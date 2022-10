V dobách, v nichž lidé mohli sledovat jen dva televizní programy, bývalo uvedení nového televizního seriálu celonárodní událostí spojenou s velikým očekáváním. A když v osmdesátých letech televizní tvůrci navíc vymysleli, jak vtáhnout diváky do děje a dát jim možnost ovlivnit osudy hlavních hrdinů, byla to opravdu nevídaná novinka. Vědělo se, že třináctidílný seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka bude mít velkou sledovanost, což byla pro tehdejší režim také příležitost, jak pozornosti diváků využít a přihřát si svou totalitní polívčičku.

Sváťa byl Dietlův příbuzný

Děj seriálu, který napsal veleúspěšný scénárista Jaroslav Dietl, režíroval František Filip a v němž hrály tehdejší velké české herecké hvězdy, sleduje osudy mladého kuchaře Svatopluka Kuřátka. „Dietlovi měli nějaké příbuzné na Moravě a někdo z nich patřil ke kuchařské branži a prožil totéž, co náš seriálový hrdina,“ prozradil později režisér František Filip v knize Dobrodružství televize.

V seriálu začíná Kuřátko v podání herce Josefa Dvořáka jako kuchař na horské chatě, pak přechází do lázeňského hotelu v Karlových Varech a nakonec se stává šéfkuchařem nového, právě dokončovaného, pražského interhotelu. Kromě problémů okolo vaření, vztahů, ale i konfliktů s kolegy, kontrolory či zákazníky musí občas řešit i záležitosti detektivní, třeba když se z kuchyně záhadně ztrácí maso.

A vždycky, když hlavní hrdina zůstal na pochybách, jak se rozhodnout, mohli mu přispěchat na pomoc diváci a hlasovat, kterému řešení má dát přednost.

V seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka hrála řada tehdejších známých herců. Na snímku z 5. dílu jsou Jiří Vala a Josef DvořákZdroj: se souhlasem České televize, foto Miloš Čálek

„Různé problémy rozpačitého kuchaře Svatopluka prožívá každý, na svém pracovišti i doma, po svém. Takže zábavným hlasováním o životních dilematech seriálového hrdiny se možná také něco dovíme sami o sobě, o našich vzájemných vztazích,“ řekl ještě před uvedením seriálu režisér Filip.

Lidé pořad mohli sledovat v roce 1985 jednou měsíčně. V kritickém okamžiku, kdy kuchař Kuřátko bádal co dál, byl seriál přerušen přímým vstupem z televizního studia, kde sedělo asi pětašedesát diváků a dění moderoval a komentoval představitel Kuřátka Josef Dvořák. Každý divák držel elektronickou krabičku s dvěma tlačítky Ano a Ne a jejich prostřednictvím volil, co má hrdina udělat. V posledním třináctém dílu hlasovali ve studiu samotní herci ze seriálu.

Další, a mnohem atraktivnější, hlasování měli od druhého dílu v rukou televizní diváci. Stačilo, aby jako souhlas s danou možností rozsvítili doma nějakou žárovku. Spotřebu elektrického proudu sledoval energetický dispečink, energetik Rejlek pak o výchylce informoval televizní studio, a podle toho se posunul děj seriálu. Divácky zajímavá byla také televizní kamera, která sledovala rozsvěcování oken na sídlišti v Praze Bohnicích.

A ze seriálu o šikovném kuchaři se stal velký hit. Byla to vlastně taková socialistická reality show. Do děje se zapojovaly dva až tři miliony lidí, kteří se těšili, že mohou rozhodnout o tom, co bude dál, a nedostatky díla moc neřešili.

Kuřátkův návrat

V roce 1998 se uskutečnila repríza seriálu. I během ní mohli diváci hlasovat o ději. Už ovšem nerozsvěceli, ale telefonovali do studia. Přímým přenosem tehdy vedle Josefa Dvořáka provázela i Kateřina Macháčková, která si v Rozpacích zahrála Kuřátkovu manželku Hedviku. Seriál vyšel i na DVD, kde obsahuje nejen původní verzi s publikem a hlasováním z roku 1985, ale také všechny alternativní volby. Některé scény jsou tak k vidění poprvé až na DVD, protože na ně nedošlo ani při premiéře v roce 1985, ani při uvedení v roce 1998.

Jiná verze neexistovala

Celá volba byla přitom mystifikací. Hlasování diváků žádný vliv nemělo, protože ať zvolili kteroukoliv možnost, seriál se posléze vrátil k původnímu ději. Žádná jiná verze totiž neexistovala. Kuřátko navíc často řešil zcela malicherné problémy, třeba zda pomoci nebo nepomoci kolegyni. Do televizního studia se dostali jen prověření lidé, i když nejrůznějších profesí: od dojičky přes soustružníka, jeřábníka či zemědělce až po chemika, nejlépe s titulem Hrdina socialistické práce. Děj seriálu byl sice místy vcelku zábavný, ale určitě ne strhující, a ani se zachycením tehdejší reality to nebylo právě slavné.

V seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka hrála řada tehdejších známých herců. Na snímku ze 4. dílu jsou Josef Dvořák, Stella Zázvorková a Josef SomrZdroj: se souhlasem České televize, foto Miloš Čálek

Kritici v tehdejších celostátních denících také jeho tvůrcům pěkně vyprášili kožich. „S povzdechem, s vědomím toho, jak vzácnou surovinou pro pražské televizní tvůrce je film, jsme místo třinácti nejčastěji zcela vykonstruovaných moralit mohli vidět… no třeba takových sedm osm solidních televizních filmů,“ napsalo tehdy Rudé právo.

První byl Kinoautomat

O čem se však tehdy moc nepsalo, byl fakt, že nápad na divácké ovlivňování seriálu nebyl původní, protože vycházel z principu Kinoautomatu, kterým čeští filmaři okouzlili v roce 1967 obecenstvo na světové výstavě EXPO v kanadském Montrealu. Právě tehdejší představení se vlastně stalo prvním interaktivním filmem na světě.

Režisér Radúz Činčera dával divákům možnost vybírat si během filmu ze dvou variant, jak bude příběh pokračovat. Během představení bylo promítání celkem osmkrát přerušeno. Představitel hlavního hrdiny Miroslav Horníček byl současně i moderátorem, takže když se film v napínavém momentu zastavil, vyšel na pódium před diváky a sdělil jim, mezi jakými možnostmi se mohou pomocí tlačítkového zařízení rozhodnout. Výsledky zobrazovaly barevné žárovky a procentuální čísla

Jenže slavný Kinoautomat v roce 1972 z ideově politických důvodů skončil v trezoru, a když se chtěl Radúz Činčera po letech podílet na seriálu o Kuřátkovi, ukázalo se, že je to neprůchodné, protože pro tehdejší režim byl „protistátním živlem“. A možná to tak pro něj bylo lepší, protože výsledek natáčení i provedení ho zřejmě nepotěšil a v pozdější době se od seriálu distancoval.

V seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka hrála řada tehdejších známých herců. Na snímku ze 3. dílu je Gabriela VránováZdroj: se souhlasem České televize, foto Miloš Čálek

Režisér Filip ovlivnění Kinoautomatem nepopíral, ale v polovině 80. let, kdy Rozpaky kuchaře Svatopluka běžely v televizi, se o tom mluvit nesmělo a seriál s účastí diváků se vydával za novou a revoluční myšlenku.

Hříchy pro pátera Knoxe

Česká televize se k podobnému konceptu vrátila v 90. letech, kdy uvedla úspěšný detektivní seriál Hříchy pro pátera Knoxe, jehož příběhy se dokonce odehrávaly v živém vysílání. V závěru každého dílu byl děj přerušen a diváci mohli hádat, kdo je pachatelem zločinu. Ten, který jako první zatelefonoval správnou odpověď, vyhrál. Diváci však mohli také posílat korespondenční lístky a odpovídat na otázku, které ze základních pravidel správné detektivky autoři v tom kterém dílu porušili.

Blikání jako hlasování

Mohlo mít „žárovkové“ hlasování opravdu tak prokazatelné výsledky? Energetici o tom nejsou úplně přesvědčeni. „Tehdy to řešil ČEPS a ne my,“ řekla Deníku mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková, kterou otázka pobavila. „Podle našeho názoru pravděpodobně nemohlo rozsvícení žárovky mít vliv na soustavu a nemělo by ani dnes,“ uvedla mluvčí.