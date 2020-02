Hrajeme pro děti: Zábava na plný plyš!

Kdy: sobota 22. února od 14.30 hodin

Kde: Klub Atlantik, Ostrava

Za kolik: vstupné je 80 korun bez možnosti rezervace v infocentrech

Ahoj, děti! Už se vám stalo, že se vám nelíbil konec pohádky? Tramtadadá! Teď máte možnost všechno…no, skoro všechno změnit. Vy samy se stanete vypravěči a tak trochu i režiséry. Princezny a draci budou pískat, jak vy skáčete. Nebo teda naopak? Spolu vytvoříme úplně nové pohádkové dějiny! Zažijte s Blahorodí odpoledne jako z pohádky, zveme i vás! Akce se uskuteční v sobotu 22. února od 14.30 hodin v ostravském Klubu Atlantik. (lap)





OCHO – audio-video-performance festival 2020

Kdy: sobota 22. února od 17.17 hodin

Kde: Na Fráni Šrámka 5, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Za kolik: v předprodeji stojí vstupenky 150 korun, v místě akce 220 korun

Tento festival propojuje média umělecké, režisérské, hudební, divadelní a performativní sféry. Cílem je tak představit mnohé přístupy ke hře světla, zvuku a dalších dimenzí našich vjemů. Performeři z UK, Česka i jiných lokací divákům představí prostor plný vjemů a smyslového opojení. Vše v umělecko-kreativním prostoru industriální haly Na Fráni Šrámka 5 v Ostravě. Představí se zde Audio Video Bass, britské uskupení čtyř performerů Cannibal Skin, maďarští experimentátoři Rovar17 a Xpldnglke, slovenští Vlado Hroš a Jakub Růžinský, čeští Kaching, Octopus Field, Radim Schaumann, Úsměvy a šlehy a Zagor a další. (lap)

2. ročník přehlídky modelářských aktivit

Kdy: sobota 22. a neděle 23. února

Kde: ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh

Za kolik: neuvedeno

Těšit se můžete jak na modely statické (papírové a plastikové modely aut, bojové techniky nebo nejrůznějších staveb), tak modely funkční (modely dálkově řízené – terénní auta, vojenská technika, ale i lodě). Chybět nebude ani modelová železnice různých měřítek, novinkou pak bude ukázka Lego železnice. Pro děti budou připraveny herní zony a workshop, kde si budou moci sestavit jednoduchý papírový model. Nebude chybět ani možnost malého občerstvení, které bude zajišťovat pojízdná kavárna Mental Café. Výstava proběhne v prostorách ZŠ Jugoslávská 23 (vchod přes hřiště do tělocvičny) o víkendu 22. a 23.února 2020 (v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin). (lap)

Honza Hrubý Trio v Parníku

Kdy: sobota 22. února od 19 hodin

Kde: Klub Parník, Ostrava

Za kolik: vstupenka stojí 250 korun, v prodeji bez možnosti rezervace v infocentrech

Honza Hrubý se tentokráte představí v akustickém triu se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem a fenomenálním hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym. Matador českého bigbítu odehraje průřez svou bohatou kariérou − mišíkovky, mertovky, instrumentálky… anebo třeba irské balady v uhrančivém podání Barryho či autorské písně Fencla. Barevný koncert plný překvapení a nestárnoucích písní (Večernice, Špejchar, Funebráci, Astrolog, Scarborough) je provázaný smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád tak trochu klukem… (lap)

Stříháš, lepíš, fotíš − workshop pro rodiny s dětmi

Kdy: neděle 23. února od 10 do 12 hodin

Kde: Galerie Plato, Ostrava

Za kolik: doporučené vstupné je 30 korun (nutná rezervace na info@plato-ostrava.cz)

Fotografický workshop s umělcem Imrichem Veberem se uskuteční v neděli 23. února od 10 do 12 hodin v ostravské Galerii Plato. Imrich Veber je vizuální umělec žijící v Opavě. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě a Katedru dějin umění v Olomouci. V současné době uskutečňuje doktorandské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a je asistentem v Ateliéru výtvarné fotografie Michala Kalhouse na Fakultě umění Ostravské univerzity. Organizátoři upozorňují, že workshop je vhodný pro děti ve věku od 5 let. (lap)

Vyrob si svou loutku − rodinná loutkářská dílna

Kdy: neděle 23. února od 10 hodin (délka trvání dílny je 140 minut)

Kde: Divadlo loutek Ostrava

Za kolik: cena vstupenky je 80 korun

Cyklus výtvarných dílen pro rodiče s dětmi v Divadle loutek Ostrava pokračuje. „Další, již pátý, cyklus výtvarných loutkářských dílen začal opět od ledna a potrvá do června 2020. Pro všechny nadšence loutkového divadla, tvořivé děti a jejich rodiče i prarodiče jsme i tentokráte v druhé půli divadelní sezóny připravili tento pohodově loutkářský cyklus dílen, ve kterém si všichni společně vyrábíme různé typy loutek,“ informují o akci pořadatelé. Začínat se bude od nejjednodušší loutky, plošné a skončí senejnáročnější, marionetou. Vždy, když si loutku vyrobíme, budeme se učit i hrát krátké etudy pro ostatní účastníky. Dílny se konají vždy poslední neděli v měsíci. (lap)

Autoburza a bleší trhy

Kdy: sobota 22. a neděle 23. února od 6 do 12 hodin

Kde: areál v Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích

Za kolik: vstupné pro návštěvníky tržnice v sobotu 10, v neděli 20 korun

Tradiční autoburza a bleší trhy probíhají v Ostravě v Místecké ulici pravidelně každý víkend. V sobotu akce probíhá spíše v komornějším stylu, ale v neděli je areál plný prodejců, jak automoto zboží, tak bleších trhů. Prodejci blešího trhu mohou být i běžní občané bez podnikatelských aktivit a prodávat mohou vše, co už doma nepotřebují, ale jinému se hodí. Více na www.trzistepromotoristy.cz. (lap)

Taneční večery v K-TRIO

Kdy: neděle 23. února od 17.30 hodin

Kde: Kulturní dům K-Trio, Ostrava-Hrabůvka

Za kolik: vstupné je 50 korun

OPAVSKO

Opavané budou plesat

Kdy: v sobotu 22. února od 19 hodin

Kde: Kulturní dům Na Rybníčku, Opava

Za kolik: 350, 400 a 450 korun

Kulturní dům ožije Reprezentačním plesem města a návštěvníky kromě tanečního vyžití na parketech čeká i bohatý kulturní program. Skupina Dolbend nabídne ve velkém sále tanečníkům i posluchačům písně latinskoamerických rytmů, swing, rokenrol, disco, pop, rock i stále zelené české písničky z 60. let minulého století. Taneční vystoupení obstará v programu vítězný pár Star Dance 2019 Dominik Vodička s Veronikou Khek Kubařovou i opavský taneční soubor Puls a dobrou náladu navodí též zpěvák a imitátor Vladimír Hron. V prvním patře bude znít stylová hudba z výběru DJ Petra Sniegoně. (jih)

Turistický výšlap

Kdy: v neděli 23. února od 12.25 hodin

Kde: autobusová zastávka u železniční stanice Hradec nad Moravicí

Milovníci výletů do přírody vyjdou s průvodcem na cestu do Skřipova, spojenou s návštěvou kostela sv. Jana Křtitele a zpět přes Mostky a údolím Závilišského potoka na Hradec. Možný návrat je též autobusem v 14.52 hodin ze Skřipova. (jih)

Mokrolazecká zabíjačka

Kdy: v sobotu 22. února od 9 hodin

Kde: Areál u nové hasičárny, Mokré Lazce

V areálu se rozvoní jitrnice,jelítka, tlačenka,paštika,sekaná a další dobroty. K jejich spláchnutí bude připraveno pivo i něco ostřejšího. K poslechu hodovníkům zahraje skupina Chlupy v dechu a děti ocení od 10 hodin veselý program s Martinou Beňkovou na téma Ledové království. (jih)

Premiéra Mozartovy opery

Kdy: v neděli 23. února od 19 hodin

Kde: Slezské divadlo, Opava

Operní soubor Slezského divadla představí divákům známou Figarovu svatbu. Kolotoč intrik a nedorozumění, souvisící se svatbou Figara a Zuzanky, vyústí do bláznivých situací, které však velkou škodu nakonec nenapáchají. V oblíbeném Mozartově díle, nastudovaném režisérkou Janou Andělovou Pletichovou, vystoupí kmenoví pěvci Slezského divadla, hosté, balet a sbor. (jih)

Dáma a šachy v tělocvičně

Kdy: v sobotu 22. února od 14 hodin

Kde: tělocvična ZŠ v Bělé

Za kolik: dospělí 30 korun

Prajzská ambasáda připravila pro děti i dospělé zájemce už jedenáctý ročník turnaje šachu i dámy. Mladí i starší šachisté budou dumat nad šachovnicemi a další účastníci si zase mohou říkat, že šachy sice neznají, tato dámu umějí hrát. (jih)

Plesy se ještě neloučí

Kdy: v sobotu od 20 hodin

Kde: obce v regionu Opava

Basa bude pochovaná v kulturních domech v Bohuslavících, Hlavnici, Jezdkovicích, Mokrých Lazcích a Větřkovicích. Oldřišovští hasiči budou plesat v tělocvičně ZŠ, oldřišovští v tělocvičně ZŠ a hvěvošičtí hasiči v Obecním sále. Sokolové si v Hati zaplesají v KD a kobeřický ples se uskuteční v Obecním domě. Rybáři budou mít svůj ples v Ludgeřovickém Obecním domě, milovníci traktorů si zaplesají v restauraci U Krčmářů, Lidový ples v KD se uskuteční ve Slavkově a Společenský ples v těškovickém KD. Markvartovická drobotina se v sobotu od 15 hodin vyřádí na svém maškarním bále ve Wybrantzi. (jih)

Začínají masopustní merendy

Kdy: sobota a neděle 22. a 23. 2.

Kde: obce v regionu Opava

Masopustní veselí ovládne od 9 do 14 hodin sobotně naladěné hlučínské náměstí, Kravařemi projde masopustní průvod v sobotu od 14 hodin od Centra volného času. Vítkovský masopust bude mít děj v sobotu od 9 hodin v klokočovské Sokolovně. Kobeřický masopust začíná v neděli od 14 hodin u Obecního úřadu, neplachovický v sobotu od 20 hodin v Hasičské zbrojnici a velkohoštický od 15 hodin u zámku. Konec masopustu oslaví místní ve Větřkovicích od 9 hodin průvodem masek obcí. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Nový Zéland ve Štramberku

Kdy: pátek 21. února

Kde: Štramberk, Městská knihovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Vyrazte v aktuální zimě dobít baterky pohledem na nespoutanou přírodu, léto a neobyčejnou faunu. Petr Nazarov zve na svou přednášku Nový Zéland – Dva roky v zemi Aotearoa. O svém pobytu, zážitcích a zkušenostech začne povídat v 17 hodin. (tj)

Cestovatelé se opět sejdou

Kdy: v pátek 21. a v sobotu 22. února

Kde: Frenštát p. R., kinosál a dům kultury

Za kolik: Horobál – 220 Kč, besedy a filmy 150 – 250 Kč

Již posedmadvacáté se sejdou příznivci cestování ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sraz cestovatelů začne promítáním a besedami v kině v pátek 21. února od 18 hodin promítání a besedy budou v kině pokračovat v sobotu Od 10.00 hodin. Vstupné na pátek je 150 K4, na sobotu 200 Kč, na oba dny 250 Kč. Sobotní dění vyvrcholí tradičním Horobálem. Jeho účastníci s platnou vstupenkou se mohou už v 18.30 hodin podívat na vernisáž výstavy fotografií Josefa France a Jaroslava Musila ve Výstavní síni Albína Poláška. Horobál začne v 19 hodin a jeho mottem je: „Když nemůžeš, tak přidej!“ Součástí programu budou například soutěž „Není důležité vyhrát, ale zvítězit“ či exhibice Free Style Football, chybět nebudou fotokoutek nebo půlnoční tombola. Hudbu obstarají kapela Sagar a cimbálová muzika Radegast. (ipa)

Zahraje legenda bluegrassu

Kdy: v sobotu 22. února

Kde: Nový Jičín: Klub Galerka

Za kolik: 170 Kč

Půlstoletí na scéně slaví česká bluegrassová legenda, kapela Poutníci. V rámci oslav skupina přijede v sobotu 22. února do Nového Jičína, kde se představí v Klubu Galerka.

Kapela je na scéně od roku 1970, má za sebou přes 4 000 koncertů a prodala přes 100 000 CD a LP, a jiných nosičů. Poutníci získali rovněž mnoho ocenění, dokonce Zlatou Portu za dlouholetou činnost ve folku a v letech 1989 a 1990 kapela získala ocenění dokonce v USA za nejlepší neamerické bluegrassové CD udělované organizací SPBGM. Mezi známé skladby je určitě nutné zařadit písně Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary. Na jaře 2020 skupina vdává již 16. album s názvem Stíny na střechách”. Koncert v Klubu Galerka začíná v 19 hodin. (ipa)

V sále zazní perly operet

Kdy: v neděli 23. února

Kde: Kopřivnice, velký sál KDK

Za kolik: 90 Kč

Slavné hity českých operet 30. a 40. let jako jsou Venoušku, Venoušku, Tvůj bílý šátek, Válelo se jablíčko, Já by chtěl mít tvé foto či Když na sále spustí basa, zazní v neděli 23. února ve velkém sále Kulturního domu Kopřivnice. Prvorepublikovou atmosféru navodí Taneční a swingový orchestr Bedřicha Pukovce pod vedením Zdeňka Pukovce, který připomene šlágry Jaroslava Jankovce, Josefa Stelibského a Járy Beneše, třech největších a nejslavnějších hudebních skladatelů tohoto období. Koncert s názvem Když na sále spustí basa aneb perly české operetky začne v 16 hodin. (ipa)

Obecní příborský ples

Kdy: sobota 22. února

Kde: Příbor, Kulturní dům

Za kolik: malý a velký sál 300 Kč, salónek v prvním patře 250 Kč

Město Příbor zve všechny své občany na tradiční Obecní ples. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Black&White, o další kulturní program se postarají tanečníci Martin Prágr a Denisa Galandžárová, artisti ze skupiny Hand Stand a představí se také taneční obor ZUŠ Příbor a taneční skupina STYX. Ples odstartuje ve 20 hodin. (tj)

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Šibřinky pobaví lidi v sokolovně

Kdy: sobota 22. února od 19 hodin

Kde: sokolovna v Metylovicích

Za kolik: 150 korun

Sportovní klub Metylovice zve na jubilejní 90. Šibřinky, které uspořádá v sobotu 22. února od 19 hodin v místní sokolovně. O pestrý program a živou hudbu k poslechu i tanci bude postaráno v obou sálech. Návštěvníci se mohou těšit na skupinu Relida, v malém sále bude znít reprodukovaná muzika. O půl desáté večer vystoupí samotní členové sportovního klubu ve scénce „Pro-padák“. Přesně o půlnoci bude slosování bohaté tomboly. Pořadatelé samozřejmě zajistí tradiční občerstvení. Vstupenky s místenkou se v předprodeji prodávají za 150 korun. Zájemci si je mohou rezervovat buď na telefonním čísle 739 994 454, nebo přes e-mailovou adresu:sibrinky@skmetylovice.cz. (mas)

Masopustní akce láká na průvod, guláš a soutěže

Kdy: sobota 22. února od 14 hodin

Kde: chata Bařina v Palkovicích

Za kolik: zdarma

Základní a mateřská škola Palkovice pořádá ve spolupráci s mysliveckým sdružením v sobotu 22. února už třetí ročník masopustního průvodu. Akci zahájí ve dvě hodiny odpoledne průvod maškar, které se od základní školy vydají k myslivecké chatě na Bařině. Účastníci si budou moci pochutnat na zabijačkových výrobcích, klobáskách a mysliveckém guláši. Děti se mohou těšit na soutěže a vyzkoušet si i jízdu na koni. K dobré náladě, poslechu a tanci bude hrát živá hudba. (mas)

Masopustní veselí láká na hudbu, scénky a večeři

Kdy: sobota 22. února od 19 hodin

Kde: Lidový dům ve Frýdku-Místku

Za kolik: 250 korun

Lidový dům ve Frýdku-Místku uspořádá v sobotu 22. února od 19 hodin akci s názvem Masopustní maškarní veselice, která nabídne i tradiční pochování basy. O bujarou zábavu na tanečním parketu se postará skupina O.S.C.A.R., která bude hrát i písně na přání. Součástí zábavného programu budou také humorné scénky, které přítomné zaručeně pobaví. Protože se bude soutěžit o nejlepší masku, účastníci by měli na akci dorazit v co nejzajímavějším převleku.Vstupenky s místenkou vyjdou v předprodeji na 250 korun. V ceně už je i masopustní večeře. (mas)

Amatérští lyžaři poměří své schopnosti ve slalomu

Kdy: sobota 22. února od 9 hodin

Kde: Ski areál v Bílé

Za kolik: 200 korun, rodič a dítě za 250 korun

Ski areál Bílá ožije v sobotu 22. února už šestým ročníkem veřejných závodů v obřím slalomu pro neregistrované lyžaře - amatéry s názvem Rensar Ski CUP 2020. Závodit se bude v kategoriích muži, ženy, chlapci a děvčata do 12 let. Trofeje získají první tři v každé věkové kategorii. Každý účastník absolvuje tři měřená kola obřího slalomu, přičemž do celkového hodnocení se mu započítají dva nejlepší časy. Registrace účastníků a prohlídka tratě bude od 9 do 9.45 hodin na svahu Javořinka. Samotné závody začnou přesně v deset hodin. Na předpokládaný konec s vyhlášením výsledků by mělo dojít hodinu po poledni. Pro všechny účastníky bude po celou dobu konání závodů k dispozici v cílovém prostoru drobné občerstvení. Základní startovné činí 200 korun. (mas)

V rámci masopustu pochovají basu Apolenku

Kdy: sobota 22. února od 13 hodin

Kde: hostinec U Čendy v Bašce-Hodoňovicích

Za kolik: zdarma

Hodoňovický masopust, který se koná v sobotu 22. února v areálu hostince U Čendy v Bašce-Hodoňovicích, nabídne tradiční masopustní veselí a taneční zábavu. Třináctý ročník oblíbené akce začne masopustním průvodem, jenž ve třináct hodin vyrazí od prodejny Fagella. Pořadatelé povolují přihlížejícím, že můžou během trasy maškary obdarovávat uzeným, sladkým i tekutým dopingem. Program bude pokračovat ve dvě hodiny odpoledne před hostincem U Čendy, kde se na rynku uskuteční slavnostní obřad, při kterém dojde k pochování basy Apolenky. Na nádvoří před hospůdkou budou krámky s občerstvením, domácími uzeninami a perníkem. Masopustní veselí se o půl čtvrté přesune do sálu, kde pro širokou veřejnost zatancuje a zahraje SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic. (mas)

Ochotníci odehrají hořkou komedii

Kdy: sobota 22. února od 19 hodin

Kde: divadelní klub D.N.A. ve Frýdku-Místku

Za kolik: 100 korun

Místecké divadlo PROZATiM potěší v sobotu 22. února od 19 hodin publikum hořkou partnerskou komedií s názvem Když se zhasne. Podle samotných divadelníků se jedná o příběh, který může potkat úplně každého. Vstupenka na představení, které ochotníci uvedou ve frýdecko-místeckém divadelním klubu D.N.A., vyjde na rovnou stokorunu. (mas)

Hudební klub Stoun nabídne dvojkoncert

Kdy: sobota 22. února od 20 hodin

Kde: hudební klub Stoun ve Frýdku-Místku

Za kolik: 150 korun

David Vysloužil & Acoustic Irish rozezní v sobotu 22. února frýdecko-místecký klub Stoun. Hudebníci budou v rámci koncertu posluchačům servírovat irské rytmy, které je mají zvednout ze židliček. Speciálním hostem hudebního večera bude pop-rocková kapela Marian 333. První vystoupení má začátek ve 20 hodin. Vstupenky vyjdou na 150 korun. (mas)

Náměstí v Čeladné ožije masopustním rejem

Kdy: neděle 23. února od 14 hodin

Kde: náměstí v Čeladné

Za kolik: zdarma

Masopustní rej, který nabídne bohatý program pro všechny věkové generace, se uskuteční v neděli 23. února od 14 hodin na náměstí v Čeladné. Akci odstartuje tradiční i netradiční průvod masek, během kterého dojde i na návštěvy hostitelských domů. Účastníci v maskách se následně vrátí do centra obce, kde bude následovat veřejný soud, pochování basy a výživný raut pro všechny dobré lidi. Chybět nebudou ani prodejní stánky s občerstvením. O hudební doprovod se postará cimbálová muzika Portáši. Pořadatelé uvítají nejen pomoc s výrobou tradičních masek, ale i s přípravou veřejného rautu, na který se budou dobroty od štědrých účastníků přijímat už od 13.45 hodin. (mas)

Nedělní divadélko láká na pohádku s písničkami

Kdy: neděle 23. února od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun

Divadlo Křesadlo odehraje v neděli 23. února na jevišti Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku pohádku O kašpárkovi a ježibabě. Děti budou prožívat napínavý příběh s kašpárkem, který zabloudí do hlubokého lesa, kde bydlí nešťastná ježibaba. Ta se chce pomocí čarovné polévky proměnit v krásnou čarodějnici. Pohádka s písničkami a soutěžemi, která je vhodná pro děti od tří let, začne ve tři hodiny odpoledne. (mas)

BRUNTÁLSKO

Červiven: Adam stvořitel

Kdy: v neděli 23. února v 17. 30 hodin

Kde: Krnov, pedagogická škola Jiráskova 1a.

Za kolik: vstupné dobrovolné

Studentský divadelní soubor Červiven, který se zformoval na krnovské pedagogické škole, má také sekci Červiven senior pro bývalé studenty. Ti nastudovali pod vedením režisérky Petry Severinové hru bratří Čapků z roku 1927, která je stále aktuální. Kdo by si aspoň jednou v životě nepředstavoval, že by uměl stvořil lepší svět. Ale uměl? A byl by lepší? Hra Adam Stvořitel je nositelem myšlenky, že současný svět je sice špatný, ale každý pokus jej změnit je marný.