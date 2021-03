Rozvoj lázeňství v jihomoravských Pasohlávkách má patrně zelenou v delším horizontu. Vědci z Masarykovy univerzity zjistili, že zásoby termální vody hluboko pod zemí se minimálně částečně obnovují. Stáří datují až do období lovců mamutů a dál. Odborníky překvapilo, že podzemní vody putovaly desítky kilometrů.

Plánovaná výstavba lázní v Pasohlávkách na Brněnsku. | Foto: Vizualizace: Jihomoravský kraj

Desítky tisíc let staré jsou podle nejnovějších průzkumů léčivé vody v podzemí mezi Pasohlávkami a rakouským lázeňským městem Laa an der Thaya. „Podle izotopové analýzy vznikaly v době ledové v okolí Brna, odkud doputovaly jižněji. Voda patrně dál přitéká do staré krasové struktury. Zásoby se tak obnovují. Do jaké míry, to ještě potvrdí hydrogeologický model,“ řekl Deníku vedoucí vědeckého týmu Jaromír Leichmann z brněnské Masarykovy univerzity.