Domy ve stromech se rychle staly stálící u lidí, které na klasické ubytování v hotelu neužije. Treehouse nabízí unikátní pohled do Volarské kotliny, lemované šumavskými vrcholy Boubín a Bobík. Je umístěn v zápoji okraje lesa velmi nenápadně, k samotnému okraji vede lanový most, kde je vytvořen odpočinkový koš, z kterého lze pozorovat západy slunce a ranní rozbřesky nad paloučkem, kam se chodí pást lesní zvěř. Příroda je v těchto místech opravdu rozmanitá. Běžně lze pozorovat divokou zvěř jako srnky, divoká prasata, zajíce a nepřeberné množství ptactva.

Šumavská Maringotka

Ubytování: Maringotka

Cena: od 1600 Kč/noc

Kdo by to byl řekl, že se z škaredých maringotek stane v 21. století top ubytování. Jednu nádherně předělanou maringotku si můžete užít na v ne zcela objevené části Šumavy, ve východním podhůří hory Boubín a téměř na samotě u lesa. Netradiční ubytování bylo upraveno pro pohodlí hostů tak, aby jim ke klidu a relaxaci nic nechybělo. Jediné, co vám tu bude dělat společnost, je nádherná příroda.

3. Ubytování na hradě

Ubytování: Hrad

Cena: s vlastním spacákem 180 Kč/noc, vč. sprchy, příplatek za lůžkoviny 60 korun



Díky velmi netradičnímu ubytování na Horním hradě, který leží na rozhraní Doupovský a Krušných hor, si můžete vyzkoušet, jak se spalo za dávných dob spalo na hradech lidem spalo. Turistická ubytovna přímo v hradním areálu je hodná pro dobrodruhy, romantiky i rodiny s dětmi, soukromé akce nebo firemní teambuilding. Na hlavním nádvoří je hradní stánek s občerstvením. Ubytovaní mají prostory hradu k dispozici i po skončení otevírací doby a tak si mohou si například hrad projít v nočním hávu s loučí v ruce.

Útulnoff

Ubytování: Penzion

Cena: 3 800 Kč/noc

Ubytování už svým názvem napovídá, že na tomto místě zkrátka vypnete a budete off. V tomto krásném ubytování se snoubí luxus s krásou přírody. Z Útulnoffu budete mít výhlede na široké pastviny, na kterých se pasou krávy z farmy Moulisových. Ubytovaní si také můžou užít grill, terasu, venkovní posezení, finskou saunu nebo hot tub.

Vagony na horách

Ubytování: Železniční vagon

Cena: od 2 100 Kč/noc

Užijte si nádražní romantiku v nadmořské výšce 850 metrů a přispějte tím na rekonstrukci opuštěné stanice Kovářská. Po většinu roku uslyšíte kolem vagonu je foukání větru a našlapování liščích tlapek mezi kolejemi. Osobní vlaky jezdí z Chomutova do Vejprt a Cranzahlu už jen o víkendech v letní sezóně. Když pak zapadnou koleje sněhem, můžete jen nazout běžky a proběhnout se po trati.

Bohem zapomenuté místo

Ubytování: Posed

Cena: 1300 Kč/noc

Bohem zapomenuté místo se nachází ve Valeči a nabízí roztomilé ubytování ve stylu posedu, kde vás budou rušit možná tak srnky nebo veverky. Vychutnáte si tak chvíle klidu ve skrytém ráji u Karlových Varů. Nechte se okouzlit lesem a loukou, na které se pasou volně žijící zvířata. V okolí se můžete věnovat cyklistice nebo turistice.

Roubenka U Babi

Ubytování: Roubenka

Cena: od 7 990 Kč/noc

Někdo ve volném čase hraje golf, někdo bez přestávky hltá hodiny a hodiny amerických seriálů. A někdo věnuje všechen svůj volný čas velebení místa, odkud pocházejí jeho předci. Jako například Antonín Podvalský, který miluje Hazlovsko. Dnes se díky tomu můžete ubytovat v 250 let staré roubence, posedět si v maštali a zregenerovat se ve wellness koutku ve stodole. Nenechte se zastrašit pokroucenou historií Sudet. Tady už se dávno píše úplně nová kapitola.