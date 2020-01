Dny otevřených dveří na VŠB

Kdy: pátek 24. a sobota 25. ledna

Kde: Vysoká škola báňská − Technická univerzita Ostrava

Za kolik: zdarma

Výběr vysoké školy je v životě středoškoláka velmi důležité rozhodnutí. Usnadnit mu jej může akce Den otevřených dveří. VŠB-Technická univerzita Ostrava chystá takové dny dokonce dva. Maturanti do porubského kampusu, ale i na další fakulty v Porubě, centru města i Výškovicích, mohou zamířit v pátek 24. a v sobotu 25. ledna 2020. Na Dnech otevřených dveří se návštěvníci blíže seznámí s technickými, přírodovědnými, ekonomickými a uměleckými studijními programy, které největší univerzita v Moravskoslezském kraji nabízí. Prezentace více než 200 oborů proběhne v aule VŠB, mezi jednotlivými fakultami však budou jezdit minibusy, které zájemce o studium ekonomických a bezpečnostních oborů či stavitelství zavezou na náležité fakulty.

Jóga pro děti s JoHankou

Kdy: sobota 25. ledna od 10 hodin

Kde: Ostrava, Centrum Pant

Za kolik: 50 korun za dítě



Relaxační cvičení jógy s uklidňující hudbou, příběhy a vybarvováním mandal. To vše nabídne První jóga pro děti v tomto roce, která se bude konat v ostravském Centru pant. Programem provede JoHanka. Organizátoři v pozvánce uvádějí, že relaxační cvičení je vhodné pro děti 4 let. Vstupné je padesát korun za dítě. Více na www.centrum-pant.eu.

Trhy, co se hledají

Kdy: sobota 25. ledna od 9 do 14 hodin

Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka

Za kolik: vstup je zdarma

První nekomerční trhy v Ostravě, kde se potkáte s opravdovými farmáři z Moravskoslezského kraje, se konají v sobotu 25. ledna na ostravském výstavišti Černá louka. A na jaké novinky se mohou návštěvníci v letošním roce těšit? Například na rozšíření street food zóny. „A také na účast nejlepších producentů z našeho kraje. Řekněte spolu s námi stop konzumu a dejte šanci našim zemědělcům, kteří pro vás vše pěstují s pokorou a láskou k přírodě,“ uvádějí v pozvánce na akci pořadatelé. Akce je vhodná i pro děti, které si mohou například vyzkoušet, jaké to je být včelařem a zkoumat živé včelky v pozorovacím úlu.



Retro party

Kdy: sobota 25. ledna (od 21 hodin)

Kde: Ostrava, BrickHouse-Staré koupelny

Za kolik: vstupenky ve II. vlně se prodávají za 190 korun



Retro Party v rytmu 50. až 90. let minulého století, která nabídne kouzlo vinylů, kazet a CD, nabídnou v sobotu 25. ledna od jedenadvaceti hodin prostory BrickHousu (Staré koupelny) v Dolních Vítkovicích. Organizátoři slibují, že na Retro party si přijdou na své vyznavači všech hudebních stylů, které v uvedeném období zaznívaly. Vstup na akci bude povolen pouze osobám starším 15 let. Po ukončení předprodeje budou vstupenky k dispozici na místě. Více informací na FB události.



Ateliér pro děti a jejich rodiče

Kdy: neděle 26. ledna od 10 hodin

Kde: Ostrava, Antikvariát a klub Fiducia

Za kolik: vstup je zdarma, materiál pro tvoření dostanou účastníci ateliéru zdarma

Ateliér, který nabídne dětem společné tvoření se svými rodiči, se uskuteční v neděli 26. ledna od 10 hodin v Antikvariátu a klubu Fiducia v Ostravě. A to pod vedením zkušených lektorů Marcely Lysáčkové a Maxe Lysáčka. „Zažijte současné umění hravě a bez nudy, materiál je zajištěn, věk dětí neomezen. Doporučujeme věci na převlečení,“ informují v pozvánce organizátoři.



Dominik Miller s bandem vystoupí v klubu Garage

Kdy: neděle 26. ledna od 20 hodin

Kde: RnR Garage Martinov

Za kolik: vstupenky k sezení 1. až 5. řada (za 990 korun), sezení od 5. řady (790 korun), sezení VIP balkon (990 korun). V prodeji i v infocentrech Karolina a Elektra



Koncert Dominika Millera, kytaristy a zpěváka, pravé ruky Stinga, nabízí v neděli 26. ledna od 20 hodin RnR Garage. „Jako první přivážíme do Ostravy hudební bonbónek v podobě Dominika MILLERA s bandem. Vstupenky lze zakoupit on line na našem webu nebo v recepci našeho Retro hotelu Garage v Martinově. Prodej bude probíhat od pondělí do pátku od 12 do 20 hodin. Vstup do sálu bude zpřístupněn od 19 hodin. Vstupenky budou v prodeji i v místě akce před koncertem.



Dětský maškarní rej

Kdy: neděle 26. ledna od 15 hodin

Kde: tělocvična TJ Sokol Stará Bělá

TJ Sokol Stará Bělá pořádá v neděli 26. ledna od 15 hodin Dětský maškarní rej. Akce pro děti se uskuteční v tělocvičně sokolovny. Pro děti jsou připraveny různé soutěže, hry, bohatá tombola, kolo štěstí a také občerstvení.

OPAVSKO



Mažoretky si zasoutěží

Kdy: v sobotu 25. ledna od 9 hodin

Kde: sportovní hala ZŠ, Opava

Za kolik: dospělí 80 a děti 40 korun

Nepostupová soutěž sóloformací Zlaté hůlky přivede do haly 178 soutěžících českých i polských týmů. Poslouží jim k přípravě nových choreografií a zachycení drobných nedostatků před první kvalifikací. Soutěžní kategorie jsou rozdělené podle věku a výkonnostních tříd a určené jsou pro začínající, pokročilé i zkušené mažoretky.



Sázka na dobrou zábavu

Kdy: v neděli 26. ledna od 19 hodin

Kde: Slezské divadlo, Opava



Kdo hledá zábavu na nedělní večer, najde ji v hledišti divadla při inscenaci Tři bratři v nesnázích. Skvělá situační komedie otce a syna Cooneyových je zavedou k solidním manželům s mírně nesolidními sourozenci majitele domu. Děj se točí kolem mrtvoly v pytli, pašovaných cigaret, dvojicí emigrantů i nevhodnými příchody sociální pracovnice a strážnice. Hra je uváděna mimo předplatné.

Plesová sezona je v plném proudu

Kdy: v sobotu 25. ledna

Kde: Obce na Opavsku

Sobotní plesová sezona se od 20 hodin týká Slezského plesu ve skřipovském kulturním domě, který za 200 korun nabídne přítomným i kulturní program. Domoradovický Hasičský ples začíná od 19.30 hodin v kulturním domě a další Hasičský ples se uskuteční v Hlubočci od 20 hodin v obecním sále. Myslivecký ples začíná od 20 hodin v kulturním domě v Brance a ve stejnou dobu i v bohuslavickém kulturním domě. Ples Dobroženy začne mít děj od 20 hodin v dobroslavickém kulturním domě. Série Obecních plesů se od 20 hodin týká obecního sálu v Hněvošicích, kulturního domu v Hlavnici i Sokolovny ve Chvalíkovicích. Sportovní plesy se od 20 hodin zabydlí v oldřišovské tělocvičně ZŠ i v Kulturním centru v Píšti, Společenský ples začíná od 20 hodin v kobeřickém Obecním domě a Farní ples začíná od 20 hodin v ludgeřovickém Obecním domě. Děti si užijí svůj maškarní ples od 15 hodin v rohovském Obecním domě.

KARVINSKO

Starý Bohumín hostí svatební veletrh

kdy: neděle 26. ledna, od 11 hodin

kde: Starý Bohumín, hotel Pod Zeleným dubem

Vstupné: 30 korun

Módní přehlídka a výstava svatebních šatů, kosmetické a kadeřnické služby, cukrářské výrobky, výběr snubních prstenů. Počtvrté se ve Starém Bohumíně koná „Svatba na hranici“, česko-polský svatební veletrh. V hotelu Pod Zeleným dubem, v neděli 26. ledna. Nebude chybět nabídka svatebních koordinačních služeb, fotokoutky, přehlídka svatebních vozů ani inspirace pro lechtivé erotické chvilky, slibují pořadatelé. Představí se několik desítek vystavovatelů z České republiky i Polska. Novinkou ročníku je prezentace tiskárny svatebních novin, jejich výroby a zpracování informací o snoubencích. Nevěsty, které sní o jedinečných šatech vyrobených speciálně podle jejich přání, potěší například módní návrhářka Izabela Dudek z Polska. Svatební veletrh bude probíhat od 11 do 16 hodin. Vstupné je 30 korun a v ceně je ochutnávka dobrot z hotelové kuchyně.







Divadla dává premiéru: Vražda v Orient expresu

Kdy: sobota 25. ledna, 17.30 hodin

Kde: Český Těšín, Těšínské divadlo

Za kolik: 250 korun



Klasiku klasik v oboru kriminálních příběhů z pera proslulé Agathy Christie uvede Těšínské divadlo jako jedna z prvních scén v České republice. Nejlepší detektiv všech dob Hercule Poirot se právě dozvěděl, že se musí urychleně vrátit do Londýna. Dlouholetý přítel mu sežene místo v jinak beznadějně vyprodaném Orient Expresu, do něhož nastoupí zvláštně nesourodá skupina lidí. Poirot cítí podivné napětí a tuší, že něco je ve vzduchu… Hercule Poirot bude tentokrát napínat své malé šedé buňky mozkové na divadelních prknech, aby vyřešil záhadnou vraždu v luxusním vlaku, kde se odehrálo až příliš mnoho náhod. V hlavní roli Zdeněk Hrabal, režie Vojtěch Štěpánek.

Kabelkový bazar podpoří mobilní hospic Ondrášek

kdy: sběr v pátek a v sobotu (24. a 25. ledna) Prodej od 28. 1. do 28. 2.

kde: Bohumín, nám. Svobody, dům U rytíře

Chybí vám pomyslná tečka k nové sukni, halence nebo botám? Staronová kabelka či šátek z kabelkového bazaru je to pravé, protože kabelek a šátků není nikdy dost. Takto lákají pořadatelé k dobročinnému projektu, který startuje v pátek 24. ledna. „Rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným. Provětráme šatníky, nabídneme zachovalé věci někomu jinému, a ještě pomůžeme dobré věci. Kabelky a šátky nejprve sesbíráme, pak je naceníme přiměřenou částkou s tím, že původní majitelé věci darují bezplatně. Výtěžek bazaru věnujeme na provoz mobilního hospice Ondrášek, který se stará i o pacienty z Bohumína,“ říká organizátorka Doris Starzyková ze spolku Přátel bohumínské historie. Kabelkový bazar proběhne v domě U Rytíře, náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. Sběr kabelek (max. 5 kusů) a šátků k prodeji se uskuteční v pátek 24. ledna od 15 do 18 hodin a v sobotu 25. ledna od 9 do 12 hodin. Prodej věcí proběhne od 28. ledna do 28. února, vždy v úterý a pátek od 15 do 17 hodin.

BRUNTÁLSKO

Myslivecké tradice na plese

Kdy: v sobotu 25. ledna v 19.30 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: vstupné 350 korun

Reprezentační ples Okresního mysliveckého spolku Bruntál se uskuteční v sobotu 25. ledna od 19.30 hodin ve Společenském domě v Bruntále. K tanci a poslechu zahrají hudba Axell a jihomoravská krojovaná cimbálová skupina Notečka. Připraveny jsou ukázky společenských tanců, předvedení mysliveckých tradic, myslivecké troubení a obřad přijímání mezi myslivce formou pasování. Nebude chybět zvěřinová kuchyně a bohatá tombola.



Pan Halpern a pan Johnson

Kdy: v pátek 24. ledna v 19 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: vstupné 290 a 250 korun



Pražské divadlo Ungelt přiváží do Bruntálu činoherní lahůdku se skvělými herci - Petrem Kostkou a Františkem Němcem. Komorní hra od Lionela Goldsteina se jmenuje Pan Halpern a pan Johnson. Je o zvláštním přátelství dvou starých mužů. Pan Halpern pochoval svou ženu a u hrobu se seznamuje s jejím dávným přítelem panem Johnsonem. Oba starci se nad hrobem málem poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak se vzájemně poznávají. Hrají: Pan Halpern - Petr Kostka, Pan Johnson - František Němec. Představení se koná v Městském divadle v Bruntále v pátek 24. ledna v 19 hodin. Na představení lze zakoupit vstupenky za 290 a 250 korun, předprodej probíhá v Městském informačním centru v Bruntále, v divadle a on-line.

FRÝDECKO-MÍSTECKO



Na plese vystoupí hvězdy z muzikálu Děti ráje

Kdy: sobota 25. ledna od 19 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 350 korun

Reprezentační ples města se bude konat v sobotu 25. ledna od 19 hodin ve velkém sále Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí. Celým večerem bude přítomné provázet moderátor Bořek Slezáček. K tanci a poslechu zahraje Alfa orchestra. V rámci sedmého ročníku dojde i na překvapení v podobě vystoupení hvězd ze slavného českého muzikálu Děti ráje. Po půlnoci bude v hudební produkci pokračovat DJ Lumír Mořkovský. Vstupenky, které vyjdou na 350 korun, se budou prodávat pouze v předprodeji ve frýdlantském turistickém informačním centru.



V zimně laděné pohádce si zahraje i sněhulák

Kdy: neděle 26. ledna od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun



Divadýlko Ententýky zavítá v neděli 26. ledna do frýdecko-místecké Nové scény Vlast, kde dětské publikum pobaví veselou a interaktivní zimní pohádkou, která se jmenuje O sněhulákovi Mrkvičkovi s myškou Klárkou a veverkou Terkou. Příběh, který je vhodný pro děti od tří let, se na podiu začne odvíjet ve tři hodiny odpoledne.

Ples bude ve znamení hudby, zábavy a jídla

Kdy: sobota 25. ledna od 19 hodin

Kde: sál radnice v Jablunkově

Za kolik: 600 korun

Reprezentační ples města Jablunkova se uskuteční 25. ledna od 19 hodin v sále tamní radnice. O živou hudbu se postará J. U. Band. Doprovodný program nabídne taneční studio Releve, ZF Bystrzyca a TK Elán. Účastníci se mohou dále těšit na bohatou tombolu, retro koutek, dobovou kavárnu a fonotéku. Jablunkovské centrum kultury a informací prodává vstupenky v předprodeji za 600 korun. Cena zahrnuje teplou večeři a raut.







Děti bude na karnevalu bavit klaun Pepino Prcek

Kdy: neděle 26. ledna od 15 hodin

Kde: hostinec U Čendy v Bašce-HodoňovicíchZa kolik: neuvedenoDětským karnevalem ožije v neděli 26. ledna hostinec U Čendy v Bašce-Hodoňovicích. O zajímavý program pro děti, během kterého nebudou chybět ani zajímavé scénky a soutěže o ceny, se bude starat klaun Pepino Prcek. Akce vypukne ve tři hodiny odpoledne.

NOVOJIČÍNSKO



Příznivci malíře Buriana mají sraz

Kdy: pátek 24. a sobota 25. ledna

Kde: Štramberk, kulturní dům

Další setkání příznivců malíře Zdeňka Buriana, rodáka z Kopřivnice, se uskuteční o nastávajícím víkendu ve Štramberku. Má název Bílá Šipka 2020. Setkání začne v pátek 24. ledna v 18.00 hodin v kulturním domě večerním potlachem s názvem S plátnem a noťasem. Sobotu zahájí Sběratelská burza v kulturním domě, na níž si Burianovi fanoušci mohou od 9.30 hodin vyměnit či zakoupit věci spojené s fenomenálním malířem a kreslířem, Od 14 hodin v kulturním domě seznámí Jarmila Klímová přítomné s připravovanou výstavou Školní výukové obrazy Zdeňka Buriana, která bude v Muzeu Komenského v Přerově. Součástí akce je také návštěva oblíbené Burianovy jeskyně Šipka, po celou dobu je také možno navštívit Muzeum Zdeňka Buriana na náměstí.







Chovatelé se sejdou na výstavě

Kdy: sobota 25. ledna

Kde: Bílovec, Dům chovatelů

Za kolik: neuvedeno



Oblastní výstavní trh chovných králíků v Bílovci má dlouhodobou tradici. V sobotu 25. ledna se v místním Domě chovatelů na Bezručově ulici uskuteční již 54. ročník této akce. Trh králíků je spojený s výstavou holubů a drůbeže. Akce se koná od 8.00 do 16:00 hodin. Organizátoři připravili bohaté občerstvení z domácí kuchyně a mnoho krásných cen v soutěži "štěstíčko".

Klub bude patřit jazzové muzice

Kdy: v sobotu 25. ledna

Kde: Nový Jičín, Coffeemusicbar

Za kolik: 50 korun

Bára Bobová trio zpestří atmosféru Coffeemusicbaru na Staré poště v Novém Jičíně v sobotu 25. ledna. Kapelku tvoří seskupení muzikantů, kolem zpěvačky Báry Bobové. Jejich repertoár tvoří jazzové standardy a českých i zahraniční covery. Na novojičínském vystoupení doprovodí zpěvačku Báru Bobovou kytarista Jan Kyjovský a kontrabasista Zdeněk Holka. Jazzový večer začíná v 20.00 hodin.



Benefiční večer pomůže Štěpánovi

Kdy: sobota 25. ledna

Kde: Kopřivnice, Vila Machů

Za kolik: vstupné dobrovolné



V kavárně Vily Machů opět zahraje na klavír dirigent, skladatel, a také sbormistr Jiří Najvar. Ten působí také jako sbormistr Pěveckého sdružení Kopřivnice a jako pedagog na První soukromé základní umělecké škole Mis music v Kopřivnici. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován rodičům postiženého chlapce Štěpána. Doporučena je rezervace na tel. čísle 702 016 444. První tóny zazní v 18.30 hodin.

Děti se mohou těšit na pohádku

Kdy: neděle 26. ledna

Kde: Frenštát p. R., Dům kultury

Za kolik: 90 Kč

Nedělní představení pro děti ve frenštátském domě kultury pokračují tento víkend. V malém sále mohou návštěvníci od tří do třeba stovky let zhlédnout hravé hudební představení s názvem Jarádrytmus, Tyrádrytmus. Při představení dva profesionální hudebníci Tom Kovanda a Honza Bradáč dětem přiblíží hudbu a její základní části - melodii a rytmus. Návštěvníci se hravou formou dozvědí o vzniku hudby jako takové, o její důležitosti pro člověka a jejich vzájemném vztahu už od samého počátku civilizace. Toto propojení si představí na jednotlivých historických obdobích. Představení v odlehčeném a vtipném duchu budou v neděli 26. ledna dvě. První začne v 13.30 hodin, jeho repríza bude v 15.30 hodin.