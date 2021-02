Každý, kdo jde momentálně okolo galerie PLATO Ostrava, která se nachází v prostorách bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy, si může prohlédnout instalaci umělce Josseho Pyla, která se nachází na střeše budovy a která otevřela začátkem ledna 2021 téměř dvouletý výstavní cyklus Ó a ach, krása, ruina a strach. Tento cyklus bude završen v květnu 2022, kdy se PLATO oficiálně přesune do zrekonstruovaných bývalých jatek. Pomyslným prologem k novému výstavnímu cyklu PLATO Ó a ach, krása, ruina a strach je umělecká intervence na střešní konstrukci galerie. Její autor, belgický umělec působící v Amsterodamu Josse Pyl (1991), ztvárnil na dvou černobílých velkoformátových panelech název celého cyklu.

Intervence umělce Josseho Pyla na střeše PLATO OstravaZdroj: Archiv PLATO Ostrava

Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku

KDY: neděle 7. února od 17 hodin

KDE: On-line akce

ZA KOLIK: zdarma



Tentokrát v podání ostravského Divadla loutek bude on-line dostupné zpracování pohádky Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku od Víta Peřiny. V loutkové inscenaci se potkávají dvě jednoduché pohádky, Hrnečku, vař! a O kouzelném hrnku. Důmyslné dějové propojení umožní v tomto díle dětem navíc zjistit, jak se takový hrnek vyrábí. V pohádce v režii Václava Klemense hrají Božena Homolková, Lenka Pavlíčková a Karel Růžička. O hudbu se postaral Michal Sedláček, o dramaturgii Daniela Jirmanová a o výpravu Jaroslav Milfajt.



Z inscenace Divadla loutek Ostrava Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku.Zdroj: Roman Polášek

TIPY ZA KARVINSKO

Chátrající kostel sv. Barbory v Loukách

KDY: kdykoliv

KDE: Karviná-Louky

ZA KOLIK: zdarma



Kostel svaté Barbory byl postaven v letech 1809 – 1818 v karvinském předměstí. Dřevěný předchůdce této stavby zde stál už někdy kolem roku 1500. Původně měl kostel zdobnou fasádu, která korespondovala se stavebním stylem pozdního baroka s přicházejícími prvky klasicismu. Před rokem 1989 však byly štuky nahrazeny panelákovým šedým brizolitem. Kostel je poddolován a trhliny ve zdivu vypovídají o rozdílném sesedání terénu pod jeho základy. Vedle statických problémů je poničen i interiér a vitráže oken jsou rozbité. Pro potřeby věřících byl o několik kilometrů dál vybudován nový kostel svaté Barbory projektovaný ve tvaru slzy architektem Ladislavem Mirtem. Vysvěcen byl v roce 2001 a jeho tvar slzy má symbolizovat smutek nad devastací krajiny, kterou poznamenala těžba černého uhlí a lidská lhostejnost.

Kostel svaté Barbory v Loukách na Karvinsku, únor 2020.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zookoutek v parku Boženy Němcové

KDY: kdykoliv

KDE: Karviná

ZA KOLIK: zdarma



Zookoutek Karviná-Fryštát se nachází mezi bývalou Laryschovou maštalí (hasičskou stanicí) v zámeckém parku Boženy Němcové a loděnicí u slepého ramena řeky Olše a kynologického cvičiště. V současné době lidem dělají radost daňci skvrnití, jeleni siky, kozy i pávi. Zvířatům se věnují proškolení pracovníci každý den tři hodiny (soboty, neděle) – provádí vizuální kontrolu zdravotního stavu stáda, krmení, úklid a podobně. Mladá zvířata pak nepotřebují speciální péči (výběh má fungovat skoro jako ve volné přírodě), ale pravidelně každé tři měsíce provádí kontrolu zvěrolékař. Od lidí si daňci i jeleni pochutnají na jablíčkách, ale i na dalším ovoci a zelenině, například mají rádi mrkev. Samozřejmostí je nekrmit zvířata plesnivými plody nebo dalším jídlem. Uvítají také čerstvě natrhanou trávu. Výlet jako stvořený pro rodiny s dětmi.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Venkovní výstava zaujme milovníky kávy

KDY: všední dny do 16 hodin

KDE: nádvoří frýdeckého zámku

ZA KOLIK: zdarma

Muzea a galerie musí být v současnosti uzavřené, ale máme pro vás tip na venkovní výstavu! Muzeum Beskyd, které sídlí na frýdeckém zámku, připravilo výstavu pro všechny milovníky kávy. Tu najdete na prvním nádvoří zámku, přístupná je každý všední den do 16 hodin.

Výstava pro milovníky kávy je k vidění na nádvoří frýdeckého zámku.Zdroj: Deník/Martin Šrubař

Westwood: Punk, Icon, Activist | Moje Kino LIVE

KDY: neděle 7. února od 20.30 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 Kč



Poznejte slavnou oděvní návrhářku Vivienne Westwood prostřednictvím filmu. Od doby, kdy společně se svým bývalým partnerem a manažerem skupiny Sex Pistols Malcolmem McLarenem stála u zrodu punkového hnutí, redefinuje Vivienne Westwoodová už 40 let britskou módu a stojí za celou řadou těch nejvýraznějších modelů naší doby. Film mísí archivní záběry, překrásně rekonstruované sekvence a všeodhalující rozhovory s fascinující sítí spolupracovníků Vivenne Westwoodové. Provede nás tak jejím životem od doby, kdy vyrůstala v poválečném Derbyshiru, až na přehlídková mola v Paříži a Miláně. Tato důvěrná a pronikavá pocta jedné z největších ikon naší doby sleduje Westwoodovou a boj o záchranu integrity její značky, jejích zásad a jejího odkazu v byznysu poháněném konzumem, ziskem a globální expanzí.

Zdroj: Youtube

TIPY ZA OPAVSKO

Daruj srdce! Valentýnská srdce potěší seniory, zapojte se také



KDY: od 3. do 15. února od 8 do 15 hodin

KDE: SVČ Vítkov

ZA KOLIK: zdarma



Jednaosmdesát seniorů ve Vítkově čeká na vaše srdce. Nejedná se o transplantaci, ale dar pro radost v této obtížné době. Srdce lze darovat v termínu od 3. do 15. února od 8 do 15 hodin ve SVČ Vítkov. Zapojte se do tvorby i vy. Více informací je zveřejněno na webu střediska.

Daruj srdce seniorům.Zdroj: archiv SVČ Vítkov

Jarní cvrlikání v Hlučíně

KDY: do 29. února

KDE: z pohodlí domova, DDM Hlučín

ZA KOLIK: zdarma



V domě dětí a mládeže v Hlučíně si pro veřejnost připravili novou výzvu, jak výtvarnou, tak fotografickou s názvem Jarní cvrlikání. Jedná se o výtvarnou a fotografickou soutěž pro kolektiv dětí předškolního věku (4-7 let) a fotografickou soutěž pro věkové rozpětí od 8 do 18 let. Menší děti mají vytvořit společnou koláž s motivy ptáčků, starší děti mohu při vycházce krajinou vyfotit malé opeřence. Odměnou jim může být ptačí budka a další zajímavé ceny.

Jarni cvrlikání v DDM Hlučín.Zdroj: archiv DDM

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova

Výjimeční | Moje kino LIVE

KDY: pátek 5. února od 20.30

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 korun

Dáváte přednost teplu domova před zimními radovánkami a výlety? Pak si dopřejte skvělé francouzské drama Výjimeční. V osobitém příběhu sledujete Bruna, který vede spolek pro autistické děti a jeho nejlepší přítel Malik učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, a jak se o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Bohužel hrozí, že bude Brunova organizace zrušena. Zajímavý snímek od režisérské dvojce, jež má na kontě trháky jako Nedotknutelní či Dokud nás svatba nerozdělí, vás rozhodně nezklame. Lístky pořídíte on-line na webu bruntálského kina Centrum zde.

Film VýjimečníZdroj: z webu ČT art

Operace Entebbe | Moje kino LIVE

KDY: sobota 6. února od 20.30

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 korun

V sobotním večeru si dopřejte trochu akce a politiky zároveň. Nechte se strhnout thrillerem Operace Entebbe natočeným v koprodukci Velké Británie a USA. Snímek je inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 a reflektuje únos letadla Air France mířícího z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky a 4 teroristé, kteří přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli. Operace Entebbe byla jedna z nejnákladnějších záchranných akcí v historii. Lístky pořídíte on-line na webu bruntálského kina Centrum zde.

Film Operace EntebbeZdroj: z webu kina Metro 70





K Lorenzově huti

KDE: Vrbno pod Pradědem



Víkendovou procházku si můžete naplánovat třeba k Lorenzově huti. Bývalá hnědouhelná vysoká pec je chráněná jako kulturní památka a je jednou z posledních připomínek zlaté doby železářství v oblasti. U huti stojí i odpočinkové místo s přístřeškem, kde se můžete schovat před nepříznivým počasím. Z informačních tabulí se dozvíte zajímavé infromace o historii zpracování surového železa. Huť leží na trase naučné stezky Údolím lapků z Drakova.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Stacionář Kopretina slaví

KDY: do 28. února

KDE: Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Denní stacionář Kopretina slaví krásné 20. narozeniny a toto krásné jubileum oslaví se svými přáteli a příznivci výstavou. Tu si můžete prohlédnout po celý měsíc únor ve vestibulu Městského úřadu v Kopřivnici. Výstava je oslavou nejen dlouholeté a neúnavné práce, ale především přátelství, jehož symbolem je právě kvítek kopretiny.

Denní stacionář Kopretina v Kopřivnici slaví 20 let.Zdroj: SSSMK

Za středověkým klenotem

KDY: kdykoliv

KDE: Štramberk



Ti, kteří mají v oblibě lidovou architekturu, jistě ocení výlet či vycházku ke kostelu sv. Kateřiny. Svatostánek pochází ze 14. století a najdete jej západně od Štramberka na cestě do Nového Jičína v místech zaniklé vsi Tamovice. Do dnešních dnů si zachoval některé původní architektonické prvky a strmá šindelová střecha s dřevěnou věží a dřevěný ochoz kolem kostela dodávají stavbě kouzelný lidový ráz.

KNIŽNÍ TIPY

Jack London: Tulák po hvězdách



Kultovní kniha Jacka Londona, Tulák po hvězdách, vyšla poprvé v roce 1915. Jack London byl inspirován skutečným příběhem nevinně odsouzeného Ed Morrella, který si vytrpěl pět let samovazby. Londonovi se podařilo prosadit obnovu procesu a Morrell byl v lednu 1914 z věznice propuštěn. V románu pak ostře obžaloval americkou justici a odhalil metody vězeňských správců.

J. D. Barker, Dacre Stoker: Dracul



Temné vyprávění, které má být předehrou pro jedno z nejautentičtějších knižních hororových děl všech dob. Píše se rok 1868 a jednadvacetiletý Bram Stoker se zabarikáduje v místnosti ve věži opuštěného kláštera. Je vyzbrojený zrcátky, krucifixy, svěcenou vodou, košíkem bílých růží a revolverem. Jedinou útěchou mu je láhev slivovice… Po necelých stopadesáti letech se k podstatě celého vzniku kultovní knihy vrací Dacre Stoker, praprasynovec Brama Stokera, který společně s americkým spisovatelem J. D. Barkerem otevírá dosud nevyřčené a snaží se odhalit mrazivý příběh autorovy nesmrtelné pozůstalosti.

Stephen King: Zelená míle



Příběh slavného spisovatele Stephena Kinga se odehrává ve věznici Cold Mountain, kam jsou transportováni odsouzenci na smrt. John Coffey je člověk, který si trest smrti zaslouží více než kdokoliv jiný. Tento mohutný obr byl odsouzen za smrt dvou malých dívek. Řekli byste možná, že cesta k poslední odplatě bude krátká a milosrdná, ale sami poznáte, jak se můžete mýlit.

Ondřej Durczak, Jiří Siostrzonek, Lukáš Horký, Arkadiusz Gola: Roztroušená paměť –⁠ Pohornická krajina Karvinska



Tři fotografové a jeden sociolog zvládli zachytit charakter pohornické krajiny karvinského regionu způsobem, který nebývá zvykem. Snažili se v jeho bezútěšné nicotě najít estetiku a pravdivou realitu, že i zde se dějiny odehrávají stejně šťastně i ošklivě, jako všude jinde. Fotografické triádě vytvořené třemi doktorandy z Institutu tvůrčí fotografie v Opavě předchází odborná vstupní esej Jiřího Siostrzonka, pedagoga a vizuálního sociologa, který ve svých textech dlouhodobě mapuje oblast celého Moravskoslezského kraje.



Obálka knihy Roztroušená paměť –⁠ Pohornická krajina Karvinska.Zdroj: Archiv

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

Kvadrilion



Pokud si nemáte s kým hrát, nevadí! Hlavolamová hra pro jednoho hráče nabízí nespočet zadání i řešení. Herní plán pro Kvadrilion je připraven po sestavení čtyř magnetických desek do libovolného útvaru. Hlavolam je vyřešen, pokud se vám podařilo umístit všech dvanáct dílků skládačky na herní plán, který jste si sestavili.

Elektronická tužka s knihou Hravá angličtina



Učit se anglicky nebylo nikdy pro vaše ratolesti zábavnější. Sada s tužkou a knihou Hravá angličtina obsahuje interaktivní učebnici pro děti již od 6 let - angličtina pro začátečníky i mírně pokročilé namluvenou rodilými mluvčími s více než 2200 zvuky a texty. V principu stačí, když se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, pak se ozve příslušná informace, zvuk nebo hudba. Tato interaktivní elektronická tužka vám umožní zažít vždy něco nového.