapark Olešná ve Frýdku-Místku

Za kolik: 180 korun za 90 minut na osobu



Aquapark Olešná ve Frýdku-Místku přichystal na sobotu 15. února oblíbenou akci pro zamilované páry. Valentýnské plavání při svitu plápolajících svíček si budou moci užívat od 20 do 23 hodin. Vstupenka na tento romantický zážitek vyjde jednotlivce na 180 korun.

Děti se pobaví na karnevalu

Kdy: sobota 15. února od 15 hodin

Kde: restaurace U Toflů v Janovicích

Za kolik: 30 korun, děti v maskách - zdarma

Sbor dobrovolných hasičů pořádá ve spolupráci s TJ Sokol Bystré tradiční karneval pro děti, který se koná v sobotu 15. února od 15 hodin v restauraci U Toflů v Janovicích. Děti i rodiče se mohou těšit na tanec, zábavu a soutěže o ceny. Dospělí za vstupenku zaplatí 30 korun, děti v maskách mají vstup zdarma. Vstupenky je možné rezervovat na telefonním čísle 731 739 958.





Dětem udělá radost Vojta se strašidly

Kdy: neděle 16. února od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun



Divadlo Elf uvede v neděli 16. února na prknech Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku pohádku s názvem Vojta a strašidla. Pohádka o velké odvaze a hodných strašidlech, která je vhodná pro děti od tří let, začne ve tři hodiny odpoledne. Vstupenky vyjdou na sedmdesát korun.

NOVOJIČÍNSKO

Galerka nebude jenom pro psy

Kdy: v pátek 14. února

Kde: Nový Jičín, Klub Galerka

Za kolik: 80 Kč na místě

Novojičínský Klub Galerka hostí v pátek rave-rockovou kapelu 4Dogs z Valašského Meziříčí, která loni oslavila 10 let existence. Pětičlenná partička na svých stránkách uvádí, že na první koncert v roce 2009 přišli pouze psi, odtud název. Další roky ale byly mnohem úspěšnější. V roce 2013 skupina vydává debutové album The Pause, které se umístí se jako první v prvním kole Skutečné ligy, kterého se zúčastní přes 200 kapel, dostanou se do finále Boomcupu a jsou 6 tydnů v hitparádě rádia Wave. Rok nato jsou 4 Dogs první v soutěži Rockové Hranice, díky podpoře fanoušků vyhrávají finálové kolo Startéru a hrají na festivalu v rumunském Banátu. V roce 2016 vydávají album The Break a loni jim vyšlo album Under Dog. Koncert začíná v 20.00 hodin.



Masopustní průvod dojde na náměstí

Kdy: v sobotu 15. února

Kde: Štramberk, centrum města

Za kolik: zdarma



Patrně první letošní masopustní průvod na Novojičínsku bude k vidění v sobotu 15. února ve Štramberku. Všechno začne v 13.00 hodin u tělocvičny, kde je sraz. Odtud vyrazí masopustní průvod na náměstí, kde kromě masopustního jarmarku, bude k vidění lidová veselice. V 14.00 hodin začne hrát cimbálová muzika Slanina, hodinu nato se masopustní průvod projde po náměstí, v 15.30 hodin vystoupí taneční soubor Pod věží.

Oderská chasa zve na bál

Kdy: sobota 15. února

Kde: Odry, Dělnický dům

Za kolik: 280 Kč na místě

Milovíci lidové muziky si přijdou na své. V sobotu 15. února se koná v Dělnickém dome v Odrách Bál Oderské chasy. Kulturní program bude opravdu pestrý - od 19 hodin vystoupí CM Odera, CM Cerky, Oderští mužáci, Mateřídúšky, Lentilky Mankovice a malá DH Luha. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, větší večeři bude možno zakoupit na místě. Výdělek akce bude využit na podporu lidové kultury oderského regionu a co víc - krojované hosty plesu odměna nemine!



Pouť je zasvěcena Valentýnovi

Kdy: neděle 16. února

Kde: Příbor, prostranství okolo kostela sv. Valentýna a sokolovny Příbor

Za kolik: zdarma



Město Příbor a Technické služby města Příbora zvou na Veselení a mši o pouti sv. Valentýna. Celou neděli 16. února bude ve městě probíhat zajímavý program – Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda tradičně otevře dílnu, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet používání tradičních rukodělných výrobků. Od 10.45 hodin bude možnost prohlídky kostela sv. Valentina, ve 13 hodin se v piaristickém klášteře představí pěvecký sbor Valentin. A pro zájemce o komentované prohlídky památek města je sraz v 11 hodin u turistického informačního centra. Okolí kostela bude patřit dobovému koloritu, který dotvoří potulní muzikanti, komedianti a řemeslníci. Návštěvníci také zažijí pravou moravskou zabijačku, nebudou chybět písničky, pouliční divadélko, soutěže nebo historický dřevěný kolotoč. Program začíná v 9 hodin.