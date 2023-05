Bez zkušených lékařů a sester se v medicíně neobejdeme ani v nejodvážnějších vizích budoucnosti, kdy se zřejmě stane koexistence s umělou inteligencí běžnou realitou. Technologie budou ve zdravotnictví pomáhat čím dál více. A v nejednom případě třeba i zachrání lidský život, i když by to bylo dříve nemyslitelné.

Ve vybavené sanitce bude moci záchranář za podpory moderních technologií provádět nutné zákroky, které povede vzdáleně zkušený chirurg z nemocnice vzdálené stovky kilometrů. | Foto: Shutterstock

Představte si, že jste v situaci, kdy jde po těžké havárii o čas. Možná jste byli svědky typické a nijak ojedinělé scény, kdy u rozmláceného auta, které vyletělo v rychlosti ze silnice, přistává na nejbližší možné rovince vrtulník se záchranáři. Nakládají bezvládné tělo a vzlétnou, aby co nejrychlejším transportem do nemocnice zkusili zachránit na vlásku visící život. Je to dnes to nejlepší, co mohou zdravotníci pro zraněného udělat.

Operace přímo na silnici

Převoz ovšem ubírá důležité minuty, v nichž se rozhoduje. V blízké budoucnosti se může stát realitou, že chirurg bude zraněného operovat rovnou u dálnice nebo pod sjezdovkou, kde k neštěstí dojde. Umíte si něco takového představit? Hlasujte na konci článku.

Roboti: Chirurgové budoucnosti?

V sanitce vybavené potřebnými přístroji bude moci záchranář za podpory moderních technologií provádět nutné zákroky, které povede vzdáleně zkušený chirurg třeba z fakultní nemocnice vzdálené stovky kilometrů.

Sanitka s 5G připojením

Nejde o přehnaný futuristický scénář, jak by se mohlo zdát. Vysokorychlostní 5G připojení umožňuje už v současné době takové vybavení provozovat, jak o tom informuje blog společnosti Huawei. Například v rámci projektu v britském Birminghamu již testují experimentální sanitku, připojenou na síť 5G. Je vybavená kromě jiného brýlemi pro virtuální realitu a haptickými rukavicemi, jimiž může záchranář ohmatat zraněná místa, zatímco chirurg v nemocnici vidí a cítí totéž.

Přerušení přenosu v nejlepším?

Můžeme se na podobné úžasné věci v medicíně těšit brzy i u nás? „Uvedené technologie pozorně sledujeme, ale operace na dálku se zatím provádějí jen v experimentálním prostředí, a to z řady důvodů. Technickou nedokonalostí počínaje, přes nutnou připravenost řešit případné komplikace, neboť pracujeme s živým organismem se všemi jeho možnými anomáliemi a nečekanými reakcemi.

Problémem může být i riziko přerušení přenosu „v nejlepším“. Nelze se obejít ani bez nových úprav zákonů. A o ceně takového systému nemluvě, přičemž by jím musela být vybavena plošně každá sanitka,“ komentuje současný reálný stav Jana Poštová, tisková mluvčí Zdravotnického operačního střediska, které centrálně řídí provoz zdravotnické záchranné služby.

Umělá inteligence v roli diagnostika

Umělá inteligence časem významně zasáhne i do způsobu provozu lékařských ordinací. I když léčba různých typů karcinomů velmi postoupila, včasná diagnostika stále rozhoduje, zda se podaří pacienta zachránit nebo dokonce vyléčit.

Centrum robotické chirurgie v Ústí nad Labem:

Vyhodnocování snímků získaných při screeningu je ale poměrně časově náročné, navíc vyžaduje velkou zkušenost. I tady může pomoci umělá inteligence, která se nejprve naučí rozpoznávat varovné příznaky. To se děje se tak, že za dohledu odborníků, kteří řídí učící proces, vyhodnocuje desetitisíce vzorků.

Odhalení rakoviny o 90 % rychlejší

Projekt společnosti Huawei zaměřený na screening rakoviny děložního čípku, o němž informuje web 5gvcesku.cz ukázal, že systém s podporou umělé inteligence dokáže být při odhalování rakoviny o 90 % rychlejší než člověk! Navíc se neunaví a nedělá chyby z nepozornosti.

V konečném důsledku ale samozřejmě stále rozhoduje lékař – umělá inteligence mu jen pomáhá rozpoznat případy, jimž by měl věnovat pozornost.

Bezchybná diagnóza ze snímků

Podobný příklad najdeme i v Česku. „Umělá inteligence je schopná poskytnout lékařům jakési třetí oko, pomoci jim vyhodnotit velký počet snímků s maximální přesností. Naše společnost vyvíjí systémy, které napovídají radiologům, co se na snímcích nachází a o jaký nález se jedná, říká Matěj Misař ze společnosti Carebot.

Ukázka toho, že robotická chirurgie dokáže provádět velmi přesné pohyby:

Systém se učil na statisících reálných snímků, které muselo vidět několik lékařů a shodnout se na jednotlivých nálezech. Uživatel systém využívá v prohlížeči, který dobře zná a přes který se na snímky standardně dívá. Pacient i lékař si tak mohou být jisti, že bude diagnóza vždy správná. V současné chvíli společnost dokončuje certifikaci tohoto zdravotního prostředku a už v polovině roku bude moci pomáhat odhalovat nálezy na snímcích hrudníku. Ke konci tohoto roku pak očekává certifikaci dalšího řešení, tentokrát pro mamografie.