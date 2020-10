Ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a americký astronaut Christopher Cassidy strávili na ISS 196 dní. Během té doby planetu obkroužili 3136krát a uletěli více než 133 milionů kilometrů.

V kazašské stepi přistáli podle plánu těsně před 9:00 místního času (před 5:00 SELČ). Po nezbytné lékařské prohlídce astronauti na palubě vrtulníku odletí do blízkého města Džezkazgan a potom domů.

Podle agentury AP se kvůli koronavirové pandemii museli podrobit všichni členové záchranného týmu, kteří návratový modul vyzvedávají, testům na virus SARS-CoV-2. Karanténou museli projít i rodinní příslušníci kosmonautů, aby se s nimi mohli setkat už krátce po přistání bez rizika, že je nakazí.

Dva měsíce v kosmu

Trojice astronautů byla na ISS od dubna, v rámci pravidelného střídání posádek je na oběžné dráze nahradili Američanka Kate Rubinsová a ruští kosmonauti Sergej Ryžikov a Sergej Kuď-Svěrčkov, kteří na stanici doletěli minulý týden.

Kromě toho strávili v létě na stanici dva měsíce Američané Bob Behnken a Doug Hurley, které do vesmíru koncem května poprvé dopravila loď Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX. Další let SpaceX se čtyřmi kosmonauty na palubě by měl k ISS vyrazit v listopadu, NASA ale zatím přesné datum neuvedl.