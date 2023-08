Jak si užít nastávající víiend? Na Karvinsku byly kvůli nepřízni počasí zrušeny dvě akce (gulášfest a oslavy u šikmého kosttela), nicméně můžete vyrazit do letního kina v Orlové na Rock Therapy, nebo do Beskyd na Ladnou Čeladnou či Gorolski swięto. A přinášíme i další tipy z celého Moravskoslezského kraje.

Rock Therapy v Orlové. | Foto: Lukáš Hudeček

KARVINSKO

Křest hasičské cisterny v Dětmarovicích

KDY: v sobotu 5. srpna od 14 hodin

KDE: Dětmarovice, areál TJ Sokol

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hasiči veřejnosti představí a slavnostně pokřtí novou cisternu. Zahraje dechová hudba Sušanka, následovat budou ukázky vyproštění osob z vozidla, ukázka hašení hořícího vozidla, k vidění bude historická koňská stříkačka a chybět nebude ani soutěž v překonávání vodního příkopu pro celou rodinu. Následuje volná zábava s kapelou HEC.

Rock Therapy 2023

KDY: sobota 5. srpna od 15 hodin

KDE: Orlová, letní kino

ZA KOLIK: předprodej 200 Kč/na místě 300 Kč, děti do 120 cm a ZTP zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník oblíbeného dobročinného metalového a rockového festivalu. Zahrají Motorband, Kreyson Memorial, Ahard, Gate Crasher a další.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Pochod/jízda o Matějovy krpce

KDY: v sobotu 5. srpna od 9 hodin

KDE: Jablunkov, Návsí, Bukovec

ZA KOLIK: účastnický poplatek je 100 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci 76. ročníku folklorní slavnosti Gorolski swięto, která se koná v sobotu 5. srpna v Městském lese v Jablunkově, se uskuteční také tradiční Jízda/pochod o Matějovy krpce. Jednotlivé trasy jsou určeny pro pěší, cyklisty, seniory, rodiče s kočárky. Start jízdy/pochodu je v od 7 do 10 hodin z vlakového nádraží v Mostech u Jablunkova (pěší a cyklisté), z Bocanovic (rest. U Maryny (9 – 10.30 h., pro seniory 75+). Na pěší trasu se můžete od 6.15 do 10 h. Vydat z nádraží v Návsí a cyklisté mohou v 9 hodin vyrazit na trasu z Parku Adama Sikory v Českém Těšíně. Trasy jsou dlouhé od 4 do 29 km, je na nich několik kontrolních bodů a cíl je do 15 hodin v areálu městského lesa v Jablunkově, kde proběhne vyhodnocení.

Ladná Čeladná

KDY: pátek 4. a sobota 5. srpna

KDE: Čeladná

ZA KOLIK: jednodenní 450 Kč/dvoudenní 620 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rodinný festival nabízí spousty hudby i další zábavy. Účinkují Richard Müller, Kašpárek v rohlíku, Laura a její tygři, Bára Poláková a další.

Pivopění - festival hudby a piva

KDY: sobota 5. srpna od 14 hodin

KDE: Frýdek-Místek, areál textilky Slezan

ZA KOLIK: Limitovaná II. vlna vstupenek za zvýhodněnou cenu 200 Kč / do vyprodání

PROČ PŘIJÍT: Festival nabídne výborné kapely i přednášky na téma pivo. Z kapel zahrají Garlands, Insania, Karel Kahovec a další.

OSTRAVSKO

Naplno Fest Ostrava

KDY: 5. srpna

KDE: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 3. vlna 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Síť festivalů Naplno Fest láká na jména Ewa Farna, Raego, Marpo, Desmod. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

Trhy, co se hledají

KDY: sobota 5. srpna od 9 do 14 hodin

KDE: Havlíčkovo nábřeží, Ostrava, pěší zóna Malá Kodaň

PROČ PŘIJÍT: Sehraná parta prodejců se nejen pokusí uspokojit vaše chuťové pohárky, ale i zaplnit vaše domovy řemeslnými výrobky, které nemusely putovat přes celý svět do naší české kotliny. Trhy, co se hledají, fungují díky HitHit kampani, na které se sami návštěvníci podíleli. Organizátoři nabízí i deky k zapůjčení, abyste s nimi lidé mohli u řeky strávit celé ráno i odpoledne.

Hurá k rybníkům

KDY: sobota 5. srpna od 14 do 21 hodin

KDE: Rybníky pod Hurou, ulice Drůbeží, Ostrava-Výškovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V revitalizovaném areálu Rybníků pod Hurou ve Výškovicích, poblíž ulice Drůbeží, bude připraven bohatý program pro celou rodinu. Pro všechny příchozí je nachystáno od 14 do 18 hodin zábavné odpoledne s řadou her a soutěží, a to včetně těch rybářských, a na přilehlé louce si budete moct užít projížďky na koni, které jsme si pro vás připravili ve spolupráci s Jezdeckým klubem Baník Ostrava. Dobrou náladu bude šířit už loni obdivovaný hastrman Hurák, který se tentokrát objeví za doprovodu své nové ženy. Od 16 do 21 hodin pak k poslechu a tanci zahraje kapela Neprak. Akci Hurá k rybníkům organizuje městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci s místními organizacemi Českého rybářského svazu a Českého zahrádkářského svazu.

Páteční vyjížďka Harley-Davidson Ostrava

KDY: pátek 4. srpna od 16.30

KDE: dealerství H-D Ostrava, U Stadiónu 5, Moravská Ostrava a Přívoz

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Mít motocykl Harley-Davidson není jen o tom něco vlastnit, ale i o vychutnání si okolního světa všemi svými smysly naplno, lákají organizátoři. Ať už jste pravidelným návštěvníkem Harley akcí, nebo jen občasným jezdcem, nebo dokonce úplným nováčkem ve světě Harley-Davidson – vítáni jsou všechni. První srpnový pátek se vyráží do Podhradí u Vítkova.

BRUNTÁLSKO

Dobré srdce Krnova

KDY: sobota 5. srpna

KDE: park u městských lázní

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Protože Krnov letos slaví 770 let od založení a návštěvníkům nabídne návrat do středověku. Chybět nebude středověká vesnička, rytířský turnaj na koních, ani tradiční ukázka dravců. Také letos se akce Dobré srdce Krnova koná u příležitosti stejnojmenné dobročinné sbírky. Hlavním účelem sbírky je však již tradičně finanční podpora osoby se závažným zdravotním omezením, letos proto bude výtěžek věnován Anežce Synkové narozené v roce 1999, které byla diagnostikována dětská mozková obrna, epilepsie a slepota. Vůbec poprvé se celodenní dobročinná akce uskuteční v parku u městských lázní místo na Hlavním náměstí.

Poslední vzdor na Sovinci

KDY: sobota 5. a neděle 6. srpna

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce je věnována období třicetileté války. Po oba dny, vždy v poledne, se bude konat divadelní rekonstrukce obléhání hradu švédskými oddíly v roce 1643. Chybět nebude dobové vojenské ležení nebo různá šermířská a mušketýrská vystoupení. Bohatý program bude po celý víkend plný divadelních a šermířských scének. Největší moravský hrad byl založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců, rozšířený za vlády Pňovštích a Boskovických v 16. století. Většina hradeb a bastionů včetně samostatné dělové bašty byla postavena v 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů. Vojenský význam hradu od konce 17. století postupně klesal a v polovině 18. století byl odzbrojen.

NOVOJIČÍNSKO

CANDYLAND s NFIX & CANDICE

KDY: sobota 5. srpna, od 20 hodin

KDE: Amfiteátr Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Nejsladší taneční párty, jakou Skalky zažijí. Krásné dekorace a výborné drinky, za mixem čeká nejznámější DJ duo NFIX & CANDICE. Akce se koná v rámci Novojičínského léta 2023.

Svátek dřeva

KDY: sobota 5. srpna, od 9 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát p. R./Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Svátek dřeva je velkou společenskou akcí. Stěžejním bodem je dřevorubecká soutěž dvoučlenných týmu. Součástí bude také doprovodný program sestávající z prezentace dřevozpracovatelských firem, zahradní techniky, ale také mnoho soutěží pro děti a soutěž rodinných týmů. Na závěr akce, v 18 hodin, se uskuteční koncert zpěvačky KACZI. Lanovka bude v provozu od 9 do 20 hodin.

Harrachovské slavnosti

KDY: sobota 5. a neděle 6. srpna

KDE: zámek Kunín

ZA KOLIK: vstupné na zahradu zdarma/prohlídky dle ceníku

PROČ PŘIJÍT: Kostýmované prohlídky zámku s hudebními ukázkami v pokojích zámku 9 až 17 hodin. Volně přístupná výstava knih hraběte Františka Xavera Harracha, představení oblékání hraběnky Walburgy v zámku v 13 a 15 hodin (součást prohlídky zámku), představení Šaty dělají člověka v zahradě zámku v 14 a 16 hodin. V 19 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže začne zahajovací koncert 10. ročníku mezinárodní Letní školy interpretace staré hudby. V době od 12 do 18 hodin budou v zámecké zahradě rokokové hry, piknik, ukázky dobové módy, stan hraběte Harracha s ukázkou hostiny a zbraní, půjčovna dětských šlechtických kostýmů, výstava obrazů barokního malíře Sidonia de Viola, tvorba barokní karikatury obličeje, ochutnávka piva značky Harrach z Velkého Meziříčí.

OPAVSKO

Lákadlem bude pivo a guláš

KDY: pátek 4. a sobota 5. srpna 9 hodin

KDE: Jezero, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Příznivci dobrého jídla a pití si Pivní slavnosti ani Gulášfest určitě nenechají ujít. Jejich součástí bude i kulturní program a herečka Markéta Hrubešová předvede svůj kulinářský um ve své show Tak vařím já a týmy V pátek vystoupí zpěvačky Genny Ciatti, Jitka Asterová a Petra Peterová, známé mimo jiné z muzikálu Mamma Mia a do půlnoci bude vyhrávat k tanci i poslechu kapela Cactus. Sobotní část programu bude věnovaná kulinářským specialitám. Týmy budou vařit guláš a o vítězi rozhodne divácká soutěž. Ke guláši odjakživa patří pivo a toho bude rovněž dostatek. Sobotní odpoledne zpestří kapely Karavana, Tygrasz a S. T. K.

Oblíbená soutěž traktorů je tady

KDY: sobota 5. srpna od 13 hodin

KDE: u bývalé ZŠ, Guntramovice

PROČ PŘIJÍT: Traktoriáda se každoročně těší velkému zájmu a letos dospěla do 17. ročníku. Soutěžního klání se zúčastní řidiči se svými sériovými traktory a vleky, dvoukolky, čtyřkolky a malotraktory s vleky. Po skončení soutěže se účastníci s publikem občerství a vyhrávat jim k tomu bude skupina Pekárna. Akci znovu pořádá SDH Guntramovice.

Dva dny pro kováře

KDY: víkend 5. a 6. srpna od 9 hodin

KDE: Dohnálkův park, Háj ve Slezsku

ZA KOLIK: děti do 15 let za 90, dospělí za 150 a držitelé ZTP s doprovodem zdarma

PROČ PŘIJÍT: Víkendové Kovářské sonáty dospěly letos do desátého ročníku. Několik desítek kovářů budou během obou dnů na letošní téma Dokonalost pohybu měnit na kovadlině kusy rozžhaveného železa na výrobky. Diváci budou přitom sledovat i obdivovat jejich uměleckou řemeslnou tvořivost a kreativitu. Uvidí, jak tito odborníci své řemeslo mistrně ovládají. Nudit se nebudou ani děti, které si mohou vlastnoručně vyzkoušet vykovat hřebík nebo misku a pro malé děti jsou připravené vhodné atrakce. Kovářské sonáty budou mít v Dohnálkově parku děj v sobotu od 9 do 20 a v neděli od 9 do 14 hodin.