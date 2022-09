„Havířov pro mě je a vždycky byl na prvním místě. Na primátora kandiduji proto, že mám energii, odhodlání a vizi, kam chci město ještě dál posunout. Co se týká souběžné práce v Praze, bral jsem to vždy tak, že ve Sněmovně sloužím našemu městu. Práce pro Havířov pro mě není otázka peněz, ale otázka cti, že chci městu sloužit, jak nejlépe umím Navíc jsem od začátku neuvolněný primátor, to znamená, že neberu primátorský plat.,“ říká Bělica.

Ani senátoři to nevzdávají

Starosta Bohumína Petr Vícha je v čele města už 28 let a od roku 2006 je kontinuálně také senátorem za ČSSD. V jedné z posledních bašt sociální demokracie v republice kandiduje i v nadcházejících volbách. Podle svých slov nechce odcházet od rozdělané práce. „Poslední období bylo těžké - přišel covid, válka a dopady do cen energií a stavebních prací. Přesto si myslíme, že jsme v Bohumíně situaci zvládli a rádi bychom dostali od občanů vysvědčení. V době nejistot jsme tak jedinou jistotou, lidé nás znají a vědí co od nás čekat,“ řekl Deníku Vícha.

Bezkonkurenčním politickým matadorem v okrese je starosta Stonavy Andrzej Feber, kterou vede od roku 1990. Momentálně je navíc druhé volební období senátorem za hnutí ANO. Letos jednasedmdesátiletý politik stojí v čele kandidátky ANO i do podzimních komunálních voleb.

„Ano, kandiduji. Chtěl bych ještě realizovat mnoho projektů a činím tak s vědomím toho, že před samosprávami jsou náročná léta, kdy obce budou řešit problémy strmě rostoucích nákladů na údržbu a temperování vlastních objektů, jako jsou školy, volnočasová zařízení, sportovní objekty,“ uvedl Feber.

Řada lídrů stávajících kandidátek je ale současně také členy krajského zastupitelstva. Nejvíce jich je z Karviné – náměstek hejtmana Martin Gebauer (ANO), primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD), náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM) a šéfka Pirátů Zuzana Klusová. Z dalších lze zmínit Bohuslava Niemiece, náměstka primátora Havířova (KDU-ČSL) a ze stejné strany i Víta Slováčka, místostarostu Českého Těšína. Krajský zastupitel Pavel Staněk zase vede kandidátku SPD v Rychvaldu.

Kandidují důchodci i sotva plnoletí

Zatímco v roce 2018 bylo v okrese Karviná zapsáno 122 kandidátek, letos je jich jen 106. Celkem se o post zastupitele uchází přes 2300 lidí. V některých městech nepostavily kandidátky ani tradiční politické strany jako například ČSSD nebo KSČM. Naopak se oproti volbám před čtyřmi lety objevilo ještě více lokálních politických sdružení a hnutí.

Průměrný věk všech kandidátů v okrese je 49,38 roku, průměr u mužů je 48.94, u žen 50,17 roku. Nejstarším kandidátkám je 85 let a jsou to ženy - Anna Slováčková z Karviné, Věra Kunschková a Zdeňka Katolická z Orlové. Všechny tři kandidují za KSČM.

Možná až dvacítce kandidátů ještě nebylo 20 let. K nejmladším patří tři osmnáctiletí kandidáti: Denisa Mrázková (Orlová), Radek Budník (Rychvald) a Tomáš Gruszkowski (Karviná).