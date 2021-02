Výstava, která je k vidění "za sklem" klubu Atlantik, představuje mladého umělce Ondřeje Richtera. Každý, kdo jde kolem, tak může pozorovat jeho vývoj a tvorbu. Ondřej Richter je studentem čtvrtého ročníku Střední umělecké školy v Ostravě oboru malba. Díky otci, který byl jeho kantorem ve výtvarném klubu Škorpion, se u Ondřeje Richtera začaly výtvarné vlohy projevovat již v raném věku. Mezi jeho vzory patří především čeští mistři, jako byl Slavíček, Mucha, Čapek, ale i světoví umělci, například Monet, Renoir nebo Klimt. Ve své tvorbě se věnuje především malbě, která dle jeho slov dokáže nejlépe zachytit jeho pocity, život a svět. V současnosti se zabývá také materiály, světly a stíny.

Daniela Jirmanová: Jak šlo vejce na vandr

KDY: 31. ledna od 17 hodin

KDE: On-line akce

ZA KOLIK: zdarma



Tentokrát vás v podání ostravského Divadla loutek čeká veselá pohádka o vajíčku, kterému se nechtělo jen tak nečinně čekat, až se z něj vylíhne kuře, a zakutálelo se do světa na zkušenou. Lidovou pohádku o vandrujícím vajíčku zpracovali například František Hrubín či Božena Němcová, která vycházela z verze tradované na Slovensku. Divadlo loutek Ostrava vám na alternativní scéně představí verzi vlastní, loutkovou. Divadlo loutek vytvořilo online program a každou lednovou neděli od 17 hodin můžete sledovat on-line přenos přímo z divadla. Více informací na facebookovém profilu divadla.



TIPY ZA KARVINSKO

Archiv on-line talkshow bohumínské K3 v moderaci Lukáše Szebesty

KDY: do 31. ledna 2021

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Archiv on-line talkshow vysílaných z bohumínského kina K3 jsou nyní dostupné na jejich YouTube kanálu. Veškeré zajímavé povídání s osobnostmi Moravskoslezského kraje moderuje Lukáš Szebesta, který během svých večerů vyslechl například modelku Terezii Jastrzembskou, moderátora Lukáše Kaniu, zpěváka Pavla Nováka, písničkářku Kaczi, herečku Lenku Waclawiecovou, ředitele Těšínského divadla Petra Kracika nebo hudebníka Otu Maňáka. Veškeré díly najdete ZDE.

Videoprezentace z výtvarných výstav

KDY: kdykoliv

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Městské kulturní středisko Havířov prezentuje díla, která měla být spatřena „naživo“ alespoň formou krásně zpracovaných videoprezentací, které umístilo na svůj web. Možné je zhlédnout videoprezentace k výstavě k 60. výročí založení střední školy v Prostřední Suché, k výstavě Dagmar Štefkové, Martina Pawery, olomouckých malířek, sportovních fotografií, členů havířovského fotoklubu, k výstavě Břetislava Drozda či Ladislava Toboly. Vše je krásně zpracované do YouTube formátu i s hudbou v pozadí. Vše najdete na webu městského kulturního střediska.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Němý film Cirkus a žonglovací workshop

KDY: v neděli 31. ledna od 18.00 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 Kč



Moje kino live tentokrát opravdu pobaví. Zběsilá filmová honička s policisty zavede tuláka Charlieho (Charlie Chaplin) do cirkusového šapitó zrovna během představení. Jeho nápaditý útěk má u nic netušících diváků takový úspěch, že si Charlie vyslouží okamžité angažmá. Jeho cirkusová kariéra se ale zdaleka nevyvíjí podle představ přísného principála. Vše navíc zkomplikuje Charlieho citové vzplanutí k akrobatce Merně. Boj o své místo na světě, v cirkuse a v srdci milované ženy, ale tulák nikdy nevzdá! Na filmové promítání naváže žonglovací workshop. Adam Jarchovský z CIRQUEONu - Centra pro nový cirkus, zájemce seznámí se základy žonglování a přesvědčí diváky, že první cirkusové číslo zvládnou třeba jen za pomoci tří igelitových tašek.

SCANDI 2021 – Přehlídka skandinávských filmů

KDY: do 31.ledna

KDE: on-line

ZA KOLIK: různé



Scandi 2021 je přehlídka aktuálních severských filmů s výběrem silných témat a silných filmových zpracování. Zprostředkovává to nejlepší a nejmrazivější, co za poslední rok vzniklo ve Skandinávii. Filmy, které hledají řešení krizí všech druhů jsou stavebním kamenem sedmého ročníku festivalu. Během celého týdne nabídne v on-line prostoru Edisonline filmy různých žánrů a témat, které aktuálně definují nejen severskou kinematografii, ale také témata, která se stala virálními po celém světě.



TIPY ZA OPAVSKO

Slezské zemské muzeum zabaví děti v pohodlí domova

KDY: kdykoliv

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Slezské muzeum v Opavě je pro veřejnost uzavřeno, ale jeho edukátorky nelení. Připravují pro děti na každý den různé aktivity, hry a úkoly, které si mohou vyplňovat a tvořit v pohodlí domova. Aktivity jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, hlavně pro předškoláky a malé školáky a lze je stahovat v různých formátech přímo z webových stránek muzea. Tento týden se děti například dozvěděly zajímavosti o zimních olympijských hrách, mohly si vymalovat omalovánku k masopustu nebo se seznámit s památníkem v Hrabyni. Plno dalších zajímavých úkolů a poučení na ně ale ještě čeká.

Čermákova naučná stezka

KDY: kdykoliv

KDE: Kružberk

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka je pojmenovaná po staviteli Kružberské přehrady Janu Čermákovi. Vede vesnickou zástavbou, lesním a lučním prostředím po obou březích řeky Moravice, kolem cvičných horolezeckých skal a po hrázi přehradní nádrže. Je vhodná pro všechny věkové kategorie návštěvníků, pro pěší i pro cyklisty. Její délku 5 200 metrů zvládnou turisté zhruba dvouhodinovou volnou chůzí i se zastávkami. Po trase je rozmístěno sedm informačních panelů, na kterých jsou textové informace doplněné fotografiemi. Panely jsou obsahově zaměřené na přírodní krásy a specifika této oblasti a na historii Kružberska.



TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Výlet na zříceninu hradu Šostýna

KDY: kdykoliv

KDE: Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Zřícenina středověkého hradu Šostýn leží nedaleko Kopřivnice. Dochovaly se příkop a dva valy, z vlastního hradu pak zříceniny zdí hradeb, paláce a věže. Ke zřícenině Šostýna vede z Kopřivnice žlutá turistická značka až k turistickému rozcestí u rybníka pod Šostýnem a dále odbočkou k samotné zřícenině. Ve vstupní části do hradu stála nad dřevěným přístupovým mostem v poslední části padacím štíhlá válcová věž, ze které bylo vidět až na věž štramberského hradu. Zpátky po stejné trase, nebo od turistického rozcestníku dále po žluté a u tabule Lašské naučné stezky Rozcestí čarodějnic doprava k asfaltové cestě a po ní dolů zpět k výchozího bodu (vzdálenost parkoviště–zřícenina je přibližně 550 metrů, délka celého okruhu pak zhruba 1,4 km).

Za výhledy na Hončovu hůrku

KDY: kdykoliv

KDE: Příbor

ZA KOLIK: zdarma



Hončova hůrka je 336,2 metru vysoký kopec na katastru obce Skotnice nedaleko Příbora. Bývalý lom na vrcholu kopce je významnou mineralogickou lokalitou. U vrcholku je malý lesík a v něm můžeme vidět částečně odkryté skalní podloží kopce. Z Hončovy hůrky je pěkný výhled do okolí, jižním směrem na město Příbor a západním směrem do údolí řeky Lubiny a na obec Skotnice. U vrcholku kopce najdeme lavičky. Na úbočích vrcholku je několik menších lesíků a od východního úpatí se rozkládá les zvaný Hájek. Na vrchol Hončovy hůrky vede polní cesta.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Corpus Christi | Moje kino LIVE

KDY: pátek 29. ledna od 20.30

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: 100 korun



Jste filmoví fajnšmekři? Pak si z pohodlí vašeho domova vychutnejte v pátečním večeru od 20.30 hodin polské drama z roku 2019, Corpus Christi. Herecky exceluje mladý polský talent Bartosz Bielenia v roli charismatického pastýře, který rozčeří atmosféru na malém městě. Lístek zakoupíte na webu bruntálského kina Centrum za symbolických 100 korun. Do e-mailu Vám pak přijde z kina odkaz na film, pomocí něhož si jej večer spustíte. Více zde.

Živé ptačí krmítko

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Rádi v zimním období z okna pozorujete pestrobarevný rej a hody ptačí říše? Pokud vás ptačí svět uchvacuje, pak si můžete pustit i on-line živý přenos ze Záchranné stanice živočichů v Makově. Vysílá se non-stop ve dne i v noci. Můžete si tak užít nálety malých štěbetajících vrabců a sýkorek nebo se kochat majestátností sojek, které se nenuceně přehrabují v košíku plném oříšků, jablek a semínek. Toto jedinečné sledování si můžete dopřát z pohodlí svého domova spolu s celou rodinou. Velmi inspirativní a naučné může být pozorování zvláště pro menší děti. Navíc ke vzdálenému krmelci, který je také v záběru chodí pravidelně srny i malí chlupatí ušáci. Pokud byste chtěli podpořit činnost a chod stanice v Makově, můžete přispět ZDE.





KNIŽNÍ TIPY

Ellison Cooper: V kleci



Neuropsycholožka FBI Sayer Altair, hlavní postava thrilleru Ellison Cooper, odhaluje zlé úmysly v nejhlubších zákoutích. Aby zapomněla na tragickou smrt svého snoubence, zabývá se výzkumem mysli sériových vrahů. Když policie ve Washingtonu D.C. objeví děsivou vražednou, je Sayer vyzvána, aby vyšetřování vedla. Sama tuší, že tento případ bude bedlivě sledován.

Petr Čichoň: Lanovka nad Landekem



Básník a spisovatel Petr Čichoň, pocházející z Hlučínska, vydal před časem nový román s názvem Lanovka nad Landekem. Kniha je psána atypicky, ke čtenáři bude promlouvat současný jazyk kombinovaný s hlučínským prajzským nářečím a navzdory tomu, že příběh v knize je fiktivní, může prozradit leccos.

Karin Lednická: Šikmý kostel - románová kronika ztraceného města, léta 1921 - 1945



Příběh hlavních hrdinů knižního bestselleru Šikmý kostel začíná tam, kde v jeho prvním díle skončil. Spisovatelka Karin Lednická tak opět ke čtenářům promlouvá prostřednictvím myšlenek a činů Barky, Ludwika a Julky a prozrazuje především nezasvěcenému čtenáři něco o historii města, které zaniklo, aby mohlo o několik kilometrů dál v budoucnu opět existovat. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastávají zlaté časy, v Karvinné - jak se nyní město jmenuje - se stále velmi silně projevují důsledky předešlého dramatického dění…

Miloš Urban: Kar (Pohřební hostina za jedno město)



Autor bestselleru Hastrman se v jeho poslední knize vydává s postavou Juiiána Uřídila do Karlových Varů, aby vyřešil sérii podivných případů. Ne na stálo a ne jako lázeňský host, ale na anonymní pozvání jako autor knih, v kterých se odehrávají podobné zločiny. Jak se celá zápetka rozuzlí, zatím nikdo nečeká, a čtenáře pohltí typicky morbidně humorné Urbanovo vyprávění.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

Bacteria Hysteria



V laboratoři panuje čilý ruch! Kdo se dokáže nejrychleji zbavit nejrůznějších bacilů? Rýmák prskavý a chrchla zákeřný jsou totiž docela houževnatí. Jakmile se zbavíte ušobolíka hlemýždího, přichází již také křečák břišní a dožaduje se vaší pozornosti. Kdyby tady alespoň ke všemu ještě nečíhaly teploťák horečkový a krčobol šibal! Tady je třeba svižně házet kostkami a rychle se zbavit všech karet, dříve než bacily začnou řádit (než vypukne Bacteria Hysteria)!

Na křídlech



Ve hře Na křídlech budete představovat nadšené ornitology, pozorovatele ptactva, badatele a sběratele, snažící se přilákat do své voliéry co nejúžasnější ptačí exempláře. V rámci tří různých biotopů může každý pták pomoci rozvinout vaši ptačí zoo v určité oblasti: shánění potravy, snášení vajec a získávání nových přírůstků do voliéry. Vítězem hry se stane hráč, jemuž se podaří získat nejvíce bodů.