ANKETA: Měla by se Orlová okamžitě pustit do rekonstrukce letního koupaliště?

Redakce

Dočkají se obyvatelé Orlové po více než 10 letech nového letního koupaliště? To je otázka, na kterou dnes ve městě nedokáže nikdo s jistotou odpovědět. Občas probleskne, že se zpracovává dokumentace, aby ti, kdo budou rozhodovat, měli představu, kolik by oprava stála a zda na to město má. Nebo, jak zajistí financování. Nic dalšího se ale neděje, a tak je možné, že téma koupaliště bude jedno ze stěžejních pro blížící se komunální volby.

Orlová, koupaliště, srpen 2022. | Foto: Deník/Tomáš Januszek