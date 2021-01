Seznam turistických informačních center Moravskoslezského kraje zařazených v databázi Asociace TIC:

BARTOŠOVICE

Turistické informačí centrum Regionu Poodří, Bartošovice

Provozní doba:

květen až říjen:

Po - Pá: 7.00 - 15.30 hod., So, Ne: 9.30 - 15.00 hod.

listopad - duben:

Po - Pá: 7.00 - 15.30 hod.

Telefon: 556 720 490

www.regionpoodri.cz

E-mail: region@regionpoodri.cz

Adresa: Zámek Bartošovice, Bartošovice 1, 74254

BÍLÁ

Turistické informační centrum Bílá v Beskydech

Provozní doba:

od 15.12. do 31.3. a od 1.6. do 30.9.: denně Po - Ne 9.00 - 16.00 hod.

Telefon: 725 222 111

www.icbila.cz

E-mail: ic@nabile.cz

Adresa: Bílá 155, 739 15 Staré Hamry

BÍLOVEC

Turistické informační centrum Bílovec

Telefon: 556 412 266

http://www.kcbilovec.cz

E-mail: icko@kcbilovec.cz

Adresa: Zámecká 691/5, 743 01 Bílovec

BRUNTÁL

Městské informační centrum Bruntál

Provozní doba:

Po - Pá: 8:00 - 16:30

15.6. - 15.9. Po - Pá: 8:00 - 16:30, So, Ne: 9.00 - 16:00

Telefon: 554 706 525

http://mic.mubruntal.cz, http://www.mubruntal.cz

E-mail: mic@mubruntal.cz

Adresa: Nám. Míru 7, 792 01 Bruntál

BRUŠPERK

Informační centrum Brušperk

Provozní doba:

Út- Pá: 8.00 – 11.30, 13.00– 16.30, So: 9 - 12.30 hod.

Telefon: 558 666 271

http://www.infobrusperk.cz

E-mail: info@brusperk-mesto.cz

Adresa: nám. J. A. Komenského 9, 739 44 Brušperk

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Turistické informační centrum Frenštát pod Radhoštěm

Provozní doba:

červen - září: Po - Pá: 8.30 - 17.00 hod.

So, Ne: 8.30 - 15.00 hod.

říjen - květen

Po - Pá: 8.30 - 17.00 hod.

So: 8.30 - 11.30 hod.

Telefon: 556 83 96 16, 725 947 890

http://www.frenstatinfo.cz

E-mail: ic@mufrenstat.cz

Adresa: náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

FRÝDEK-MÍSTEK

Turistické informační centrum Frýdek-Místek, p.o.

Provozní doba:

Po: 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.

Út - Čt: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.

Pá: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 hod.

Pobočka na Zámeckém náměstí 1257 má 15.6. - 15.9. otevřeno i v So a Ne: 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00 hod.

Telefon: 558 646 888, 558 438 391,

WWW:http://www.visitfm.cz

E-mail: info@visitfm.cz

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Turistické informační centrum Frýdlant nad Ostravicí

Provozní doba:

Po - Čt: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.

Pá: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 hod.

v období 15.6. - 15.9. také v So: 8.00 - 13.00 hod.

Telefon: 558 676 909

http://www.visitfm.cz

E-mail: info@visitfm.cz

Adresa: Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

FULNEK

Městské informační centrum Fulnek

Provozní doba:

Pondělí - pátek 8:00 - 17:00 hod.

Sobota 8:00 - 14:00

Telefon: 725 436 964

http://www.ic-fulnek.cz

E-mail: mic@fulnek.cz

Adresa: Sborová 81, 742 45 Fulnek

HLUČÍN

Informační centrum Hlučín

Provozní doba:

Po - Pá: 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

Telefon: 737 020 042

http://www.info.hlucin.com

E-mail: infohlucin@centrum.cz

Adresa: Zámecká 4, 748 01 Hlučín

HRADEC NAD MORAVICÍ

Informační centrum Hradec nad Moravicí

Provozní doba:

Mimo sezónu: Po - Pá: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 hod.

červen - srpen: Po - Pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod., So 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 hod.

Telefon: 595 173 043, 778 700 071

http://www.ichradec.cz

E-mail: ic@muhradec.cz

Adresa: Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí

JABLUNKOV

Jablunkovské centrum kultury a informací, p. o.

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 8:00 -11:30, 12:00 - 16:00 hod.

červenec - srpen také So, Ne 8.30 - 12.30 hod.

Telefon: 558 340 607, 558 358 013

http://www.jablunkovsko.cz, http://www.jacki-jablunkov.cz

E-mail: info@jablunkov.cz

Adresa: Mariánské náměstí 1, 739 91 Jablunkov

KOPŘIVNICE

Informační centrum Kopřivnice

Provozní doba:

pondělí - pátek: 8:00 - 18:00 hod.

sobota, neděle, svátky: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 hod.

Telefon: 556 821 600, 774 668 001

http://turistika.koprivnice.cz, http://www.lasska-brana.cz

E-mail: ic@koprivnice.cz

Adresa: Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice

KRNOV

Turistické informační centrum Krnov

Provozní doba:

v sezóně - od 15.května do 15.září

Po - Pá 8.00 - 18.00

So - 9.00 - 13.00

Ne - 10.00 - 13.00

mimo sezónu od 16. září do 15. května

Po - Pá 9.00 - 17.00

So - 9.00 - 13.00

Ne - zavřeno

Telefon: 554 614 612, 554 614 612

http://www.infokrnov.cz

E-mail: infocentrum.krnov@seznam.cz, info@infokrnov.cz

Adresa: Hlavní náměstí 111/25, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

MOSTY U JABLUNKOVA

Gorolské turistické informační centrum, Mosty u Jablunkova

Provozní doba:

červen - září: Po - Pá: 8.00 - 16.00 hod., So.: 8.30 - 14.30 hod., Ne: 8.30 - 12.30 hod.

říjen - květen: Po - Pá: 8.00 - 16.00 hod., So.: 8.30 - 12.30 hod.

Telefon: 558 341 586

http://www.gotic.cz

E-mail: info@gotic.cz

Adresa: Gorolské turistické informační centrum, Mosty u Jablunkova 381, 73998

NOVÝ JIČÍN

Turistické informační centrum Nový Jičín

Provozní doba:

říjen - duben: Po - Pá 8.00 - 17.00, So, Ne 9.00 - 15.00 hod.

květen - září: Po - Pá 8.00 - 17.00, So, Ne 9.00 - 16.00 hod.

Telefon: 556 711 888, 556 768 288

http://www.icnj.cz

E-mail: icentrum@novyjicin-town.cz

Adresa: Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín

ODRY

Městské informační centrum Odry

Provozní doba:

květen - září: Po - So: 8.00 - 11.30, 12.00 - 17.00 hod.

říjen - duben: Po - Pá 8:00 - 11.30, 12.00 - 17:00 hod.

So 8:30 - 11:30 hod.

Telefon: 556 768 162, 556 768 110

http://www.infocentrum.odry.cz

E-mail: infocentrum@odry.cz

Adresa: Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry

OSTRAVA

OSTRAVAINFO!!! pobočka Karolina

Provozní doba:

pondělí - neděle: 10.00 - 19.00 hod.

Telefon: 727 813 656

Adresa: Jantarová 3344/4, Ostrava, 70200

http://www.ostravainfo.cz

PETROVICE U KARVINÉ

Turistické informační centrum Petrovice u Karviné

Provozní doba:

září - červen: út - pá: 9.00 - 18.00 hod.

so: 14.00 - 18.00 hod.

červenec - srpen: út - pá: 9.00 - 18.00 hod.

so: 14.00 - 19.00 hod.

ne: 14.00 - 18.00 hod.

Telefon: 736 627 935

www.icmpetroviceuk.cz

E-mail: icpetrovice@gmail.com

Adresa: Petrovice u Karviné 177, 735 72

PŘÍBOR

Turistické informační centrum Příbor

Provozní doba: 08:00 – 12:00, 12:30 - 17:00

Telefon: 556 455 444, 731 632 995, 731 632 994

http://www.pribor.eu

E-mail: mic@pribor-mesto.cz

Adresa: Jičínská 54, 742 58 Příbor

SLEZSKÁ HARTA

Turistické informační centrum Slezská Harta

Provozní doba:

květen - říjen: Po - Ne: 9.00 - 18.00 hod.

Telefon: 603 996 548

www.slezskaharta.eu

E-mail: infocentrum@slezskaharta.eu

Adresa: Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce u Bruntálu

STUDÉNKA

Informační centrum Studénka

Provozní doba:

Po-Pá: 8:00-11:30 / 12:30-17:00

So: 8:00 - 11:30

Telefon: 556 414 387

http://www.mesto-studenka.cz

E-mail: infocentrum@mesto-studenka.cz

Adresa: nám. Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka

ŠTRAMBERK

Městské informační centrum Štramberk

Provozní doba:

duben - září 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00

říjen - březen 9.00 - 12.00 12.30 - 16.00Telefon: 558 840 617

http://www.stramberk.cz

E-mail: mic@stramberk.cz

Adresa: Zauličí 456, 742 66 Štramberk

TŘINEC

Městské informační centrum Třinec

Provozní doba:

Po - Pá: 8.00 - 19.00 hod.

So: 8.00 - 16.00 hod.

Ne: 8.00 - 12.00 hod. (červen - srpen)

Telefon: 558 999 110, 774 340 334

WWW: http://www.info-trinec.cz

E-mail: ic@knihovnatrinec.cz

Adresa: Lidická 541, 739 61 Třinec 1

VÍTKOV

Informační centrum Vítkov

Provozní doba:

květen - září: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.00 - 17.00 hod.

Út: 8.00 - 11.30, 12.00 - 16.30 hod.

Čt, Pá: 8.00 - 11.30, 12.00 - 16.00 hod.

So: 8.00 - 14.00 hod.

říjen - duben: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.00 - 17.00 hod.

Út: 8.00 - 11.30, 12.00 - 16.30 hod.

Čt, Pá: 8.00 - 11.30, 12.00 - 16.00 hod.

Telefon: 556 312 255

http://www.vitkov.info

E-mail: icvitkov@vitkov.info

Adresa: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov