Jak si užít nastávající víkend v kraji a potažmo na Karvinsku a Havířovsku?

Frontman kapely Mňága a Žďorp Petr Fiala. | Foto: Deník/Petr Dušek

KARVINSKO

Beseda „Náš region v pověstech“

KDY: pátek 12. května v 17.15 hodin

KDE: Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov (Karviná-Hranice), budova A

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: O zajímavém tématu přednáší Libuše Kolková.

Lázenské prameny otevře také Mňága a Ždorp

KDY: sobota 13. května, od 14.30 hodin

KDE: park u rehabilitačního sanatoria v Lázních Darkov

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kulturně-společenská akce Otevírání pramenů slavnostně zahajuje již 156. lázeňskou sezónu v Karviné. Program odstartuje v sobotu 13. května v 14.30 hodin v parku u Rehabilitačního sanatoria v Hranicích. V 14.40 hodin vystoupí taneční skupina Diamond Dance, která předvede ukázku společenských tanců. V 15 hodin proběhne slavnostní zahájení generální ředitelkou lázní Pavlínou Filipi a jejími hosty. Poté vystoupí kapela Veselá trojka, která zahraje lidové písníčky. V 16.30 hodin vystoupí sportovní oddíl Workout a Powerlifting TJ SŠTaS Karviná. V 17 hodin zahraje písničkářka Kaczi. V 18.45 přijde na řadu unikátní pěvecko-taneční Latino Show v podání exotické zpěvačky Zuzany Gamboa. Program vyvrcholí ve 20 hodin koncertem legendární rockové skupiny Mňága a Žďorp, která zahraje mnoho známých hitů. Návštěvníci se mohou rovněž těšit na občerstvení a lázeňské speciality, nebude chybět doprovodný program a atrakce pro děti, lákadlem je i jízda na koních.



Cirkus Humberto v Karviné

KDY: sobota 13. 5. a neděle 16. 5. od 16 hodin

KDE: Karviná (vedle Prioru)

ZA KOLIK: 300 a 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Největší český cirkus Humberto má novou show BEZ LIMITU pro 21. století. Nebudou chybět zvířata, vystoupí i artisté z Česka, Německa, Ruska, Francie, Polska, Itálie, Chile nebo Kazachstánu.

Real Fight Arena v Havířově

KDY: sobota 13. května v 18 hodin

KDE: Gascontrol arena (zimní stadion) Havířov

ZA KOLIK: od 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: RFA 10 Havířov bude přehlídkou dramatických bojů v MMA, představí se zde například československý postojový talent Václav Sivák, jenž míří do své první titulové obhajoby krále RFA pod pravidly K1. Kromě něj diváci uvidí velkolepý návrat Vojtěcha Garby či premiéru Veroniky Zajícové mezi profesionálkami.

Loutková pohádka pro děti

KDY: neděle 14. května v 10 hodin

KDE: Kino Central Český Těšín

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Herec a mim Michal Nesvadba bez ohledu na počasí a roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Farmářské trhy v Třinci

KDY: sobota 13. května od 8 do 16 hodin

KDE: náměstí Svobody Třinec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční farmářské trhy, kde si každý přijde na své.

Orchestr v kostele

KDY: neděle 14. května v 17 hodin

KDE: Kostel sv Bartoloměje, Frýdlant n. O.

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Smíšený pěvecký sbor Musica Priboriensis tvořený zpěváky z řad vysokoškolských studentů a flétnovým kvartetem se zaměřuje na interpretaci staré hudby. Komorní orchestr Kopřivnice tvoří především pedagogové a žáci ZUŠ a pořádá pěvecké koncerty. V neděli předvedou kancionály J. S. Bacha a A. Vivaldiho.

NOVOJIČÍNSKO

Jarmark je tentokrát květinový

KDY: pátek 12. května, Od 8 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Novém Jičíně

PROČ PŘIJÍT: Novojičínský jarmark se tentokrát nese v duchu květin. K mání budou hlavně květiny a dřeviny, chybět ale nebudou ani regionální potraviny a rukodělné výrobky.

MájFEST ve Fulneku

KDY: pátek 12. května, od 17 do 22 hodin

KDE: zahrada MKC ve Fulneku

ZA KOLIK: 200 Kč/děti a studenti 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: MájFEST je hudebně taneční open air festival žáků ZUŠ ve Fulneku. Co nabízejí organizátoři? Mega stage! Špičkový zvuk a světla! Pestrý program našich studentů! 150 vystupujících žáků! Kapely, soubory i sólisté! Parádní taneční čísla! Výstava výtvarného oboru! Výtvarné dílničky! Hry pro děti! Občerstvení! Festival se bude natáčet!

Tamburaši mají koncert

KDY: sobota 13. května, od 18 hodin

KDE: Dělnický dům ve Studénce

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční jarní koncert místního Tamburašského souboru Brač přenese posluchače do příjemné atmosféry.

OPAVSKO

Noc se slavným spisovatelem

KDY: pátek 12. května, od 17 hodin

KDE: Obecní úřad Hlubočec

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční Noc s Andersenem se děti sejdou v 17 hodin a program zahájí čtení pohádky. Jakmile skončí a dobro zvítězí nad zlem, nastanou chvíle pro kvízy, hry a tvořivou dílničku. V 19.30 hodin se děti navečeří a společně se vydají na večerní dobrodružnou stezku po vesnici. Po návratu, plánovaném na 20.30 hodin, bude následovat další pohádka, tentokrát na dobrou noc.

Fanoušky potěší známý zpěvák

KDY: sobota 13. května, od 19 hodin

KDE: kostel sv. Václava v Opavě

PROČ PŘIJÍT: Zpěvák Ondřej Ruml je hudbychtivé veřejnosti známý a jeho one man show Nahubu je velmi oceňovaným a pozitivně hodnoceným hudebním vystoupením s prvky stand-up comedy. Na vlastní uši to poznají návštěvníci kostela, kteří přijdou na jeho koncert. Je nejen výborný zpěvák s perfektním cítěním pro rytmus a intonaci, ale i hráč na několik nástrojů - na banjo, klavír a kytaru. Album Nahubu je unikátní v tom, že na něm nebyl použitý jediný hudební nástroj. Zpěvák vytvořil všechny zvuky svým hlasem nebo s pomocí zvuků, které dokáže lidský hlas nebo tělo vytvořit.

OSTRAVSKO

Laco Deczi a Celula New York

KDY: pátek 12. května od 20 hodin

KDE: klub RnR Garage, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: 590 (sezení u stolu)

PROČ PŘIJÍT: Garage club v Ostravě-Martinově v pátek přivítá živoucí jazzovou legendu. Nenechte si ujít příležitost užít si strhující atmosféru koncertu vynikajícího trumpetisty Laca Decziho, který prýští energií, osobností a smyslem pro humor a řadí se mezi největší postavy českého a slovenského jazzu. Vstupenky lze zakoupit on line na webu klubu, nebo v recepci Retro hotelu Garage v Martinově do pátku do 18 hodin. Klub nabízí i variantu vstupenky včetně ubytování se snídaní v otevřeném Retro hotelu Garage, který je součástí areálu. Vstupenka na sezení u stolu s ubytováním pro jednoho je za 1790 korun, pro dva za 3090 korun.

Pojez fest Dolní Vítkovice 2023

KDY: sobota 13. května

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít příležitost okusit světové i české speciality na jednom místě v podání kuchařů z regionu. Poznejte, co všechno náš kraj nabízí. Pojez fest se koná v unikátním industriálním areálu v Ostravě. Poznejte nové exotické chutě, nebo vsaďte na klasiku v kvalitním provedení. Kromě live cooking show s ochutnávkami a návštěvníky čeká i spousta dobré muziky v podání skupiny Nedivoč.

Burger Street Festival se vrací do Ostravy

KDY: pátek 12. května až neděle 14. května

KDE: OC Forum Nová Karolina, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Fanoušci burgrů a „street foodu“ si o víkendu v Ostravě opět „smlsnou“. Pořadatelé slibují, že do Moravskoslezské metropole dorazí nejlepší burgermakeři z celého Česka, Moravy i Slezska. Ochutnat bude moci jak slané a pálivé jídlo, tak sladké.

Majáles Ostrava 2023

KDY: sobota 13. května

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

PROČ PŘIJÍT: Majáles Ostrava pořádají studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity s podporou obou univerzit. Návštěvníci se mohou těšit na 3 scény (HSF stage, Veolia stage, DPO Electro stage), které nabídnou více jak 20 vystupujících. Mezi největší lákadla 27. ročníku bude patřit skupina Mig 21, která se na Majáles Ostrava vrací po čtyřech letech. Letos si na své přijdou i fanoušci rapu, pro které se představí Marpo & Troublegang a Gleb, na klidnější vlnu poté naladí Raego a Rest. Nebude chybět ani písničkář Thom Artway se svou kapelou. Největší hvězdou letošního Majálesu Ostrava, která vystoupí na DPO Electro stage bude Dimension. Aktuálně jedno z největších DnB jmen. Tvůrce hitů jako Desire, Saviour, Generator nebo Whip Slap má na kontě milionové streamy po celém světě a řadí se tak k absolutní špičce svého řemesla.

4. narozeniny Motoparku Ostrava

KDY: sobota 13. a neděle 14. května od 9 hodin

KDE: Opavská 5637, Ostrava-Třebovice

VSTUP: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Motopark Ostrava letos oslaví své 4. narozeniny i s programem. Návštěvníci se mohou těšit například na Stunt show v podání Pawla Karbownika, vystoupení Míry Lisého, testování novinek značek Yamaha i Honda (nutná rezervace), jízdy na čtyřkolkách, zvýhodněné jízdy na motokárách, zábavné soutěže, tombolu, grilování mnoho dalšího.

BRUNTÁLSKO

Pocta veteránům Sovinec

KDY: sobota 13. a neděle 14. května

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce je věnována všem válečným veteránům napříč staletími. Hold jejich odvaze a statečnosti vzdají během svých ukázek kluby vojenské historie a mušketýrská jednotka.

Záhady hlavolamů na zámku

KDY: do 28. května denně mimo pondělí, od 9.30 do 16.30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od konce minulého týdne lze prohlídku bruntálského zámku spojit s návštěvou nové výstavy. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi "potrápí" své mozkové závity při řešení hlavolamů či hádanek a rébusů. Najdete zde přes 500 hlavolamů ze soukromé sbírky pana Miroslava Kučery, z nichž některé si budou moci návštěvníci sami složit. Jsou připraveny i hádanky a rébusy s tematikou Bruntálu a jeho okolí.