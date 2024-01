Jak si užít nastávající víkend? Na Karvinsku bude v hlavní roli umění, a sice výstavy v Orlové a Těšíně, zajít si na naučnou procházku můžete na karvinský zámek. Další akce se dějí po celém Moravskoslezském kraji.

KARVINSKO

Svět barev očima výtvarníků

KDY: pátek 5. 1.

KDE: Výstavní galerie Domu kultury města Orlové

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava klubu výtvarníků z Frýdku-Místku nabídne v Domě kultury města Orlové fotografie, malby akrylem, pastelem, kresby úhlem, enkaustiku, intimní obrazy a další kresby i obrazy.

Terry Haas – výstava ke 100. výročí narození v Českém Těšíně

KDY: sobota 6. 1. od 9 do 17 hodin

KDE: Hlavní třída 115/15 (historická budova Muzea Těšínska)

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Před 100 lety se v Českém Těšíně narodila Terezie Goldmannová, ve světovém povědomí známá pod jménem Terry Haass. Před nacisty prchla do Francie a poté do Spojených států amerických, kde absolvovala prestižní školu Art Students League a zapojila se do uměleckého života. Po roce 1951 byla její tvorba spojována opět s Paříží, ateliér sdílela například s Pablem Picassem či Marcem Chagallem. Její díla jsou zastoupena v předních světových galeriích a muzeích moderního umění.

Zimní prohlídky Zámku Fryštát

KDY: neděle 7. 1. od 11 do 13 hodin

KDE: Zámek Fryštát v Karviné

ZA KOLIK: 100 Kč (rodinné vstupné 200 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Zámek se dochoval jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Prohlídka zámku nabízí pohled na styl bydlení posledních majitelů, rodiny Larisch-Mönnichů, interiéry s atmosférou 19. století, expozici českého umění 19. století Národní galerie v Praze. Vybrat si můžete ze tří okruhů.

Švihlá chůze v Havířově

KDY: v neděli 7. ledna v 10 hodin

KDE: Havířov, Na Nábřeží u Altánku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o neoficiální a neformální událost. "Silly Walk" (Švihlá chůze) se slaví vždy 7. ledna. Tento pochod vznikl jako oslava Monty Python's Flying Circus a jejich ikonického skeče "The Ministry of Silly Walks". Fanoušci a lidé se připojují k této zábavné tradici tím, že se obléknou do absurdních kostýmů a chodí takto směšným způsobem.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Betlémy z celého světa

KDY: sobota 6. 1. v 17 hodin

KDE: muzeum Beskyd, Zámecké náměstí 1264

PROČ PŘIJÍT: V letošním roce slavíme 800 let od události, kdy František z Assisi vytvořil živou scénu narození Ježíška v jeskyni u městečka Greccio. Tato výstava nabídne nejen betlémy z muzejních sbírek, ale i část sbírky afrických a jihoamerických betlémů znalce a sběratele Jaromíra Tlustého. V loňském roce navštívilo unikátní výstavu 12 000 lidí.

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav

KDY: neděle 7. 1. v 15 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 240 - 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: První zápas třineckých Ocelářů v novém roce 2024 na domácím ledě. Zajímavé je, že oba soupeři se potkali už ve středu ve vzájemném zápase, ale na ledě Mladé Boleslavi.

Novoroční čtyřlístek – hvězdicový výstup na Prašivou

KDY: neděle 7. 1.

KDE: chata Prašivá

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Novoroční výstup k chatě Prašivá na Frýdecko-Místeck. Vyjít můžete kdykoliv, v cíli jste očekávání mezi 11 a 14 hodinou.

OSTRAVSKO

Unikátní koncert TOTO NONO

KDY: pátek 5. ledna, 20 hodin

KDE: Hudební bazar, Ostrava

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Tříhodinový koncert skupiny Toto Nono, která bravurně mísí rock s jazzovými elementy, by si neměli nechat ujít příznivci obou uvedených hudebních žánrů.

4 TENOŘI s Filharmonií B. Martinů

KDY: sobota 6. ledna, 18 hodin

KDE: Multifunkční aula Gong, Ostrava

ZA KOLIK: 1090 – 1490 korun

PROČ PŘIJÍT: 4 Tenoři se 6. ledna představí společně s orchestrem Filharmonie Bohuslava Martinů na pódiu Multifunkční auly Gong v Ostravě, aby v jedinečném programu uvedli pestrý výběr ze slavných filmových i muzikálových písní (West Side Story, Jekyll a Hyde, Bídníci, Starci na chmelu), nezapomenutelných hitů Karla Svobody (Cirkus Humberto, Noc na Karlštejně, Dracula) i světových evergreenů. Jednotlivé skladby zpívají zpěváci sólově, v duetech nebo i všichni společně, a to ve speciálním programu, v němž v symfonických úpravách zazní také písně z alb 4 Tenorů oceněných Zlatou a Platinovou deskou.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc

KDY: pátek 5. ledna (17.30)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259 korun (základní), 49 korun (dětská)

PROČ PŘIJÍT: Hokejové moravské derby v extralize.

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha

KDY: neděle 7. ledna (16 hodin)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259 korun (základní), 49 korun (dětská)

PROČ PŘIJÍT: Šlágr hokejové extraligy, Vítkovice chtějí vrátit Pražanům středeční porážku.

BRUNTÁLSKO

Tříkrálový koncert

KDY: sobota 6. ledna (17 hodin)

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bruntál

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Česká mše vánoční J. J. Ryby zazní v podání Smíšeného pěveckého sboru Bruntál, Pěveckého sboru Bílovec a sólistů, Komorního orchestru Kopřivnice. Diriguje Jiří Šikula.

Novoroční a Tříkrálová vyjížďka

KDY: neděle 7. ledna (13 hodin)

KDE: Penzion Eso v Bezručově ulici, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

NOVOJIČÍNSKO

V music baru vystoupí Záviš

KDY: pátek 5. ledna od 20.30 hodin

KDE: MusicBar Drago, Kopřivnice

ZA KOLIK: 250 na místě

PROČ PŘIJÍT: Nezaměnitelný zpěvák, písničkář a básník, též neoficiální kníže pornofolku, známý svými silně autobiografickými texty, vystoupí v kopřivnickém klubu Drago. Jako support se návštěvníkům představí štramberský písničkář Zdendalele, po vystoupeních pokračuje v Cocktail baru afterparty. MusicBar Drago bude otevřen již od 19 hodin, vystoupení začnou zhruba o hodinu a půl později. Vstup je povolen starším 16 let.

Koncert Od Barborky po Tři krále

KDY: neděle 7. ledna od 15 hodin

KDE: kostel sv. Jana Křtitele, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Účinkuje Valašský soubor Sedmikvítek z Frenštátu p. R., koncert pořádá Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě ve spolupráci s muzeem. Dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní účely.

OPAVSKO

Koncert Janka Ledeckého

KDY: sobota 6. ledna, od 16 hodin

KDE: chrám sv. Bartoloměje, Kravaře

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Novoroční koncert Janka Ledeckého.

Koncert: Prajzský symfonický orchestr

KDY: neděle 7. ledna, od 16.30 hodin

KDE: kulturní dům, Dolní Benešov

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Pod taktovkou Bohumíra Stoklasy návštěvníci uslyší v podání Prajzského symfonického orchestru hudbu českou i světovou, klasickou i filmovou - každý si najde to své. Sólově se vám představí Ester Gattnarová a Bedřich Tošer (zpěv), Tomáš Postulka (trubka), Michaela Kundrátová (housle) a Lea Samková (saxofon).