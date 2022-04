Na značkách výrobků či na webových stránkách firem se to dnes hemží různými cizími výrazy či piktogramy. Jak se v nich vyznat? Deník v rámci nového seriálu Udržitelnost přináší slovník základních pojmů.

ESG – Jde o zkratku z anglických výrazů (Environmental, social, and corporate governance) a do češtiny ho překládáme pod souhrnným označením „udržitelnost“. Například udržitelné investice firem, udržitelný přístup domácností či obcí.

Zerowaste – V překladu „nula odpadu“. „Hlavní myšlenkou tohoto směru je předcházet vzniku odpadu, protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne,“ vysvětluje Tereza Janů z projektu Zero waste life. Existuje pět hlavních zero waste zásad, takzvaných „5Z „- zamítni, zredukuj, znovu použij, zrecykluj, zkompostuj.

Bio - Označují se tak potraviny, při jejichž vzniku nebyla používána umělá hnojiva, chemické postřiky, hormony a další umělé látky.

Ekologicky šetrný výrobek – Je to takový „nižší“ stupeň BIO. „Neznamená to, že dopady na životní prostředí jsou nulové, ale jedná se o výrobek, který je k přírodě ve většině parametrů šetrnější, než jiné,“ doplňuje Petr Ledvina z institutu Veronica. Označení může mít i takové zboží, jako je barva k výmalbě, písek k mytí nádobí nebo dětské pleny.

Fair Trade – označení nemá ani tak moc společného s ekologií, jako se sociálním a ekonomickým pilířem udržitelnosti. Značka Fair trade – férový obchod označuje výrobky zejména z Afriky, Asie, Latinské Ameriky, za jejichž produkci a prodej dostali místní pěstitelé a zaměstnanci poctivě zaplaceno. Mají tak prostředky na důstojný život, což má celospolečenské dopady. Český zákazník si může koupit třeba fair trade kávu, kakao, čokoládu nebo třeba ovoce.

Cruelty free – Výraz pro kosmetiku a drogerii, která nebyla testována na zvířatech. Většinou se značí piktogramem králíka, ne každý králičí piktogram ale označuje to samé. Ideální je hledat logo leaping bunny – skákajícího králíka v oválku modrých zvěd. To značí výrobky, u kterých nedocházelo k testování ani u jednotlivých složek produktu.

Certifikace Rainforest Alliance – Zelená pralesní žába označuje produkt, který pochází z trvale udržitelného zemědělství v tropických oblastech.

Slow fashion – Znamená nakupovat méně oblečení a co nejdéle nosit to stávající. V podstatě to úplně zavrhuje nakupovat podle současných trendů, ale spíše jde o vybírání nadčasových ekologicky vyrobených kousků.

Eco-friendly – U oblečení se můžete setkat i s výrazem eco-friendly. To označuje způsob výroby, kdy nedochází ke znečišťování vodních zdrojů. Voda je neoddělitelnou součástí textilní výroby. Označují se tak také výrobky, které využívají látky z biomateriálů.

Vegan – S označením vegan se můžete setkat od potravinových regálů po prodejnu obuvi. Označují se tak výrobky, při nichž nedošlo k využití žádného materiálu živočišného původu.