3. tip známé místo – Pňovanský most

Pňovanský viadukt. Foto: Archiv DeníkuZdroj: Deník/ Redakce

Mezi výjimečná a atraktivní místa západních Čech patří Pňovanský most, který se klene přes vodní nádrž Hracholusky. Konstrukce propojuje nejen dva břehy přehrady, ale i dva okresy, Plzeň-sever a Tachov. Most z roku 1901, který stojí na dvou kamenných pilířích, prošel náročnou téměř rok trvající rekonstrukcí, po níž sem v roce 2019 přibyla lávka pro pěší a cyklisty. Na jaře 2019 se tam vrátily vlaky. Na most míří řada lidí, kteří si chtějí prohlédnout tuto unikátně řešenou konstrukci a zároveň si užít krásný výhled na přehradu a její okolí. Lidé se na most dobře dostanou po cestě od pňovanského nádraží, nebo z druhé strany od Malovic.