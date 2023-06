Jak si užít nastávající víkend? Na Karvinsku se můžete těšit na velký street artový festival a hip-hopový koncert, muzejní den pro děti, komentovanou prohlídku po stopách místní dráhy a další. Spousty se toho děje i jinde v kraji, více již v Tipech Deníku.

KARVINSKO

Noc kostelů na Karvinsku

KDY: pátek 21. června

KDE: kostely v okrese Karviná

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘÍJIT: Více informací, detailní časové rozvrhy i všechny ostatní zapojené kostely najdete na webu: www.nockostelu.cz. V Dětmarovicích se kostelem sv. Máří Magdalény rozezní písně Karla Kryla a děti si budou moct v poznávací soutěži vyzkoušet, jak dobře znají svou obec. V Havířově (Dolních Bludovicích) u svaté Markéty budou připraveny dílničky pro děti, koncerty tamní scholy i pěveckého sboru nebo meditace s písněmi z francouzské komunity Taizé. V Českém Těšíně (kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) bude k vidění výstava fotografií ze všedního i svátečního života křesťanů na pomezí Moravy a Slezska tak, jak ho zachytili fotografové ze spolku Člověk a Víra. Za pozornost stojí také programy v Karviné. Kromě tzv. Šikmého kostela zvou pořadatelé také k zaniklému kostelu sv. Jindřicha, kde jeho minulost připomenou fotografie kdysi výstavního chrámu, který byl ale srovnán se zemí stejně jako většina staré Karviné.

Komentovaná prohlídka po stopách místní dráhy

KDY: v sobotu 3. června v 11 hodin

KDE: sraz u starého nádraží v Karviné-Fryštátě

PROČ PŘIJÍT: Na komentovanou prohlídku s názvem "Po stopách místní dráhy", která účastníky seznámí nejen s historií samotné železnice Petrovice-Karviná, ale přiblíží osudy lidí a budov v okolí trati jsou zváni všichni milovníci lokální historie. Prohlídka začne u budovy historického nádraží v Karviné-Novém Městě a povede do Darkova, kde trať překračovala řeku Olzu. Akci pořádá spolek S.O.S. Karviná. Rezervace není nutná.

Street Art Festival v Karviné

KDY: sobota 3. června, 10-19 hodin, afteparty od 20 hodin

KDE: Karviná, Tovární a Palackého ulice. After party: Hard Cafe Karviná

ZA KOLIK: street art festival zdarma, after party vstupné 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nadšenci streetartového umění vyhlíží datum 3. června 2023, kdy se v Karviné představí desítky streetartových umělců z celé České republiky, ale také z Polska a Slovenska. Organizátoři festivalu připraví přes tisíc metrů čtverečních plochy, která se promění v otevřenou galerii. Malovat se bude na plot areálu Průmyslového parku Karviná a také nově na oplocení areálu na ulici Tovární a Palackého. Kromě pozvaných profíků a dalších umělců, kteří si zarezervovali své místo, budou tvořit také studenti karvinských škol. Na festivalu si to užijí nejen umělci, ale také všichni, kteří se přijdou podívat a pokochat. U hlavní stěny na ulici Tovární bude připravena chill zóna s bohatým programem a workshopy. Dospělí i děti si mohou zkusit malovat spreji na připravenou plochu, mohou vyzkoušet práci s tetovacím strojkem nebo si nechat něco namalovat na obličej i tělo. Chybět nebude ani hudba a občerstvení. Chill zóna bude navíc hostit také karvinského umělce Bogdana Kornase, který tvoří unikátní sochy z proutí a drátů. Večer se festival přesune do klubu Hard Café, kde čeká porce poctivé rap music a live shows v podání lokálních severomoravských kapel.

Benefiční koncert v Oáze Karviná

KDY: v sobotu 3. června, 16 do 18 hodin

KDE: bistro OÁZA

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Benefiční koncert karvinské bluegrassové skupiny Red and White se uskuteční v prostorách podniku OÁZA Bistro & Sauna. Součástí benefice bude také dražba láhve vína, kterou spolek získal za výhru v soutěži Máme vybráno v roce 2022. Výtěžek z obou akcí bude použit na opravu střechy, která by se měla rozběhnout v průběhu července tohoto roku.

Muzejní den dětí v Českém Těšíně

KDY: neděle 4. června, 10-15 hodin

KDE: Český Těšín, Historická budova muzea Těšínska

ZA KOLIK: běžné vstupné do expozice

PROČ PŘIJÍT: Děti si mohou vyzkoušet kostýmy postav z pověstí a vyfotit se v nich, ve 14:00 na ně na dvoře čeká divadelní představení Čert a Káča (Loutková scéna Bajka), malování na obličej nebo cukrová vata.

OSTRAVA

J&T Banka Ostrava Beach 2023

KDY: už od středy 31. května do neděle 4. června

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 100 do 1500 korun

PROČ PŘIJÍT: Turnaj v plážovém volejbalu mužů a žen se v Ostravě bude letos konat v termínu 31. května až 4. června už popáté v historii, podruhé je součástí seriálu nejvyšší světové kategorie Elite 16. Na dvou kurtech v Dolních Vítkovicích se představí beachvolejbalová elita. Účast má zajištěnou nejlepších jedenáct párů ze světových žebříčků mužů a žen, které v hlavním turnaji doplní čtyři dvojice ze středečních kvalifikací, šestnáctí účastníci půjdou do bojů s divokou kartou. Body získané v J&T Banka Ostrava Beach 2023 jsou velmi důležité, počítají se do kvalifikačního žebříčku pro olympijské hry v Paříži 2024. Lístky se prodávají v síti Ticketportal od 31. března. Celodenní na kvalifikaci ve středu 31. května stojí v předprodeji 100 korun (v době konání turnaje pak 200 korun). Vstupenku na zápasy ve skupinách 1. a 2. června pořídíte za 300 (400), celodenní lístek na play-off v sobotu 3. června i na semifinále a zápasy o medaile v neděli 4. června je shodně v cenové relaci za 500 (600). Vstupenka na celý víkend stojí 800 korun (1000) a na celý turnaj 1200 korun (1500).

Český běh žen v Ostravě

KDY: sobota 3. června

KDE: před Trojhalím na Karolině, Ostrava

ZA KOLIK: 666 korun

PROČ PŘIJÍT: Český běh žen je městský silniční závod pro ženy a dívky bez rozdílu věku a výkonnosti, které se společně vydají na tratě dlouhé 10, 5 a 2,5 kilometru v centru Ostravy. Kvůli neopakovatelné atmosféře ženské sounáležitosti se ho pravidelně zúčastňují aktivní sportovkyně i amatérky z řad veřejnosti. Závodit mohou zároveň čtyřčlenné týmy na trati 5 km. Důležitější než dosažený čas je pro všechny radost z pohybu a osobního výkonu, každá účastnice je vítězkou. Maminky mohou běžet i s dítětem v kočárku nebo v invalidním vozíku. Pro ty, které nemohou běžet, je připraven závod v chůzi s nordickými holemi. Součástí akce je i Rodinný běh. Všichni příchozí si užijí celodenní doprovodný program, který nabízí hudební maraton základních uměleckých škol, přehlídku dechových orchestrů, skákadla, trampolíny, sportovní soutěže, poradny, turnaje, kurzy, občerstvení, výtvarné dílny, hlídání dětí a po závodě after party s tombolou a vyhlášením výsledků. Cena startovného je 666 korun na místě v den závodu. Jeho součástí je uvítací balíček, startovní číslo s čipem, pitný režim, občerstvení v cíli, pojištění proti úrazu, hlídání dětí od 2 let během závodu i fotografie a pamětní medaile. Tým zaplatí 2100 (2500) korun. Závody průběžně startují v sobotu od 9.15 do 13.40 hodin.

Slezskoostravský SORFEST

KDY: 3. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: předprodej 450 Kč, na místě 550 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rockmetalový open air festival Ostravska nabízí žánrově bohatou přehlídku zajímavých interpretů, kde nechybí špičky domácí hudební scény, mladé talentované formace i speciální hosté ze zahraničí. Letos jde už o 15. ročník. Součástí festivalu jsou vždy doprovodné akce i atrakce pro děti a mládež - dětská zóna. V průběhu akce jsou zajištěny prodeje občerstvení, workshopy, vyhlídkové lety vrtulníkem a jiné sportovně outdoorové aktivity.

Žně v Pokladu: Hudební sklizeň světového formátu

KDY: sobota 3. června od 11 hodin

KDE: kulturní dům Poklad, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: celofestivalová vstupenka 650 Kč

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky čeká pestrá hudební sklizeň od artového a etnojazzu přes worldmusic, světový folklor, beat boxing až po originální výstupy známých divadelních či filmových tváří. Vše na jednom místě, v jeden den, na čtyřech hlavních scénách včetně amfiteártu. Název i tvář akce je inspirovaná uměleckým dílem od Konráda Babraje. Socha pojmenovaná Žně je ve foyer Pokladu a patří k jeho neodmyslitelné součásti. Festival nabídne vystoupení Barbory Poláková, nepřehlédnutelné osobnosti české hudební scény a pětinásobné držitelky cen Anděl, charismatického britského muzikanta s českými kořeny Jamese Harries s jemně akustickými baladami, vyhledávaného světového performera a jazzmana Justina Lavasha, oblíbenou ostravskou partu Nedivoč s autorskou tvorbou Jiřího Krhuta, dále slovenskou punkrockovou divočinu Slniečko s přesahem do worldmusic nebo čtyřiadvacetiletého energickího písničkáře a Objev roku ve Zlatém slavíkovi Michala Horáka s jeho doprovodnou kapelou.

Kosení louky v Klimkovicích

KDY: sobota 3. června od 16 hodin

KDE: Návrší Na Láni, Klimkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce je určena nejen těm, které zajímá kosení trávy. K tradicím totiž patří i tradiční hudba. Etnické písně, radost ze zpěvu a vzájemná podpora – to nabídne i skupiny Čarozpěv. Po zhlédnutí jejich vystoupení s můžete připojit i k posezení u ohně.

Den MOaP

KDY: sobota 3. června od 11 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky čeká nejen celodenní Relax zóna na travnaté ploše včetně stánků s občerstvením a moderátor Jan Gavelčík z Rádia Čas, ale také bohatý program. Ten odstartuje v 11 hodin vystoupení dětí školských zařízení. Připravena je dále například bublinová show Matěje Kodeše s workshopem, kulinářská show Jamieho Santose, Bandaband, Exhibice parkour skupiny ADD lead, taneční škola MG Dance, FiHa a hvězdy českého hudebního nebe - kapela BUTY a Tomáš Kočko & ORCHESTR. Program zakončí ve 21.30 ohňová show.

NOVOJIČÍNSKO

Kouzelný den v Hückelových vilách

KDY: sobota 3. června, od 12 hodin

KDE: areál Hückelových vil, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce má podtitul „Svůj slaměný širák odhazuji v dáli…“. V pravé poledne se otevřou dveře s komentovanou prohlídkou jedné z uzavřených vil. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní výstavu slaměných klobouků, doplněnou výstavou o historii těchto jedinečných objektů. Komentované prohlídky budou až do 19.30, mezitím návštěvníky areálu vil Augusta a Johanna Hückelů postupně od 14 hodin zabaví AV Blues & Swing duo, All Brass Band a Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín. Děti bude odpoledne bavit SVČ Fokus Nový Jičín. Ti, kdo vydrží do večera, zažijí koncert slovenských Longital spojený s neopakovatelnou světelnou atmosférou zahrady. „Slaměné klobouky s sebou!“ vzkazují organizátoři akce.

Oslava domu dětí při dětském svátku

KDY: pátek 2. června, od 9 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den dětí v Sadu Dr. Edvarda Beneše v Kopřivnici bude velkou narozeninovou oslavou Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Ten totiž funguje už 50 let! Návštěvníci sadu se mohou těšit na zábavné soutěže, vystoupení, dílničky, skákací hrad, vypouštění balónků, malování na obličej a mnoho dalšího! Oslava vyvrcholí narozeninovým koncertem kapely Bombarďák. Program bude rozdělen do dvou bloků. Dopolední bude od 9 do 12 hodin a nabídne zábavné atrakce i soutěže, na jaké byli dětští oslavenci zvyklí v předchozích letech. Odpolední blok od 14 hodin obohatí oslava padesátin DDM. Součástí budou vystoupení a další ukázky kroužků - připraveny budou dílničky výtvarníků, modelářů, techniků i kulinářů, příchozí se mohou těšit také na tanečky, slack line, parkour, aerial hoop nebo trampolínky. Chybět nebude ani ZOO koutek chovatelského kroužku a mnoho dalšího.

Vodnický Den dětí s Vitesco Technologies

KDY: pátek 2. června, od 13 hodin

KDE: Areál zahrady Domova pro seniory Hortenzie a hasičské hřiště, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Den dětí plný soutěží a zábavy. V areálu Domova Hortenzie budou od 13 do 17 hodin různé soutěže a aktivity pro děti, samozřejmostí je malování na obličej nebo tvarování balónků. Senioři z domova se utkají v pétangovém turnaji a od 13 hodin také poběží program, jehož součástí budou loutková vodnická pohádka, vodnická žonglovací pohádka, taneční vystoupení, povídání o rybách a životě u vody a zumba s Mončou. Na nedalekém hasičském hřišti předvedou svou techniku místní hasiči, děti si budou moci vyzkoušet něco z dovedností hasičů a budou pro ně přichystané také nafukovací atrakce.

Na Den dětí a rodiny přijede Tereza Mašková

KDY: pátek 2. června, od 16 hodin

KDE: městský park, Příbor

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den dětí a rodiny v Příboře může zaujmout děti i dospělé. Organizátoři nabízejí Parkour zónu, show Deni a Teri, vystoupení zpěvačky Terezy Maškové, vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Art Freud 2022, představí se poskytovatelé sociálních služeb, centrum volného času Luna Příbor, vystoupí taneční skupina P.U.S.A. Chybět nebudou skákací hrady.

Kouzelná sobota aneb Den dětí a Muzejní noc

KDY: sobota 3. června, od 14 hodin

KDE: náměstí, muzeum, hrad, Štramberk

ZA KOLIK: 80 Kč/děti 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce zahrnuje bohatý program pro děti a dospělé. Od 14 do 17 hodin čeká účastníky plnění úkolů s kouzelnými a pohádkovými bytostmi okolo náměstí a na Trúbě, za což budou odměněni sladkostmi. Kdo bude chtít, může si opéct párek, který si ale musí donést. Muzejní noc začne v 18 hodin. V Muzeu Šipka čekají návštěvníky pravěká poznávačka, pohádkový kvíz, průvodci v kostýmech, v Muzeu Zdeňka Buriana na náměstí bude promítání filmů Karla Zemana, od 18.30 hodin Cesta do pravěku a od 20.30 hodin Ukradená vzducholoď. Na hradě a Trúbě budou v době od 18 do 23 hodin noční výstupy s průvodci v kostýmech. V 18.30 předvede soubor Allegros pohádka pro děti, o hodinu později vystoupí písničkář Zdendalele a v 21 hodin rozzáří nádvoří hradu ohňová show. Součástí programu budou výtvarná dílna v Jaroňkově útulně, čarodějná tvorba nebo věštírna.

Dětský den trochu jinak

KDY: sobota 3. června, od 15 hodin

KDE: prostranství před zimním stadionem, Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na co se můžete těšit? Na skákací hrady pro menší i pro velké děti, jako je spiderman nebo hrad z pohádky od Disneyho. Adrenalinové zážitky pro děti s wipeout překážkovou dráhou, dřevorubecký hod sekerou, teradorem a v neposlední řadě velmi oblíbenou obří skluzavkou. Tvořivé a klidnější si mohou v Relax kids zóně rodinného centra pohrát v mini herničce, vytvořit krásné dárečky pro sebe nebo své blízké a vyzkoušet si zručnost v dalších tvůrčích dílničkách. Pro kluky i holky nebude chybět malování na obličej nebo třpytivé tetování. A kdo bude chtít vzpomínku na tento den, může se vyfotit ve fotobudce. Od 16 do19 hodin bude probíhat karneval s maskoty a během celého odpoledne bude děti těšit taky Klaun z Balónkova.

Tsunami festival

KDY: sobota 3. června, od 20 hodin

KDE: amfiteátr Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velkolepá úvodní hudební párty s perfektní vizuální i zvukovou technikou nabídne dvě hudební stage a skvěle našlapaná hudba v podání těch nejlepších Djs. Vstup je povolen od 15 let.

OPAVSKO

Noc kostelů s Muzejní nocí

KDY: pátek 2. června od 17.30 hodin

KDE: Hlučín, Opava

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce bude mít v hlučínském kostele sv. Jana Křtitele, Muzeu Hlučínska a Rodinném centrum děj až do 21 hodin a zájemci si v ní mohou vybírat své programy. Pestrá nabídka zahrnuje vystoupení Hlučínské scholy a pěveckého souboru dětí z místní ZUŠ, komentovanou prohlídku výstavy, hrátky s dětmi, varhanní koncert, scénické představení, videosekvenci a další zajímavé programy, které by si zájemci neměli nechat ujít. Noc kostelů bude neméně zajímavá i v Opavě, kde bude pro návštěvníky otevřeno pět chrámů. Zájemci si mohou vybírat mezi Konkatedrálou Nanebevzetí P. Marie, kostelem sv. Ducha, kaplí Povýšení sv. Kříže, kostelem sv. Janů a kostelíkem Nejsvětější Trojice a případně je navštívit všechny.

Co takhle řídit autobus?

KDY: pátek 2. června od 15 hodin

KDE: areál Strojně dopravní služby Opava

PROČ PŘIJÍT: V Komárovské ulici hned vedle pneuservisu bude v rámci Dne otevřených dveří pro návštěvníky připravený dobrodružný program. Zájemci, kteří nejsou žádní troškaři, si dokonce budou moci v doprovodu školeného instruktora vyzkoušet řízení autobusu. Komu se to zalíbí, dostane informace o podmínkách k získání příslušného řidičského oprávnění na skupinu D a možnost návštěvy opravárenské dílny. Současně se dozvědí o podmínkách zaměstnání na pozicích opravář, automechanik nebo autoelektrikář.

Pohádky a taneční vystoupení

KDY: sobota 3. a neděle 4. června

KDE: Slezské divadlo a kino Mír Opava

PROČ PŘIJÍT: Slezské divadlo potěší v sobotu od 10 hodin děti i jejich doprovod pohádkou Popelka, kterou důvěrně znají. Neznají však její muzikálovou podobu, kterou jim opavští umělci rádi představí. V kině Mír se malí diváci od 10 hodin setkají s postavičkami Štístka a Poupěnky, kteří jim v příběhu Štístko a Poupěnka – velká oslava otevřou dveře do světa fantazie. Se svou troškou do mlýna přijdou v neděli od 17 hodin do Slezského divadla členové opavského souboru Puls, patřícího Středisku volného času. Svou letošní taneční sezónu uzavřou tradičním závěrečným vystoupením, ve kterém divákům předvedou, jak dobře si během ní vedli.

Město bude mít svůj den

KDY: sobota 3. června od 12 hodin

KDE: sportovní areál Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Program je určený všem, kteří se až do brzkých ranních hodin rádi dobře baví. Zahájení obstará dětská skupina Lollipopz a postupně se přidají Vedrovci, ApenDixi, žáci místní ZŠ, Dětská skupina Čiperkové, italský Orchestr Pras Band, Dechový orchestr ZUŠ Vítkov a SPS Komenský. V 18.15 hodin začíná scénka moderátorů Karči a Petíka, po nich vystoupí brněnský Led Zeppelin Revival, Pavel Callta, Jakub Děkan, hvězdy hip hop scény Nik Tendo a Decky a u hudebního pultu se bude od 24 hodin činit DJ Fieldt. O doprovodný program se postarají klaun Pepino Prcek, zábavu umožní tajuplný svět podivuhodných her Jirky Šebesty, fotbalové soutěže, dílničky SVČ, budišovští myslivci a řada atrakcí pro děti.

Historické vozy s pivní slavností na zámku

KDY: sobota 3. června od 8 hodin

KDE: zámek Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Prostory u zámku zaplní ráno účastníci 21. ročníku Prajzské rallye, zahájená výstavou historických vozidel. Jejich start se uskuteční v 10.30 hodin a od 14 hodin budou následovat rovněž tradiční Zámecké pivní slavnosti. Dětem nabídnou atrakce a dospělým zase pestrou nabídku různých druhů piva. K tomu budou účastníkům vyhrávat skupiny Majzlík, Sundays Band, Tři vykřičníky a Drive.

Dětem jen to nejlepší

KDY: víkend 3. a 4. června

KDE: Slezské divadlo, Městské sady, muzeum a Obecní dům, Opava

PROČ PŘIJÍT: Město ve spolupráci s dalšími organizacemi připravilo na víkend 3. a 4. června Opavský den dětí. Úvod bude v sobotu představovat pohádkový příběh Popelka, uvedený od 10 hodin ve Slezském divadle. Hlavní program začíná od 11 hodin na koupališti zábavou v podobě skákacích hradů, společenských hrátek a vodních atrakcí včetně lodiček. Přilehlé Městské sady ožijí od 13 hodin stanovišti s nabídkou sportovních aktivit, her a soutěžení. K vidění bude též vojenská, hasičská, zemědělská, policejní a dopravní technika, plyšoví dinosauři a v zadní části areálu budou mimo jiné vystupovat mažoretky. V neděli přijde od 10 do 16 hodin v Obecním domě a v okolním parku čas na zábavné úkoly z cirkusového prostředí v pořadu Cirkus trochu jinak. Děti si vychutnají nejenom plnění zadaných úkolů, ale též sladkou odměnu ze Zmrzlinového krámku. Dveře bude pro ně mít ve stejné době otevřené i historická budova Slezského zemského muzea. Sobotní akce budou do jisté míry závislé na počasí a pokud bude vyloženě nepříznivé, zůstane v platnosti jen pohádka v divadle. Nedělní akce se v Obecním domě i v muzejní budově uskuteční za každého počasí.

Cestou necestou do zábavy

KDY: neděle 4. června od 13 hodin

KDE: hřiště, Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Dětský den nabídne místním dítkům spoustu zábavy, kterou jim dospěláci rádi přichystali. Patří k ní oblíbené malování na obličeje nebo na sádrové sošky, neméně oblíbené tvořivé dílny, bublinkový workshop, kartičková hra o ceny, šlapací kára i dětská diskotéka. Ukázku hasičské techniky s nimi budou určitě rádi absolvovat i jejich rodiče.

Klasická loutková pohádka

KDY: neděle 4. června od 10 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Divadlo Milana Šťastného přiveze do opavského divadélka pohádku Tři prasátka. Vypráví o malých prasátkách a zlém vlkovi, který si je chce zařadit do svého jídelníčku. Děj je doplněný autorskými písničkami. Jak všechno dopadne, se děti od tří let dozvědí při jeho sledování.

Návštěvníky potěší Laczo Déczi

KDY: neděle 4. června od 19 hodin

KDE: kulturní dům Dolní Benešov

ZA KOLIK: na místě 390 korun

PROČ PŘIJÍT: Sál rozezní jazzový koncert Laca Décziho se skupinou Celula New York. Blíže představovat původně slovenského jazzového trumpetistu, hudebního skladatele a malíře je většinou příslovečným nošením dříví do lesa. Po příchodu do Prahy se stal v roce 1963 členem legendárního Velebného SHQ a po emigraci do Ameriky vystupuje od roku 1987 s kapelou Celula New York. Do Česka se s ní pravidelně vrací na svá koncertní turné.

Medové dopoledne nepřiláká jen včely

KDY: neděle 4. června od 9 hodin

KDE: suchý poldr ve Vřesině

PROČ PŘIJÍT: Program letošního Medobraní nejenom pro zapálené včelaře nabídne do 13 hodin povídání o včelkách a medu s názornou ukázkou jeho vytáčení, konzultace s odborníky a pochopitelně i ochutnávku medu včetně jeho prodeje. Návštěvníci si pochutnají na buchtách, medovině i medovém pivu, děti mohou malovat perníčky a čeká je spousta dalších příjemných činností.

Prohlídku zámku doplní expozice

KDY: víkend 3. a 4. června

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Prohlídku zámku zpestří malá expozice pod názvem Po stopách Hanse Albrechta hraběte z Harrachu. Zájemcům objasní, co měl společného s Vilémem VII. knížetem Lichnovským Georgem Kolbem. Byl manželem sestry Mechtildy Lichnovské, hraběnkou Helenou Arco-Zinneberg a spolužákem německého sochaře George Kolbeho. Expozice nabídne mimo jiné i mramorovou bystu Viléma Lichnovského z jeho dětských let jeho dětský portrét v oleji na plátně. Letošní rok je na hradeckém zámku věnovaný Roku Harrachů a malá expozice bude až do 29. října jako součást hlavního prohlídkového okruhu, což je o důvod víc zámek navštívit.

Den zdraví v Městských sadech

KDY: neděle 4. června od 10 hodin

KDE: u stadionu v Městských sadech Opava

PROČ PŘIJÍT: Klub zdraví udělá čest svému názvu akcí Den zdraví, kdy jeho členové zvídavým návštěvníkům až do 18 hodin přiblíží jejich momentální zdravotní stav. Změří jim tlak, srdeční kondici a tělesného tuku, stav kostí, svalů a hydratace. Na této zdraví prospěšné akci nebude chybět ani test dlouhověkosti nebo krční masáž. Pro každého účastníka bude navíc připravený malý dárek. Akce i s programem je zdarma.

BRUNTÁLSKO

Noc kostelů v Bruntále a okolí

KDY: pátek 2. června

KDE: okres Bruntál, různá místa

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Noc kostelů můžete využít k získání podrobnějších informací o jednotlivých památkách a případně se zabavit připraveným programem. Akce v okrese Bruntál s účastní tato místa: Andělská Hora, kostel sv. Anny (Annaberg), Bruntál, kostel CČSH,,Dolní Moravice, kostel sv. Jakuba st., Holčovice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Krnov, kostel ČCE, Krnov, kostel sv. Martina, Krnov-Kostelec, kostel sv. Benedikta, Lomnice, kostel sv. Jiří, Petrovice, kostel sv. Rocha, Rýmařov, kaple Navštívení Panny Marie - V Lipkách, Rýmařov, kostel sv. Archanděla Michaela, Světlá Hora - Dětřichovice, kostel sv. Michaela Archanděla, Vrbno pod Pradědem, kostel sv. Michaela Archanděla.

Cirkulum na cestách

KDY: sobota 3. června od 9 do 20 hodin

KDE: pomník Leopolda Bauera, Krnova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nejlepší způsob, jak si užít venku začátek léta, je vyrazit 3. června na krnovské náměstí. Festival pouličního umění zavítá do města poprvé. Nový cirkus, tanec, hudba, pantomima, pouliční, pohybové a improvizační divadlo. To vše nabídne festival Cirkulum 2023 už tuto sobotu. Vstup je volný. Stánky s občerstvením a zmrzlina jsou samozřejmostí, stejně jako akrobatické kousky, nad kterými se tají dech.

Balady zbojnické

KDY: sobota 3. června a neděle 4. června od 9:30 do 17:15

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pro návštěvníky budou připraveny loupežnické povídky a šermířské příběhy, které pokaždé neskončí katovou sekerou, vystoupení skupiny historického šermu Mohelnická sebranka, vystoupení šermířské a divadelní společnosti Nuntius regis a loutkové zájezdové divadlo Kašpárkův svět.

Trhy v Karlově Studánce

KDY: sobota 3. června od 10 hodin

KDE: areál lázní Karlova Studánka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Těšit se můžete na regionální produkty. Trhy se konají každou sudou sobotu.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Noc kostelů ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 2. června, 15-23 hodin

KDE: Frýdek-Místek, věž farního kostela sv. Jana Křtitele

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ojedinělá příležitost pro veřejnost prohlédnout si zajímavou sakrální i kulturní památku města a dozvědět si o ní nové informace.

ČteFesT: Aleš Palán

KDY: sobota 3. června, 16 hod.

KDE: horská chata Ostrý

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Novinář, publicista, spisovatel a také signatář Charty 77 se žurnalistice věnoval od počátku 90. let. Vedl kurzy tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého a na Vysoké škole kreativní komunikace. Za román Ratajský les a knihu rozhovorů Být dlužen za duši byl nominován na Magnesii literu, za Průvodce Bronxem BRNOX toto ocenění získal. Rozhovory se šumavskými samotáři Raději zešílet v divočině byly v anketě Lidových novin vyhlášeny Knihou roku. Jeho zatím poslední spis Jako v nebi, jenže jinak: nová setkání se samotáři z Čech a Moravy, obsahující rozhovory se solitéry z ČR, vyšel koncem roku 2019.

Dětský ve Frýdku-Místku den s CIRKULUM na cestách

KDY: neděle 4. června od 14 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Sady Bedřicha Smetany

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nový cirkus, tanec, hudba, pantomima nebo pouliční, pohybové a improvizační divadlo a další doprovodný program v Sadech Bedřicha Smetany. Umělci z Venezuely, Irska, Itálie, Izraele a Česka rozproudí Frýdek-Místek.

56. veřejný koncert Štývarova dětského sboru

KDY: neděle 4. června, 16 hodin

KDE: DDM Třinec

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí

PROČ PŘIJÍT: Štývarův dětský sbor Domu dětí a mládeže Třinec, založený v roce 1961 Dorkou Peřinovou, nese jméno svého dlouholetého sbormistra Václava Štývara. Na koncertu se představí také další spřátelené dětské sbory.