Za Mikulášem do Dolních Vítkovic

Kdy: sobota 7. prosince od 10 do 18 hodin

Kde: DOV (Velký Svět techniky, Malý Svět techniky U6)

Za kolik: pro pojištěnce ČPZP zdarma

Mikuláše můžete první prosincovou sobotu oslavit i v areálu Dolních Vítkovic. Jsou připraveny atrakce, které děti a jejich doprovod nejen pobaví, ale i poučí. Chybět nebude Mikuláš s čertem a andělem. Pro děti jsou připraveny i drobné dárky. Pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) mají po předložení průkazu pojištěnce vstup zdarma do Velkého Světa techniky i Malého Světa techniky U6. Volnou vstupenku si můžete vyzvednout v den akce od 10 hodin, nejpozději však v 18 hodin (platí pro vstup do Velkého Světa techniky) a v 17 hodin (platí pro vstup do Malého Světa techniky).

Zimní RUNdál 2019



Kdy: sobota 7. prosince od 8.30 hodin

Kde: Kovárna U Bělského lesa Ostrava, Svazácká 3161/1D, Ostrava-Zábřeh

Za kolik: v místě akce startovné: mládež (120 korun), dospělí (250 korun)



RUNdál, už 3. ročník veřejného závodu pro děti, mládež a dospělé je připravován pro všechny věkové kategorie a především pro milovníky sportu a zdravého životního stylu. Jedná se o seriál čtyř běžeckých závodů, z nich každý reprezentuje jedno roční období. Účastníci budou bodováni podle pořadí a na zimním závodě bude vyhlášen celkový vítěz v každé kategorii.

Cooltourní zdobení perníčků

Kdy: sobota 7. prosince od 16 do 20 hodin

Kde: Cooltour Ostrava

Za kolik: vstupné je 60 korun (za ně účastníci dostanou 20 perníčků)

Vyhnalo vás počasí z dětských hřišť a parků? Přijďte nám za teplem a vánoční atmosférou do Cooltouru. „Naladíme kýčovitý playlist, uvaříme litry svařáku a můžete pozorovat, jak vaše dítko patlá cukrovou polevou sebe a vše kolem. Každý přihlášený účastník dostane 20 hotových perníčků a možnost vyzdobit si je k obrazu svému,“ informují organizátoři akce na svém webu. Přihlásit můžete sebe i své ratolesti na mailu: viktorrie@gmail.com. Počet účastníků je omezen, jelikož naše pečící kapacity jsou omezeny.

Atlantické mikulášování



Kdy: sobota 7. prosince od 14.30 hodin

Kde: Ostrava, Klub Atlantik

Za kolik: vstupenky za 150 korun jsou v prodeji v infocentrech bez možnosti rezervace



Klub Atlantik se v sobotu otevře dětem! Co pro ně pořadatelé akce připravili? Vánoční povídání s Vendulkou o různých tradicích a zvycích, které si spolu i vyzkoušejí. „Nazdobíme perníčky, rozkrojíme jablka a místo olova budeme lít vosk. A taky si vyrobíme nějakou vánoční ozdobu na stromeček. A navštíví nás také Mikuláš s čertem a andělem, kteří nám donesou něco na zub,“ informují pořadatelé. Cena vstupenky 150 korun na dítě obsahuje vstup na program, materiál i svačinku.

Monika Absolonová Tour Až do nebes 2019

Kdy: neděle 8. prosince od 19 hodin

Kde: Ostrava, Divadelní sál Domu kultury města Ostravy

Za kolik: vstupenky stojí od 390 do 890 korun

Exkluzivní adventní koncert Moniky Absolonové plný svátečních melodií ze zlaté desky Až do nebes si budou moci vyslechnout v neděli večer posluchači v Domě kultury města Ostravy. V rámci večera zazní důvěrně známé a oblíbené vánoční písně. Boom! Band Jiřího Dvořáka, smyčcové kvarteto, osvědčené hity, nové skladby a jedinečný hlas Moniky Absolonové jsou zárukou koncertu plného emocí a neopakovatelné atmosféry.

Česká mše vánoční v Ostravě



Kdy: neděle 8. prosince od 17 hodin

Kde: Ostrava, Evangelický Kristův kostel (Husovo nám. 4)

Za kolik: vstupné je dobrovolné



V neděli 8. prosince od 17 hodin si můžete vyslechnout adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Chorusu Ostrava. Zazní především Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby za instrumentálního doprovodu varhan, které rozezvučí Marie Pluhařová. Dirigentem a sbormistrem je Petra Rašíková. Jako sólisté se představí Nikola Novotná (soprán), Tatiana Tvrdá (alt), Peter Svetlík (tenor) a Pavel Kozel (bas).

Rozsvícení vánočního stromu u K-Trio

Kdy: neděle 8. prosince

Kde: Kulturní dům K-Trio, Ostrava-Hrabůvka

Za kolik: vstup zdarma

Bohatý program je připraven na neděli 8. prosince před Kulturním domem K-Trio v Ostravě-Hrabůvce. Od 10 do 18 hodin se bude konat vánoční jarmark, v rámci kulturního programu se představí například Four Band (od 14 do 15 hodin), Ostravský komorní sbor (od 15.15 do 15.45 hodin). Od 17.15 se začne rozsvěcovat Vánoční strom, po něm bude pokračovat koncert skupiny Fiha. Akci můžete sledovat na FB události.

Mikulášská nadílka v Michálkovicích



Kdy: neděle 8. prosince od 14 hodin

Kde: Kulturní dům Michálkovice

Za kolik: vstupné 70 korun/dítě (jeden dospělý zdarma), další 60 korun



V neděli 8. prosince se můžete s vašimi dětmi těšit na už tradiční Mikulášskou nadílku, kterou připravil městský obvod Michálkovice. Od 14 hodin zaplní kulturní dům Mikuláš s čerty a anděly. Na hodné děti bude čekat nadílka. Přijďte prožít odpoledne plné soutěží, her a zábavy. Přihlášky přijímá do naplnění kapacity kulturní dům, telefon: 596 231 565.

Mikuláš a čertí škola v Akordu Kdy: sobota 7. prosince od 10 hodin

Kde: DK Akord Ostrava-Zábřeh

Za kolik: vstupné pro děti je 150 korun, nadílka je v ceně, dospělí návštěvníci zaplatí 90 korun.

Velká mikulášská pohádka s písničkami a nadílkou je pro děti připravena na sobotu 7. prosince od 10 hodin do DK Akord v Ostravě-Zábřehu. Na každé dítě čeká po skončení pohádky nadílka přímo od Mikuláše, anděla a možná i čerta. Účinkuje soubor Nahodile.

Pekelná prohlídka v Landek Parku



Kdy: sobota 7. prosince od 10 do 18 hodin

Kde: Landek Park Petřkovice

Za kolik: Vstupné pro dospělé je 130 korun, zvýhodněné pro děti, studenty a seniory bude stát 82 korun, rodina se dvěma dospělými a dvěma až třemi dětmi zaplatí 360 korun)



Pekelnou „nadílku“ nabídne Landek Park v Petřkovicích v sobotu 7. prosince od 10 do 18 hodin. „Hodné děti ale nemusí mít strach a ty zlobivé se mohou vykoupit ze svých hříchů,“ zve rodiny s dětmi ředitel Landek Parku Lumír Plac. Průvodci v tradičních hornických krojích se s návštěvníky vydají napříč historií těžby uhlí a jejich naučný výklad bude okořeněný trochou toho čertovského strašení. Na konci pekelného dolu budou připraveni Mikuláš spolu s andělem se sladkou odměnou pro každé dítě, které přednese básničku nebo zazpívá písničku.

Čertovské odpoledne na Skalce

Kdy: sobota 7. prosince od 14.30 hodin

Kde: Ostrava, Skalka Family Park

Za kolik: Děti od 3 let zaplatí 50 korun jako samostatný vstup na akci, kdo zvolí vstup za 250 korun, může se těšit na balíček zimních atrakcí. Mikulášský balíček je zahrnut v ceně obou vstupů.

Čertovské odpoledne připravil na sobotní odpoledne Skalka Family Park. Od 14.30 do 16 hodin se uskuteční Čertovská dílna, od 15 do 16 hodin se návštěvníci budou moci utkat v Čertovských soutěžích a od 17 hodin přijde na řadu Mikulášská nadílka. Vstupné je k zakoupení v bistru.

NOVOJIČÍNSKO

Trhy zpestří Open mic, Brouci i sbor



Kdy: od pátku 6. prosince do neděle 8. prosince

Kde: Nový Jičín, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma



Adventní trhy na novojičínském Masarykově náměstí pokračují i přes víkend a nechybí ani zajímavý program. V pátek 6. prosince vystoupí od 16 hodin na pódiu Bluess Street band, kapela z Valašska, která potěší všechny milovníky blues. Sobota bude patřit Open Mic – tradiční akci, která běžně bývá v novojičínském klubu Galerka. Kdo má rád převážně folkovou muziku, nebrání se ani jazzu, poezii, nebo dalším stylům hudebním i ne-hudebním, nebo si chce vyzkoušet zahrát si 3 své písně na pódiu, nesmí na Open Mic Nový Jičín chybět. O svém vystoupení se může rozhodnout až na místě, nebo si svůj čas může dohodnout předem. Muzicírování začíná v 15.00 hodin. Od 18.00 hodin si užijí hlavně milovníci Beatles při vystoupení kapely Brouci Band - The Beatles Revival. K Vánocům patří cukroví, což měli tvůrci programu na paměti. V neděli 8. prosince se tak zájemci mohou zúčastnit akce Pečení s Hezounem, což znamená pekařskou dílnička v přízemí Návštěvnického centra. Pečení bude od 10.00 do 16.00 hodin. Mezitím zpestří atmosféru trhů vystoupení novojičínského středoškolského smíšeného sboru Puellae et Pueri. Hlasy jeho členů s doprovodným kvintetem se rozezní v 14.00 hodin.

Muzeum bude patřit malování



Kdy: v sobotu 7. prosince

Kde: Kopřivnice, Muzeum Fojtství

Za kolik: 70 Kč, děti do 6 let zdarma



Enkaustika je starověká malířská technika malování horkým voskem vhodná pro každého. K enkaustickému malování nejsou nutné umělecké znalosti a dovednosti, protože techniku si lze v krátké době rychle osvojit. Malování pestrými barvami přináší spoustu nevšedních překvapení a zážitků, rovněž lze tuto techniku rozvíjet s postiženými dětmi. Účastníci setkání v sobotu 7. prosince si mohou zkusit práci s enkaustickým perem, kdy si vytvoří vánoční baňku nebo dřevěnou vánoční ozdobu, kterou na závěr dozdobí třpytivými glitry. Vánoční setkání s enkaustikou začne v 10 hodin a bude pokračovat až do čtyř hodin odpoledne, povede ho akreditovaná lektorka Jana Povalová.

Zazní díla Bacha i Dvořáka



Kdy: v sobotu 7. prosince

Kde: Tichá, kulturní dům

Za kolik: 100 Kč



Serenáda Josefa Suka, Ave Maria Franze Schuberta, Air Johanna Sebastiana Bacha či Valčík A dur Antonína Dvořáka, to je jen částečný výčet skladeb, které zazní při Adventním koncertu v Tiché v sobotu 7. prosince. Koncert se koná od 18.00 hodin v Kulturním domě Tichá a vystoupí na něm Wallingerovo kvarteto ve složení: 1. housle Pavel Wallinger, 2. housle – Jan Vašta, viola Miroslav Kovář, violoncello – Jan Škrdlík.

Dělnický dům ovládne Poetika



Kdy: v sobotu 7. prosince

Kde: Studénka, Dělnický dům

Za kolik: 180 Kč



Když se řekne v hudebním světě Poetika, zbystří zejména mladší posluchači. Poetika je totiž poměrně mladá hudební skupina, která vešla v povědomí v roce 2016, kdy vydala debutový singl Zkouším žít. Díky němu se kapela zařadila mezi nejhranější interprety toho roku. Následoval další hit Každou vteřinou a první album Trinity, které vyšlo v roce 2017. V tom roce byla Poetika nominována na objev roku v anketě Český slavík. V letošním roce skupina vyrazila na svou první sólovou tour, na které se v sobotu 7. prosince zastaví také v Dělnickém domě ve Studénce. Koncert začne v 20.30 hodin, po něm následuje po koncertě následuje diskotéka DJ Boom Bartze.

Možná vyběhne i Mikuláš



Kdy: v sobotu 7. prosince

Kde: Fulnek-Lukavec, hřiště TJ Sokol Lukavec

Za kolik: Vstup zdarma

Hasičské soutěže jsou hlavně o soupeření a dosažení co nejlepšího času. Jednou z výjimek je Mikulášská soutěž v Lukavci, místní části Fulneku. Více než dosaženému času se zúčastněná družstva věnují kreativitě, a tak není žádným překvapením, když s hadicemi vyběhnou k terčíkům, andělé, čerti, Mikuláš a nezřídka i různé pitoreskní postavičky. Již 24. ročník Mikulášské soutěže začíná na hřišti TJ Sokol Lukavec v 9.30 hodin.

Zámek hostí špičkové umělce



Kdy: v sobotu 7. prosince

Kde: Kunín, zámek

Za kolik: 150 Kč



Velkolepá komorní hra, pod tímto názvem se uskuteční v sobotu 7. prosince ve velkém sále zámku v Kuníně koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Představí se špičkové Benewitzovo kvarteto a jeho hosté Igor Františák – klarinet, Ondřej Vrabec – lesní roh, Martin Petrák – fagot a Petr Ries – kontrabas. Návštěvníci budou svědky jedinečného hudebního zážitku, kdy zazní Septet Es dur, op. 20 Ludwiga van Beethovena a Oktet F dur D, 803 Franze Schuberta. Beethovenův Septet Es dur vznikal souběžně s jeho první symfonií a během krátké doby se stal jedním z jeho nejúspěšnějších a nejoblíbenějších děl pro „velké komorní obsazení“. Na jeho interprety jsou kladeny vysoké interpretační nároky, a to jak pro jednotlivce, tak technicky pro utvoření ansámblu. Svojí délkou 40 minut se velice blíží serenádě, podobně jako následující Schubertův Oktet F dur trvající 60 minut, který byl komponován na zakázku právě jako protiváha k Beethovenovu opusu a je tedy i podobně strukturně vystavěn. Koncert začíná v 18.00 hodin.

BRUNTÁLSKO

Dva rýmařovští výtvarníci

Kdy: v sobotu 7. prosince v 16 hodin

Kde: Rýmařov

Za kolik: vstup volný

V Městském muzeu v Rýmařově v Galerii Octopus zahájí v sobotu 7. prosince v 16 hodin výstava dvou rýmařovských výtvarníků. Se svými pracemi se divákům představí Roman Karel a Adam Rybka, výstava nese jednoduchý název Dva. Roman Karel vystaví své obrazy vytvořené kombinovanou technikou, Adam Rybka pak sochy z keramiky a vosku. Na vernisáži zahraje a zazpívá Lubomír Otisk. Výstava potrvá až do příštího roku, a to do 26. ledna.

Bruntálský advent



Kdy: v sobotu 7. prosince od 17 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: vstupné dospělí 80, studenti a senioři 40 korun



V Městském divadle v Bruntále proběhne v sobotu 7. prosince od 17 hodin 24. ročník Bruntálského adventu. Na letošním koncertu pěveckých sborů se představí PSSU a Luscinia z Opavy, Canticum novum z Ostravy a pořádající Ženský komorní sbor Puellae Cantantes z Bruntálu. Vstupné pro dospělého je 80 korun, studenti a senioři 40 korun, vstupenky zájemci koupí v bruntálském Městském informačním centru na náměstí Míru a v divadle.

Vánoční království

Kdy: v sobotu 7. prosince od 14 do 18 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem

Za kolik: vstup volný

Atraktivní vánoční odpoledne je připraveno pro děti i pro dospělé návštěvníky na sobotu 7. prosince ve Vrbně pod Pradědem. Na náměstí Sv, Michala v budově bývalého gymnázia je od 14 do 18 hodin připravena akce Vánoční království. Na návštěvníky tu čeká bohatý program, například vánoční jarmark, ledová show, vystoupení dětí, Mikulášská divadelní nadílka, soutěž o nejhezčí adventní věnec, balónková vánoční pošta s přáním Ježíkovi, vánoční tvoření, tombola, vánoční bazar hraček a knih a také charitativní sbírka pro děti z Ukrajiny.

Koncert u Tří králů



Kdy: v sobotu 7. prosince od 16 hodin

Kde: Břidličná

Za kolik: vstup volný



Ve farním kostele sv. Tří králů v Břidličné si mohou posluchači užít sváteční atmosféru na Adventním koncertu, který se bude konat v sobotu 7. prosince v 16 hodin. Vystoupí pěvecký sbor Bernardini, Lenka Kawa a Svatocecilský orchestr z Olomouce. V programu zazní skladby J. S. Bacha, Gabriela Fauré, Franze Schuberta a dalších známých skladatelů. K dobré náladě přispěje i vánoční punč.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ve Frýdě bude adventní benefiční koncert

Kdy: neděle 8. prosince od 14 hodin

Kde: obchodní centrum Frýda ve Frýdku-Místku

Za kolik: dobrovolné vstupné

Obchodní centrum Frýda ve Frýdku-Místku bude v neděli 8. prosince od 14 hodin patřit adventnímu koncertu. O moderování benefiční akce se postará herečka Kristýna Lišková z ostravského divadla Mír. V rámci programu vystoupí cimbálová Kotkova muzika a zpěvák Voxel. Vybrané peníze půjdou na podporu týmu, jenž se skládá z 500 dobrovolníků společnosti ADRA. Dobrovolníci se v celém kraji věnují dětem s poruchou autistického spektra, osamoceným seniorům a lidem s různým postižením. Vstupné bude dobrovolné.

Divadelní pohádka slibuje zábavu



Kdy: sobota 7. prosince od 15 hodin

Kde: Divadlo Čtyřlístek ve Frýdku

Za kolik: 40 korun



Veselá činoherní pohádka o tom, že i čertovští rodiče to nemají se svou dcerou na vdávání jednoduché, pobaví především nejmenší diváky, kteří v sobotu 7. prosince zavítají do divadélka Čtyřlístek ve Frýdku. Divadlo Prozatím odehraje pohádku Čert vem anděla od 15 hodin. Vstupenky vyjdou na čtyřicet korun.

Cestovatel představí šťastný stát Bhútán

Kdy: sobota 7. prosince od 18 hodin

Kde: Chata Prašivá ve Vyšních Lhotách

Za kolik: dobrovolné vstupné

Bhútán - země hřmícího draka. Tak se jmenuje beseda s promítáním, kterou bude mít v sobotu 7. prosince od 18 hodin v chatě na Prašivé na starost známý cestovatel Jirka Kolbaba. Ten všechny přítomné přesvědčí o tom, že pohádková země krále Miroslava existuje. Posluchače totiž zavede do království, které vede osvícený a všemi obdivovaný panovník. Bhútánský král otevřel nádhernou zemi pro regulovaný turismus teprve nedávno. Zakázal používání igelitových tašek, kouření - a stanovil, kolik procent území musí pokrývat lesy. Království neměří úspěch pomocí HDP, ale sleduje takzvané „Velké domácí štěstí“. Nad vším bdí královským dekretem ustanovené ministerstvo štěstí.

Děti potěší Křemílek a Vochomůrka



Kdy: neděle 8. prosince od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

Za kolik: 70 korun



Divadlo Křesadlo potěší v neděli 8 prosince na prknech místecké Nové scény Vlast dětské publikum pohádkou Jak Křemílek a Vochomůrka slavili Vánoce. Interaktivní a veselá pohádka, která vznikla na motivy příběhů známých postaviček, je vhodná pro děti od tří let. Vstupenky se budou prodávat za sedmdesát korun.

Jarmark se ponese v předvánočním duchu

Kdy: sobota 7. prosince od 15.30 hodin

Kde: areál hasičské zbrojnice v Palkovicích

Za kolik: vstup zdarma

Předvánoční jarmark, jehož součástí bude mimo jiné rozsvícení vánočního stromu, se bude konat v sobotu 7. prosince od půl čtvrté odpoledne u hasičské zbrojnice v Palkovicích. Součástí akce bude i Ježíšková pošta, vánoční dílnička ve staré jizbě, prodej vánočního občerstvení a dalšího zboží. V rámci kulturního programu vystoupí dechová hudba Palkovjanka, děti z místní základní a mateřské školy a Chickaletta. Prostor dostanou i ostatní interpreti, kteří přítomným budou zpívat známé koledy.

Mikulášský discopříběh láká na hity i ceny



Kdy: sobota 7. prosince od 20 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 90 korun v předprodeji, 100 korun na místě



Tradiční akcí s názvem Mikulášský discopříběh ožije v sobotu 7. prosince frýdlantské kulturní centrum. K dobré náladě, tanci a poslechu se budou pouštět nejen staré šlágry, ale i současná hudba. Dojde i na slosovatelné vstupné o hodnotné ceny. Chybět nebude ani fotobudka k zachycení fotek na památku. Program začne v osm hodin večer.

OPAVSKO

Pohádky a koncerty

Kdy: v sobotu 7. a v neděli 8. prosince

Kde: Dolní náměstí, Opava

V rámci vánočních trhů uvidí děti v sobotu od 10 hodin Čertovskou pohádku a dospělí si od 18 hodin poslechnou koncert zpěvačky Lenny s její kapelou. V neděli nastoupí v 10 hodin cimbálová muzika z Háje ve Slezsku a pohádka Mikuláš po Mikuláši začíná od 15 hodin. Program uzavře v 17 hodin country kapela Tarantule.

Advent s hlubokými žesti



Kdy: v neděli 8. prosince od 18.30 hodin

Kde: Farní kostel sv. Jana Křtitele, Sudice



Kostelní lodí bude znít koncert z cyklu Hudební výlety. Nabídne posluchačům ukázky Monteverdiho, Biberova, Rybova a Fingerova díla. Repertoár Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie je pozoruhodně široký a patří do něj také známé skladby, které lze objevit v zajímavém, dosud nepoznaném světle. Koncert se uskuteční za finanční podpory Moravskoslezského kraje a obce Sudice.

Workshop k výstavě

Kdy: v neděli 8. prosince od 14 hodin

Kde: Památník Petra Bezruče, Opava

Za kolik: 20 Kč

Památník se s návštěvníky dočasně rozloučí workshopem k výstavě Václav Havel – Cesta svobody. Na něm si přítomní připomenou nejvýznamnější mezníky v životě Václava Havla. Od pondělí 9. prosince bude památník Petra Bezruče až do jara příštího roku uzavřený.

Vánoční tvoření a koncert



Kdy: v sobotu 7. prosince od 13 hodin

Kde: kulturní dům Dobroslavice



V sále kulturního domu bude do 19 hodin probíhat Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi. Svými výrobky s vánoční tématikou se pochlubí děti z místní mateřské i základní školy. Od 16.30 hodin se návštěvníci zaposlouchají do vánočních písní a skladeb v provedení žáků i jejich učitelů ze ZUŠ Dobroslavice a Háj ve Slezsku.

Vánoce na zámku

Kdy: v sobotu 7. a v neděli 8. prosince od 9 hodin

Kde: zámek, Kravaře

Zámecké prostory zaplní po oba víkendové dny návštěvníci místního zámku, na které tam čeká řada zajímavých atrakcí. Ve vánoční atmosféře si do 17 hodin prohlédnou lidová řemesla, výstavu betlémů, navštíví dílničky pro děti a budou sledovat vystoupení hudebních, pěveckých i folklórních souborů. To je pouze krátký výčet toho, co pro ně bude na zámku připraveno. Chybět nebude ani Strom splněných přání dětí z dolnobenešovského Klokánku.

Vánoční koncerty



Kdy: v sobotu 7. prosince od 17 hodin a od 18 hodin a v neděli 8. prosince od 18 hodin

Kde: kulturní dům Štěpánkovice, Müllerův dům a kino Mír Opava



Obecní úřad ve Štěpánkovicích připravil na sobotu pro zájemce Vánoční koncert v podání tria Inflagranti. Vítaným hostem programu bude jako příslovečná třešnička na dortu Václav Noid Bárta s kapelou. Další sobotní vánoční koncert zazní od 18 hodin v opavském Müllerově domě v podání klavíristy Dominika Fajkuse a violoncellisty Jana Hanouska. Opavská Základní škola Ilji Hurníka připravila na neděli v kině Mír koncert, na kterém zazpívá její pěvecký sbor Domino a hostem bude zpěvák a herec Josef Vágner, držitel titulu Objev roku v anketě Český slavík.

KARVINSKO

Orlovou projde průvod čertů

Město zažije v neděli 8. prosince svůj vůbec první pochod Krampus čertovských masek, spojený s pyrotechnickou show. Vychází se v 16,30 hodin od kulturního domu směrem k prostranství u restaurace Morava.

Havířov zpívá gospel

Velký gospelový koncert pořádá v neděli 8. prosince v Havířově nezisková organizace Evangelikální společenství křesťanů ve spolupráci s MKS Havířov. Zpívat budou amatéři, milovníci zpěvu. Koncert se koná v 17 hodin a vstupné je 150 pro dospělé a 100 korun pro děti do 10 let.

Bohumín hostí mistrovství v kulečníku

Špičky sportovního kulečníku se opět sejdou v Bohumíně. V disciplínách kádr, jednoband a trojband si to rozdají tři mistři Evropy a šest mistrů republiky. Sedmnáctý Turnaj mistrů Města Bohumín proběhne od pátku do neděle v herně na náměstí Budoucnosti. V pátek 6. prosince v podvečer hráči absolvují první kolo. Slavnostní zahájení bude v sobotu 7. prosince v 10 hodin. V neděli 8. prosince se od 10 hodin hraje semifinále a od 13 hodin finále.

Permoník zazpívá adventní koncert v kostele



Kdy: sobota 7. prosince, 15 hodin

Kde: karviná, kostel Povýšení sv. Kříže

Za kolik: 350 Kč hlavní loď, 250 Kč Křestní kaple



Adventní skladba Missa Brevis Pastoralis a chvalozpěv Magnificat zazní tuto sobotu v kostele Povýšení sv. Kříže. V rámci adventního koncertu se představí Janáčkův komorní orchestr, Koncertní sbor Permoník, Mužský komorní sbor Permoník, Sbor přátel zpěvu Permoník a jako sólisté Natálie Bordácsová, Dominika Škrabalová, Marek Olbrzymek.