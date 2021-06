Dny evropského filmu Ostrava 2021

KDY: 17. - 20. června 2021

KDE: Ostrava, kino Art, Minikino

ZA KOLIK: informace ZDE

Dny evropského filmu (DEF) letos probíhají v termínu od 16. do 23. června 2021 v Praze, Ostravě, Brně a v dalších městech ČR v rámci festivalových ozvěn. V rámci Ostravy se vybrané snímky představí v termínu 17. - 20. června 2021 v kině Art a Minikině. Programová nabídka 28. DEF míchá žánry, obsahuje filmy, které braly ceny na festivalech nebo odvážné debuty. DEF představují evropský film tradičně pomocí témat a žánrů, a to v 6 programových sekcích s širokým tematickým záběrem. Nebudou chybět novinky světových tvůrců, ani tradiční sekce hudebních filmů anebo filmy ve virtuální realitě.

Dream Factory Ostrava 2021 – I. dějství

KDY: 18. - 20. června

KDE: Amfiteátr - Dům kultury města Ostravy

ZA KOLIK: více na webu akce



Dream Factory Ostrava je největší přehlídkou profesionálního činoherního divadla pro širokou veřejnost na severní Moravě. Ve své koncepci propojuje kvalitu místní umělecké produkce se špičkovými inscenacemi z celé České republiky i ze zahraničí a vyplňuje bílé místo na geografické mapě českých festivalů s nadregionálním významem. Nezastupitelný význam festivalu spočívá v podpoře rozmanitosti a různorodosti žánrů, forem divadla a jejich představení široké veřejnosti.

Dobrodružná cesta k planetám

KDY: čtvrtek 17. června od 10 a 11 hodin

KDE: Planetárium Ostrava, místnost Sál planetária

ZA KOLIK: 150 Kč

Vydejte se do vesmírných světů a prožijte dobrodružnou výpravu plnou vzrušení a nových objevů! Pořad ostravského planetária ukáže vesmír zase z jiné perspektivy. Planety budou nabízet pozemšťanům spoustu vzrušujících zážitků. Horolozeci na Marsu budou zdolávat strmé svahy údolí Valles Marineris a největší sopky Olympus Mons. Výzkumníci Saturnu budou prohledávat balvany v jeho prstencích a doletí až do mrazivého království trpasličí planety Pluto. Na začátku pořadu je vždy zařazena živě moderovaná část s využitím sférické projekce hvězdné oblohy. Divákům budou ukázány zajímavé vesmírné objekty a astronomické úkazy, které můžeme v průběhu roku pozorovat.

Ostravské planetárium. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Adrenalinový vesmír

KDY: čtvrtek 17. června od 13 hodin

KDE: Planetárium Ostrava, místnost Sál planetária

ZA KOLIK: 150 Kč



V pořadu o gravitační síle Země poodhalí, jak nás gravitační síla Země drží v pevném objetí a občas se zdá nadlidské ji překonat. Součástí pořadu je živě moderovaná část: Hvězdy a souhvězdí - ukázka aktuálních souhvězdí na obloze, Velký a Malý vůz, polohy nejjasnějších hvězd, role Polárky při orientaci na obloze, planety a další tělesa Sluneční soustavy aktuálně pozorovatelná na obloze, otáčení oblohy.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021 - Symfonický koncert

KDY: čtvrtek 17. června od 19 hodin

KDE: Evangelický Kristův kostel

ZA KOLIK: 500 Kč, 400 Kč, 300 Kč; 50 Kč - děti do 15let

Od svých jedenácti let Håkan Hardenberger, který je hlavní hvězdou tohoto koncertu, sjezdil se svou trumpetou celý svět, aby jako čerstvý šedesátník zavítal do festivalové Ostravy a představil se jako jeden z nejlepších hráčů na svůj nástroj a také jako dirigent. V programu zazní kusy od skladatelů Hertela, Bacha, Pärta, Joliveta nebo Honeggera. Kromě Pražské filharmonie se mezi účinkujícími představí ještě klavírista Ivo Kahánek, který je rezidenčním umělcem festivalu 2021 a Jiří Havrlant na cembalo. Úvodního slova se ujme ředitel festivalu Jaromír Javůrek. Doporučeným oděvem je formal dress, náročnost vysoká. Více ZDE.

Klavírista Ivo KahánekZdroj: Archiv umělce

Niccolò Machiavelli – Mandragora

KDY: čtvrtek 17. června od 20 hodin, pátek 18. června od 20 hodin

KDE: Letní scéna Amfi

ZA KOLIK: 350 Kč, 260 Kč



Představení Komorní scény Aréna. Pro autora byla komedie zrcadlem především rodinných vztahů, což platí i dodnes. Příběh o hloupém manželovi, který si v podstatě říká o to, aby byl klamán, u nás proslavil především Jiří Menzel, který jej režíroval v Činoherním klubu v roce 1965. Soubor Arény je díky svým hereckým kvalitám s Činoherním klubem často srovnáván, proto je zcela logické, že dramaturgie sáhla po tak legendárním titulu.

Bouřlivá planeta

KDY: pátek 18. června od 8.30 hodin

KDE: Planetárium Ostrava

ZA KOLIK: 150 Kč

Moderovaná část a sférický film Planetária Ostrava. Žijeme na planetě, jejíž kůra je rozlámána na větší a menší tektonické desky, které se vůči sobě pohybují. Nárazy desek, podsouvání jedné pod druhou, jejich tření a trhání vyvolávají jevy, které považujeme za nejničivější na naší planetě. Dopady na živé organismy jsou fatální. Poznejte bouřlivou planetu z její temnější stránky, exploze sopek, zemětřesení i ničivé vodní stěny tsunami. Doporučený věk pro zhlédnutí je 10+.

Kafrárna - talkshow Petra Kubaly

KDY: pátek 18. června od 19 hodin

KDE: Divadlo 12

ZA KOLIK: 150 Kč



Talkshow je protkaná laskavým i rošťáckým humorem tohoto moderátora, který si vybírá hosty z řad herců, hudebníků, umělců a populárních osobností, jenž mají vztah k Ostravě a regionu. Kromě povídání se od každého z nich Petr pokouší něco přiučit, což často vyústí v úsměvnou katastrofu. Těšte se na komorní a přátelskou atmosféru talkshow, kde se nepovídá ani nemoderuje, nýbrž pěkně od plic kafrá. Více aktualit na facebookové stránce Kafrárny.

Flamenco večer

KDY: pátek 18. června od 19 hodin

KDE: Zámek Poruba

ZA KOLIK: 200 Kč; 300 Kč na místě; děti do 15let, senioři nad 65 let, osoby se zdravotním postižením: 100 Kč / 200 Kč na místě; děti do 10let, ZTP/P zdarma

Užijte si Flamenco večer na Zámku Poruba, kdy vám hudba zazní k poslechu i tanci! Vystoupí: Morenito de Triana (kytara, zpěv), Michael Cába (cajon), Václav Grief (klavír), Virginia Delgado (tanec a palmas), Denisa Di Gregorio (tanec a palmas) a Pavla Truksová (tanec a palmas).

Flamenco. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Eliška Gáfriková

Soubor Nahodile – Hecoviny

KDY: pátek 18. června od 19 hodin

KDE: Akord Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 170 Kč



Soubor Nahodile uvádí další díl HECOVIN s podtitulem Lidi, konečně. Ostravská parta divadelníků dokáže vyhecovat diváky k smíchu, o zábavu nebude nouze. Čekají vás divadelní scénky, skeče, taneční vstupy, hudební scénky, písničky a v neposlední řadě úlety všeho druhu. Na představení se budou vztahovat opatření platná v den konání akce.

Dream Factory Ostrava 2021 - Setkání spiklenců

KDY: pátek 18. června od 20 hodin

KDE: Amfiteátr - Dům kultury města Ostravy

ZA KOLIK: 350 Kč; 250 Kč studenti

Autorská inscenace o fenoménu konspiračních teorií jako uzavřená společnost otevřená všem. Věříte, že existují náhody? Myslíte si, že máte věci ve svých rukou? Slouží podle vás 5G sítě k šíření mobilního signálu, nebo virů? Je Země kulatá? A můžete to dokázat? Věříte, že Hillary Clintonová pije dětskou krev? Věříte v pravdivost příběhu o tzv. sametové revoluci, v existenci Finska nebo třeba… v Boha? Každá odpověď je správná, ačkoli vám možná někdo tvrdí opak. Vstupte do bezpečného prostoru našeho přátelského kruhu a uleví se vám. Naše skupina nabídne pochopení a otevřenou náruč pro sdílení vašich i našich zkušeností s konspiračními teoriemi. Jako bonus se dozvíte, co Pavel léta zatloukal a proč se Dominik Teleky už nechce skrývat za talent. Dojde k odhalení jediné skutečné pravdy o Divadle Husa na provázku.

Helax Open Air

KDY: pátek 18. června od 20 hodin

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 270 Kč



Letní párty rádia Helax vyráží na své turné a první zastávka bude pod Bolt Tower v Dolních Vítkovicích už v pátek 18. června. Více na facebookové události akce.



Line-up akce:

20:00 - 21:00 DJ Mix

21:00 - 22:30 Aleš Brůna

22:30 - 00:00 JJ aka Jirka Javorský

00:00 - 01:30 Cou D

01:30 - 03:00 Lowa





IFBB Elite Czechia - Pro Ostrava

KDY: sobota 19. června od 9 hodin

KDE: Kino Luna

ZA KOLIK: od 9:00 – 200 Kč; od 12:00 – 300 Kč; od 16:00 – 400 Kč

V sobotu 19. června uvidíte 39 amatérských kategoriích IFBB Diamond CUP Ostrava 2021. A večer uvidíte IFBB Elite Czechia-PRO celkem v pěti profesionálních kategoriích. Kulturistika mužů OPEN, mužů do 95 kg. mužů Physique, ženy Bodyfitness a Bikiny Fitness.

Dream Factory Ostrava 2021 - Haló, Jácíčku

KDY: sobota 19. června od 16 hodin

KDE: Amfiteátr - Dům kultury města Ostravy

ZA KOLIK: 60 Kč



Divadelní adaptace knihy Daisy Mrázkové. Poetický příběh zajíčka Jácíčka a jeho kamarádky Veverky nás zavede do lesa plného obyčejných i neobyčejných věcí i bytostí. Loutková pohádka pro nejmenší i pro velké o těch nejjednodušších a zároveň často nejtěžších věcech: přátelství, odpovědnosti za svá slova i činy, lásce, radosti ze hry i objevování. Energie mladého hereckého obsazení nás přenese do světa dětství a fantazie.

Dark session

KDY: sobota 19. června od 18 hodin

KDE: BARRÁK Music Club

ZA KOLIK: 150 Kč

Milovníci tvrdé hudby si konečně přijdou na své a mohou si vychutnat akci přeloženou z letošního dubna! Barrák Music Club je tím nejvhodnějším místem pro hudbu z podsvětí.

Program akce:

18.00 – 18.40 Autumn Cold

19.00 - 19.40 Přítel Belial

20.00 - 20.40 Darkwind

21:00 - 21:40 Syridas

22:00 - 22:40 Kazgaroth

Ostravský klub Barrák. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv

Igor Cholin, Tomáš Vůjtek - Cholinova chovna

KDY: sobota 19. června od 19 hodin

KDE: Letní scéna Amfi

ZA KOLIK: 260 Kč / 180 Kč



Představení Komorní scény Aréna. Prostřednictvím Cholinových básní se ocitnete v neutěšeném světě sovětských lidí žijících v barácích na periferii Moskvy 50. let. A nejspíš nejenom v Moskvě, a nejenom v 50. letech, jak nejspíš sami poznáte.

Janka Ryšánek Schmiedtová - Malá Mína zmlsaná

KDY: neděle 20. června od 17 hodin

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 100 Kč

Rockové divadlo pro všechny, kdo neradi špenát. Malá Mína je hodně zmlsaná. Když má sníst něco, co jí nechutná,děsně vyvádí. Tak na příklad, když dostane čočku s párkem, koprovou omáčku s vajíčkem nebo nedejbože špenát. Ten byl zrovna dnes k večeři. Mína si chtěla vydupat místo té zelené slizké kaše hamburger s hranolky, ale maminka s tatínkem řekli ne! Mína spustila pořádný řev, hotový skandál u jídelního stolu z toho byl. Jenže rodiče byli neoblomní a poslali Mínu spát. Bez večeře!

V režii Janky Ryšánek Schmiedtové se představí herci Jana Zajacová, Edita Bandyová, Irena Křehlíková, Jiří Krupica, Tomáš Rossi a Karel Růžička.

Dny evropského filmu 2021 - PSH, Tata Bojs, Hrubá Hudba

KDY: neděle 20. června od 17.30 hodin

KDE: Kino Art

ZA KOLIK: 130 Kč



Tento audiovizuální projekt si nenechte ujít, protože se jedná o skutečně originální pojetí současné české populární i experimentální hudby. Čtyři písně od kapely Tata Bojs, jedna od PSH a folklór od Hrubé hudby – tak, jak jste je dosud neviděli. Totiž v imerzivním provedení od studia Brainz. Nasadíte si VR headset a ocitnete se uvnitř hudební seance, kterou jste doposud nezažili. Bez přehánění. Budete totiž jediným divákem unikátního představení, které s využitím nové technologie experimentálně připravily dvě české hudební legendy. PSH a Tata Bojs. Třetím projektem je Hrubá hudba, kterou tvoří Horňácká muzika Petra Mičky a část Lesní zvěře v čele s Jiřím Hradilem. A vy se s celou partou ocitnete v Hospodě u Drlíků v Hrubé Vrbce, která je takovým prazdrojem horňáckého folkloru.





Zdroj: Youtube

Víkendové koncerty Ostravar

KDY: pátek 18. června a sobota 19. června

KDE: Černá louka, Loděnice, Ostrava

Ostrava zažije poprvé po dlouhé době v centru města festivalovou atmosféru. Pivovar Ostravar uspořádá tento pátek a sobotu sérii koncertů pod otevřeným nebem. Na pódiích na Černé louce a v Loděnici před-staví 8 kapel a 10 finalistů Nápadů z OstraVy. Koncertní šňůru zahájí v pátek Triomat Bude následovat Blue Cimbal a potom se přitvrdí. Vystoupí Gaia Mesiah a Th!S. V sobotu se koncerty odehrají v letním festivalovém duchu. Sobotní program zahájí Light & Love, po něm bude následovat Jakub Ondra a Czech It a nakonec všechny roztančí MoveBreakers. Na pódiích se kromě výše uvedených kapel po oba dva dny poprvé představí také 10 finalistů komunitního projektu Nápady z OstraVy.

Program:

Pátek 18. června

18.00 / Černá louka / Triomat

19.00 / Loděnice / Blue Cimbal

20.00 / Černá louka / Gaia Mesiah

21.00 / Loděnice / Th!S

Sobota 19. června

15.00 / Černá louka / Light and Love

16.00 / Loděnice / Czech It.

17.00 / Černá louka / Jakub Ondra

18.00 / Loděnice / MoveBreakers

TIPY ZA KARVINSKO

Pokáč v bohumínském Letním kině

KDY: sobota 19. června od 19 hodin

KDE: Letní kino Bohumín

ZA KOLIK: 200 Kč

Koncert populárního písničkáře v původním termínu městských slavností. V letním kině nebudou sedadla řazena na čísla řad a míst, návštěvníci si mohou sednout na jakákoliv místa při dodržování v té době aktuálních nařízení ohledne COVIDu. Podle aktuálního nařízení musejí při příchodu všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu: odkaz zde.

Písničkář Pokáč. Ilustrační fotoZdroj: Štěpán Černý

Zahájení léta

KDY: 18. - 20. červen

KDE: v areálu KaSS Střelnice, vstup z ulice nábřeží Míru

ZA KOLIK: liší se dle jednotlivých koncertů



O víkendu jsou českotěšínští i přespolní nadšenci zváni na novou víkendovou kulturní akci, která bude v areálu Střelnice, vstup z ulice nábřeží Míru. Na programu bude pestrá hudební nadílka a poslech hudby venku pod rozkvetlými kaštany na břehu řeky Olše. Každý z návštěvníků akce musí mít v areálu Střelnice po celou dobu ochranu dýchacích cest – respirátor. Více ZDE.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Koncert pro dobrou věc

KDY: pátek 18. června od 16 hodin

KDE: SKI areál Palkovice

ZA KOLIK: na místě 300 korun

Zúčastněte se 1. koncertu pro dobrou věc! Každý z nás se může jednou dostat do situace, že jej, či jeho blízké postihne vážná nemoc, úraz, nebo že mu zemře někdo z jeho nejbližších. Je potřeba na tyto lidi myslet a snažit se jim alespoň trošičku usnadnit jejich trápení. Z tohoto důvodu se organizátoři rozhodli, že budu každoročně pořádat koncerty pro dobrou věc, přičemž veškerý výdělek by šel právě těmto potřebným. Vystoupí Olga Lounová, kapela Hodiny a DJ Lumír Mořkovský.

Olga Lounová.Zdroj: Jitka Krňanská

Výstava: Proč? Protože Karel Loprais

KDY: do 5. září

KDE: Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku



Život i kariéra legendárního Karla Lopraise. Těšit se můžete na jeho profesní, osobní úspěchy a životní okamžiky zachycené prostřednictvím výstavy s všeříkajícím názvem Proč? Protože Karel Loprais.

30 let farmy Lička

KDY: sobota 19. června od 9 hodin

KDE: Farma Lička, Sedlnice

ZA KOLIK:

Užijte si s rodinou Den otevřených dveří na farmě v Sedlnicích 56. Těšit se můžete na jarmark, komentované prohlídky polí sadu, občerstvení, dětský koutek se zvířaty, projížďky na koních i na vlečce. Součástí akce bude i výstava strojů. V rámci prohlídky farmy vystoupí:

12:00 MARCELA BŘEZINOVÁ

14:30 JARA TRIO

16:00 ŠVESTKA

Pohádkový les

KDY: neděle 20. června od 9 hodin

KDE: start ZŠ Koperníkova, třinecký lesopark

ZA KOLIK: 50 korun/osoba



Pohádkový les bude tentokrát hodně regionální, věnovaný regionálním pověstem, bájím, bajkám a pohádkám. Nutná je registrace a zakoupení časové vstupenky - zde.

TIPY ZA OPAVSKO

Dálkový pochod – Bezručova Moravice

KDY: sobota 19. června od 6 hodin

KDE: místo startu a cíle – Národní dům, ulice Podolská, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: startovné pro mládež 6 – 15 let – 15 korun, dospělí – 30 korun, KČT – 25 korun

Přijďte si v sobotu 19. června dát hezky do těla. Vyrazte sami, s přáteli či partnery na tradiční akci – již 61. ročník Bezručovy Moravice. Trasy vedou převážně po značených turistických stezkách, mimo stezky máme vlastní značení. Popisy tras s vyznačením kontrol obdrží účastníci na startu. Doporučená mapa Opavska – mapa KČT číslo 59. Pochod se koná za každého počasí a na vlastní nebezpečí.Můžete volit různou délku tras, podle níž se však odvíjí také čas startu od Národního domu v ulici Podolská v Hradci nad Moravicí. (ims)

TRASY:

6.00 – 7.00 – trasa na 50 kilometrů

6.00 – 10.00 – trasy na 25 a 35 kilometrů

6.00 – 12.00 – trasy – 7, 13 a 15 kilometrů

Cyklo trasy – 36, 45 a 60 kilometrů

Branský literární festival

KDY: sobota 19. června od 16 hodin

KDE: altán před místní základní školou, Branka u Opavy



Proč bychom se netěšili, když pandemie ustupuje a kultura nastupuje. V obci se uskuteční tradiční literární festival. V jeho průběhu představí svou poesii a prózu účinkující z Opavy, Bohumína, Frýdku-Místku, Rýmařova, Ostravy a Prahy. Hudební vstupy zajistí Milan Bátor s dětmi a na konci programu zazní koncert v podání opavské skupiny Dobrozdání. Vstup a občerstvení je zdarma. (jih)

Obec pořádá svůj den

KDY: sobota 19. června od 15 hodin

KDE: Hřiště TJ Sokol, Ludgeřovice

Místní občany, slavící právě dnes svůj den, přijedou pozdravit hosté. Zazpívá jim Leona Machálková, zahrají skupiny Jen tak band a Rock and roll band, v programové nabídce budou poníci, skauti, mažoretky kolotočové atrakce, malování na obličej a další zábavné aktivity. Program bude moderovat Jiří Kubza. (jih)

Rozmarné léto 2021

KDY: neděle 20. června od 14 hodin

KDE: centrum obce, Háj ve Slezsku



Název akce není kritikou letošního vstupu do léta, nýbrž připomínkou slavného rodáka. V úvodu celého programu bude vernisáž Vančurovské výstavy a následuje vzpomínkový akt na Vladislava Vančuru, který se v obci narodil před 130 lety. Od 16 hodin zazní v Dohnálkově parku koncert v podání Dechového orchestru z Hradce nad Moravicí. (jih)

Náměstím zazní slavné melodie

KDY: neděle 20. června od 20 hodin

KDE: Horní náměstí, Opava

Pod názvem Open air gala si milovníci opery i operety poslechnou pod vedením Vojtěcha Spurného nejslavnější operní i operetní melodie v podání operních sólistů, sboru, orchestru a baletu Slezského divadla. Potěší je například proslulý Sbor Židů z Verdiho opery Nabucco, árie Toreadora z Bizetovy opery Carmen, Kuplet Adély ze Straussovy operety Netopýr a další hudební lahůdky. V případě špatného počasí se akce ruší. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Den města Štramberk

KDY: sobota 19. června

KDE: náměstí a nádvoří hradu Štramberk

ZA KOLIK: zdarma

Už v 10.30 hodin startuje běh na Trúbu. Hodinu před polednem můžete zavítat na náměstí, kde bude připraven tradiční jarmark, od 13 hodin se můžete vydat na nádvoří hradu Štramberk. Během programu vystoupí dobová hudba Devětsil, skupina scénického šermu Allegros, kejklíř Křupala, těšit se můžete na historické tance, flašinetářa a svůj um ukáže i sokolník Monti, od 17 hodin vystoupí Evamore.

Multižánrový hudební Týden města Studénka

KDY: do soboty 19. června

KDE: náměstí Republiky, Studénka

ZA KOLIK: zdarma



Multižánrový hudební Týden města Studénka pokračuje na náměstí Republiky až do soboty 19. června. Úterý patřilo swingu, středa cimbálu. Ve čtvrtek vystoupí musicale-band Drums-Band. Hlavním tahákem budou v pátek kapely Poetika a Nebe. V sobotu začíná program ve 14 hodin, těšit se můžete na Like-It, tamburašský soubor Braš, Ajdontker, Demos a další. Vstup je zdarma.



Poetika, skupina ze Žďárska, se skvěle zabydlela na české hudební scéně.Zdroj: archiv skupiny Poetika

Tanec pod hvězdami

KDY: pátek 18. června od 21 hodin

KDE: amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dobrovolné

Na závěrečné vystoupení Tanečního Oboru Základní umělecké školy Frenštát pod Radhoštěm můžete zavítat v pátek 1 do amfiteátru na Horečkám. Tanec po hvězdami slibuje skvělý zvuk, světla a videoprojekci. Vstupné je dobrovolné.

Sláva strojů a měst

KDY: sobotu 19. června v 19 hodin

KDE: Dělnický dům, Odry

ZA KOLIK: 380 Kč v předprodeji, 410 Kč na místě



Pražské divadlo Na Jezerce zavítá v sobotu 19. června s představením Sláva strojů a měst do Dělnického domu v Odrách. Příběh německého redaktora a dvou amerických inženýrů u českého včelaře vyvolá střetávání zcela odlišných přístupů k životu a k tvořivosti. „Protože jde o včely, mělo by jít o chutnou a pikantní grotesku, která občas žahne laskavým žihadlem,“ vysvětluje Jaroslav Dušek, režisér a představitel mnoha postav, včetně těch ženských. Představení začíná v 19 hodin.



Jaroslav DušekZdroj: valachy.cz

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Hrad Sovinec bude hostit oblíbenou akci: Škrhola a lotři ze mlýna. A dorazí i šermíři!

KDY: víkend 19. – 20. června od 9 hodin do 18 hodin, prohlídky hradu s průvodcem od kanónů na horním hradě od 9.30 do 17. hodin (vždy každých 30 minut)

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma

Nevíte, kam s dětmi o víkendu? A rádi byste sobě i jim dopřáli úžasný zážitek? Pak o víkendu vyrazte na oblíbenou rodinnou akci Škrhola a lotři ze mlýna, která slibuje opravdu nabitý program od rána do večera. Po oba dny budete na hradě potkávat a užívat si vystoupení divadelníků, šermířů a kejklířů, kteří měli při minulých akcích u dětí největší ohlas. Spolu s členy šermířsko-divadelní společnosti Fuente Ovejuna budou moci děti navštívit Rumcajse v lese Řáholec, nebo ve starých Pražských zákoutích spatřit Golema. Co všechno může létat vzduchem vám předvede ve svém představení Mistr kejklíř a Fakír Zdeněk Vlček a jeho společnost Vagabundus. Nebude chybět ani klasické loutkové divadlo Kašpárkův svět a Historická posádka Peťousek s pohádkami pro ty úplně nejmenší.

Své chuťové pohárky potěšíte u stánků s vynikajícím občerstvením, které seženete na I., III. či V. nádvoří hradu. Na své si zde přijdou všichni, kteří siz akce budou chtít odnést nějakou tu drobnost – upomínku. Ve stáncích s různým sortimentem předmětů okrasných, užitkových, uměleckých, kovových, dřevěných, voskových a všelijakých dalších si jistě vybere každý. Do krásy kovářského řemesla vás zasvětí kovářský mistr Jakub a o hrnčířství si můžete povykládat s hrnčířkou Miluší.

Více informací získáte na webu: spinavci.cz, telefonu: 725 577 726, nebo přes e-mail: hofmistr.mlok@seznam.cz. Návštěva hradu Sovinec a akce samotné bude možná jen za splnění aktuálně platných hygienických předpisů a nařízení.

Oblíbená rodinná akce na hradě SovinciZdroj: se souhlasem Historické posádky Špinavci

Open ZUŠ v Krnově

KDY: pátek 18. června od 14 hodin

KDE: na pódiu „vlnky“ ve Smetanových sadech, Krnov

ZA KOLIK: vstup volný



V pátek odpoledne si užijte skvělý program, který připravili žáci spolu se svými pedagogy ze ZUŠ s.r.o. Krnov. Akce proběhne na pódiu „vlnky“ ve Smetanových sadech. Představí se obory: tanec, hudba, drama i zpěv. Jako host navíc vystoupí i Wiktoria Wójtowicz – zpěvačka z Mládežnického písňového studia v Prudniku.

Řecké dny Krnov

KDY: sobota 19. června od 14 hodin

KDE: zahrada SVČ Krnov, ulice Dobrovského 16, Krnov

Přijďte si v sobotu 19. června odpoledne užít plnými doušky skvělou akci Řecké dny. Těšit se můžete hned od 14 hodin na přehlídku folklórních tanečních souborů a od 16 hodin pak na vystoupení hudební skupiny Poseidon.

Řecké dny v Krnově. Ilustrační snímekZdroj: Zlatica Naumovská

KNIŽNÍ TIPY

Bruce Dickinson: Co dělá tenhle knoflík?

Zbrusu nová autobiografie jednoho z největších hlasů světové rockové a metalové hudby. Zpěvák Bruce Dickinson ze slavných Iron Maiden v knize nepoodhaluje pouze zákulisí jedné z nejúspěšnějších kapel, ale také vypráví o svém dětství, hudebních začátcích, studiu na univerzitě a ne vždy vydařených hudebních angažmá… Vtipné a úderné vyprávění je dokresleno a dotaženo příběhem, který zaujme, podiví či dojme, a to přesto, že rockové hvězdy působí obvykle naprosto nedosažitelně a vzdáleně.

Bruce Dickinson z Iron Maiden. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Vladimír Šťastný

Lama Yeshe Losal: Z rebela mnichem



Fascinující příběh o tom, že život je nevyzpytatelný v krocích každého člověka. Láma Ješe neviděl auto až do svých patnácti let. Rytmus jeho života určovaly pastevecké cykly. Všechno změnil příjezd čínských armádních vozidel v roce 1959. Na počátku tragického tibetského povstání odešel jako uprchlík přes Himálaj do Indie. Z tří set uprchlíků jich přežilo jen třináct. Několik dalších let strávil v Americe, kde prožil výstřelky woodstocké generace. Dnes, po sedmdesátce a z pozice předního mnicha ve skotském klášteře Samye Ling – prvním buddhistickém centru v západním světě – rekapituluje Láma Ješe s optimismem a humorem svou významnou životní pouť.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Vrahovický bicykl je opět tady

KDY: sobota 19. června (start mezi 8. - 10. hodinou)

KDE: hřiště Sokola, Vrahovice

Dejte si v sobotu do těla a zúčastněte se, ať už sami či s přáteli a rodinou, v pořadí již 6. ročníku cykloturistické akce Vrahovický bicykl. Startuje se v sobotu 19. června individuálně mezi 8. a 10. hodinou ze hřiště Sokola ve Vrahovicích. Volit můžete ze dvou tratí. Kratší 25 kilometrová vede přes Kralický Háj, Bedihošť až do Skalky a zpět. Delší 56 kilometrová vede přes Vrbátky – Grygov – Tovačov – Lobodice – Klenovice – Skalky – Vrahovice. Trasa není značena, jede se dle mapy. Více informací získáte přes e-mailovou adresu: nasevrahovice@seznam.cz.

Ilustrační foto.Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Zlínský kraj

Slavnosti slunovratu jsou opět tady

KDY: sobota 19. června od 18 hodin

KDE: Hvězdárna, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné za 40 korun, snížené 25 korun, rodinné 70 korun (2 dospělí a max. 3 děti)

Další slunovrat je tu. Pojďte ho oslavit spolu s celou rodinou a vyrazte v sobotním podvečeru na vsetínskou hvězdárnu. Program bude opravdu nabitý. Děti se zabaví v hravé dílničce, dospělí si zase užijí povídání o bylinkách s paní Vandou Vrlovou. Pochopitelně nebude chybět ani tradiční zapálení svatojánské vatry a posezení u ohně s opékáním špekáčků a písničkami. Součástí programu bude také pozorování denní i noční oblohy a pokud počasí dovolí, tak i letní kino s tématickou projekcí. V případě nepříznivého počasí se akce ruší. „Pokud si nebudete jisti, můžete se podívat na náš Facebook Muzeum regionu Valašsko, kde se dozvíte, zda se akce uskuteční či ne,“ dodal odborný pracovník Hvězdárny Vsetín, Martin Leskovjan.

PROGRAM:

Pozorování Slunce - 18.00

Výtvarná dílnička - 18.00

Povídání o bylinkách s paní Vandou Vrlovou - 18.30

Zapálení svatojánské vatry, písničky u táboráku - 20.30

Letní kino - od 21.00

Pozorování noční oblohy v kopuli i z venkovního dalekohledu - 22.00

*Deky a špekáčky s sebou. Balené potraviny a nápoje bude možné zakoupit na místě.*