Musk uvedl, že na oběžné dráze Země je místo pro "desítky miliard" družic a jiných vesmírných plavidel. "Vesmír je neuvěřitelně obrovský a satelity jsou velmi malé. Nejsme v situaci, ve které bychom fakticky ostatní jakkoliv blokovali. Nikomu jsme v ničem nebránili, ani to neočekáváme," řekl podnikatel v rozhovoru.

Soukromá společnost SpaceX už vyslala do kosmu okolo 2000 satelitů sítě Starlink. Cílem projektu je dostupnější vysokorychlostní připojení k internetu po celém světě. Firma původně počítala s 1440 satelity, souhlas ale dostala už pro 12 tisíc, a dokonce uvažuje o pozdějším rozšíření sítě využívající až 30 tisíc družic.

Vesmírné kolize?

Například Aschbacher ale varoval, že vyslání tisíců satelitů Starlink by omezilo dostupnost radiových frekvencí a míst na oběžné dráze pro ostatní. Před nebezpečím střetů ve vesmíru dlouhodobě varují i další experti a vyzývají vlády k většímu sdílení informací.

Musk oproti tomu trvá na tom, že místa je ve vesmíru dost pro všechny a počet satelitů na oběžné dráze přirovnal k počtu nákladních a osobních automobilů na planetě. "Pár tisíc satelitů nic není. Je to jako, hele, tady je pár tisíc aut na Zemi - nic to není," uvedl. Podle některých odborníků však auta s družicemi srovnávat nelze - kvůli mnohonásobně vyšším rychlostem satelity mimo jiné potřebují mnohem větší prostor k manévrování, píše Financial Times.

Vědci se odvážili "rozbalit" mumii faraona. Pomohla jim digitální technologie

Oproti tomu analytička americké konzultační firmy zabývající se vesmírem Astralytical Laura Forczyková sice označila Muskovo přirovnání za zlehčování, ale dodala: "V podstatě má pravdu, že se jedná o problematiku řízení dopravy."

Na Starlink si stěžoval i Peking, který kvůli dvěma hrozícím kolizím podal stížnost příslušné agentuře OSN. Podle Číny střet mezi vesmírnou stanicí Tchien-kung (Nebeský palác) a družicemi letos téměř nastal dvakrát - 1. července a 21. října. Peking tvrdí, že její stanice z bezpečnostních a preventivních důvodů provedla manévr, aby se vyhnula riziku střetu.