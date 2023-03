Jak si užít aktuální víkend? Deník přináší souhrn tipů na ty nejzajímavější akce v Moravskoslezském kraji. Na Karvinsku si můžete užít například festival Cesta k harmonii, veřejné cvičení jógy či zafandit na Mistrovství Česka ve stolním tenisu.

Cesta k harmonii, jeden z předchozích ročníků. | Foto: Deník/Pavla Krůčková

KARVINSKO

Cesta k harmonii

KDY: sobota 25. a neděle 26. března

KDE: Městký dům kultury Karviná

ZA KOLIK: 450 Kč dvoudenní vstupenka; 300 Kč jednodenní vstupenka; 120 Kč jednotlivé přednášky

PROČ PŘIJÍT: XXII. ročník festivalu se zaměřením na zdravý životní styl, alternativní medicínu, sebepoznání, duchovní hudbu a meditační cvičení. Festival je doplněn prodejem zdravých produktů, bylinek, drahých kamenů, odborné literatury, poradenstvím. Vstupenky na jednotlivé přednášky je možno zakoupit pouze v pokladně MěDK. Účast přislíbili: Petr Casanova, Míla Lukášová, Pavel Vondrášek, Iva Radulayová, Mgr. Jiří Hamerský, Drahoslav Červenka, Mgr. Martin Jelínek a další.

MČR ve stolním tenise mužů a žen 2023

KDY: od pátku 24. března do neděle 26. března

KDE: v klubu SKST Havířov, Opletalova ulice

PROČ PŘIJÍT: Havířov čeká víkend plný skvělého stolního tenisu. Jde o vrchol letošní domácí sezony. Dorazí nejlepší české hráčky a hráči z celé České republiky. Program turnaje se tradičně skládá z kvalifikace o postup do hlavní soutěže a samotné hlavní soutěže. Tu má podle nasazovacího žebříčku ve dvouhrách jistou 32 mužů a 16 žen, které doplní z kvalifikace 16 mužů a 8 žen. Součástí programu je i vyhlášení ankety Stolní tenista roku 2022.

Víkendové lekce jógy s dobrovolným vstupným

KDY: sobota 25. března, od 9 do 10.15 hodin a večer od 19 do 20.15

KDE: Dragon Club Karviná, Karviná-Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Víkendové ranní a večerní lekce jógy pro veřejnost s dobrovolným vstupným (akce se koná za přispění města Karviné a Nadace OKD) probíhají i v uzavřených prostorách Dragon centra ve stejném duchu, jako během sezony na Lodičkách v parku Boženy Němcové. Ranní lekce jsou zaměřeny na aktivní protažení a posílení celého těla, večerní lekce naopak na hlubokou relaxaci a uvolnění za svitu svíce a zvuků relaxační hudby. „Může přijít naprosto každý - ať už úplný začátečník, tak i pokročilý. Stejně tak můžete přispět jakoukoliv částkou, případně jen svou přítomností,“ lákají organizátoři s tím, že nutností je rezervace přes webové stránky https://dc-akademie.inrs.cz. - v centru máme vše potřebné (ale klidně si můžete vzít svou podložku a případně deku pro dobrý pocit + volné oblečení a pitný režim).

KRAJ

Den vody: Přehrady v MS kraji se otevřou lidem

KDY: sobota 25. března od 9 do 15 hodin

KDE: přehrady Slezská Harta, Kružberk, Šance a Dům vodohospodářů Ostrava

ZA KOLIK: Vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vodohospodáři z Povodí Odry letos opět otevřou po dlouhé covidové pauze „útroby“ některých přehrad v Moravskoslezském kraji veřejnosti. Zájemcům umožní nahlédnout do běžně nepřístupných míst, a to souvislosti s nedávným Světovým dnem vody (22. března). Konkrétně půjde o přehrady Slezská Harta, Kružberk a Šance. Zavřené musí zůstat přehrady Žermanice a Morávka z důvodů probíhajících rekonstrukčních a údržbových prací.

V rámci Dne otevřených dveří bude ale možné v sobotu od 9 do 15 hodin navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě.

Například prohlídka zázemí přehrady Slezská Harta bude trvat asi hodinu. Pokud se při příjezdu na parkoviště setká větší množství aut, bude umožněno parkování přímo v areálu provozního střediska a na komunikaci vedoucí k přístavišti. Směrování vozidel návštěvníků na jednotlivá parkovací místa bude řídit pracovník vodního díla. Organizace zpřístupnění vodních děl je rozdílná, podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách www.pod.cz.

OSTRAVA

Prodejní výstava minerálů a šperků

KDY: sobota 25. března

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 80 korun (zlevněné 30)

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit nejen na přehlídku exkluzivních přírodních kamenů, fosílií, minerálů, ale i ukázku šperků a dekorací z nich vyrobených. Během konání akce je zajištěno i občerstvení a parkování u budovy nebo na přilehlých parkovištích.

Fauna trhy na Černé louce

KDY: neděle 26. března od 6 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 50 korun (snížené vstupné 30 korun)

PROČ PŘIJÍT: Plocha Fauna trhů je opět větší – byla rozšířena na všechny prostory výstaviště, tedy celkem činí 5.700 m2. Tradičně nabídne vše pro chovatele nejrůznějších živých tvorů, od okrasného ptactva, přes fanoušky akvaristiky, teraristiky, až po milovníky psů a koček. K mání bude krmivo i nejrůznější pomůcky a potřeby.

FRÝDECKO – MÍSTECKO

Stoun ovládnou Monkey Business

KDY: pátek 24. března, začátek koncertu v 21 hodin

KDE: Hudební klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Čekáte na Soudný den? Zajímá Vás spása,vzkříšení a život věčný? Zapomeňte na klasické instituce. Ty jen tisíce let vyhrožují nebo slibují, ale skutek utek. Klub Stoun nabízí okamžitou, opravdovou, vřelou a velmi příjemnou kulturní spásu. Dejte sbohem nudě, chladu a patosu modliteben a kostelů, a přijďte občerstvit duši i tělo na koncert Monkey Business. Klub bude otevřen již od 19 hodin. Uvedená cena je při předplatném, cena na místě nebyla v době uzávěrky zveřejněná.

FM Band vystoupí akusticky

KDY: pátek 24. března, od 19 hodin

KDE: divadelní klub D.N.A., Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Divadlo nadšených amatérů připravilo v příjemném prostředí klubový akustický koncert frýdeckomístecké kapely FM Band.

Do Frýdku-Místku zavítá pračlovíček

KDY: neděle 26. března, od 15 hodin

KDE: Nová Scéna Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.

Renata Drössler: Motýl něhy uletí

KDY: sobota 25. března, v 18 hodin

KDE: divadelní sál TRISIA, Třinec

ZA KOLIK: 350 – 420 Kč

PROČ PŘIJÍT: Spolupráci českého básníka Jiřího Žáčka a šansoniérky Renaty Drössler započala před 20 lety a v letošním roce se zhmotnila do vinylové podoby. Desku „Motýl něhy uletí“ umělkyně pokřtí právě v TRISIA. Knížku poezie si koupí pár set čtenářů, zato písnička si dokáže najít tisíce posluchačů. Oproti básním mají tu přednost, že si je člověk může zazpívat. V provedení Renaty z literárního díla vznikly šansony. Skvělé šansony. Pokud si kladete otázku, kdo je po odchodu Hany Hegerové nejlepší českou šansoniérkou, my máme jasno: Renata Drössler. Na křtu zpěvačku doprovodí trio, které šansony oblékne do dravého jazzového hávu - klavír, kontrabas a bicí.

Den otevřených dveří: Poznej oblaky

KDY: sobota 25. března, 9 – 14 hodin

KDE: Meteorologická stanice Lysá Hora

PROČ PŘIJÍT: Český hydrometeorologický ústav pořádá Den otevřených dveří na Lysé hoře s odborným výkladem pracovníků stanice. Pracovníci stanice žádají návštěvníky o sdružování do skupinek kvůli plynulému průběhu akce.

BRUNTÁLSKO

Putování ke Studénce

KDY: sobota 25.3.2023

KDE: sraz účastníků je mezi 8:40 až 10:00 hodin u Sanatoria na Ježníku.

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce Putování ke Studénce se koná u příležitosti světového dne vody. Účastníci prochází se přírodou, a po cestě hlavně na rodiny s dětmi čekají různé soutěže a hry. Potkají víly a jiné lesní stvoření. Pochod vede na Ježečkův palouček na Ježníku. V cíli je jistá odměna. Akce končí kolem 13 hodin. "S sebou si vezměte špekáček a náhradní oblečení," doporučují organizátoři.

Simona Stašová dorazí do Krnova

KDY: sobota 25. 3. v 19.00 hod.

KDE: Městské divadlo Krnov

ZA KOLIK: 390 a 360 korun

PROČ PŘIJÍT: V hlavní roli divadelního představení Drobečky z perníku oblíbená herečka Simona Stašová doslova září. Odborníci jí udělili cenu Thalie za nejlepší ženský herecký výkon. Nyní mohou její výkon diváci v Krnově ocenit potleskem. Barová zpěvačka Evy Mearová se vrací z protialkoholní léčebny domů, kde žije společně s kamarádkou Tobby (ta absolutně odmítá své stárnutí, jelikož před lety na škole získala titul královny krásy) a se svým kamarádem Jimmym (neúspěšným hercem, který o sobě říká, že je nejstarší začátečník v celém divadelnictví). K tomuto životu samozřejmě patří i o deset let mladší milenec Evy, kytarista Lu Tenner, který nikdy neměl svojí vlastní střechu nad hlavou.

NOVOJIČÍNSKO

The Cello Boys míří do Studénky

KDY: Pátek 24. března, 19 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Efektní propojení hudebních stylů klasiky, rocku či moderny nabídne atraktivní dvojice violoncellistů Ladislav Mariaš, Zachar Fedorov. Doprovodné bicí, za nimiž sedí Jakub Kočí, jen umocní hudební zážitek z děl Bacha, Haydna, U2, Europe, Nirvany, Jacksona, Avicii a dalších špičkových autorů a kapel.

Štramberská divadelní přehlídka pokračuje

KDY: pátek 24. března, od 19.30 hodin

KDE: kulturní dům, Štramberk

ZA KOLIK: 120 Kč/snížené 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o jubilejní XXV. ročník přehlídky amatérských divadel. Téměř každý týden, s výjimkou velikonočního, se představí jeden amatérský divadelní soubor z bližšího i vzdálenějšího okolí. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit na dílo Panenka od Miro Gavrana v podání členů Divadla VENTYL Drahotuše.

The Dust & Ondřej Galuška – dvojkoncert

KDY: pátek 24. března, od 20 hodin

KDE: Stará pošta, Nový Jičín

ZA KOLIK: 130 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Valašskomeziříčská kapela The Dust je šestičlenná formace mísí prvky alternativní hudby, jazzrocku a improvizace. Na kontě má dvě alba, přičemž druhé produkoval právě Ondřej Galuška. Tento frontman kapely The Odd Gifts se představí se svým sólovým projektem. Se svou kapelou The Odd Gifts v lednu pokřtil desku a také knihu Stručný úvod do filosofie marnosti, která si vysloužila nominaci na cenu české hudební kritiky Apollo v kategorii album roku. Ondřej Galuška na desce spolupracoval Jamesem Harriesem, Bárou Zmekovou, Jakubem Königem (Kitchen) nebo také s bývalým spoluhráčem z kapely Eggnoise Ondřejem Kopičkou. Na koncertě v Galerce zazní písně v obnažené podobě bez kapely.

Na Fojtství se budou malovat kraslice

KDY: sobota 25. března, od 10 hodin

KDE: muzeum Fojtství, Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Kopřivnické muzeum Fojtství pořádá workshop s názvem Enkaustika na Fojtství. V průběhu setkání si návštěvníci budou moci buďto namalovat enkaustickou velikonoční kraslici, nebo si mohou nazdobit dřevěnou velikonoční ozdobu.

Trojanovičtí hasiči mají výročí

KDY: neděle 26. března, od 10 hodin

KDE: hasičská zbrojnice, Trojanovice, Nový Jičín

PROČ PŘIJÍT: Trojanovičtí hasiči pořádají Den otevřených dveří hasičské zbrojnice na počest 90. výročí založení hasičského sboru v Trojanovicích. Návštěvníci mohou nahlédnout do hasičské zbrojnice a prohlédnout si její historické i současné vybavení. Hasiči zajistili i drobné občerstvení.

OPAVSKO

Velikonoční jarmark bude plný hudby a tradic

KDY: pátek až neděle 24. až 26. března

KDE: Horní náměstí Opava

PROČ PŘIJÍT: Úvod třídenní zábavy zahájí v pátek od 16 hodin Lucie Redlová (kytara a mandolína) s baskytaristou a bubeníkem, se kterými tvoří folkrockové trio Garde. Od 18 hodin bude vystřídané známou skupinou Expedice Apalucha. Sobota nabídne návštěvníkům jarmarku v 10 hodin vystoupení žáků opavské ZUŠ, tvořené nejznámějšími písničkami české i světové pop music a možná přijde i velikonoční zajíček. V 15 hodin povedou členové dětského souboru Štěkátko své vrstevníky z pohádky do pohádky. Od 17 hodin ještě vystoupí kapela Tomáš Kočko a Orchestr. Neděle bude zasvěcena tradicím. Od 10 hodin zahájí program Dechový orchestr z Hradce nad Moravicí. Děti si mohou od 10 do 12 a od 13 o 16 hodin ve Slezance vyzkoušet vlastnoruční výrobu velikonočních ozdob a od 15 hodin bude náměstí patřit folklóru. Tradiční program loučení se zimou oživí vystoupení folklórních souborů a skončí v 16.30 hodin odnesením Mařeny a Mařaka k nedaleké řece Opavě.

Poslušně hlásím

KDY: pátek 24. března, od 19 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Opavští amatérští loutkáři Střediska volného času (OPAL) si berou na paškál motivy románu Osudy dobrého vojáka Švejka. Představení, určené mládeži a dospělým, představí divákům svéráznou postavu z tvorby Jaroslava Haška, jehož život a vojenské zážitky vojenského burše z doby Rakousko – Uherska baví čtenáře i filmové diváky už celou řadu let.

S Matýskem bude legrace

KDY: neděle 26. března, od 15 hodin

KDE: kino Mír, Opava

ZA KOLIK: 300 Kč/ ZTP: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Malí návštěvníci přivítají známého břichomluvce Zdeňka Polácha s jeho nerozlučným kamarádem Matýskem. Toho mohou děti i jejich rodiče znát z vystoupení v televizi nebo v talentových soutěžích. Jejich vtipné a přímo vynalézavé představení si v kinosále vychutnají všechny věkové generace.

Herce vystřídají sportovci

KDY: sobota 25. března, od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Divadlo bude tentokrát cele patřit úspěšným sportovcům, ze kterých bude vybraný ten, který byl vloni podle názoru poroty v loňském roce z Opavska nejúspěšnější. V kategorii dospělých je do ankety Sportovec roku nominováno šestnáct a do juniorů dvanáct borců. Večerem bude přítomné provázet moderátorská dvojice Monika Brzesková Žídková a Radek Erben.