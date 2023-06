Jak si užít nastávající víkend? Na Karvinsku se konají Dny Karviné, Svátek tří bratří a další akce. Spousty se toho děje i jinde v kraji, více již v Tipech Deníku.

Olympic zahraje o víkendu na Svátku tří bratří v Českém Těšíně. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Martiny Sihelské

KARVINSKO

Dny Karviné

KDY: pátek 16. až sobota 17. června

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát, areál Lodičky

ZA KOLIK: Areál Lodičky v pátek 100 Kč, v sobotu 150 Kč, dvoudenní vstupenka 200 Kč, děti do 120 cm zdarma. Ostatní scény zdarma.

PROČ PŘIJÍT: V programu akce vystoupí Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska, Pavel Callta, Th!s, Atmo Music, Šrouby a Matice, O5 a Radeček, Jablunkovanka, Cimbálová muzika Jagár, AV Blues a Swing, Michal Nesvadba, Dětský den s klauny, Čiperkové, TŠ Nicola´s Dance Unico. Pro děti bude nachystán skákací hrad, malování na obličej, dětská zóna, dětská farma. U restaurace Oáza proběhne další ročník soutěžní přehlídky folkových a country skupin Moravský Vrabec, jako host vystoupí skupina Holátka a Folk Team.

Svátek tří bratří

KDY: pátek 16. až neděle 17. června

KDE: Český Těšín, Cieszyn

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční slavnost na obou stranách města, tedy v Českém Těšíně i v Těšíně v Polsku. Zahrají Olympic, Lipo, Kateřina Marie Tichá, Katarína Knechtová a další.

Farmářské a rukodělné trhy

KDY: pátek 16. června

KDE: náměstí Republiky, Havířov-Město

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční farmářské trhy na náměstí Republiky.

Den obce Horní Bludovice

KDY: sobota 17. června, od 13.30 hodin

KDE: Areál fotbalového a tenisového hřiště

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na programu letní show s klaunem Hopsalínem, Team revival Martin, Dalibor Janda s kapelou Prototyp, Argema, Pruba, AC/DC revival a DJ.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Sweetsen Fest 23

KDY: od čtvrtku 15. do soboty 17. června

KDE: areál TJ Slezan ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Největší frýdecko-místecký hudební, charitativní a divadelní festival - to je Sweetsen fest. Z komorní akce pro hrstku přátel, která poprvé proběhla v roce 2004, se během let stala jedna z největších a zároveň i nejoriginálnějších kulturních akcí v České republice.

Sweetsen fest láká pravidelně tisíce návštěvníků, nejenom z Frýdku-Místku, především na unikátní dramaturgii a myšlenku festivalu. Letošní devatenáctý ročník proběhne v termínu 15. - 17. června 2023 v areálu TJ Slezan ve Frýdku-Místku. Tento ročník bude mít nejsilnější line up v historii festivalu. Web festivalu: https://www.sweetsenfest.cz/.

Anna Karenina ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 16. června, od 18.30 hodin

KDE: kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Slavný stejnojmenný román L. N. Tolstého uvede v pátek kino Vlast ve Frýdku-Místku. Půjde o dramatizaci současného německého dramatika a režiséra, který hru sice redukoval na sedm postav, ale místo pietního uctívání klasika se na jevišti rozehrají ta zásadní témata díla, která jsou paralelou k našemu dnešnímu světu. Krásná, oslnivá, odvážná a energická Anna Karenina je plná vášně, citu a niterné lásky. Jen miluje, jen se nechce podřídit, jen nechce, aby někdo rozhodoval o jejím osudu. Chce jen porazit společenské konvence a touží po tom být šťastná.

Stříhání ovcí v Beskydech

KDY: sobota 17. června, od 11 hodin

KDE: Ski areál Opálená, Pstruží

ZA KOLIK: 100 Kč, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Připomínka zvyků a tradic v pasteveckém chovu ovcí v Beskydech.

OSTRAVA

Coal Castle

KDY: pátek 16. až sobota 17. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 299 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival Coal Castle je rozdělen do dvou hracích dnů. V pátek nabídne Drum&Bass, v sobotu si přijdou na své fanoušci Deep House & Techno music. Návštěvníci se mohou těšit na nádherný areál hlavního nádvoří Slezskoostravského hradu, kvalitní ozvučení VOID Acoustic, občerstvení, bary, VIP Zónu s terasou atd.

Oldies festival

KDY: sobota 17. června

KDE: Polygon Libros

ZA KOLIK: 890 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival opět nabídne hudbu a atmosféru 90. let. Po čtyřech letech se na Oldies festival vrací DJ Quicksilver. Dále zde vystoupí 666, Loona, Crystal Waters, Dario G, DJ Quicksilver, Sylver, Jenny Berggren (from Ace of Base).

Slavnosti Jihu

KDY: sobota 17. až neděle 18. června

KDE: areál v sousedství Vodního areálu Jih, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 100 Kč na den

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní festival pořádaným vedením nejlidnatějšího ostravského obvodu opět slibuje zábavu pro všechny generace. Kromě zábavy a nejrůznějších aktivit pro děti i rodiče, nabídne vystoupení například Michala Davida, zpěvačky Debbi a kapel O5 a Radeček a Slza.

Medobraní v zoo

KDY: sobota 17. června

KDE: Zoo Ostrava, Michálkovice

ZA KOLIK: 160 korun, zvýhodněné vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Sobota v Zoo Ostrava bude patřit dětem. Vytáčení medu spojené s ochutnávkou, povídání o životě včel, ukázky včelích produktů a další včelí aktivity, které potěší nejen děti, ale i dospělé. Více na www.zoo-ostrava.cz.

TÁTAFEST 2023 Ostrava

KDY: neděle 18. června 2023 od 14 do 18 hodin

KDE: Smetanovo náměstí Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ostravské kapely, hodnotné soutěže a doprovodný program pro malé i velké. To vše nabídne ostravská oslava Dne otců, která se koná již tradičně třetí červnovou neděli. Akci pořádá Rodinné a komunitní centrum Chaloupka a zhruba v 17 hodin je na programu vyhlášení výherců návštěvnické soutěže Dny Fajne rodiny.

BRUNTÁLSKO

Dny města Bruntálu 2023

KDY: pátek 16. až sobota 17. června

KDE: různé lokality v Bruntálu

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jde o dvoudenní městské slavnosti festivalového typu, akci s dlouholetou tradicí. Dny města Bruntálu i letos nabídnou koncerty pro mladé, ale nejen pro ně. Těšit se mohou všechny generace. V pátek na náměstí Míru vystoupí zpěvák Calin, v sobotu zpěvačka Lenny. Tato úspěšná dcera písničkářky Lenky Filipové čerstvou držitelkou ceny Anděl jako sólová interpretka. Zpěvák Calin získal stejnou sošku v kategorii Objev. Z Velké Británie dorazí The Zac Schulze Gang, mladá blues-rocková kapela oceněná British Blues Awards. Hudební program bude připraven nejen na náměstí, ale pro milovníky tance a pro děti také v zámecké zahradě a na další místech (sportovištích).

Kejklířsko-žonglérský festival na Sovinci

KDY: sobota 17. až neděle 18. června

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 korun, zvýhodněné vstupné 120 korun, rodinné 540 korun

PROČ PŘIJÍT: Nadcházející víkend na starobylém hradě Sovinci nese název Tajemství prokletého alchymisty. Kromě tradičních prohlídek se tak návštěvníci mohou těšit například na fakírská a žonglérská vystoupení a vyprávění kejklířských pohádek. Dorazí například populární žonglér a fakír Zdeněk Vlček, kejklířská a divadelní společnost Vagabundus, Jihočeská divadelní společnost Koňmo a loutkové profesionální zájezdové divadlo Kašpárkův svět.

NOVOJIČÍNSKO

Divadelní dílna na Skalkách

KDY: pátek 16. a sobota 17. června

KDE: Kamenné divadlo na Skalkách, Nový Jičín

ZA KOLIK: na místě pro oba dny 200 Kč, na místě v sobotu 50 Kč, ZTP – za polovic, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Divadelní dílna má výjimečnou povahu, stejně tak je výjimečné Kamenné divadlo na skalkách, kde se koná. Divadelní dílna uchvacuje svou ohromnou atmosférou a zároveň svou nefalšovanou skromností. Díky tomu má velkou oblibu nejen u návštěvníků akce, ale také u samotných vystupujících umělců. Letošní akce začíná v pátek v 19 hodin, zahájí ji Příborské divadlo Přídlo s francouzskou komedií Benátky pod sněhem. Následovat bude Divadelní jukebox – improvizace na přání v podání občanského sdružení Služebníci lorda Alfreda. Jádro skupiny tvoří absolventi ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby vedeného profesorem Ctiborem Turbou. Sobotní program začne v 15 hodin workshopy i vystoupeními. Workshopy pro nejmenší potrvají do 18 hodin, divadelní program má končit kolem 22. hodiny. K vidění v něm budou například veselá pohádka o Budulínkoví, taneční škola, chůdařské divadlo, vyprávění starého vlka o Karkulce, akrobatická představení nebo třeba ohňová show.

Latino party v parku

KDY: pátek 16. června, od 17 do 22 hodin

KDE: Zámecký park, Odry

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Milovníci tance, zejména samby rumby, salsy a dalších latinskoamerických tanců si přijdou na své. Organizátoři akce Marek a Petra Jurajdovi nabízejí tanec, hudbu, zábavu, taneční animace a občerstvení, a to vše v příjemném prostředí Zámeckého parku v Odrách.

Pod hvězdami se bude tančit už posedmé

KDY: pátek 16. června, od 21 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Tanec pod hvězdami přináší každoročně úžasnou podívanou v nádherných kulisách přírodního Amfiteátru na Horečkách, který se nachází v areálu nad skokanskými můstky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. V režii frenštátské Základní umělecké školy a jejich hostů se návštěvníci mohou už posedmé těšit na akci Tanec pod hvězdami, která pomyslně uzavře kulturní sezónu v produkci základní umělecké školy. Na letošním ročníku vystoupí s deseti choreografiemi také taneční obor ZUŠ Náchod. Diváci se mohou těšit na celkem 30 choreografií v režii obou škol, které předvedou kromě klasických tanečních technik také ty modernější, scénický tanec, lidový tanec i jazzový tanec a chybět nebude ani vystoupení v podání tanečnic z frenštátského večerního kurzu pro dospělé.

Pálení metel aneb Svatojánská noc

KDY: sobota 17. června, od 18 hodin

KDE: Na Závrší, Lichnov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již tradiční akce, kterou pořádají lichnovští hasiči. Účastníci se mohou těšit na házení metlami dětmi i dospělými, zapálenou vatru, douzované klobásky a další občerstvení. Hasiči nabádají k dodržování zásad chování v přírodě a upozorňují, že akce se každý účastní na vlastní zodpovědnost.

Fajne léto - Hrátky s tátou a Tatrou

KDY: neděle 18. června od 14 do 18 hodin

KDE: Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice ve spolupráci se Skautským střediskem Kopřivnice připravilo hravý Den otců. Jeho podstatou je sraz plastových tatrovek u muzea. S nimi pak budou následovat různé soutěže, jako jízda zručnosti, slalom s opileckými brýlemi, nakládání nákladu, soutěž o nejkrásnější tatrovku a vše vyvrcholí spanilou jízdou. V doprovodném programu vystoupí bluegrassová kapela Pří-kop, představí se sběratel a restaurátor historických kol Petr Šimpach, chybět nebudou nafukovací sportovní atrakce a občerstvení

OPAVSKO

Zájmové skupiny svůj Domeček opustí

KDY: pátek 16. června, od 15 hodin

KDE: zahrada SVČ v Jaselské ulici, Opava

PROČ PŘIJÍT: Opavské Středisko volného času provozuje v Domečku zájmové útvary, ve kterých se děti baví po celý školní rok. S ním i se střediskem se teď na dva měsíce rozloučí a na rozdíl od jiných loučení to bude ve veselém duchu. Děti i jejich rodiče se setkají na zábavném odpoledni, plném tancování, zpěvu, soutěžení a k všeobecné pohodě přispěje i oblíbené opékání uzenin. Účastníci se pak rozejdou s pozdravem Ahoj prázdniny, sejdeme se zase v září.

Minifestivalové Ovínění je tady

KDY: pátek 16. června, od 16 hodin

KDE: terasa obchodního centra Breda, Opava

PROČ PŘIJÍT: Program bude plný ochutnávání pestré škály vín tichých i těch hlučnějších z nabídky moravských i světových vinařů. Návštěvníkům je představí opavské vinotéky i jednotliví prodejci a chybět nebude ani doprovodný program, který vhodně doplní příjemnou atmosféru. Jisté je, že nikdo neodejde hladový ani žíznivý.

ZUŠ představí své úspěšné žáky i pedagogy

KDY: pátek 16. června, od 17 hodin

KDE: sál minoritského kláštera, Opava

PROČ PŘIJÍT: Koncert s příznačným názvem To nejlepší ze ZUŠ Opava představí návštěvníkům žáky, kteří byli úspěšní na různých soutěžích. Vystoupí například finalisté celostátních kol soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů i ve hře na akordeon nebo na elektronické klávesy. Kromě nich se posluchačům představí ještě další talentované děti a svým hudebním uměním se pochlubí též komorní uskupení pedagogů.

Charita pořádá své Sluníčkové odpoledne

KDY: pátek 16. června, od 14.30 hodin

KDE: areál v ulici Přemyslovců, Opava

PROČ PŘIJÍT: Pod názvem Sluníčkové odpoledne pořádá Charita Opava tradiční červnovou oslavu nejenom jako odměnu pro tříkrálové koledníky, ale též pro své pracovníky, klienty a opavskou veřejnost. V areálu jejího ředitelství i sociálně terapeutické dílny Radost bude pro návštěvníky připraveno zábavné odpoledne pro všechny generace. Děti si opět zasoutěží o ceny a v hlavní soutěži budou na stanovištích plnit speciální úkoly - jízda na vozíku, trénink paměti nebo třídění odpadu. Po splnění všech zadaných úkolů je kromě cen čeká řada zábavných akcí i atrakcí. Součástí programu bude vystoupení mažoretek Banimo a dětí z mateřinky Sluníčko. Dostavit by se rozhodně mělo i skutečné sluníčko a nejenom proto, že je i v názvu tohoto odpoledne, které pořádá Charita Opava s výjimkou „covidových“ let 2020 a 2021 pravidelně už pětadvacet let.

Zábava těší i pomáhá

KDY: Pátek 16. června, od 19 hodin

KDE: hasičský areál Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Charitativní karneval přichází do města už podruhé se záměrem pomoci slabým a zranitelným spoluobčanům. Jeho program nabídne návštěvníkům OLDIES hity v podání DJ Enriq, Baluu, Pekos a Haribo. Labužníci si vychutnají dobře napěněné pivo, chutné drinky a dobroty z grilu. Výtěžek v plné výši získá paní Widenkové z Kravař na zajištění kvalitnější péče pro svou dceru.

Budišovské Letnice jsou tady

KDY: pátek 16. a sobota 17. června, od 16 hodin

Kde: autokemp Budišov nad Budišovkou

Za kolik: dvoudenní za 700 a jednodenní za 500 korun

PROČ PŘIJÍT: Město rozezní tradiční festivalový program, který potěší především hudební fanoušky z města i jeho širokého okolí. Během obou dnů si návštěvníci poslechnou skupiny Nazareth, Dolls in the factory, Portless, O5 a Radeček, Kofe-in, Siluety, Band-a-ska, Kudla z Brna, Dr. Zeppelin a Cross Orchestra. Areálem zazní též Letnicové burácení a součástí programu bude

Řezbářská soutěž O zlatou lípu. Letní slavnost na louce

KDY: víkend 17. a 18. června

KDE: louka u hřiště, Ludgeřovice

ZA KOLIK: Děti do pěti let mají vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sobotní část Letní slavnosti se uskuteční od 16 hodin na trávě pod širým nebem, moderovat ji bude Jiří Kubza a součástí programu bude vystoupení mažoretek Ballerisimo. Přítomní budou od 16 hodin tleskat písničkářce Kaczi, od 18 hodin třebíčské kapele Like-it a od 20 hodin zpěvákovi Pavlu Calltovi, jehož debutové album Momenty, vydané roku 2015 doplňují další alba Součást, Jiná a Můžeš se mnou počítat. Sobotní program zakončí od 22 hodin revivalová kapela The Rockset, vzdávající hold jedné ze švédských hudebních legend. Nedělní část slavnosti vyplní bohoslužba na louce, jen za nepříznivého počasí bude sloužena v chrámu sv. Mikuláše. V rámci Letní slavnosti se uskuteční i oblíbený Gulášfest.

Dokonale rodinné odpoledne

KDY: sobota 17. června, od 14 hodin

KDE: sportovní areál, Hlubočec

PROČ PŘIJÍT: Program, odvíjející se od tématu Vodní svět, pošle návštěvníky na Vodní stezku, po které se budou pohybovat do 15.30 hodin. Pak bude následovat program, vyplněný tvořivými dílničkami, malováním na obličeje, soutěžemi, nafukovacími atrakcemi, kolem štěstí a dalšími dětskými radovánkami.

Pivní slavnosti s muzikou

KDY: sobota 17. června, od 15 hodin

KDE: areál Baumšula, Šilheřovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Areál slavnostně připravený vzdát poctu pěnivému nápoji provoní nejenom pivo, ale i hudba a dětské halasení. Pro návštěvníky je připravený animační program, zahrají skupiny M – Band Rudolfa Sochora, Absolute Bon Jovi revival, The Backwards a písničky budou pouštět DJ Aleš a Jirka. Děti zaručeně přiláká skákací hrad, střelnice, možnost dočasného tetování nebo jízda v terénním autě.

Škola slaví kulaté výročí

KDY: sobota 17. června, od 10 hodin

KDE: ZŠ Hlučín - Rovniny

PROČ PŘIJÍT: Základní škola už není žádná mladice. Slaví své padesátiny a pro gratulanty si připravila zajímavý program. V prvním bloku je pozve na ukázky výuky, nabídne jim vystoupení školního sboru Sluníčko a mažoretek Ballerisimo. Ve druhém bloku bude po ukázce výuky následovat aukce obrazů, malovaných žáky a od 16.30 hodin přijde ten správný čas na oficiální zahájení oslav na hřišti. Vystoupí v něm absolventi školy, sbor Sluníčko, současní i bývalí žáci a mažoretky Paprsky. V 18.45 hodin začíná koncert kapely Metamorfóza, která program ve 20,30 hodin ukončí.

Sezónu ukončí Letní kašpaření

KDY: neděle 18. června, od 9 hodin

KDE: zahrada Loutkového divadla, Opava

Za kolik: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Rozloučení před prázdninami zahájí pro přítomné děti soubor her a soutěží, které v 10 hodin doplní vystoupení legendárního představení Václava Strassera Duhové bubliny a jiné klauniády. Vynikající český mim a klaun ho založil na situačním humoru, kouzlu okamžiku a magické kráse mýdlových bublin. Po jeho představení bude následovat malá bublinová dílnička, která dítka od tří let zaručeně potěší. Po Letním kašpaření se Loutkové divadlo se svými příznivci na dva měsíce rozloučí.

Festivalové Rozmarné léto

KDY: neděle 18. června, od 13 hodin

KDE: Dohnálkům park, Háj ve Slezsku

PROČ PŘIJÍT: Festival v režii Spolku Vladislava Vančury se snaží, aby obec na svého rodáka a hrdinu nezapomněla. Jeho název je názvem díla tohoto spisovatele i stejnojmenného filmu. Program zahájí výstava a ve 14 hodin následuje pietní akt u Vančurova pomníku. V 15 hodin začíná folklorní festival s účastí zahraničních souborů z Turecka, Gruzie, Ukrajiny a Polska a tuzemských souborů: Malá Litpa a CM Cérky z Valašska, Slezský soubor Heleny Salichové a cimbálová muzika z místní ZUŠ Vladislava Vančury. Vstup je zdarma.