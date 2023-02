Proč přijít: Čekáte na Soudný den? Zajímá Vás spása, vzkříšení a život věčný? Zapomeňte na klasické instituce. Ty jen tisíce let vyhrožují nebo slibují, ale skutek utek´. My nabízíme okamžitou, opravdovou, vřelou a velmi příjemnou kulturní spásu. Dejte sbohem nudě, chladu a patosu modliteben a kostelů, a přijďte občerstvit duši i tělo na koncert Monkey Business. Přijďte a zaručeně budete spaseni.

Reprezentační ples města Petřvald

Kdy: sobota 11. února, od 19 hodin

Kde: Kulturní dům, Petřvald

Za kolik: 750 Kč

Proč přijít: Plesová sezona je v plném proudu. Ples města Petřvaldu už má svou tradici. Letos se uskuteční už jeho 28 ročník. Hrát bude kapela Cactus, občerstvení je připraveno formou rautu, vstupenka bude slosovatelná.

Rudolf na zámku

Kdy: do 28. února, od 9 do 16 hodin

Kde: Zámek Fryštát, Karviná

Za kolik: 100 Kč, snížené vstupné 70 Kč

Rudolfínská výstava na zámku v Karviné:

Proč přijít: Poslední příležitost. Už pouze do konce tohoto měsíce mají návštěvníci karvinského zámku ve Fryštátě možnost vidět také unikátní multimediální zámeckou expozici, která odhaluje různá tajemství panovníkova života a představí celou řadu zajímavých exponátů. Návštěvníky výstavou provází samotný "digitálně oživený" Rudolf II.

OSLAVY MASOPUSTU

Období, kdy se i ve městech či obcích Moravskoslezského kraje konají bujaré oslavy masopustu pokračuje i tento víkend. Masopust (lidově ostatky, fašank, morav. voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) totiž začíná po svátku Tří králů a končí na Popeleční středu (v době od poloviny února do počátku března), kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. A kam tedy můžete vyrazit na masopustní veselí tento víkend? Podívejte se, níže pak najdete tipy podle jednotlivých okresů Moravskoslezského kraje.

Masopustní jarmark v Novém Jičíně

Kdy: pátek 10. února od 8 do 17 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Čeká vás spousta dobrot i skvělé zábavy. Mistr řezník předvede ukázku bourání čuníka, v prodeji bude kompletní nabídka zabijačkových specialit včetně polévky, ovaru, jelit, jitrnic, tlačenky, bůčkové rolády, škvarků, škvarkové a bůčkové pomazánky, uzeného masa a klobás. Chybět nebude ani rej masek – přidat se můžete i vy a vaše děti, stačí si doma vyrobit například papírovou čepici s barevnými střapci a vyrazit za zábavou. Sraz masek bude v 9.40 a 15.40 na nádvoří Žerotínského zámku, odkud se průvod i s muzikou přesune na Masarykovo náměstí. Poznáte masopustní obyčeje a ochutnáte tradiční pečivo.

Oslavy masopustu ve Štramberku

Kdy: sobota 11. února 2023, od 14 hodin

Kde: centrum města Štramberk (veselice)

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Sokolovna. To je místo, kde mají ve 14 hodin sraz maškary. Jejich průvod pak poskytne příležitost užít si procházku malebným Štramberkem v bujaré společnosti. Povede totiž historickou částí města až na náměstí, které bude následně patřit tradiční veselici.

Snímky z oslav ve Štramberku v loňském roce:

Masopustní jarmark ve Frýdku-Místku

Kdy: sobota 11. února od 8 hodin

Kde: náměstí Svobody, Frýdek-Místek

Za kolik: vstup zdarma

Snímky z oslav ve Frýdku-Místku v loňském roce:

Proč přijít: Místecké náměstí v sobotu provoní lahodné vůně zabíjačkových pochutin a farmářských výrobků. Slavnostní zahájení masopustních oslav odstartuje v 9 hodin průvod masek „okolo rynku“. Připraveno je vynášení prasátka i s vyprávěním řezníka Krkovičky. Nejen děti pobaví kejklíři a komedianti i pohádky, k tanci a k dobré náladě a veselí zahraje kapela, těšit se můžete i na soutěže a hry. Chybět nebude ani pestrá nabídka zabijačkových výrobků, kterou budou nabízet mistři řeznického řemesla, ale i další občerstvení a výrobky. Návštěvníci, kteří přijdou v masce, dostanou sladkou odměnu!

Další tipy (po okresech)

OSTRAVA

Valentýn v Zoo Ostrava

Kdy: sobota 11. února 2023, od 9 do 17 hodin

Kde: Michálkovická 197, Slezská Ostrava

Za kolik: 110 Kč

Snímky ze Zoo Ostrava:

Proč přijít: Hledáte netradiční způsob, jak oslavit svátek zamilovaných? Pozvěte svou svou drahou polovičku tuto sobotu do ostravské zoologické zahrady. Každý zamilovaný pár, který v sobotu 11. února zavítá do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, zaplatí vstup pouze za jednu osobu. A samozřejmě se nemusí jednat jen o čerstvě zamilované, ale také páry, které spolu již nějakou dobu žijí… Vstupenku si musí ale zakoupit v den akce na pokladnách zoo. Návštěvníci si mohou užít i speciální komentovanou prohlídku zaměřenou na partnerské soužití zvířat, jejich namlouvací praktiky a sexuální chování. Prohlídka začne v 11 hodin u vstupu do zoo, je v ceně vstupného a její předpokládaná délka je okolo dvou hodin.

Pohádkový karneval v Géčku s Míšou Růžičkovou

Kdy: sobota 11. února, od 16 hodin

Kde: Nákupní centrum Géčko Ostrava

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Oblíbená písničkářka, dětská ikona, Míša Růžičková je sázkou na jistotu, že na jejích koncertech si žádný z malých návštěvníků na elektroniku ani nevzpomene. Na jejích akcích bývá vždy veselo, protože to s dětským publikem zkrátka umí rozjet. Připravena je nejen pořádná písničková show, ale i autogramiáda pro všechny, nejen ty, co dorazí v maskách! Během představení budou děti zapojovány do písniček, mohou si zatancovat s Míšou na pódiu, zasoutěžit a získat sladkou odměnu. Zkrátka bude veselo, protože se bude hlavně zpívat a tancovat!

Valentýnský ples v lázních

Kdy: sobota 11. února 2023, od 19:30

Kde: Sanatoria Klimkovice

Za kolik: 750 Kč

Proč přijít: Chcete oslavit Valentýna v lázních? Máte příležitost, olé! Žhavé Španělsko… V tomto rytmu se totiž ponese letošní Valentýnský ples na lázeňské kolonádě. Tanečníci se mohou těšit kromě žhavých melodií na Gangsters of Swing Orchestra, na latino show, vystoupení koncertní sólisté Soňa Jungová a Aleš Pirnos, následuje diskotéka DJ rádia Čas Aleše Šklubala a finále večera s překvapením. Na všechny hosty čeká bohatá tombola. V ceně je zahrnutý welcome drink, slané pečivo na stůl, teplá večeře, dezert a káva a autobusový rozvoz v 1:30 hod. - Klimkovice, Vřesina, Poruba, Polanka.

FRÝDEK-MÍSTEK

Valentýnské plavání při svíčkách

Kdy: sobota 11. února od 19 do 22 hodin

Kde: Aquapark Olešná

Za kolik: 449 Kč

Proč přijít: Užijte si oslavy svátku zamilovaných třemi hodinami relaxu v bazéně i Saunovém světě se třemi ceremoniály. Pro návštěvníky bude také připravena 1 sklenička Prosecca. Bistro na Kryťáku bude mít připravenu také speciální nabídku. K oblíbeným stálicím, jako jsou tortilly, toasty, nebo domácí hranolky /s chedarem/ trhaným masem, bude v nabídce pro tento večer i Prosecco, Aperol Spritz, Hugo Spritz. Na tuto speciální akci není možný vstup přes Váš abonentní čip.

Lašský bál

Kdy: sobota 11. února 2023, od 19:30

Kde: Národní dům, Frýdek-Místek

Za kolik: 110 Kč

Proč přijít: Na bále bude ke zpěvu a tanci vyhrávat ryze "dámská" cimbálová muzika (CM) Čerešně s primáškou Pavlou Slavíkovou, kterou doplní Kateřina Bílá, Tereza Baronová a Petra Vašková. Dále CM Ostravica a CM Kyjovsko. Událost pořádá SLPT Ostravica.

NOVÝ JIČÍN

Valentýnská pouť

Kdy: neděle 12. února 2023, od 9 do 19 hodin

Kde: okolí kostela sv. Valentýna v Příboře

Za kolik: zdarma

Valentýnská pouť v Příboře (archivní snímky):

Proč přijít: Únorová pouť, která se pravidelně koná u kostela svatého Valentina v Příboře na počest patrona zamilovaných, je prostě tradice. Na jeden den se přesunete v čase. Dobovou atmosféru zde pravidelně vytvoří potulní muzikanti, komedianti a řemeslníci. Nechybí ani mše svatá, chutné jídlo a další bohatý program.

Sraz cestovatelů a Horobál v Beskydech

Kdy: pátek 10. února od 18 hodin do neděle 12. února 2 hodin

Kde: kino a dům kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm

Za kolik: besedy a filmy od 80 Kč, Horobál 270 Kč

Proč přijít: Adrenalin, sport i zábava. Tradiční celostátní sraz příznivců cestování opět nabídne sérii zajímavých besed a filmů z tuzemských i zahraničních expedicí. Setkání tradičně vyvrcholí Horobálem. Událost pořádá Kultura Frenštát a Tic Frenštát.

OPAVA

Svatební veletrh v Bredě

Kdy: sobota 11. února, od 10 do 17 hodin

Kde: obchodním centrem Breda & Weinstein, Opava

Za kolik: vstup zdarma

Svatební veletrh v Bredě, únor 2022:

Proč přijít: Každá nevěsta si přeje, aby se její svatební den stal skutečným zážitkem. Chce mít co nejzajímavější šaty, účes i nalíčení, protože je to prostě její Den! Často však nemá úplně jasno v tom, jaké šaty budou pro ni z hlediska podtrhnutí její osobnosti ty nejvhodnější.

Zdroj: Alexandra Uherková

Všem nerozhodnutým budoucím nevěstám a dalším účastníkům obřadu pomůže tradiční Svatební veletrh, který pro ně v sobotu 11. února od 10 hodin už po páté pořádá Opavský a hlučínský deník ve spolupráci s Obchodním centrem Breda & Weinstein. Po celou dobu trvání uvedeného programu bude otevřený fotokoutek i dílničky pro děti a chybět nebude ani soutěž o balíček v hodnotě 20 000 korun.

Vodění medvěda v Litultovicích

Kdy: sobota 11. února, od 8 hodin

Kde: hasičská zbrojnice, Litultovice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V Litultovicích má vodění medvěda dlouholetou tradici. Dříve bylo spojeno i s pochováním basy, ale to se časem změnilo a obě akce se rozdělily. Sraz masek se uskuteční před hasičskou zbrojnicí v 8 hodin. Poté bude následovat dlouhá pouť maškar celým městysem a návštěvy všech domů. Akci v Litultovicích pořádá místní sbor dobrovolných hasičů.

Vodění medvěda v Kajlovci

Kdy: sobota 11. února, od 9 hodin

Kde: hasičská zbrojnice v Kajlovci, Hradec nad Moravicí

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Také v Kajlovci, části města Hradec nad Moravicí, má vodění medvěda dlouhou tradici. Letos se bude konat už tuto sobotu 11. února. Sraz v maskách v 9 hodin u místní hasičárny. Po společné fotce se účastníci odeberou na masopustní průvod vesnicí s dechovou muzikou. Všichni místní i přespolní jsou srdečně zváni.

BRUNTÁL

Den na lyžích v Jeseníkách

Kdy: sobota 11. února 2023, od 9 do 17 hodin

Kde: Ski areálu Kopřivná, Jeseníky

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Program bude připravený pro celou rodinu. Můžete si vyzkoušet obří slalom a zjistit, za jaký čas ho jste schopni pokořit, soutěžit mohou i děti. Závodníci budou rozděleni do čtyř kategorií, takže poměřit své síly s vrstevníky mohou děti, dospívající, dospělí i senioři. Nejen skipasy pak zájemci mohou vyhrát v tombole. O zábavu na sjezdovce se po celý den postarají klauni i DJ a kvalitní hudba.

Vyřeš zločin! Stopa!

Kdy: do 19. března denně mimo pondělí, od 9:30 do 16:30

Kde: Zámek Bruntál

Za kolik: vstupné do zámku 150 Kč

Proč přijít: Staňte se detektivem a vyřešte zločin! Už jen do konce března je k vidění v bruntálském zámku unikátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. Na návštěvníky čeká fiktivní kriminální případ, který budou moci sami vyřešit a odhalit pachatele. Během řešení se neotřelou a zábavnou formou seznámí s moderními metodami vyšetřování. Nechybí ani překvapivé informace z oblasti dějin kriminalistiky. Výstava vznikla v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR a Muzeem policie ČR.