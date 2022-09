Volby 2022 Karviná: Pomohou peníze z EU? Skleníky ano, či ne?

Okresní město (spolu s Bohumínem) patří v posledních letech stále k jedné z posledních bašt sociální demokracie v Česku. V roce 2018 získala ČSSD v Karviné přes 44 procent hlasů, o deset víc než v roce 2014. Druhé skončilo ANO (21,56 %) a třetí komunisté (11,26 %). V Havířově naopak zvítězilo ANO (27,12 %) před KSČM a ČSSD). Vedle Pirátů se do zastupitelstev řady měst dostali také lidé z SPD.

Všechna města v okrese trápí úbytek obyvatel

Deník v rámci předvolebních článků také vytipovával témata, která by mohla rozhodovat letošní volby v jednotlivých městech. Konkrétně v Karviné je to směřování města do budoucna, především s ohledem na končící těžbu uhlí a transformaci celého zdejšího hornického regionu. Jistě se ale najdou i další témata, jako je bezpečnost, kriminalita či sociální skladba obyvatel. Zajímavé pro voliče mohou být i plány na rozvoj města a příprava vzniku menší nové čtvrti.

VOLBY 2022: Envez. Stop komínům v Havířově versus záchrana levného tepla

V Havířově nejvíce rezonuje snaha o budoucí energetickou nezávislost města vytvořením společného podniku ENVEZ (49% akcií město, 51% akcií ČEZ ESCO). Ta by měla vyrábět pro město teplo, což si ale vyžádá masivní investice a stavbu nových zdrojů znečištění. Projekt nicméně má podporu města – zastupitelé založení společnosti ENVEZ v prosinci 2021 těsnou většinou schválili. Dalším velkým tématem v Havířově je připravovaná stavba obchvatu města, a to s ohledem na budování nové silnice přes městkou část Životice. Řada tamních obyvatel se stavbou nesouhlasí. Projekt je ovšem z velké části v rukou státu.

Téma letošních voleb: V Orlové stále nevědí, zda se začne s opravou koupaliště

Orlovou dlouhodobě trápí parkování na sídlištích a pak také již 10 let nefunkční letní koupaliště, jehož rekonstrukce se sice chystá, ale zatím je jen na papíře. Především není rozhodnuto, jak se má všechno financovat.

Všechna města na Karvinsku mají společné jedno velké téma, a sice, jak zastavit úbytek obyvatel zdejšího regionu.

Na tahu jsou voliči

Jaká je šance, že se po volbách změní vedení některých měst nebo obcí? O tom mohou rozhodnout voliči během pátku a soboty. Nicméně všichni současní starostové celkem 17 obcí okresu kandidují z prvních míst kandidátek svých stran či hnutí. Na mnoha kandidátních listinách, zejména u tradičních a dosud vládnoucích stan a hnutí, se objevují známá jména - lékaři, učitelé, ředitelé městských společností, podnikatelé, ale i ti, pro které je komunální politika už nějaký ten rok každodenním chlebem.

Někde lidé volí také do Senátu

Voliči ve třech městech okresu budou vybírat také nového senátora za obvod č. 73 – Frýdek-Místek. Patří do něj Český Těšín, Chotěbuz a Horní Bludovice. Zbývajících 33 obcí, kde se bude vybírat nový člen horní komory Parlamentu ČR, leží v okrese Frýdek-Místek - od Jablunkovska, přes Třinecko, Těšínsko, v okolí Žermanické přehrady a v Podbeskydí. Kandidátů je šest (Stanislav Folwarczny, Petr Gawlas, Petr Hamrozi, Gina Horylová, Zdeněk Matušek a Daniel Pawlas).

Komunální volby na Karvinsku: Méně kandidátek, méně tradičních stran

Volby do Senátu: Nejvíce kandidátů míří do voleb v barvách SPD a ANO

V případě, že ani jeden z kandidátů nezíská více než padesát procent odevzdaných hlasů, uskuteční se za 14 dnů 2. kolo, ve kterém se proti sobě postaví dva nejúspěšnější kandidáti z 1. kola. Volby do Senátu Parlamentu ČR, stejně jako volby do obecních zastupitelstev začínají v pátek 23. září ve 14 hodin. V ten den budou volební místnosti otevřené do 22 hodin, v sobotu 24. září je možno volit v době od 8 do 14 hodin.

